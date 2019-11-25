 Рівень покриття України інтернетом сягає 70%, - глава Мінцифри Федоров

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми проводимо дослідження. Регулятор нам дає дані, що на 62% покрита країна. Але це не про мобільний, а про швидкісний інтернет. Але ми вже бачимо, коли почали занурюватися і шукати додаткові джерела досліджень, що вже десь до 70% ми доходимо. Але ми скоро вже опублікуємо ці дані. Наша мета – на 90-100%", – розповів Федоров.

Він заявив, що українська влада планує реалізувати цю мету до 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через 3-5 років всі послуги в Україні оцифрують, і вони будуть на єдиному порталі, - глава Мінцифри Федоров