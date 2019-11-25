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 Політика України, Суспільство
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Все про:інтернет (403) Федоров Михайло (20) Мінцифри (5)

 Рівень покриття України інтернетом сягає 70%, - глава Мінцифри Федоров

Міністр цифрової інформації заявив, що українська влада планує забезпечити доступ до інтернету на всій території України до 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми проводимо дослідження. Регулятор нам дає дані, що на 62% покрита країна. Але це не про мобільний, а про швидкісний інтернет. Але ми вже бачимо, коли почали занурюватися і шукати додаткові джерела досліджень, що вже десь до 70% ми доходимо. Але ми скоро вже опублікуємо ці дані. Наша мета – на 90-100%", – розповів Федоров.

Він заявив, що українська влада планує реалізувати цю мету до 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через 3-5 років всі послуги в Україні оцифрують, і вони будуть на єдиному порталі, - глава Мінцифри Федоров

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161526
 
 
 Топ коментарі
 
А уровень покрытия Г+Г доходит до 75% и вышибает из мозгов любой интернет.
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Уровень покрытия Украины ЗЕбилами доходит до 73%
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Помрій, зебілко! 😁 Вийди у бащарний день на ринок з плакатом "Підтримую реформи Зєлєн кого і партії Слуга Народу". І ввімкни секундимір. Десь на другій-третій хвилині тебе почнуть бити. А плювати на твій плакат почнуть ще швидше. ☺️
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А я буваю у таких місцях, де навіть важко зловити Інтернет за допомогою wi-fi роутера та спеціальної антени.
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а причём тут вайфай? ты я вижу недоспец по всем направлениям
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ты никогда не слышал про дальнобойный вайфай на 15-20 км?
так кто из вас "недоспец"?
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ещё один умник.статью читай.скоростной интернет - это широкополосный проводной интернет.
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я статью читал.

но я так же читал пост Ал Хасана.
так что да, я умный. а ты нет
ты не в курсе что дальнобойный wi-fi дает скорость до 2 Гбит/сек на небольших расстояниях и реальный 1 Гбит/сек на расстоянии даже в 50 км?

набери в гугле "дальнобойный вайфай" и почитай статьи. может немного информации какой усвоишь
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Еслиб речь шла о wifi-е,то покрыли бы уже все 100%.есть станции бьют больше 100км
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Сомневаюсь, что ТС писал о вафлелинках, скорее всего речь о 3/4Ж роутере, раздающих вафлю.
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15- 20кеме, парниша, передающая станция возможно и может узконаправленно и дать на такое растояние к абоненту через все метеоусловия и куеву кучу помех но ведь и у тебе на нее нужно вийти с такой же мощностью, тьі в состоянии такое вайфу приобрести,может дешевле оптику протянуть ?
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Оптика тебе будет стоить в 100 раз дороже.
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Сомневаюсь, что в 100 раз дороже. Но то, что дешевле в обслуживании и надежнее во много раз это точно. Передача на дальние расстояния "по воздуху" - еще тот геморрой. Технически реализуемый, но очень не стабильный.
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Откуда вас типиллов берут? Кабель оптический - 1 метр 4 гр. Умножим на 20 000 метров - 80 000 гривен. плюс прокладка трассы. столбы, коробки, усилители ----Зетипилл, не?
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що ти несеш, де ти бачив, щоб до одного абонента тягнули в село оптику, а вбагатьох вона там є, тож тягнуть, не мели дурні і не мішай сюди політику, спец куєв
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А вони оптимісти. До 2022 року ця влада не досидить. А тирнет до них був та без них буде.
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А уровень покрытия Г+Г доходит до 75% и вышибает из мозгов любой интернет.
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Уровень покрытия Украины ЗЕбилами доходит до 73%
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коментар відмічено як спам  
 
