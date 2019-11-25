 Рівень покриття України інтернетом сягає 70%, - глава Мінцифри Федоров

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Ми проводимо дослідження. Регулятор нам дає дані, що на 62% покрита країна. Але це не про мобільний, а про швидкісний інтернет. Але ми вже бачимо, коли почали занурюватися і шукати додаткові джерела досліджень, що вже десь до 70% ми доходимо. Але ми скоро вже опублікуємо ці дані. Наша мета – на 90-100%", – розповів Федоров.
Він заявив, що українська влада планує реалізувати цю мету до 2022 року.
так кто из вас "недоспец"?
но я так же читал пост Ал Хасана.
так что да, я умный. а ты нет
ты не в курсе что дальнобойный wi-fi дает скорость до 2 Гбит/сек на небольших расстояниях и реальный 1 Гбит/сек на расстоянии даже в 50 км?
набери в гугле "дальнобойный вайфай" и почитай статьи. может немного информации какой усвоишь
😳
Але до чого тут влада?
Люди за свій кошт проводять інтернет.
"... ранее Интернет Ассоциация Украины опубликовала Открытое обращение к украинской власти по поводу угрозы уничтожения рынка услуг доступа к Интернету. Обращение направлено к Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины, Премьер-министру Украины и председателю депутатской фракции политической партии «Слуга народа». В обращении говорится о том, что принятие 2-х зарегистрированных в парламенте законопроектов («Об электронных коммуникациях», № 2264 от 15.10.2019 и «О развитии инфраструктуры для цифровой трансформации экономики и общества», № 2320 от 28.10.2019) приведет к значительному увеличению вмешательства государства в регулирование рынка телекоммуникаций, кардинальному перераспределению этого рынка, банкротству отечественных операторов и резкому росту тарифов на интернет-доступ. В результате, согласно заявлению, в Украине будет потеряно одно из лучших в мире соотношений цена / качество доступа к Интернету и относительно свободный доступ к сети. Также в документе выдвигалось требование к властям выполнить свои предвыборные обещания по уменьшению давления государства на бизнес, обеспечить взвешенный подход к обработке изменений в законодательство в сфере телекоммуникаций, без манипулирования требованиями Соглашения об ассоциации, с учетом позиции и интересов потребителей и отечественных субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса , которые являются не менее важными, чем интересы регулятора и крупных операторов с иностранным капиталом."
Як то кажуть,"Слєдітє за рукамі".
Куда там сельские ФАПы, те ФАПы теперь пойдут в ж*пу.
А расскажу байку про цифровую экономику и "страну в смартфоне".
Карточка районной библиотеки была у меня лет 20 лет, никогда никаких проблем не было.
Возвращались книги в шют (не знаю, как точно перевести, это как бы "почтовый ящик" при библиотеке, в которые в любое время суток можно было вернуть книги), выдавались книги сначала девочками, потом машинкой, которая код считывала.
Месяц назад прошла объява, что систему будут менять на цифровую, в "облаке" (cloud), цифровизация, одним словом.
Мне бы сразу, как мне подсказал инстинкт, сдать то карточку библиотечную вместе с книгами (которые мне все равно читать некогда), но я инстинкту не поверила.
При попытке сдать книги выяснилось, что новый, цифровой шют не работает!
Из библиотеки выскочила живая девочка, запричитала, что система опять не фурычит, сказал, что считает системой с книжек код и вернет их в библиотеку.
Из четырех книг одна исчезла с концами. Очевидно, слабая на искусственный интеллект цифровая система ее не распознала.
Получив напоминание, что книга не сдана, я библиотеку о случившемся проинформировала.
Получив второе напоминание, что книгу они найти не могут, я вспомнила мерзкое предчувствие, охватившее меня при новости о переводе библиотеки в клауд, решила не испытывать больше судьбу (кто его знает, сколько еще книг может пропасть в клауде), заплатила за сгинувшую в недрах цифровой экономики книгу порядка сорока баксов и НАВСЕГДА ЗАКРЫЛА СВОЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЭККАУНТ.
Чтобы быть, как говорится, быть полностью уверенной, купила аналогичную книгу. Сегодня книга пришла по почте, на днях отошлю в библиотеку, чтобы не лишать других читателей радости чтения.
Повторю, что до всех этой х*рни с cифровой экономикой КНИГИ В БИБЛИОТЕКЕ У МЕНЯ НЕ ПРОПАДАЛИ.
Поэтому, мой вам совет: услышав слова "государство в смартфоне", бейте в торец сразу.
Иначе "щелкнут кнопкой" - I исчезнет государство, как ta книга, которую я сдала. Но, в отличие от книги, государству вы замену не купите...
Швидкість середня і все ж таки..........
https://www.miranet.sumy.ua/%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b8/
Дивитись відео, читати новини та іншу іфу - вистачає.
Там есть дерьмо собачье, а не интернет
То 70% покриття -- це заслуга блаЗЄнських? Собі хочуть приписати? От наволоч совкова.
Цель проекта дать интернет в труднодоступные места - пустыни, аулы, страны с цензурой и т.д. - за деньги.