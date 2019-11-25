 Йоганніса переобрано президентом Румунії на другий термін

Йоганніса підтримали понад 60% виборців, його суперницю Віоріку Денчіле – менше 40%, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Близько опівночі Центральна виборча комісія повідомила, що підраховано 99,94% голосів. Результат Йоганніса - 63,16%, у Денчіле - 36,82%. На виборчі дільниці у другому турі прийшли понад 9 млн громадян Румунії.

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У першому турі Йоганніс заручився підтримкою 36% виборців, Денчіле отримала 24% голосів.