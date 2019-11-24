 Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
Зазначається, що глава Міноборони Канади Саджан зберіг свій пост у новому уряді Джастіна Трюдо.
"Традиційно тепла і дружня зустріч з міністром оборони Канади. Привітав Harjit Sajjan з перезатвердженням на цій важливій посаді в новому уряді. Упевнений, це стане запорукою незмінної підтримки України у безпековій та обороннній сферах", – зазначив Порошенко.
"Маємо і далі спільно працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні для відсічі російській агресії та в питанні членства нашої держави в НАТО", – переконаний Петро Порошенко.
Ну там Наполеон из шестой палаты тоже мнит себя повелителем мира
Пока Украина под угрозой кацапской инклюзии, я с Украиной,
против всех проявлений кацапской агрессии, включая эшелон порохоботских крикунов.
😁
🤣
а где зеЛеный упырь в это время?где он?
А Порох - глава партии, имеющей свою парламентскую фракцию. Вот в таком качестве его и принимают на Западе: как влиятельного парламентария, имеющего международный авторитет и поддержку союзников.
тепер з Харджіт Сінг Саджаном зустрівся нардеп Порошенко..
питання лише в тому,що незрозумілий є Предмет обговорення внаслідок незрозумілих повноважень..
хоча..
"Традиційно тепла і дружня зустріч з міністром оборони Канади. Привітав Harjit Sajjan з перезатвердженням на цій важливій посаді в новому уряді. Упевнений, це стане запорукою незмінної підтримки України у безпековій та обороннній сферах"
привітати можна було і відкриточкою..
Чого не зробив той колишній презик, так те це не посилив нашу власну обороноздатність, щоб не було потреби клянчити, як це він зараз робить, щось у Канади, курва.
Зате, блюдучи свято свої мінські домовленності з ****** (не забуваймо) забороняв стріляти у відповідь, забороняв поповнювати боєзапас тим, хто йшов на зміну на передок, бо "вам же заборонено стріляти, то у вас і не має бути потреби в патронах-снарядах, ще раз курва...
Але справно гоцав по заграницях, і це все, курва, що можна про нього згадати, як не дивно.
Дійсно усе. Більше ніц, а ніц, курва... Хіба що бабло йому не пропало, навіть те, що зареєстровано в Росії, що мало би викликати, принаймні питання.
Але питання в порохослизнюків тільки до Зе, бо це ж він довів Україну до такого стану, нє?
Згинете ви, як роса на сонці, в цьому в мене немає сумніву, але, як в нас кажуть - доки сонце зійде, роса очі виїсть, блін.
Але сподіваюсь, що таки не встигне...