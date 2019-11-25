 Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 6 обстрілів:
- біля Тарамчука і Березового - з великокаліберних кулеметів;
- неподалік Водяного - з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Красногорівки - з СПГ і великокаліберних кулеметів;
- двічі біля Мар'їнки - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Луганського, зафіксовано ворожий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів.
"Учора, 24 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.
Водночас, у штабі зазначили, що російські окупанти не зважають на інтереси цивільного населення Донбасу: "Так, близько 18:00, під час обстрілу українських позицій у районі Березового Донецької області, вони з великокаліберних кулеметів одночасно вели вогонь і по цивільній інфраструктурі. Через застосування збройними формуваннями Російської Федерації трасуючих і бронебійно-запалювальних боєприпасів загорілася суха трава. Сильний вітер призвів до швидкого поширення пожежі, яка перекинулася на дачний масив. Майже вщент вигоріли 6 будівель. Військовослужбовцям Об'єднаних сил вдалося оперативно евакуювати цивільне населення і близько 23:00 локалізувати пожежу. Жертв немає".
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.
А Старший сказав же: "перестаньте стрелять"!
Вы же пять орали из каждого телевизора что "Порох наживается на войне, потому война продолжается".
Порох давно не Президент.
Кто же теперь наживается на войне ? Неужели ваш Бубочка ?
Для того и МВФ получил коленом под зад. Интересный материал от российской пропаганды, с намёком:
"Все дело в страшном проклятии Коломойского. Если вы хоть каким-то боком знакомы с событиями на Украине, то должны понимать: Игорь Валерьевич является вездесущим духом нации. Предположительно пишется с одной «эс». Хотя как по мне, так лучше с двумя. Так вот, все началось с того, что глава правления «ПриватБанка» Петр Крумханзл неожиданно почувствовал себя не очень хорошо на занятиях по фехтованию на настоящих японских мечах из бамбука. В Днепре ему делали их из советских лыжных палок, которые еще изредка встречались на балконах местных граждан, рядом с банкой огурцов урожая 1976 года. Занятия вел настоящий японец. То есть кореец, познавший все тайны фехтования в приемном ларьке стеклопосуды при одном из гастрономов. Все это бусидо не стоит и выеденного яйца самурая по сравнению с навыками, полученными во время вечерних алкобитв на районе. Крумханзла срочно доставили в больничку, и буквально через несколько часов миссия МВФ покинула Украину.