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 Політика України
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Все про:конкурс (503) чиновник, урядовець (512) Юраш (8) Міністерство культури, молоді та спорту (3)

 Директор департаменту Мінкультури Юраш заявляє про маніпуляції з конкурсом на посаду голови Держслужби етнополітики та свободи совісті

Директор департаменту у справах релігій і національностей Мінкультури Андрій Юраш заявив, що конкурс на посаду глави Держслужби етнополітики та свободи совісті фактично було зупинено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

За його словами, конкурс фактично було зупинено, щоб не допустити його до наступного етапу - розгляду на Кабінеті Міністрів України.

Перший етап конкурсу (англійська мова) проходили 18 осіб. Юраш набрав 92 бали, а Юрій Решетніков - його основний конкурент, який дійшов до фіналу, набрав 91 бал.

Другий етап конкурсу (знання законодавства) проходили 8 осіб, Юраш - 40 балів, Решетніков - 39.

Третій етап (ситуативне завдання) проходили 4 особи: Юраш - 3 бали, Решетніков - 2,25.

Четвертий етап (співбесіда) проходили 2 особи: Юраш - 6,25 бала, Решетніков - 6.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діячі кіноіндустрії звернулися до Зеленського та Гончарука з приводу відмови призначити Сінькевич главою Держкіно

"Якщо якесь питання оцінюється в 0,5 бала, то особа далі не проходить. Юраш отримав за "досягнення результатів" 0,5 бала. Тобто три етапи були пройдені мною з найвищими серед кандидатів балами. І вибивання мене на етапі співбесіди - це абсолютно маніпулятивний маневр. Якраз це той етап, де можна було бути впевненим, що обсяг досягнутого і характер ангажованості до процесів навряд чи дозволяв сумніватися в результатах співбесіди", - зазначив Юраш.

Однак до наступного етапу не був допущений ні Юраш, ні його єдиний на той момент конкурент.

"Оскільки "пропустити вперед" цього опонента не було жодних підстав і можливостей, то було вирішено "замочити" обох. Конкурс завершився безрезультатно. Завіса опускається. Бурхливі аплодисменти", - продовжив Юраш.

Нагадаємо, що Юраш був учасником команди створення ПЦУ та отримання Томосу.

Зазначимо, що такий самий сценарій був і на конкурсі на посаду глави Держкіно. Тоді комісія заявила, що єдина кандидатка Сінькевич, яка пройшла у фінал, не набрала необхідної кількості балів.

Ексглава Держкіно Пилип Іллєнко зазначив, що конкурс на посаду глави Держкіно виявився фарсом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сінькевич оскаржуватиме в суді результати конкурсу на посаду глави Держкіно

Директор департаменту Мінкультури Юраш заявляє про маніпуляції з конкурсом на посаду голови Держслужби етнополітики та свободи совісті 01
Директор департаменту Мінкультури Юраш заявляє про маніпуляції з конкурсом на посаду голови Держслужби етнополітики та свободи совісті 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161523
 
