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 Політика України
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Все про:Канада (725) допомога (934) Порошенко (10077) Саджан Харджит (45)

 Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні"

У рамках міжнародної безпекової конференції у Галіфаксі п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко обговорив збільшення військово-технічної допомоги Україні із Міністром національної оборони Канади Харджітом Сінгхом Саджаном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Зазначається, що глава Міноборони Канади Саджан зберіг свій пост у новому уряді Джастіна Трюдо.

"Традиційно тепла і дружня зустріч з міністром оборони Канади. Привітав Harjit Sajjan з перезатвердженням на цій важливій посаді в новому уряді. Упевнений, це стане запорукою незмінної підтримки України у безпековій та обороннній сферах", – зазначив Порошенко.

"Маємо і далі спільно працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні для відсічі російській агресії та в питанні членства нашої держави в НАТО", – переконаний Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко в Канаді: Україна потребує не стільки грошей, скільки міжнародної підтримки в боротьбі проти агресії РФ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161517
 
   
 Топ коментарі
 
Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 11 ч.11 часов назад

Порошенко встретился с министром обороны Канады Саджаном: "Мы должны и дальше работать над увеличением военно-технической помощи Украине" - Цензор.НЕТ 774

Порох @башить за кордоном намагаючись знову склеїти хоч якусь антипутінську коаліцію, а Зєля тут з баранячим поглядом продовжує косячити. В прямому і переносному сенсі.
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так он и есть президент
вам зебобикам не рассказали что звание это пожизненное
ваш - шестой
Украины - пятый
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ну ты посмотри что творит
и это в то самое время когда величайший лидер современности постит фоточки из спортзала
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тюрьма плачет по бене и его шобле клоунской, за сдачу Украины )(уйлу.
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Кого-то на ночь на спам пробило! Несчастные люди дикари...
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ЗЕбил малоросс должен жить в спаме. Это правильно.
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замориться , соєва ботва , спамити сьогодні ... Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 1489
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Очередная ни к чему не обязывающая встреча на 5 минут пофоткаться - и уже "порох" склеивает антипутенскую кавулицию". Зато чуть-что на международной арене в пользу ***** - оп, а это уже Зеленский виноват.
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Как не крути ЗЕбил, а всё же лутше чем с шаурмой на заправке.
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Так что там бубочка с бритой грудью и без яиц которых у него априори ори нету заявляет Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 990
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ВИДИМО, ТЫ БРАЛ ИХ В РОТ, ДА СЛИЗАЛ ЧУТЬ БОЛЕЕ, ЧЕМ ПОЛНОСТЬЮ?
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ух тебя бомбануло Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 4430 так они есть или их нету о булдница из рузге крестьян по билету
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Напоминает вести из дурки
Ну там Наполеон из шестой палаты тоже мнит себя повелителем мира
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............ Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 9452
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А кто отвечает за внешнюю политику, зегенерат? Колись...)))
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Цензор молодец, кажный день про дедушку пишет, мол, вот, разговаривает. Мы тоже за старичка беспокоимся, поэтому пишите о нм больше. Как у дедули аппетит, ходит ли гулять, не забывает принимать леварства ?
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Петрило, твоя робота на кічі мумуари писати...
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сепар иди там скоро твои через мостик за колбасой побегут лавочку не забудь им отдать Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 2799
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хлопці не спамте їх, вони ж так стараються, для цензора движуху держуть
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эта из наложникгов для флота микадо модели 1941й ты корейце или русня Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 9832
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Типичный порохобот - вредитель Украины. Чем больше врёт и спамит чужие посты, и мешает нормальной дiскуссии на форуме, тем дальше Украина от Европы, тем радостнее Пуйлу и его скрепному Мороку. Мне из Европы именно так это видится.
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иди отсель промокашка Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 9402 I Ka 538a282aПорошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 1402 прокси оно такое но мак адрес то лаптиногое показывает твоё болото
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разбежался, порохобот-фейкометчик, спамовый кнопкокодав.

Пока Украина под угрозой кацапской инклюзии, я с Украиной,
против всех проявлений кацапской агрессии, включая эшелон порохоботских крикунов.
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промокашка ты олень и то что ты тут кукарекаешь уже недоработка моя Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 2038
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конечно, было бы в Украине поменьше всякой гнидоты, что пуйловской, что рыговской, что порохоботской, меня бы здесь так часто не было. Слушал бы новости об победах Украины над коррупцией и мордором издалека и радовался. А так, приходится засучив рукава разгребать шоколадный помёт вместо того, чтобы раздавать по ушам редким кацапам на цензоре.
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промокашка не виляй твой профиль и так виден убогий не виляй как твой предко на панели Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 5774
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промокашка ты уже прекрасился Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 1486 иди отдыхай ты себе по ушам даёшь Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 1486 даун твой профлиь тут с 2014го когда ты ораль беркуть беркуть
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Тут його нема, дупі своїй хоч в неділю спокій дай
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🍾 - тебе "туда", ты, кац, в курсе...
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скористайся перекладачем, я не розумію мокшанський діалект
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Не прикидывайся, кац.. Тебе на 🍾!!
😁
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та ні хлопче, то якраз для таких кацабів як ти, щоб воно свій діалект зрозуміло і йшло нах звідси
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На пляшечку кацапчику!!
🤣
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Чем чаще себя бьют в грудь порохоботы-нулёвочки, тем с большей вероятностью это - лахтинские оутсорсеры педроты. Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 443
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так нецікаво, одне одного спамлять, нема геть справжніх кацабів тут, вони фекаліями на двачі одне одног фекальним велічіїм обмазуються а тут свої морди б'ють одне одному
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Такова истинная политика парашенки, разделяй и властвуй, для этого он и создал ботофермы, он этим пять лет занимался и продолжает дальше в надежде, что это даст ему возможность вернуться, пока как видим практически безуспешно, более того это только ухудшает его картину.
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да брось, зачем ему возращатся если никто никуда и не уходил, можна вести работу чужими руками, которьіе думают, что они думают и ***** не дергается, если оно и будет дергаться - смотрите все, порошенко нет а ***** в своем репертуаре. ну шо, только вьіиграли ? как балакал дороненко - большие игрьі
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Какие мемуары - сначала явку с повинной со списком подельников, агентурных связей и оффшорных заначек.
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Нюю, мумуары мона считать как явку...
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Петь, ты сначала сядь-посиди - а потом мемуарь.
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Пороху респект

