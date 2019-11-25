 Клієнт Джуліані Парнас надав Конгресу США нові записи, пов'язані з Україною, - ABC News

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє ABC News із посиланням на кілька джерел.

Згідно з їхніми даними, Парнас надав записи в межах виконання повістки, виданої йому Конгресом. Зазначається, що серед іншого в розпорядженні комітету з розвідки Палати представників опинилася низка документів англійською та українською мовами. Деякі матеріали містять обговорення між Джуліані і Трампом.

Однак, повідомили джерела телеканалу, частина документів, запитуваних слідчими Конгресу, вже перебувають у розпорядженні федеральних слідчих у Південному окрузі Нью-Йорка і, таким чином, не можуть бути передані.

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"Ми видали повістки містеру Парнасу і містеру Фруману, щоб вони надали нам записи. Ми хотіли б, щоб вони повністю виконали ці повістки", - заявив раніше CNN голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф.

Адвокат Парнаса, Джозеф Бонді, відмовився від коментарів і перенаправив телеканал до заяви, опублікованої в неділю.

"Містер Парнас голосно і публічно заявив про своє бажання виконати раніше видану повістку і надати комітету з розвідки Палати представників правдиву і важливу інформацію, яка сприяє правосуддю, а не перешкоджає йому", - йдеться в заяві адвоката Парнаса.

У США цієї осені демократи ініціювали процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа. Причиною для розглядів стало повідомлення американського інформатора про те, що Трамп намагався під час телефонної розмови 25 липня переконати президента України Володимира Зеленського почати розслідування щодо сина одного зі своїх імовірних конкурентів на виборах президента США Джо Байдена - Гантера.

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Раніше повідомлялося, що в США за звинуваченням у порушенні правил фінансування виборчих кампаній заарештували бізнесменів Парнаса і Фрумана. Американські ЗМІ активно висвітлюють цю тему, наголошуючи на тому, що цих людей адвокат президента США Джуліані називав своїми клієнтами.