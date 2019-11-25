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 Суспільство
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Все про:школа (738) їжа (103) Олена Зеленська (35)

 Там, де немає нічого, буде більше фінансування, - Олена Зеленська розповіла про реформу шкільного харчування

Олена Зеленська, яка у статусі першої леді має намір зосередити свою діяльність насамперед на реформуванні шкільного харчування, пояснила своє рішення низькою якістю приготованої їжі в школах і вкрай жахливим обслуговуванням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю ТСН.Тиждень.

"Перше, тому що я мама", - наголошує перша леді.

Дізнавшись про проблеми дітей, коли, за їхніми словами, біля тарілки може пробігти тарган, чи подають прострочену страву, Олена Зеленська вирішила знайти шляхи покращення якості харчування у школах. Дружина президента зізналася, що мріє про державне фінансування.

"Ми хочемо зробити класифікацію шкіл, яким держава буде допомагати по-різному. Є школи, в яких зовсім нічого немає. Тобто там буде більше фінансування", - сказала Олена Зеленська.

Крім того, вона наголошує, що українські школярі також підтримують раціон харчування зі зменшеною кількістю вуглеводів. Для цього Олена Зеленська приміряє іноземний досвід.

"У деяких країнах дітям дають склянку молока і вони примусово його випивають. А якщо у нас буде програма яблуко для дитини. У нас яблука просто гниють на Західній Україні. Їх нема куди продавати. Їх дуже багато. Вас це не обурить?", - зауважує перша леді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не політик і не маю права втручатися в роботу президента, але стати посередником між людьми і владою можу і хочу, - Олена Зеленська

Школярі голосують "за" безкоштовні вітаміни. Вони ще й пропонують виховувати кулінарні звички у дорослих, бо самі вже свідомо ставляться до того, що їдять.

"Діти все розуміють, хочуть змін. А дорослі, на жаль, мені здається, не розуміють, чому котлети з кашою - це для вжитку щодня погано. У понеділок добре. А у вівторок - давайте ще й салатик додамо", - зазначає вона.

Крім цієї реформи, яку разом із командою готували пів року, Олена Зеленська має чимало й інших планів: це і здоров'я дітей, і культурна дипломатія.

"Я хочу щось робити заради гендерної рівності. Проти ейджизму, мене дуже цікавить безбар'єрність та доступ усіх людей до всіх послуг", - наголошує Олена Зеленська.

Перша леді зауважує, що це дійсно чималий обсяг роботи, але каже, це зовсім різні напрямки, "в кожному з яких є швидкі проєкти й довгострокові".

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю Vogue Олена Зеленська розповіла, що визначитися зі своїми першочерговими завданням у статусі першої леді. За її словами, вона зосередить свою діяльність на реформуванні шкільного харчування. Якщо дітям не подобається шкільний обід, вони йдуть у сусідній кіоск і купують те, що їм подобається, не замислюючись про користь чи шкоду. Тому не дивно, що найпоширеніші проблеми зі здоров'ям дітей - захворювання шлунково-кишкового тракту", - вважає Зеленська.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161532
 
 
 Топ коментарі
 
Хотів написати, та не зміг. Плюнути і то гидко!
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Шо она несет? Все смешано: котлетки, яблоки, финансирование, молоко, гендерное равенство. Это ведь непроходящая словесная диарея. Дайте ей молока, топленого. Попустит.
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Ваш комментарий- демагогия несведущего обывателя. Я же написала факты, так как владею информацией.
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Конечно, я "несведущий обыватель", родившийся в прекрасном ссср в 1960-х годах...

