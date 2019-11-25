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 Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

24 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 6 обстрілів:

- біля Тарамчука і Березового - з великокаліберних кулеметів;
- неподалік Водяного - з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Красногорівки - з СПГ і великокаліберних кулеметів;
- двічі біля Мар'їнки - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Луганського, зафіксовано ворожий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів.

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"Учора, 24 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

Водночас, у штабі зазначили, що російські окупанти не зважають на інтереси цивільного населення Донбасу: "Так, близько 18:00, під час обстрілу українських позицій у районі Березового Донецької області, вони з великокаліберних кулеметів одночасно вели вогонь і по цивільній інфраструктурі. Через застосування збройними формуваннями Російської Федерації трасуючих і бронебійно-запалювальних боєприпасів загорілася суха трава. Сильний вітер призвів до швидкого поширення пожежі, яка перекинулася на дачний масив. Майже вщент вигоріли 6 будівель. Військовослужбовцям Об'єднаних сил вдалося оперативно евакуювати цивільне населення і близько 23:00 локалізувати пожежу. Жертв немає".

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161527
 
 
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Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! Нищить рогатих без болю та жалю, та поїна скиглення обсе...
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Слава воїнам України що боронять нашу Неньку!!!
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Какое нах разведение,какой особый статус... Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9572
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Дуже сподіваюсь, що втрат дійсно немає...........
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Шо, ще не перестали стріляти?
А Старший сказав же: "перестаньте стрелять"! Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7715
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Ау, зелебобы немытые !
Вы же пять орали из каждого телевизора что "Порох наживается на войне, потому война продолжается".
Порох давно не Президент.
Кто же теперь наживается на войне ? Неужели ваш Бубочка ?
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Да всё уже, 9-го декабря капитуляция подписывается.
Для того и МВФ получил коленом под зад. Интересный материал от российской пропаганды, с намёком:
"Все дело в страшном проклятии Коломойского. Если вы хоть каким-то боком знакомы с событиями на Украине, то должны понимать: Игорь Валерьевич является вездесущим духом нации. Предположительно пишется с одной «эс». Хотя как по мне, так лучше с двумя. Так вот, все началось с того, что глава правления «ПриватБанка» Петр Крумханзл неожиданно почувствовал себя не очень хорошо на занятиях по фехтованию на настоящих японских мечах из бамбука. В Днепре ему делали их из советских лыжных палок, которые еще изредка встречались на балконах местных граждан, рядом с банкой огурцов урожая 1976 года. Занятия вел настоящий японец. То есть кореец, познавший все тайны фехтования в приемном ларьке стеклопосуды при одном из гастрономов. Все это бусидо не стоит и выеденного яйца самурая по сравнению с навыками, полученными во время вечерних алкобитв на районе. Крумханзла срочно доставили в больничку, и буквально через несколько часов миссия МВФ покинула Украину.
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Все дело в проклятии Игоря Валерьевича. На одной вечеринке с бывшими основателями «ПриватБанка» Коломойский выразил нестерпимое желание увидеть Крумханзла в белых тапочках, возвращающимся в таком виде на родину. Хотя Петр является чехом, однако Игорь Валерьевич обычно называет его «…эсесовцем». И вот такое странное стечение обстоятельств… Человек, который распоряжался имуществом Коломойского, на ровном месте ударился о бамбуковую палку в виде японского меча. Пресс-служба «ПриватБанка» очень оперативно всех успокоила. Дескать, все в порядке, просто легкая усталость главы правления. Сейчас лежит в реанимации, гадит прямо в памперсы, мычит нечто непонятное, а так ничего серьезного."
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