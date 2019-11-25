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Все про:ДТП (2635) Кулеба Микола (35)

 Стан дитячого омбудсмена Кулеби стабілізували, його старший син непритомний і у важкому стані

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, який 24 листопада разом з дітьми потрапив у ДТП, нині у стані середньої тяжкості в лікарні Феофанія. Він у повній свідомості, загрози його життю немає. А от старший син перебуває в інтенсивному неврологічному відділенні того ж медичного закладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

Уточнюється, що у Кулеби медики діагностували струс мозку та численні забої й травми. Зокрема, у нього закриті черепно-мозкова травма, травма грудної клітки й травма живота. Окрім того, у нього численні перелами ребер з обох боків, забій легень та пневмоторакс (скупчення повітря, яке призводить до часткового або повного колапсу легень. - Ред.). Утім, медикам все ж вдалося стабілізувати стан Кулеби і наразі його життю нічого не загрожує.

А от його старший син Тимофій - у важкому стані. Він перебуває в інтенсивному неврологічному відділенні. За словами медиків, юнак непритомний. У нього закрита черепно-мозкова травма. Чи є загроза життю – не повідомляють.

Про стан молодшого сина Єлисея поки невідомо.

Що стосується водія вантажного мікроавтобуса, він наразі перебуває у Києво-Святошинській лікарні. Його життю також нічого не загрожує.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За фактом ДТП за участю дитячого омбудсмена Кулеби відкрито провадження, - Нацполіція. ФОТО

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

Сам Микола Кулеба на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" заявив, що перебуває в лікарні разом з синами, а на запитання відповість пізніше.

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

Також читайте: Porsche на швидкості зніс відбійник у центрі Києва, вилетів на тротуар, перекинувся на дах і загорівся: водій і пасажири вижили. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161525
 
 
 Топ коментарі
 
Нарешті достукалися в коментах ... Написали про потерпілого хлопця водія. Слава Богу! "Что касается водителя грузового микроавтобуса, то он сейчас находится в Киево-Святошинской больнице. Его жизни также ничего не угрожает. " ЗДОРОВ"Я хлопцю!
Источник: https://censor.net.ua/n3161525
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Дитячий омбудсмен, який відправив власного сина у кому, натиснувши на газ на червоний сигнал світлофора...
Ні, це не кіно. Це цинічний урок долі
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Ясен пень, что Кулебу "стабилизировали", раз он уже вышел "на связь" в ФБ! Состояние детского омбудсмена Кулебы стабилизировали, его старший сын без сознания и в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 5045 А почему водитель микроавтобуса не в Феофании? Кто-то нам, помнится, вещал, что Феофания перестанет быть "раем" исключительно для можновладцив. Состояние детского омбудсмена Кулебы стабилизировали, его старший сын без сознания и в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 3100 Не?

И да. Молюсь за деток. Особенно за старшего, т.к. он тяжелый.... Состояние детского омбудсмена Кулебы стабилизировали, его старший сын без сознания и в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 4283 Пусть выживут, поправятся и восстановятся без последствий для здоровья! Они не виноваты, что их папик- долбо...дятел..... Помоги им, Господи.....
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Дитячий омбудсмен, який відправив власного сина у кому, натиснувши на газ на червоний сигнал світлофора...
Ні, це не кіно. Це цинічний урок долі
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він не натиснув -він просто на нього їхав , може навіть відволікшись на дітей ... Бажаємо витягти сина - яке горе!
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дитина не винна, бажаю одужання, а батько - довбойоб - чого не лікує дітей у реформованих медзакладах
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горе то таки горе. мав би розум і горя б не було
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Нарешті достукалися в коментах ... Написали про потерпілого хлопця водія. Слава Богу! "Что касается водителя грузового микроавтобуса, то он сейчас находится в Киево-Святошинской больнице. Его жизни также ничего не угрожает. " ЗДОРОВ"Я хлопцю!
Источник: https://censor.net.ua/n3161525
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Развезли по разным больницам, в зависимости от количества бабла , "волосатости руки" и элитности . 😁
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ну да, люди разного сорта. ылиту, бамонд - в феофанию, а простолюдина спасибо хоть в канаву не выбросили, увезли в киево-святошинскую примочками и компрессами лечить
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Хай діти виживуть.
Вони нічим не завинили.
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Дети не виноваты, что их отец плохой водитель.
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Да куда его еще то "карать", у него сын без сознания в реанимации.
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Это не "отец плохой водитель", а "отец - борзой водитель...". У нас беда именно в этом - каждый считает, что "Про нас закон не писан...". И чем человек "выше" взбирается, тем больше он в этом, уверен... Есть, по этому поводу, неплохой анекдот: "Аргумент туриста - "Я -сын прокурора!!!", медведя не переубедил...". ("Блюстителям нравственности" рекомендую заглянуть в "Словарь иностранных слов": "анекдот" - не только юмористический рассказ, но и нравоучительный...).
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Да. И хочется добавить для любителей пожалеть и для самого горе-водителя: Хоть и тяжело это сделать, но представьте, что это произошло в цивилизованной стране. Он бы уже не сидел в фб, и лежал бы не в богемной Феофании, а в тюремной больничке
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Это при Пете шоколадном закон приняли. Им терь можно пальцы в розетки засовывать и за буйки заплывать, - ничего им за это не будет.
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в цивилизованной стране если бы за 11 месяцев произошло 50 аварий на одном перекрестке, перекресток перестроили бы давно потому что с ним что-то не так.
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В данном случае чиновник поехал на красный свет. С перекрёстком что то не так? Кстати да, может стать хорошей отмазкой
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Ясен пень, что Кулебу "стабилизировали", раз он уже вышел "на связь" в ФБ! Состояние детского омбудсмена Кулебы стабилизировали, его старший сын без сознания и в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 5045 А почему водитель микроавтобуса не в Феофании? Кто-то нам, помнится, вещал, что Феофания перестанет быть "раем" исключительно для можновладцив. Не?

