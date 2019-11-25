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Все про:імпічмент (156) Конгрес США (338) США (5887) Трамп (2278) Шифф (1)

 Комітет з розвідки Палати представників готує звіт за результатами розслідування про імпічмент Трампа

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США готує звіт за результатами розслідування про імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Водночас голова комітету конгресмен-демократ Адам Шифф, виступаючи на телеканалі CNN у неділю заявив, що Комітет може отримати додаткові свідчення і провести нові слухання в межах процедури імпічменту.

За словами конгресмена, законодавці весь постійно отримують нові документи, і робота з проведення розслідування триває.

"Чого ми не збираємося робити, так це чекати місяці і місяці, поки адміністрація веде гру, спрямовану на виснаження опонентів (rope a dope game), у спробі затягнути процес. Йти таким шляхом ми не хочемо", - підкреслив Шифф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп розпорядився працювати з Джуліані, щоб змусити українське керівництво почати справу проти Байдена, - посол США при ЄС Сондленд

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

З середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161528
 
 
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Лахта, ты - с похмелья? Тебе это надо постить на форумах США, а не на украинских.
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Накручивается по-тихонечку веревка Трампа на колышек!
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PS А в Румынии вчера ,нынешний и будущий президент Клаус Иоханис,таки вытер ноги на президентских выборах об кандидата соССиал-демократов В. Дэнчилэ (бывшего премьер министра)! Такого уничтожительного и унижительного поражения у соССиалистов (бывших комМУнистов и комсомольцев в ошейниках) еще не было в истории (после подсчета голосов заграничной диаспоры результат будет примерно 70% на 30%)! Нам бы и Вам бы,научиться бы у них,как не приводить к власти дураков.
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Потому что там разведка это разведка а не сборище"любих друзив"
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