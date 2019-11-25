 Стан дитячого омбудсмена Кулеби стабілізували, його старший син непритомний і у важкому стані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".
Уточнюється, що у Кулеби медики діагностували струс мозку та численні забої й травми. Зокрема, у нього закриті черепно-мозкова травма, травма грудної клітки й травма живота. Окрім того, у нього численні перелами ребер з обох боків, забій легень та пневмоторакс (скупчення повітря, яке призводить до часткового або повного колапсу легень. - Ред.). Утім, медикам все ж вдалося стабілізувати стан Кулеби і наразі його життю нічого не загрожує.
А от його старший син Тимофій - у важкому стані. Він перебуває в інтенсивному неврологічному відділенні. За словами медиків, юнак непритомний. У нього закрита черепно-мозкова травма. Чи є загроза життю – не повідомляють.
Про стан молодшого сина Єлисея поки невідомо.
Що стосується водія вантажного мікроавтобуса, він наразі перебуває у Києво-Святошинській лікарні. Його життю також нічого не загрожує.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.
Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.
Сам Микола Кулеба на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" заявив, що перебуває в лікарні разом з синами, а на запитання відповість пізніше.
Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.
Ні, це не кіно. Це цинічний урок долі
Источник: https://censor.net.ua/n3161525
Вони нічим не завинили.
И да. Молюсь за деток. Особенно за старшего, т.к. он тяжелый.... Пусть выживут, поправятся и восстановятся без последствий для здоровья! Они не виноваты, что их папик- долбо...дятел..... Помоги им, Господи.....
А пока этот вопрос к Порошенко
Так що заважає зеленському бути "слугою народу"? Контра? "Націоналісти"? "Войовнича меншість"? Рептилоїди?
Зелене кодло якесь. Там є хоч одна адекватна людина?
Не написано, сколько лет младшему ребенку, но до определенного возраста в детских креслах возят.
Просто такие травмы пристегнутые вряд ли получили бы, вот в чем дело.
Плюют на правила безопасности граждане-водители и пассажиры, вот в чем дело.
Не стоит удивляться, что травмы могут быть такими серьезными.
Это все, что нужно знать про это "детского защитника"..
И это при том, что в стране массово сообщают о необходимости установки кресел.
Карма для властного лицемера...
Значит, и старший сын был не пристегнут.
"Молодец" папаня, что тут еще сказать.
Дети не отвечают, что отец у них - горе-водитель.
Что-то хитрожопыми запахло.
Понятно - как он попал в зеленую плесень.
Типа свой...
Анализы брали ? Дышал в трубочку ? 😜
Если хочешь быть миленьким для людей и не соблюдаешь правил то кончишь плохо. То же в политике, ЗЕ хочет быть бубочкой нарушает правила выживания и покалечит нас как Кулеба своих детей.
П.С. Поможем ЗЕ - подсказываем ему что он прёт на красный и ведёт себя как безответственный дебил.
Всем участникам ДТП выздоровления
Не поможет, там "Беня" задает направление движения и придает ускорение.
Это вряд ли.
Серьезность травм детей подсказывает, что пристегнуты дети не были.
Чем быстрее поголовье властной мрази сократится - тем лучше для страны.
Ибо такие детки имеют в 1 000 000 больше шансов в жизни против простого человека.
Но у Бога - своя арифметика)))
Неужели на видео не виден знак, который разрешает из крайнего правого ряда ехать прямо?
Его главная ошибка - выезд на красный свет на перекресток и попытка проехать его на красный.
Если будет попытка обвинить водителя микроавтобуса, то это будет вершина несправедливости!Источник: https://censor.net.ua/n3161525
Он на свою зарплату даже такую машину купить не может!
Да-а-а.
Сила ворья - в дурных и жалостивых гоях...
...попозавчера санавиацией четырёх бойцов с передовой доставили в Одессу, двое тяжёлых...
почему о них ничего не пишут ?
"Что касается водителя грузового микроавтобуса, то он сейчас находится в Киево-Святошинской больнице." - "Кулеба, который 24 ноября вместе с детьми попал в ДТП, сейчас в состоянии средней тяжести в больнице Феофания." - почему в Феофании, не доверяют реформам американской медсестры, или у него голубая кровь?
Если кулеба, так в феофанию. А если водитель микроавтобуса так в Киево-Святошинскую больницу.
А говорят что у нас равенство и равные возможности. Только одни почему то равнее других.