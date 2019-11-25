 Йоганніса переобрано президентом Румунії на другий термін

Йоганніса підтримали понад 60% виборців, його суперницю Віоріку Денчіле – менше 40%, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
Близько опівночі Центральна виборча комісія повідомила, що підраховано 99,94% голосів. Результат Йоганніса - 63,16%, у Денчіле - 36,82%. На виборчі дільниці у другому турі прийшли понад 9 млн громадян Румунії.
У першому турі Йоганніс заручився підтримкою 36% виборців, Денчіле отримала 24% голосів.
И никто не кричит про реванш и политические преследования
Kirche
Нам до румын КАК ДО ЛУНЫ
Адже він обіцяв Кевеши та Борщ запросити для боротьби проти корупції. Але, бачу, що в блаЗЄнського хохлобидла лайно стікає з вух
В часи "кучми" він уже був генпрокурором та мав багато важливих посад. Результат: тотальна система корупції. Він був членом Конституційного суду, що незаконно повернув "овочу" повноваження президентської республіки. До дупи "шишкінів"!
4 вересня 1991 - 21 жовтня 1993 - Генеральний прокурор України.
Листопад 1993 - квітень 1994 - член Комісії з питань законодавства і законності Верховної Ради України.
Народний депутат Верховної Ради України перших трьох скликань.
Вересень 1996 - березень 2003 - член Вищої ради юстиції.
Серпень 2005 - травень 2008 - член Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права.
Депутат Кіровоградської обласної ради народних депутатів (1990-1994). Член, заступник Голови Конституційної комісії України (1991-1993).
У листопаді 2005 року Президентом України призначений суддею Конституційного Суду України. Присягу склав 4 серпня 2006 року.
У 2015 році був членом конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
За розробку Конституції України отримав звання заслуженого юриста України (з 1996).
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Між иншим, генерал Лєбєдь, один з винуватців кацапських злочинів у Трансністрії, також етнічний українець. Причому його родину було репресовано совком. Що не завадило йому особисто стати патентованим совком.