И да. Молюсь за деток. Особенно за старшего, т.к. он тяжелый.... Пусть выживут, поправятся и восстановятся без последствий для здоровья! Они не виноваты, что их папик- долбо...дятел..... Помоги им, Господи.....
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Феофания не резиновая, а слуг урода - много.
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Что мешало Порошенко за 5 лет сделать Феофанию для всех?
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Що заважає зеленському зробити її для всіх зараз?
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Года через три этот вопрос будет актуальным по отношению к Зеленскому
А пока этот вопрос к Порошенко
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Нагадую, що Порошенко вже не президент і в нього немає парламентської більшості.
Так що заважає зеленському бути "слугою народу"? Контра? "Націоналісти"? "Войовнича меншість"? Рептилоїди?
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Хуже, клятый Порошенко и Яне Лоху запрещает делать Феофанию для всех. Пля какие вы ,мокшане , тупорылые
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Порошенке не хватило 5 лет (!!!!) для того, чтобы сделать это. Хотя бы потому, что он делать НЕ СОБИРАЛСЯ. Стан дитячого омбудсмена Кулеби стабілізували, його старший син непритомний і у важкому стані - Цензор.НЕТ 6410 Этот хоть планирует, обещает, понимает, что ситуация с "избранными" не нормальна.
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Співчуваю. Але чому- у Феофанію? А не звичайну лікарню, як весь народ?
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Бо він не народ, він "слуга народу". Різницю відчуваєте.?
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Який з нього дитячий омбудсмен, якщо він своїх дітей майже не вбив?
Зелене кодло якесь. Там є хоч одна адекватна людина?
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17 грудня 2014 р. Микола Кулеба був призначений Петром Порошенком на посаду Уповноваженого Президента зі справ дитини.
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И? Его переназначил клоун. Значит, сгодился и новой власти.
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Что ещё раз доказывает, что кадров Порошенко переназначать нельзя, всех их на помойку надо
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У меня вот вопрос: дети были пристегнуты ремнями безопасности или нет?
Не написано, сколько лет младшему ребенку, но до определенного возраста в детских креслах возят.
Просто такие травмы пристегнутые вряд ли получили бы, вот в чем дело.
Плюют на правила безопасности граждане-водители и пассажиры, вот в чем дело.
Не стоит удивляться, что травмы могут быть такими серьезными.
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Сообщалось, что детского кресла в машине не было.
Это все, что нужно знать про это "детского защитника"..
И это при том, что в стране массово сообщают о необходимости установки кресел.
Карма для властного лицемера...
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"Сообщалось, что детского кресла в машине не было."

