 Клієнт Джуліані Парнас надав Конгресу США нові записи, пов'язані з Україною, - ABC News

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє ABC News із посиланням на кілька джерел.
Згідно з їхніми даними, Парнас надав записи в межах виконання повістки, виданої йому Конгресом. Зазначається, що серед іншого в розпорядженні комітету з розвідки Палати представників опинилася низка документів англійською та українською мовами. Деякі матеріали містять обговорення між Джуліані і Трампом.
Однак, повідомили джерела телеканалу, частина документів, запитуваних слідчими Конгресу, вже перебувають у розпорядженні федеральних слідчих у Південному окрузі Нью-Йорка і, таким чином, не можуть бути передані.
"Ми видали повістки містеру Парнасу і містеру Фруману, щоб вони надали нам записи. Ми хотіли б, щоб вони повністю виконали ці повістки", - заявив раніше CNN голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф.
Адвокат Парнаса, Джозеф Бонді, відмовився від коментарів і перенаправив телеканал до заяви, опублікованої в неділю.
"Містер Парнас голосно і публічно заявив про своє бажання виконати раніше видану повістку і надати комітету з розвідки Палати представників правдиву і важливу інформацію, яка сприяє правосуддю, а не перешкоджає йому", - йдеться в заяві адвоката Парнаса.
У США цієї осені демократи ініціювали процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа. Причиною для розглядів стало повідомлення американського інформатора про те, що Трамп намагався під час телефонної розмови 25 липня переконати президента України Володимира Зеленського почати розслідування щодо сина одного зі своїх імовірних конкурентів на виборах президента США Джо Байдена - Гантера.
Раніше повідомлялося, що в США за звинуваченням у порушенні правил фінансування виборчих кампаній заарештували бізнесменів Парнаса і Фрумана. Американські ЗМІ активно висвітлюють цю тему, наголошуючи на тому, що цих людей адвокат президента США Джуліані називав своїми клієнтами.
"Задержанные в США бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых связывают с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/12/7228873/
УП: Коломойский, Фирташ и Левочкин объединились против Порошенко
http://novosti.dn.ua/news/289819-up-kolomoyskyy-fyrtash-y-levochkyn-obedynylys-protyv-poroshenko
"В Украине действуют два человека, два проходимца, которые находятся под расследованием в США. Одного фамилия, кажется, - Лев Парнас. А второго - то ли Фурман, то ли Фруман. И они ходят здесь, по Украине, берут с людей деньги, рассказывают, что они близки к господину Джулиани и они решат за господина Луценко любой вопрос", - заявил Коломойский.
http://www.dsnews.ua/politics/otkaz-dzhuliani-ehat-v-kiev-kolomoyskiy-rasskazal-o-dvuh-17052019204200
заява - реакція на "наезд", а "наезд" на що реакція?
Ось тобі казочка.
Факт 1 Була між Бенєю та парочкою
Факт 2 Беня кинув парочку
Факт 3 парочка наїхала на Беню
факт 4 Беня зробив заяву.
Нам відомі лише 3 і 4 факт. - не "зговор", але якщо додати 1 та 2? То це вже чистий "зговор" з розборками після кидка.
Отже важливо - що було до "наезда", аби точно визначити чи був "сговор".
Усе йде до того, справа лише часу; можливо з десяток років, можливо менше. Війна буде страшною, і буде реальний апокаліпсис, на кшталт ядерної зими.
И типа потому Зеленский так убивается об Нормандский формат, потому так спешит встретиться с Путиным.
Это 3,14деж.
Нет таких требований у МВФ и никогда не было. МВФ прекрасно в курсе, что мы жертва атаки, и прекрасно понимает, что если мы капитулируем перед Россией, то долги МВФ уже никто не вернет. Не до того будет.
Максимум о чем может просить МВФ - чтобы затраты на оборону не превышали определенного процента ВВП (у нас не превышают, если Авакова в оборонку не вписывать).
Понятно, зачем такие сказки рассказывает Зеленский. Ему надо найти тех, кто понесет ответственность за его рискованную игру. Типа это все подписали еще при Порошенко. Да это Германия и Франция давят. Да это МВФ требует. Да это Трамп говорит, а мы чо, а мы ничо.
Короче, с Зеленским все понятно.
А зачем эти сказки пересказывают патриоты?
Они патридиоты, или Беня попросил?
==="23 мая, после возвращения с Украины, мы пытались убедить президента, что Зеленский - лучший шанс для этой страны выбраться из коррупционной трясины, в которой она пребывала последние 20 лет. Мы убеждали Трампа пригласить Зеленского в Белый дом. Но президент был настроен крайне скептически. И это понятно, учитывая коррупционную историю", - сказал Волкер.
По его словам, новое руководство Украины представлял в весьма негативном свете адвокат Трампа Рудольф Джулиани.===
===Также в ходе дачи показаний Джордж Кент выразил уверенность, что Юрий Луценко сотрудничал с Руди Джулиани по согласованию с Петром Порошенко. Это мнение для себя Кент подтвердил беседами с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и тремя украинскими министрами, имена которых он не назвал.
"Несколько украинцев тогда рассказали мне, что Луценко пытался добиться, чтобы Трамп одобрил переизбрание Порошенко. Это было в марте накануне выборов. В любом случае, это бы не помогло, потому что Зеленский победил при поддержке 73% избирателей", - сказал Кент.
Еще в качестве подтверждения того, что информационная кампания против посла США Мари Йованович осуществлялась с согласия Порошенко, Джордж Кент назвал разгон нужных тезисов "порохоботами": "Тролли в интернете, особенно в Facebook, которые действовали для поддержки тогдашнего президента Порошенко и против его оппонентов".===