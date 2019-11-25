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Все про:вибори (4639) Румунія (239) Йоганніс (11)

 Йоганніса переобрано президентом Румунії на другий термін

Чинний президент Румунії Клаус Йоганніс здобув впевнену перемогу в другому турі виборів глави держави, який відбувся в неділю, 24 листопада.

Йоганніса підтримали понад 60% виборців, його суперницю Віоріку Денчіле – менше 40%, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Близько опівночі Центральна виборча комісія повідомила, що підраховано 99,94% голосів. Результат Йоганніса - 63,16%, у Денчіле - 36,82%. На виборчі дільниці у другому турі прийшли понад 9 млн громадян Румунії.

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У першому турі Йоганніс заручився підтримкою 36% виборців, Денчіле отримала 24% голосів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161536
 
   
 Топ коментарі
 
Поздравляем румын. Они становятся реально европейской страной, а отличии от совковой Болгарии
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Можна з високою ймовірністю стверджувати, що вони пройшли критичну точку після комуняцького правління. Адже також довго вагалися. Побажаємо їм успіхів.
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Если бы видели какие у них хорошие дороги везде, то так не комментировали
Нам до румын КАК ДО ЛУНЫ
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А бывший президент Илиеску обвиняемый в судебном процессе
И никто не кричит про реванш и политические преследования
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О у Лугандоні вже на фОшистскій мові розмовляють.
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Москаль-шахтьор, йди звідки, тут водки нема.
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Вже час відділити Лугандон від України високим забором,та ровом з крокодилами,доки ви там всі не передохните.
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Ні шановний,в мене алергія на "руський мир".
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В мене навіть не алергія, а потреба зупинити цю заразу, пошесть.
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Одержал победу потому что результаты его работы люди так оценили.ЭТО НА ЗАМЕТКУ ПОРОХОБОТСКИМ ОБИЖЕННИКАМ
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Як прибрали Лауру Ковєші, Румунія знова стала корумпованою країною
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Если бы видели какие у них хорошие дороги везде, то так не комментировали
Нам до румын КАК ДО ЛУНЫ
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А її (Лауру) блаЗЄнський вже запросив до України? Йоганніса переобрано президентом Румунії на другий термін - Цензор.НЕТ 6734
Адже він обіцяв Кевеши та Борщ запросити для боротьби проти корупції. Але, бачу, що в блаЗЄнського хохлобидла лайно стікає з вух Йоганніса переобрано президентом Румунії на другий термін - Цензор.НЕТ 3334
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Навіщо нам іноземці? В нас є принциповий Віктор Шишкін, який вже проявив себе, коли пішов проти Янека, коли той хотів нарізати собі царських повноважень.
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А чи не пішов би до дупи цей "шишкін" разом зі своєю "принциповістю"?
В часи "кучми" він уже був генпрокурором та мав багато важливих посад. Результат: тотальна система корупції. Він був членом Конституційного суду, що незаконно повернув "овочу" повноваження президентської республіки. До дупи "шишкінів"!
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Шишкін був генпрокурором за Кравчука

4 вересня 1991 - 21 жовтня 1993 - Генеральний прокурор України.
Листопад 1993 - квітень 1994 - член Комісії з питань законодавства і законності Верховної Ради України.
Народний депутат Верховної Ради України перших трьох скликань.
Вересень 1996 - березень 2003 - член Вищої ради юстиції.
Серпень 2005 - травень 2008 - член Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права.
Депутат Кіровоградської обласної ради народних депутатів (1990-1994). Член, заступник Голови Конституційної комісії України (1991-1993).
У листопаді 2005 року Президентом України призначений суддею Конституційного Суду України. Присягу склав 4 серпня 2006 року.
У 2015 році був членом конкурсної комісії з відбору кандидатів на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
За розробку Конституції України отримав звання заслуженого юриста України (з 1996).
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Меньше надо пить,а то не соображаешь что тявкаешь,дурачок.
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Україна з-поміж своїх сусідів змогла обійти лише Російську Федерацію (28 балів, 138 місце). Натомість решта мають вищі оцінки: Польща - 60, Словаччина - 50, Румунія - 47, Угорщина - 46, Білорусь - 44, Молдова - 33 балів.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/283891-svihij_rejting_sprijnjattja_koruptsiji_ukrajina_znovu_najgirsha_v_jevropi_okrim_rosiji
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она ушла на повышение, европрокурор всего ес
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Спочатку вона була звільнена, а лише потім була обрана європрокурором.
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ДУРАК ты! Ее уволили ПРОМОСКОВСКОЕ СОССИАЛИСТЫ! Зачем ты эту херню постишь? На москву работаешь?
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Поздравляем румын. Они становятся реально европейской страной, а отличии от совковой Болгарии
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Можна з високою ймовірністю стверджувати, що вони пройшли критичну точку після комуняцького правління. Адже також довго вагалися. Побажаємо їм успіхів.
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На тех выборах,когда выиграли соССиалисты,очень многие не вышли голосовать,потому что подумали -а,все будет хорошо и без меня! А комМУняки чувствуют себя хорошо именно тогда,когда вода по колено (ихний лохторат всегда выходит голосовать!) Во всех других случаях они тонут,-что и доказало вчерашнее массивное голосование!
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И еще,-были созданы все условия для голосования диаспоры,то есть заграничных румын, (были выделены три дня)! Диаспора проголосовала (почти один миллион граждан!)- 94% за Иоханиса и всего 6% за соССиалистку.
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Наочний приклад як румуни відрізняються від українців. Якби українській діаспорі дозволили голосувати, то мільйонна кацапська діаспора нам точно вічно всовувала б якогось "януковича" чи "путіна". Без альтернативи. Ми навічно залишилися б у совку. Утім, материкові українці мало чим відрізняються від совко-кацапні. Alas.
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Без сомнения Вы правы! Вы еще должны помнить,что молдавские украинцы -тоже не ваши!
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Я про це знаю. Вони -- найгірший ґатунок homo sovieticus. І коли в Україні дехто каже, мовляв вони також українці, то мені в той момент хочеться відхреститися від українства взагалі.
Між иншим, генерал Лєбєдь, один з винуватців кацапських злочинів у Трансністрії, також етнічний українець. Причому його родину було репресовано совком. Що не завадило йому особисто стати патентованим совком.
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румыны своих комуняк к стенке, но нам такое не светит, 73% зекомуняк в стране
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А решта - продажні, мародерські тролі
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жаль в молдове критическая масса ваты...
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Лучше румынского немца -умного,порядочного борца за процветающую Румынию,-чем любого румына,(или у Вас украинца) с московским ошейником на шее! ЗАПОМНИТЕ! НИКОГДА московские ставленники НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ НА ПРОЦВЕТАНИЕ своей Родины,-В ЛЮБЫХ СТРАНАХ МИРА! И я уверен что ты,"малыш московский",находясь в московском ошейнике ЗНАЕШЬ ЭТО ПРЕКРАСНО!
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