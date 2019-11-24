 Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Зазначається, що глава Міноборони Канади Саджан зберіг свій пост у новому уряді Джастіна Трюдо.

"Традиційно тепла і дружня зустріч з міністром оборони Канади. Привітав Harjit Sajjan з перезатвердженням на цій важливій посаді в новому уряді. Упевнений, це стане запорукою незмінної підтримки України у безпековій та обороннній сферах", – зазначив Порошенко.

"Маємо і далі спільно працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні для відсічі російській агресії та в питанні членства нашої держави в НАТО", – переконаний Петро Порошенко.

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