а песикив всего 4%, но они смердят как 30%
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Помрій, зебілко! 😁 Вийди у бащарний день на ринок з плакатом "Підтримую реформи Зєлєн кого і партії Слуга Народу". І ввімкни секундимір. Десь на другій-третій хвилині тебе почнуть бити. А плювати на твій плакат почнуть ще швидше. ☺️
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Есть хорошие шансы, что при Зеленском впервые в Украинской истории уровень покрытия интернетом первзойдет уровень коррупционного покрытия.
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пля зебилы полезли в сеть сервантерия это не для ваших узге мозогов и не вашего уровня Уровень покрытия Украины интернетом доходит до 70%, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 6983
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Зеленский в сотрудничестве с Илоном Маском все сделает на высшем уровне
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У слові "Маск" ти зробив декілька помилок. У даному випадку правильним буде слово "Ригозвн". 😁 Співробітництво Зєлєнского з Влоном Маском обмежується рекламуванням першого автомобіля Тесла. І то не напряму, а через Андрія Богдана. ☺️ Ти такий кумедний, зебіл. 😁
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Все так.
Але до чого тут влада?
Люди за свій кошт проводять інтернет.
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А эти 67% с учетом Донбасса и Крыма, или без?
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Наскільки я пам'ятаю- Україна займає перше місце у світі по дешевизні інтернету.
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Та це ніби й не секрет.https://internetua.com/evropeiskii-cennik-plata-za-internet-v-ukraine-mojet-dostics-50-evro
"... ранее Интернет Ассоциация Украины опубликовала Открытое обращение к украинской власти по поводу угрозы уничтожения рынка услуг доступа к Интернету. Обращение направлено к Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины, Премьер-министру Украины и председателю депутатской фракции политической партии «Слуга народа». В обращении говорится о том, что принятие 2-х зарегистрированных в парламенте законопроектов («Об электронных коммуникациях», № 2264 от 15.10.2019 и «О развитии инфраструктуры для цифровой трансформации экономики и общества», № 2320 от 28.10.2019) приведет к значительному увеличению вмешательства государства в регулирование рынка телекоммуникаций, кардинальному перераспределению этого рынка, банкротству отечественных операторов и резкому росту тарифов на интернет-доступ. В результате, согласно заявлению, в Украине будет потеряно одно из лучших в мире соотношений цена / качество доступа к Интернету и относительно свободный доступ к сети. Также в документе выдвигалось требование к властям выполнить свои предвыборные обещания по уменьшению давления государства на бизнес, обеспечить взвешенный подход к обработке изменений в законодательство в сфере телекоммуникаций, без манипулирования требованиями Соглашения об ассоциации, с учетом позиции и интересов потребителей и отечественных субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса , которые являются не менее важными, чем интересы регулятора и крупных операторов с иностранным капиталом."

Як то кажуть,"Слєдітє за рукамі".
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Если начали регулировать, есть минцифры какие то, то это к хорошему не приведет. Так всегда происходит
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А у моих соседей кот очень красивый... только зебанаты к этому имеют такое же отношение, как и к интернету
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Какие ублюдки вас, свинособак рожают? С котом оно...
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Гонев такой же как о покрьітии территорий сигналом зеонбудом,одни биения частот при приеме на наружную антену с усилителем или вообще ничего в зоне неуверенного приема, садят население на спутниковую иглу при єтом плати за каку и рекламу, крьіть то можно и матом но с таким иннетом скорость передачи хуже чем с диалапом, такие заявления как о обещании вьіполним и перевьіполним,нет нормального доступа с мобильньім покрьітием, только если на 800мгц запустят lte может шось и будет
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Это важно, "страна в смартфоне".
Куда там сельские ФАПы, те ФАПы теперь пойдут в ж*пу.