 
 Топ коментарі
 
-"Напомним, что Юраш был участником команды создания ПЦУ и получения Томоса.Источник: https://censor.net.ua/n3161523
та кто бы сомневался-всё что связано с Порохом-пусть даже хорошее и полезное для нынешней власти-"фобия"...даже вопреки здравому смыслу...лучше фотка с спортзала или видео из "Теслы"... Директор департамента Минкультуры Юраш заявляет о манипуляциях с конкурсом на должность главы Госслужбы этнополитики и свободы слова - Цензор.НЕТ 9865
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Когось це дивує? В Україні преЗЕдент нарешті вивчив свій спіч в честь шани перед українським народом та його історією - й це була дата вшанування ГОЛОДОМОРУ . А ле що ми почули в добре зіграних заклинаннях актора - ЗА ЧТО?!!! Це мубуть те питання яким, він готується розжаліти й Хуйла ... ЗА ЧТО дійсно знав Сталін, якому ви ЗЕлені продажні люді міра приписуєте таке собі антісоветскоє заклинання російських лібералів , демократичність яких закінчується перед словом УКРАЇНА. А насправді це питання своєю перемогою відчув голий укроцар та з ним справжні громадаяни України , а не перекотиполе населення , так от це питання звучить так - ДЛЯ ЧОГО? Так от - для того щоб 73 відсотки з тих 47 ,які прийшли сказати свє ТАК ЗЕпроданцю України та її громадн , ГРОМАДЯН, ЯКІ Є УКРАЇНЦЯМИ.
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Что так к корыту дорваться хочется и не пускают? Гнать таких стрелочников надо сразу. А насчет томоса - так он вроде как недоподписанный, но за это уже забыли, церковь недопризнаннная и за это тоже забыли, просто потрох в свое время очень хорошо на это пропиарился.
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-"Напомним, что Юраш был участником команды создания ПЦУ и получения Томоса.Источник: https://censor.net.ua/n3161523
та кто бы сомневался-всё что связано с Порохом-пусть даже хорошее и полезное для нынешней власти-"фобия"...даже вопреки здравому смыслу...лучше фотка с спортзала или видео из "Теслы"...
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Филарет так же был "участником команды создания ПЦУ" ...
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Пришиваеш рукав к половым органам бабушки?
Еще расскажи, как Каин пришил Авеля...
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имей совесть-у человека почтенный возраст...он уже не ведает что творит...а кто-то видимо ещё и "подталкивает"... Директор департамента Минкультуры Юраш заявляет о манипуляциях с конкурсом на должность главы Госслужбы этнополитики и свободы слова - Цензор.НЕТ 3259
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А Старший казав, що в конкурсах буде все прозоро. Знов наї...в, пардон, обманув? Директор департаменту Мінкультури Юраш заявляє про маніпуляції з конкурсом на посаду голови Держслужби етнополітики та свободи совісті - Цензор.НЕТ 8699
Від синагоги мабуть кандидат очікується
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Коломойский протягивает в команду людей абсолютно бессовестных, поэтому жалоба понятна, но слуга народа должен быть абсолютно никому ничего не должен, истинным клоуном для народа.
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Когось це дивує? В Україні преЗЕдент нарешті вивчив свій спіч в честь шани перед українським народом та його історією - й це була дата вшанування ГОЛОДОМОРУ . А ле що ми почули в добре зіграних заклинаннях актора - ЗА ЧТО?!!! Це мубуть те питання яким, він готується розжаліти й ***** ... ЗА ЧТО дійсно знав Сталін, якому ви ЗЕлені продажні люді міра приписуєте таке собі антісоветскоє заклинання російських лібералів , демократичність яких закінчується перед словом УКРАЇНА. А насправді це питання своєю перемогою відчув голий укроцар та з ним справжні громадаяни України , а не перекотиполе населення , так от це питання звучить так - ДЛЯ ЧОГО? Так от - для того щоб 73 відсотки з тих 47 ,які прийшли сказати свє ТАК ЗЕпроданцю України та її громадн , ГРОМАДЯН, ЯКІ Є УКРАЇНЦЯМИ.
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Може дуже запутано, то напишу простіше- Сталін бачив протести та волелюбство українців... Для нього не було питання ЗА ЧТО? А ДЛЯ ЧОГО ?- то побачила зараз Україна оцим гидотним голосуванням ватносовєської публіки , саме ПУБЛІКИ а не народу і не нації
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Дійсно, що Юраш пише про конкурс голови Держслужби етнополітики і свободи совісті, а в назві статті про свободу слова😊
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террариум единомышленников... а что они - кроме шипения - реально делают в жизни, кроме как пожирания друг друга? НИЧЕГО...
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Что так к корыту дорваться хочется и не пускают? Гнать таких стрелочников надо сразу. А насчет томоса - так он вроде как недоподписанный, но за это уже забыли, церковь недопризнаннная и за это тоже забыли, просто потрох в свое время очень хорошо на это пропиарился.
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Спасите-помогите, к корыту не пускают. Дядя хочет еще 5 лет ничего не делать и получать за это хорошую зарплату
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Кожний "геній" впевнений що йому палки в колеса, недоплачують, мало на руках носять....
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Да, так сейчас и делают с конкурсами. Если не проходит нужный кандидат, то на собеседовании ставят 0 всем остальным и отменяют конкурс.
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і ніхто не відповідає за це? а Старший мабуть про це не знає. От "баяри" хренові! Директор департаменту Мінкультури Юраш заявляє про маніпуляції з конкурсом на посаду голови Держслужби етнополітики та свободи совісті - Цензор.НЕТ 9591
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***,сколько там у них там идиотских должностей с жирной зарплатой,машинами и секретутками?
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