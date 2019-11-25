EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  4483  20
Матеріали за темою:
Все про:Байден (185) Конгрес США (338) США (5887) Джуліані (72) Парнас Лев (9) Шифф (1)

 Клієнт Джуліані Парнас надав Конгресу США нові записи, пов'язані з Україною, - ABC News

Клієнт адвоката президента США Руді Джуліані - Лев Парнас надав комітету з розвідки Палати представників аудіо, відеозаписи і фотографії, пов'язані із зусиллями США переконати уряд України розпочати розслідування щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє ABC News із посиланням на кілька джерел.

Згідно з їхніми даними, Парнас надав записи в межах виконання повістки, виданої йому Конгресом. Зазначається, що серед іншого в розпорядженні комітету з розвідки Палати представників опинилася низка документів англійською та українською мовами. Деякі матеріали містять обговорення між Джуліані і Трампом.

Однак, повідомили джерела телеканалу, частина документів, запитуваних слідчими Конгресу, вже перебувають у розпорядженні федеральних слідчих у Південному окрузі Нью-Йорка і, таким чином, не можуть бути передані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет з розвідки Палати представників готує звіт за результатами розслідування про імпічмент Трампа

"Ми видали повістки містеру Парнасу і містеру Фруману, щоб вони надали нам записи. Ми хотіли б, щоб вони повністю виконали ці повістки", - заявив раніше CNN голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф.

Адвокат Парнаса, Джозеф Бонді, відмовився від коментарів і перенаправив телеканал до заяви, опублікованої в неділю.

"Містер Парнас голосно і публічно заявив про своє бажання виконати раніше видану повістку і надати комітету з розвідки Палати представників правдиву і важливу інформацію, яка сприяє правосуддю, а не перешкоджає йому", - йдеться в заяві адвоката Парнаса.

У США цієї осені демократи ініціювали процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа. Причиною для розглядів стало повідомлення американського інформатора про те, що Трамп намагався під час телефонної розмови 25 липня переконати президента України Володимира Зеленського почати розслідування щодо сина одного зі своїх імовірних конкурентів на виборах президента США Джо Байдена - Гантера.

Читайте: Якщо мене "пустять у розхід", я дістану із сейфа файли про 40-річну корупцію Байденів, - Джуліані

Раніше повідомлялося, що в США за звинуваченням у порушенні правил фінансування виборчих кампаній заарештували бізнесменів Парнаса і Фрумана. Американські ЗМІ активно висвітлюють цю тему, наголошуючи на тому, що цих людей адвокат президента США Джуліані називав своїми клієнтами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161530
 
 
 Топ коментарі
 
Ну раз Коломоский так сказал значит так и есть. Чеснейший человек!
 показати весь коментар
 
Все прекрасно помнят как Парнас и Фурман пытались наехать на Коломойского а тот их послал, они ещё подали в Штаты на него заявление, что он их жизни угрожал

"В Украине действуют два человека, два проходимца, которые находятся под расследованием в США. Одного фамилия, кажется, - Лев Парнас. А второго - то ли Фурман, то ли Фруман. И они ходят здесь, по Украине, берут с людей деньги, рассказывают, что они близки к господину Джулиани и они решат за господина Луценко любой вопрос", - заявил Коломойский.
http://www.dsnews.ua/politics/otkaz-dzhuliani-ehat-v-kiev-kolomoyskiy-rasskazal-o-dvuh-17052019204200
 показати весь коментар
 
Администрация Зеленского распространяет дезинформацию, что форсировать мирные переговоры с РФ Зеленского заставляет МВФ. Типа заканчивайте войну, или вам кредитов не дадут. И не дают якобы именно поэтому.
И типа потому Зеленский так убивается об Нормандский формат, потому так спешит встретиться с Путиным.
Это 3,14деж.
Нет таких требований у МВФ и никогда не было. МВФ прекрасно в курсе, что мы жертва атаки, и прекрасно понимает, что если мы капитулируем перед Россией, то долги МВФ уже никто не вернет. Не до того будет.
Максимум о чем может просить МВФ - чтобы затраты на оборону не превышали определенного процента ВВП (у нас не превышают, если Авакова в оборонку не вписывать).
Понятно, зачем такие сказки рассказывает Зеленский. Ему надо найти тех, кто понесет ответственность за его рискованную игру. Типа это все подписали еще при Порошенко. Да это Германия и Франция давят. Да это МВФ требует. Да это Трамп говорит, а мы чо, а мы ничо.
Короче, с Зеленским все понятно.
А зачем эти сказки пересказывают патриоты?
Они патридиоты, или Беня попросил?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Крысы" бегут с корабля...", пытаясь "выдернуть хвост из-под молотка..."?... Скорее всего, так и есть...Никому "крайним" быть, не хочется...
 показати весь коментар
 
 
Задержанные в США бизнесмены работали на Фирташа - Reuters
"Задержанные в США бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых связывают с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/12/7228873/

УП: Коломойский, Фирташ и Левочкин объединились против Порошенко
http://novosti.dn.ua/news/289819-up-kolomoyskyy-fyrtash-y-levochkyn-obedynylys-protyv-poroshenko
 показати весь коментар
 
 
Все прекрасно помнят как Парнас и Фурман пытались наехать на Коломойского а тот их послал, они ещё подали в Штаты на него заявление, что он их жизни угрожал

"В Украине действуют два человека, два проходимца, которые находятся под расследованием в США. Одного фамилия, кажется, - Лев Парнас. А второго - то ли Фурман, то ли Фруман. И они ходят здесь, по Украине, берут с людей деньги, рассказывают, что они близки к господину Джулиани и они решат за господина Луценко любой вопрос", - заявил Коломойский.
http://www.dsnews.ua/politics/otkaz-dzhuliani-ehat-v-kiev-kolomoyskiy-rasskazal-o-dvuh-17052019204200
 показати весь коментар
 
