EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  2980  13
Все про:посвідчення водія (36) Федоров Михайло (20)

 У грудні можна буде користуватися електронними водійськими правами, - Федоров

Електронними водійськими правами можна буде користуватися вже в грудні.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Два-три тижні до нового року вже можна буде насолоджуватися електронними правами", – сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Електронні водійські права не будуть доступні особам з документами старого зразка, - заступник голови МВС Гончаров. ВIДЕО

Він розповів, що нормативно вже все готово для впровадження змін.

"Додаток вже тестується. Тобто я його вже бачив. Кожного дня у нас є зустрічі регулярні з нашими розробниками, з нашою командою. Тобто все на виході. Мені здається, що у перших числах грудня у нас буде вже все готово до релізу. Ми будемо чекати гарної нагоди для того, щоб провести таку велику презентацію, щоб багато людей про це дізналися. Я думаю, що це, можливо, буде на презентації "100 днів роботи уряду". Тобто це середина грудня. Але на початку грудня вже все буде готово", – заявив Федоров.

За даними Міністерства внутрішніх справ, за дев’ять місяців 2019 року до адміністративної відповідальності за відсутність при собі водійських прав чи техпаспорту притягли близько 160 тисяч осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161534
 
   
 Топ коментарі
 
это как? теперь вместо прав менты будут телефон забирать?
 показати весь коментар
 
З нашим незахищеним ПО, та "дірявим" софтом, такі речі втілювати дуже небезпечно..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
это как? теперь вместо прав менты будут телефон забирать?
 показати весь коментар
 
 
Просто в базі робитимуть позначку про тимчасове припинення дії водійського посвідчення. Поліціонери по-любому перевіряють стан посвідчень та техпаспортів по базі, бо існує велика кількість досить якісних підробок. А, як про мене, то в ідеалі було б, взагалі, робити перевірку особистості за відбитком пальця чи райдужки і не тягати з собою кучу паперового мотлоху.
 показати весь коментар
 
 
прелестно. т.е. это будет возможно только в местах покрытия мобильным интернетом 4G.
 показати весь коментар
 
И паспорт надо, и потом пускай попробуют задержать для выяснения личности.
 показати весь коментар
 
Далее:
электронные свидетельства о рождении и смерти
электронные пенсионные удостоверения

и отдельная программа по внедрению электронных забобонных браслетиков.
 показати весь коментар
 
З нашим незахищеним ПО, та "дірявим" софтом, такі речі втілювати дуже небезпечно..
 показати весь коментар
 
 
Вообще все документы, ну там пенсионное, паспорт и удостоверения надо загрузить в электронном виде на смартфоне. Потому как за паспортом ты не вернётся домой, а за смартфоном приедешь через пол города. Заодно и пенсионеров будет желание приобщиться к диджитализации.
 показати весь коментар
 
слабо понимаю, как этим можно наслаждаться), вы б дыбилов на бляхах лучше отлавливали да мажоров перекрывающих перекрестки....
 показати весь коментар
 
 
Когда вижу новость про Федорова, то я первым делом вспоминаю не то, что он главный по диджитализации, а то, как он на президентских выборах журналистов и блогеров обозвал "ЦИРКОМ УРОДОВ". Шокирующее видео есть на ютубе. Мне тогда все стало понятно про "слуг народа", не было абсолютно никакой реакции. Тенденция продолжается и по сей день. Ну-ну, посмотрим как вы закончи-те.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору