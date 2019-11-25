 У грудні можна буде користуватися електронними водійськими правами, - Федоров

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Два-три тижні до нового року вже можна буде насолоджуватися електронними правами", – сказав він.

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Він розповів, що нормативно вже все готово для впровадження змін.

"Додаток вже тестується. Тобто я його вже бачив. Кожного дня у нас є зустрічі регулярні з нашими розробниками, з нашою командою. Тобто все на виході. Мені здається, що у перших числах грудня у нас буде вже все готово до релізу. Ми будемо чекати гарної нагоди для того, щоб провести таку велику презентацію, щоб багато людей про це дізналися. Я думаю, що це, можливо, буде на презентації "100 днів роботи уряду". Тобто це середина грудня. Але на початку грудня вже все буде готово", – заявив Федоров.

За даними Міністерства внутрішніх справ, за дев’ять місяців 2019 року до адміністративної відповідальності за відсутність при собі водійських прав чи техпаспорту притягли близько 160 тисяч осіб.