 
Ну раз Коломоский так сказал значит так и есть. Чеснейший человек!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну нельзя обвинять его в сговоре с ними, когда факты свидетельствуют об обратном
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не тратьте на порохоботов время. Если на факты отвечают взагали, ни о чем, - платная порохошавка
 показати весь коментар
 
 
І які факти "свидетельствуют", заява Коломойського чи "наезд"?
заява - реакція на "наезд", а "наезд" на що реакція?
 показати весь коментар
 
 
В данном случае это совершенно неважно. Важно, что там наезды и заявления друг на друга, а не сговор
 показати весь коментар
 
Ти впевнена?
Ось тобі казочка.
Факт 1 Була між Бенєю та парочкою
Факт 2 Беня кинув парочку
Факт 3 парочка наїхала на Беню

факт 4 Беня зробив заяву.

Нам відомі лише 3 і 4 факт. - не "зговор", але якщо додати 1 та 2? То це вже чистий "зговор" з розборками після кидка.
Отже важливо - що було до "наезда", аби точно визначити чи був "сговор".
 показати весь коментар
 
Кацапка, а что там Коломойский сказал - он чай или кофе с Зелемойским пьёт?
 показати весь коментар
 
 
Усе йде до Глобальної катастрофи - до війни. Усі ознаки на лице. Три величезних монстри вже не по дитячі граються. Та якщо двоє ще сповна розуму, то третьому вже втрачати нічого, тим паче, усе своє існування тільки воює. Плюс під себе підтягне підкуплених, примазаних і стартоне, як фашизм в 39-му.
Усе йде до того, справа лише часу; можливо з десяток років, можливо менше. Війна буде страшною, і буде реальний апокаліпсис, на кшталт ядерної зими.
 показати весь коментар
 
Администрация Зеленского распространяет дезинформацию, что форсировать мирные переговоры с РФ Зеленского заставляет МВФ. Типа заканчивайте войну, или вам кредитов не дадут. И не дают якобы именно поэтому.
И типа потому Зеленский так убивается об Нормандский формат, потому так спешит встретиться с Путиным.
Это 3,14деж.
Нет таких требований у МВФ и никогда не было. МВФ прекрасно в курсе, что мы жертва атаки, и прекрасно понимает, что если мы капитулируем перед Россией, то долги МВФ уже никто не вернет. Не до того будет.
Максимум о чем может просить МВФ - чтобы затраты на оборону не превышали определенного процента ВВП (у нас не превышают, если Авакова в оборонку не вписывать).
Понятно, зачем такие сказки рассказывает Зеленский. Ему надо найти тех, кто понесет ответственность за его рискованную игру. Типа это все подписали еще при Порошенко. Да это Германия и Франция давят. Да это МВФ требует. Да это Трамп говорит, а мы чо, а мы ничо.
Короче, с Зеленским все понятно.
А зачем эти сказки пересказывают патриоты?
Они патридиоты, или Беня попросил?
 показати весь коментар
 
 
МВФ має тільки одну головну умову: ніякого повернення бабусі ***** "Привату" та ніякої компенсації, або кредиту точно не дадуть.
 показати весь коментар
 
 
мвф срати хотіло на Україну ...їм головне "взяти" українську ЗЕМЛЮ ...а для того щоб надати цьому шахрайству хоч якісь ознаки "законності" то шахраям необхідно створити "видимість" "мигггу" ...тоді шахрайство не буде виглядати так дико ...от все що "хоче" мвф ... просремо ЗЕМЛЮ будемо як Аргентина ...ще гірше (біля Аргентини немає таких "бгггатей" як у нас
 показати весь коментар
 
Порошенко в Канаде уже признался ,что дважды встречался с Джулиани.И отсюда вытекают согласованные действия его дворняжек Шокина и Луценко против Байденов.Весь скандал ещё впереди.Ибо Трамп делал ставку на Порошенко,но тот пролетел ,как фанера над Парижем и теперь оба тщательно скрывают взаимные договорённости.Однако Порошенко надо готовиться в американскую тюрьму.
 показати весь коментар
 
 
Порошенко сознательно гадит Украине
==="23 мая, после возвращения с Украины, мы пытались убедить президента, что Зеленский - лучший шанс для этой страны выбраться из коррупционной трясины, в которой она пребывала последние 20 лет. Мы убеждали Трампа пригласить Зеленского в Белый дом. Но президент был настроен крайне скептически. И это понятно, учитывая коррупционную историю", - сказал Волкер.
По его словам, новое руководство Украины представлял в весьма негативном свете адвокат Трампа Рудольф Джулиани.===

===Также в ходе дачи показаний Джордж Кент выразил уверенность, что Юрий Луценко сотрудничал с Руди Джулиани по согласованию с Петром Порошенко. Это мнение для себя Кент подтвердил беседами с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и тремя украинскими министрами, имена которых он не назвал.

"Несколько украинцев тогда рассказали мне, что Луценко пытался добиться, чтобы Трамп одобрил переизбрание Порошенко. Это было в марте накануне выборов. В любом случае, это бы не помогло, потому что Зеленский победил при поддержке 73% избирателей", - сказал Кент.

Еще в качестве подтверждения того, что информационная кампания против посла США Мари Йованович осуществлялась с согласия Порошенко, Джордж Кент назвал разгон нужных тезисов "порохоботами": "Тролли в интернете, особенно в Facebook, которые действовали для поддержки тогдашнего президента Порошенко и против его оппонентов".===
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору