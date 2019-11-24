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 Політика України
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Все про:Крим (7836) Донбас (13804) телебачення (377) Бородянський Володимир (40)

 Телеканал на окупованих територіях вестиме мовлення на базі UATV, бюджет - близько 440 млн, - Бородянський

Телеканал, який вестиме мовлення на окуповані території, працюватиме на базі каналу UATV, його бюджет перевищить 400 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

На питання про те, чи закладено в держбюджет необхідне фінансування діяльності телеканалу, який здійснюватиме мовлення на окуповані території, Бородянський відповів ствердно.

"У нас є на UATV приблизно 440 млн грн. На наш погляд, на сьогоднішній день цього достатньо. Далі будемо дивитися", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Бородянський заявляв, що інформаційний контент, спрямований на жителів окупованих територій, має бути, зокрема російською мовою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині транслюються заборонені телеканали РФ і "Новоросії", - волонтерка. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161520
 
   
 Топ коментарі
 
Ну и какой смысл, что клоун туда будет Сватов транслировать за наши деньги?
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Ну чего... квартал 95... Скоты... "наш президент клоун, поц и фист"... да мало ли...
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Ну и какой смысл, что клоун туда будет Сватов транслировать за наши деньги?
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Зрада, петики? Однозначно!
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то в чому перемога, це прогрівання повітря за твої грошенята, ти думаєш їм мізки можна вже прочистити?
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Нельзя. Но что-то делать нужно. Иначе, что мы за страна?
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Ты там точно знаешь что в мозгах у миллионов человек?
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та я в своїх бардак ніяк не приберу, чим ще мені ртр з уніаном нехватає
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Грошенята минСтець уже срубил, пять лет на Чонгаре вышку ставил
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а тут у тебя партнеры 69 Anatoliy Bezsmertnyi и Лалала Лалалала 6478e8b9
надеюсь без ТАБУ? номера на свиноферме в ухо прикололи?
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Ну чего... квартал 95... Скоты... "наш президент клоун, поц и фист"... да мало ли...
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А на мой взгляд тут другое очень плохо----да поздно уже! Хотя бы 2 года назад. Там уже сформировались взгляды, привычки, концы в воду кинули, чуть подросли молодые итд. И у нас много чего произошло. Даже считаю что к лучшему. Ну пусть всё вернётся---да назло в тихую будут гадить на выборах и не только. Пора решать кардинально. Мы пошли в разные стороны. Теперь надо достигать цели. Но каждый свою.
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Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет,

(Достигнуть ЦЕЛИ)

Достали нот, баса, альта, две скрипки...
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Вроде бы и не скажешь, что глупости вот эти попытки вещания на оккупированные территории, но...
КПД этого вещания стремится к нулю.
Сепары же всё равно смотреть не станут эти каналы.
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москальською з держбюджету ?
Приєднуюся: пізно вже.
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У них 20 років було українське радіо і телебачення. Допомогло?
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Результат ми бачимо.
От тому і кажемо (вже не одна я): якщо Україна встоїть під зе-навалою, яка працює в унісон з москалями на капітуляцію і знищення, найперше, що потрібно зробити - це змінити управління державою.
Інститут негромадянина, позбавлення виборчих прав і обмеження громадянських, суворе і неухильне впровадження усього українського без =услишьтє=, =панять і прАстіть=, =там же нашІ люді= ... І ніяких квот. 100% українська мова. ТБ-помийки закриваються і решта ворожої пропаганди. А то теперішні служки уродів дозволяють викладання у вузах на московітському ізиґє ... Класно, правда ?
Може, тоді через н-ну кількість років щось і буде.
Я одразу так хотіла і дуже обурювалася. А мене батьки заспокоювали: доця, так не можна, не зразу, треба дати час.
Дали. І ?
Бидлу треба нагайка. І слова йому не дають. А в Україні всі роки запобігали перед цими недоробленими і неповноцінними - от і отримали: кров, каліцтва і руйнування.
Надмірна толерантність до подібних загрожує смертями патріотів і знищенням країни.
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А який канал збираєтесь транслювати? Медведчука, *******, Ахмєтки, Пінчука, Коломойського?
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в шапці ж написано на базі якого, явно, що або в аналозі, якого не вирубили ще або в мультиплескі
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А... це той, що ******* стецьки запровадили і який ніхто не дивиться.
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Деньги украинских налогоплательщиков выпускают в трубу
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Так кормільци дамбасскіє, тут так і пишуть: «Пусть ета сраная Украіна, только попробуєт нє платіть нам пєнсій !»
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Вспоминая этого что слева---ну слов подобрать не могу. Недавно прошло что мурал в Донецке с него на доме сотворили, школу вроде обозвали итд. Было ещё часто фото где это едет на БТР и честь держит на параде---там щедевр. Не стоит туда уже что либо вещать и прочая. Здесь нужнее. Кривое не станет ровным---чего нет, то и не считают!
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То что надо было делать ещё в 2014

Но хорошо что хоть новая власть занялась этим вопросом
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В целом, я с Вами согласен. Но считаю, что Крым и Домбас для нас утеряны надолго. Может, это и к лучшему.
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400 000 000 : 16000= 400 000 : 16= 25 тисяч мінімальних пенсій, коту під хвіст.
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Судя по комментам, петики смирились с потерей Домбаса. Я, кстати, тоже. Так давайте договоримся и Зеле просигналим! Ему же проще будет в Париже уйти в отказ!
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А Зє в патовій ситуації.
В ОРДЛО його елеторат, який йому потрібен для боротьби з Порошенком і україноботами.
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Не будьте тупым петиком. Как оказалось, ему и в реальной Украине электората вполне хватает.
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Так Вы в состоянии понять, что Зеле и в реальной Украине симпатиков хватает?
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Це ситуативний електорат, оброблений ЗМІ того ж коломойського проти Порошенка..
А от зараз він поволі прозріває, коли чує від того ж Зєлі, що ЖКХ, зарплати, тарифи, пенсії, і тд. і т.п, то не прєзідєнтскоє дєло.
А от дамбассянє, то ідейний, чисто антиукраїнський електорат, який ненавидить Порошенка.
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Поцікався, де найбільші відсотки набрав Зє.
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Реальному пацану лохов мало не бывает...
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Вот только вопрос как заставить ОРДЛО смотреть этот канал ? если они уже 6 лет смотрят пропаганду РАШИ ! Бородянский думает что они сразу радостно переключатся и будут смотреть этот канал ? Тогда по идеи нужно глушить каналы Росс. пропаганды . или в чё тогда смысл? или про это подумать забыли как всегда ?
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Не болтайте глупостей, они смотрят то ,что им показывают, там другого нет .. Телеканал на окупованих територіях вестиме мовлення на базі UATV, бюджет - близько 440 млн, - Бородянський - Цензор.НЕТ 8108
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А особливо з урахуванням того, що вони НЕ ДИВИЛИСЬ українські канали, коли і були в складі України, до 2014 року.
То чому їм дивитись їх зараз, коли в них до біса їх любімих русских каналів?
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То есть поставят свою телевышку в Луганске и будут вещать???? Ах не поставят... и вещать собираются откуда??? Из Полтавы? Харькова? А законы физики уже не работают??? А зачем вообще тратить хоть копейку? Вещайте УТ1 например... да мало ли каналов... Или там специально на домбасятском языке будут вещать?? Короче очередной бред клоунский....
Так бы наверное и не узнали сколько вокруг живет идиотов.. если бы не зеленский!
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Так а че? NewsOne и 112 уже можно запусткать ...на той стороне только обрадуются. По моему шикарные у них передачи. У всех есть право высказать свою точку зрения. Даже Ляшко!
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Якщо вже витрачати кошти на такий телеканал, то там повинні сидіти такі зубасті журналісти, які створюють антикацапські телепрограми на кшталт "Вєсті кремля" і "Громадянська оборона". І Романа Скрипіна туди.
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Україннське тв відстій. А з Нового Року хочуть зробити платними тв-послуги . За що платити?
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Налоги полгода не плачу, так что не имею ничего против этого извращенного способа слить бюджетные деньги в унитаз...
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