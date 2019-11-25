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 Політика України
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Все про:імпічмент (156) США (5887) Клімкін (1528) Трамп (2278)

 Втрата CША іміджу лідера світової демократії дорого коштуватиме і їм, і нам у боротьбі з агресією РФ, - Клімкін

Втрата CША іміджу лідера світової демократії дорого коштуватиме і самим Штатам, і Україні в боротьбі з агресією РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter повідомив ексглава МЗС Павло Клімкін.

"Як би не закінчився процес імпічменту у США, Сполученим Штатам буде складно говорити про свій приклад як провідника демократії після всього, що ми тепер знаємо. Втрата іміджу лідера світової демократії буде дорого коштувати і їм, та й нам у боротьбі з агресією РФ також", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет з розвідки Палати представників готує звіт за результатами розслідування про імпічмент Трампа

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Втрата CША іміджу лідера світової демократії дорого коштуватиме і їм, і нам у боротьбі з агресією РФ, - Клімкін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161540
 
   
 Топ коментарі
 
Він правий.. цей рудий блазень опустив Америку нижче плінтуса
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Для вас, кацапов, лидеры демократии - путлер и Ким Чен Ын.
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Молчало бьі уже , карманное министро барьіги. Рассказал бьі лучше , о чем "тер" Порошенко с Джулиани !
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Опаньки! Остановите Землю- я сойду!(с) Дядя Климкин, не надо!!! Очень прошу! Вот именно сейчас- лучше не надо... Уже столько заяв от нас, что лучше не надо! По крайней мере- мне так кажется.
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Він правий.. цей рудий блазень опустив Америку нижче плінтуса
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Там всі "хороші"... Особливо коли демократка Йованович вихваляє Авакова і в упор не баче його корупційні дії...
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Скандал з Кольчугами організували Йовановіч з медведчуком .
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Что за больные фантазии? Никто сейчас не нуждается в "светоче мировой демократии",независимо что это за страна. Это лишь балабольство для прикрытия собственных интересов,наживы и грубой силы.
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Знай меру и в речи, и в молчании. . /Публий Сир /
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кого можуть цікавити роздуми Клімкіна про імідж США ? )))
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Это кто вообще такой ? Шёл бы лучше поздравил своего тестя с "возвращением Крыма"
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Это человек,который пять лет защищал интересы Украины,в отличие от некоторых засранцев под британским флажком,только и умеющих,что срать на цензоре.
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Он не "засранец"... Бери выше... Он - "батрак лахтинский обыкновенный"... А это "круто"... Это, как сравнивать майора РККА и старшего лейтенанта НКВД...
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Це гірка правда з якою прийдеться жити нам всім. Такі реалії сьогоднішнього часу.
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Ой дурак...нашел лидера демократии.
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Для вас, кацапов, лидеры демократии - путлер и Ким Чен Ын.
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Место лидера всегда займет другой(как в спорте). Так что жизнь,это борьба.
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Да, Лука с Рашобульбашией, оттирают потихоньку Омерику с пьедестала
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Учите песню, "Алеет Восток"
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Дилер мировой демократии. Так правильнее.
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Я так понял, читая Климкина, что Украина в очередной раз поставила не на того "лидера"! Втрата CША іміджу лідера світової демократії дорого коштуватиме і їм, і нам у боротьбі з агресією РФ, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9231
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США не нужен имидж лидера, они и так мировой лидер. Имидж лидера нужен всяким отсталым странам для сокрытия своей ущербности(рашка например).
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Перед второй мировой в США тоже была популярна политика "невмешательства". Но в итоге отсидеться за океаном не получилось и таки пришлось вмешиваться. Но стоило это на порядки дороже, чем если бы вмешались немного раньше. Сейчас мир стал намного теснее и взаимосвязанней, и это понимают все, кроме рыжего идиота случайно оказавшегося в кресле президента страны, которая раньше была лидером цивилизации.
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Если вы не в состоянии понять, о чём говорит Климкин - то дураки вы, а не он.
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Климкин - ну чистый тебе Тайлеран.
Намечается усталость от партийных бюрократов.
Джонсон и Макрон - не из обоймы...
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чмо как же хорошо было когда ты молчало...
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