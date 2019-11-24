 Телеканал на окупованих територіях вестиме мовлення на базі UATV, бюджет - близько 440 млн, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

На питання про те, чи закладено в держбюджет необхідне фінансування діяльності телеканалу, який здійснюватиме мовлення на окуповані території, Бородянський відповів ствердно.

"У нас є на UATV приблизно 440 млн грн. На наш погляд, на сьогоднішній день цього достатньо. Далі будемо дивитися", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Бородянський заявляв, що інформаційний контент, спрямований на жителів окупованих територій, має бути, зокрема російською мовою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині транслюються заборонені телеканали РФ і "Новоросії", - волонтерка. ФОТО