Единственное, с чем могу с Вами согласиться, так этот с тем, что "Все эти Ваши фразы, останутся фразами, а ситуация будет становиться хуже и хуже."
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Ну, не знаю... В своё время, в 70-е годы ХХ века, мне родители всегда давали пару яблок с собой в школу... В 2000-е мой сын не уходил в школу без пары яблок с печенькой-пряником-бутером...
Яблоко (одно!) -- это то единственное, что государство может дать пожрать своим малышам? Там, де немає нічого, буде більше фінансування, - Олена Зеленська розповіла про реформу шкільного харчування - Цензор.НЕТ 7108
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Не переходя не личности.Дожились детям на яблоко не хватает.Ганьба. Пора с этим кончать.Или стаду все равно? Эфективный ,Отзыв депутата' вот что пересичным надо научиться делать.Все остальное приложится и яблоки тоже.
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Не надо прыгать через ступеньки свалимся.Нучились выбирать, не важно кого.Теперь пришло время научиться собирать камни.Дольше уже пойдут дерективы от выборцив и т.д.
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А если у нас будет программа яблоко для ребенка. У нас яблоки просто гниют на Западной Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3161532
Почему только на западной Украине .? Они гниют по всей Украине . Потому что , я вот например , каждый год на своём дачном участке в Полтавской обл. , собираю неплохой урожай сортовых яблочек , и другое . . Хранить их мешками , негде ,, а продавать - в сезон , много не продашь . Отдал бы кому нибудь даром ( в ту же школу ), так с этим тоже морока . Нужно их везти в лабораторию , проверять на уровень химикатов , и прочее .Вот и приходится , кое что оставлять на хранение , кое что перерабатывать на сок -варенья ,, а часть урожая просто выбрасывать . Жалко , ну а что делать ,, заготовителей принимающих продукцию от населения , как было раньше , сейчас нету . Бизнесу удобней работать с фермерами , а частники никому не нужны . Там, де немає нічого, буде більше фінансування, - Олена Зеленська розповіла про реформу шкільного харчування - Цензор.НЕТ 4623 .
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Это у тебя в мозгах один большой таракан, идиотка... Ради гребанного приара семейка зеленых кретинов и лампадки сметет и то что украинские дети тараканов едят стрындят...
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Це зеЛена про те, що фінансування для, "постраждалих" від "києвської хунти" дітей "кормільцев- путінвведі" буде багато більшим , а діти 73%- оближуться? Чи не?
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Елена Зеленская рассказала о реформе школьного питания//

И каким боком эта клизма к детскому питанию????
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Вот и молодец!!!! Самая дивчачая работа!!!!! Умничка!!!
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ее муж забрал из местных бюджетов 150 000 000 гр на которые в том числе и кормили детей льготных категорий,а она канешна "умничка"! "первая леди"создавай благотворительный фонд-и в перед с песней,а если нет-носки вяжи
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Жена гаранта предложила тему. Больше конструктива. А на устраивать пятиминутку ненависти. Этого от нас им только и надо. Погавкали,погавкали и успокоились.
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Предлагаю Лене возглавить параллельно с яблоками отзыв слуг народа,которые не обеспечили детей яблоками на своих округах.
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вот вот-
13.09.19 10:36 Кабмин все же забирает деньги у громад: органам Госказначейства пришло указ
https://censor.net.ua/photo_news/3148199/kabmin_vse_je_zabiraet_dengi_u_gromad_organam_goskaznacheyistva_prishlo_ukazanie_priostanovit_vyplatu
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там, где нет ничего - будет больше ничего. Мне Елену по-человечески жаль.
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@А если у нас будет программа яблоко для ребенка. У нас яблоки просто гниют на Западной Украине. Их некуда продавать. Их очень много. Вас это не возмутит?" - говорит первая леди.@
Источник: https://censor.net.ua/n3161532

К чему акцент именно на Западной Украине?
В остальной все идеально или квартальные по привычке набрасывают на Западную Украину?
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Кстати да. К чему тут западная Украина? Я не на западной живу, яблоки мешками выбрасываю каждый год, и не только я. Ленка или дура, или провокаторша.
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Дорога Оленочка! Я б вам не радив дуже перейматися реформами чи харчування чи то будь якими, тому що ваш чоловік робить усе задля того, щоб ви навіть розпочати не встигли це зробити в якості першої леді.
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не понял... На Западной гниют яблоки. Чьи яблоки? Прям так ничейные сады стоят и гниют? Или частные? Как она предлагает их "изымать"? Нашару у частника ты ничего не заберешь. Придется платить. На денежки сядут чиновники, при этом яблоки будут продаваться по цене ананасов.
Знаем уже, проходили.
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Ця перша лєдя краще б надалі писала свої сміфуйочки для квартала, та не лізла туди, де нічого не тямить. Її супружнік вже в армії харчування змінив.
Я зрозуміла, чому її заклинило на дитячому харчуванні, в неї донька товста, мордаста. Мабуть, вона хоче, щоб всі діти мали зайву вагу.
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Ну было у нас в школе молоко в стаканах Никто его не пил.
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Ленка - дура, больше сказать тут нечего.
А она не хочет пошевелить извилиной - почему гниют и выбрасывают яблоки? Может потому, что они даром никому не сдались? Тьфу, дура.
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я догадываюсь где ее торкнуло на яблоках,у монумента голодомора девочка с яблоком
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