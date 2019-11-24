 Телеканал на окупованих територіях вестиме мовлення на базі UATV, бюджет - близько 440 млн, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.
На питання про те, чи закладено в держбюджет необхідне фінансування діяльності телеканалу, який здійснюватиме мовлення на окуповані території, Бородянський відповів ствердно.
"У нас є на UATV приблизно 440 млн грн. На наш погляд, на сьогоднішній день цього достатньо. Далі будемо дивитися", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Бородянський заявляв, що інформаційний контент, спрямований на жителів окупованих територій, має бути, зокрема російською мовою.
надеюсь без ТАБУ? номера на свиноферме в ухо прикололи?
Затеяли сыграть Квартет,
(Достигнуть ЦЕЛИ)
Достали нот, баса, альта, две скрипки...
КПД этого вещания стремится к нулю.
Сепары же всё равно смотреть не станут эти каналы.
Приєднуюся: пізно вже.
От тому і кажемо (вже не одна я): якщо Україна встоїть під зе-навалою, яка працює в унісон з москалями на капітуляцію і знищення, найперше, що потрібно зробити - це змінити управління державою.
Інститут негромадянина, позбавлення виборчих прав і обмеження громадянських, суворе і неухильне впровадження усього українського без =услишьтє=, =панять і прАстіть=, =там же нашІ люді= ... І ніяких квот. 100% українська мова. ТБ-помийки закриваються і решта ворожої пропаганди. А то теперішні служки уродів дозволяють викладання у вузах на московітському ізиґє ... Класно, правда ?
Може, тоді через н-ну кількість років щось і буде.
Я одразу так хотіла і дуже обурювалася. А мене батьки заспокоювали: доця, так не можна, не зразу, треба дати час.
Дали. І ?
Бидлу треба нагайка. І слова йому не дають. А в Україні всі роки запобігали перед цими недоробленими і неповноцінними - от і отримали: кров, каліцтва і руйнування.
Надмірна толерантність до подібних загрожує смертями патріотів і знищенням країни.
Но хорошо что хоть новая власть занялась этим вопросом
В ОРДЛО його елеторат, який йому потрібен для боротьби з Порошенком і україноботами.
А от зараз він поволі прозріває, коли чує від того ж Зєлі, що ЖКХ, зарплати, тарифи, пенсії, і тд. і т.п, то не прєзідєнтскоє дєло.
А от дамбассянє, то ідейний, чисто антиукраїнський електорат, який ненавидить Порошенка.
То чому їм дивитись їх зараз, коли в них до біса їх любімих русских каналів?
Так бы наверное и не узнали сколько вокруг живет идиотов.. если бы не зеленский!