А расскажу байку про цифровую экономику и "страну в смартфоне".
Карточка районной библиотеки была у меня лет 20 лет, никогда никаких проблем не было.
Возвращались книги в шют (не знаю, как точно перевести, это как бы "почтовый ящик" при библиотеке, в которые в любое время суток можно было вернуть книги), выдавались книги сначала девочками, потом машинкой, которая код считывала.
Месяц назад прошла объява, что систему будут менять на цифровую, в "облаке" (cloud), цифровизация, одним словом.
Мне бы сразу, как мне подсказал инстинкт, сдать то карточку библиотечную вместе с книгами (которые мне все равно читать некогда), но я инстинкту не поверила.
При попытке сдать книги выяснилось, что новый, цифровой шют не работает!
Из библиотеки выскочила живая девочка, запричитала, что система опять не фурычит, сказал, что считает системой с книжек код и вернет их в библиотеку.
Из четырех книг одна исчезла с концами. Очевидно, слабая на искусственный интеллект цифровая система ее не распознала.
Получив напоминание, что книга не сдана, я библиотеку о случившемся проинформировала.
Получив второе напоминание, что книгу они найти не могут, я вспомнила мерзкое предчувствие, охватившее меня при новости о переводе библиотеки в клауд, решила не испытывать больше судьбу (кто его знает, сколько еще книг может пропасть в клауде), заплатила за сгинувшую в недрах цифровой экономики книгу порядка сорока баксов и НАВСЕГДА ЗАКРЫЛА СВОЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЭККАУНТ.
Чтобы быть, как говорится, быть полностью уверенной, купила аналогичную книгу. Сегодня книга пришла по почте, на днях отошлю в библиотеку, чтобы не лишать других читателей радости чтения.
Повторю, что до всех этой х*рни с cифровой экономикой КНИГИ В БИБЛИОТЕКЕ У МЕНЯ НЕ ПРОПАДАЛИ.

Поэтому, мой вам совет: услышав слова "государство в смартфоне", бейте в торец сразу.
Иначе "щелкнут кнопкой" - I исчезнет государство, как ta книга, которую я сдала. Но, в отличие от книги, государству вы замену не купите...
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Надо быть антисоветчиком т.е. не слушать никаких советов, советы ругательное слово во всех отношениях.
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Реальность такова шо за городами практически нет ни кабеля ни оптики. Провайдерам не выгодно тянуть кабель в села. Слишком накладно и выгоды никакой. И обслуживание в разы дороже.
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Реальність така - ставлять антени і роблять розводку по селу.
Швидкість середня і все ж таки..........
https://www.miranet.sumy.ua/%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b8/
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А какой пинг? И сколько раз придется менять антенны из-за грозы?
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Це правда.Невигідно безперспективністю.Навіщо,якщо села вимирають,а з земельною реформою процес прискориться.
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Дивлячись для яких цілей.
Дивитись відео, читати новини та іншу іфу - вистачає.
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Интересно, а как тебе удастся почитать новости в каком-нибудь селе или лесу в 20 км. от Киева?
Там есть дерьмо собачье, а не интернет
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А з чим порівнювали? В скількох країнах ви були, і по яким параметрам ви судите? Покажіть мені країну де за 4-5 євро у вас буде реалні 100мбіт навіть в малих райцентрах
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Нещодавно блаЗЄнські бідкалися, що 90% українців не мають доступу до Мережі. Рівень покриття України інтернетом сягає 70%, - глава Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 4664
То 70% покриття -- це заслуга блаЗЄнських? Собі хочуть приписати? От наволоч совкова. Рівень покриття України інтернетом сягає 70%, - глава Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 4664
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Ты идийот? Только честно. У маска есть ИНВЕСТОРЫ, это такие люди которые хотят вернуть вложеное и получить прибыль. Ракеты не летают на бесплатном воздухе, а рабочие не питаются духовными скрепами. Запустить 30000 спутников бесплатно?
Цель проекта дать интернет в труднодоступные места - пустыни, аулы, страны с цензурой и т.д. - за деньги.
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Покриття інтернетом то таке. У мене вишка стоїть в 4 х кілометрах, а швидкість 1-2 кб\с, а часом зовсім пропадає.Вже і антену купив, роутер поміняв,ніц. Якість інету зовсім ніяка.
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Покриття інтернетом то таке. У мене вишка стоїть в 4 х кілометрах, а швидкість 1-2 кб\с, а часом зовсім пропадає.Вже і антену купив, роутер поміняв,ніц. Якість інету зовсім ніяка.
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