Значит, и старший сын был не пристегнут.
"Молодец" папаня, что тут еще сказать.
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Кресла нам навязываются не ради наших детей, а ради этих кулеб и их выводка.
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Извини - но в данном случае ты - идиот...
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В наглую устроил ДТП,он есть мистер преступная халатность ему не то шо державу собственных детей нельзя доверять.Должна быть уголовная ответственность статья по факту уже есть.
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Он зебильный Небожитель, а значит - всрался не он...
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щось мені здається, що водій мікроавтобуса буде винний... а з цього долбодятла Кулеби зроблять жертву...
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Понятное дело, посмел пересечь дорогу, по которой ехал зебильный боярин Кулебяка...
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Может, всё же, есть шанс, что не выживет упырина?
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Елисей да Тимофей... "Щирий українець" кулеба знає,як синів назвати.
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Без разницы.
Дети не отвечают, что отец у них - горе-водитель.
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А еще сынок Давид и дочь Лия.
Что-то хитрожопыми запахло.
Понятно - как он попал в зеленую плесень.
Типа свой...
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люди ви здуріли? Він був нетверезий ?що ви про це знаєте?
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Действительно, может пьяный был ?
Анализы брали ? Дышал в трубочку ? 😜
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Елисей и Тимофей -украинский чиновник настоящий патриот
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Так они все типа украинцы только на публику...
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А чего это кулеба в Феофании, а второй пострадавший в Киево-Святошинской больнице ? У нас все равны или как ?
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Потому что в Феофанию только госчинуш возят. Супрун обещала что так больше не будет, но только к середине 2020
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Просто Кулеба оказался ровнее ...😜
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Просто в Украине обычные больницы в таком состоянии что чинуши себе отдельную сделали
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Не о Кулебе, а о принципиальных ошибках приводящих к трагедиям.
Если хочешь быть миленьким для людей и не соблюдаешь правил то кончишь плохо. То же в политике, ЗЕ хочет быть бубочкой нарушает правила выживания и покалечит нас как Кулеба своих детей.

П.С. Поможем ЗЕ - подсказываем ему что он прёт на красный и ведёт себя как безответственный дебил.

Всем участникам ДТП выздоровления
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"Поможем ЗЕ - подсказываем ему что он прёт на красный и ведёт себя как безответственный дебил"

Не поможет, там "Беня" задает направление движения и придает ускорение.
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100%. этот зє там как раз сам в роли малолетнего ребенка без автокресла
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Детям выздоровления. Отцу срочно умнеть
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"Отцу срочно умнеть"
Это вряд ли.
Серьезность травм детей подсказывает, что пристегнуты дети не были.
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Не присоединяюсь к Вашим пожеланиям.
Чем быстрее поголовье властной мрази сократится - тем лучше для страны.
Ибо такие детки имеют в 1 000 000 больше шансов в жизни против простого человека.
Но у Бога - своя арифметика)))
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А не ты ли выбирал "властную мразь"? Выбрал - теперь жри до усрачки.
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Почему кулеба в Феофании, водитель микроавтобуса в киево-святошинской больнице, а не наоборот?
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"Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток."
Неужели на видео не виден знак, который разрешает из крайнего правого ряда ехать прямо?
Его главная ошибка - выезд на красный свет на перекресток и попытка проехать его на красный.
Если будет попытка обвинить водителя микроавтобуса, то это будет вершина несправедливости!Источник: https://censor.net.ua/n3161525
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Вы слишком многого хотите от журналистов. Конечно видно, но можно и промолчать из деликатности - вы умственно неполноценному, встреченному на улице тоже делаете замечание, что у того слюна из уголка рта течёт?
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Сапоги должен делать сапожник, пироги печь пирожник. Людям ткого уровня не стоит самостоятельно водить машину. Нужно нанимать личного водителя профессионала. Пострадавшим выздоровления.
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Такого уровня?
Он на свою зарплату даже такую машину купить не может!
Да-а-а.
Сила ворья - в дурных и жалостивых гоях...
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какого уровня?? шо ты несёшь? ? поделил людей на господ и холопов ?
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Крім того, людям такого рівня нічого робити у владі. А у нас там всі такі.
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Из больнички - сразу его на нары,его крышу-адвоката говносращенко туда же.
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шо за срачка с этим Кулебой ? почти каждый час новость шо у него там в дтп шо после..."как пописял, как покакал"... ,да нах он вообще нужен - до этого дтп многие и не подозревали что такой тип где-то там существует...
...попозавчера санавиацией четырёх бойцов с передовой доставили в Одессу, двое тяжёлых...
почему о них ничего не пишут ?
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"у Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы. В частности, у него закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травма живота. Кроме того, у него многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс" - 100% был не пристёгнут ремнями.
"Что касается водителя грузового микроавтобуса, то он сейчас находится в Киево-Святошинской больнице." - "Кулеба, который 24 ноября вместе с детьми попал в ДТП, сейчас в состоянии средней тяжести в больнице Феофания." - почему в Феофании, не доверяют реформам американской медсестры, или у него голубая кровь?
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Дурік кончений, вона не медична сестра і її реформа ще не почалася.
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Бажаю хлопцю скорішого одужання і без наслідків
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*****!!!
Если кулеба, так в феофанию. А если водитель микроавтобуса так в Киево-Святошинскую больницу.
А говорят что у нас равенство и равные возможности. Только одни почему то равнее других.
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