а где зеЛеный упырь в это время?где он?
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у него уикенд. с утра спортзал (фотки ужы выложил) потом сейшн, потом небольшая диджитализация а на вечер коучинг в опенспейсе. день по минутам расписан.
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Зато у кловуна сегодня выходной, спорт зал, корпоративчик в охвисе *********** с друзяшками подельниками...преЗЕдент изволили отдыхать..перетрудился бедняжка, ведь недавно говорили что ЗЕбубачка сильно устаёт..
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Порошенко дважды встречался с Руди Джулиани.И Трамп об этом - молчок.Шокин и Луценко -цепные псы Порошенко не зря копали против Байденов.Петю ждёт американская тюрьма.Лазаренко ему место освободил..Дали буде!
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Юля это вы?Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 9523 .
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Умница) зебанутые вот вот сдохнут, а страну надо удержать
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Порохоботские вожделения по барыжьему Корыту.
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Пишите прямо, "президент "Рошен", а то путаница какая-то. Пеця, вязня, тIлькb вязня.
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Зелепупики, вас колбасит зачотно. Значит, Порох - молодец. Не забывайте: вашего зав.театральной студией таковым на Западе и рассматривают: в качестве временного недоразумения.

А Порох - глава партии, имеющей свою парламентскую фракцию. Вот в таком качестве его и принимают на Западе: как влиятельного парламентария, имеющего международный авторитет и поддержку союзников.
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Опять тельняшку на груди рвёшь за вошьдя своего барыжного, как твои опутиневшие совкоаналоги на рассиси рвут за пуйло?
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горит ведь их фоштя не позвали зелёный буратин до сих пор не берет лицо ведь забобоны и прочее из сказко кривого рога сектора соц город Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 8940
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Під час виборчого баттла на стадіоні від Володимира Зеленського в сторону Петра Порошенка прозвучала фраза: «Я не ваш оппонент, я ваш приговор». З кожною годиною і хвилиною у мене особисто зміцнюється відчуття, що Зеленський - це вирок не Порошенко, а вирок Україні .
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Нынешний режим - просто наглая гопота. Как привыкли в 90-е рейдерствовать, так теперь всю страну решили подмять. Запасаемся попкорном для момента когда режим покатится под гору с ускорением.
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Это что - Парышский богоотец соевых?
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а где таки бубочка которому даже место под свечки расчищают и с конвоем ведут Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 7688
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Парнас начинает говорить.Фруман пока молчит.Срок ждёт всех ,кто работал против Байденов.Джулиани,Парнаса ,Фрумана,Шокина,Луценко и наконец Порошенко.Трамп поставил на Порошенко и его людей,но не учёл настроения украинского народа,давшего битой по одному месту ворам.Трамп понадеялся обломать и ВАЗа,но нарвался на процедуру импичмента. Импичмент Трампу не угрожает,но всех причастных -посадят.Сами республиканцы.Многим бывшим богам Украины пора сушить сухари.
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Пэдро платит что-ли за такие встречи? Ну кому он нужен? Он думает, что чем с большим колличеством людей поручкается, тем больше у него будет защитников, когда начнется суд. Но те политики, в Канаде, на пример, уйдут через год или через два и Пэдро забудут. А суд над ним будет. Трамп перейдет от защиты в нападение и тогда фиг знает...не будет у Пэдро поддержки из за океана в виде клинтоноидов и маккейнов. Волкер, к стати, свидетельствовал против демократов во время слушаний по импичменту Трампа.
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колись Ющенко зустрічався і з"доктором пі" і з австрійським лижником..
тепер з Харджіт Сінг Саджаном зустрівся нардеп Порошенко..

питання лише в тому,що незрозумілий є Предмет обговорення внаслідок незрозумілих повноважень..

хоча..

"Традиційно тепла і дружня зустріч з міністром оборони Канади. Привітав Harjit Sajjan з перезатвердженням на цій важливій посаді в новому уряді. Упевнений, це стане запорукою незмінної підтримки України у безпековій та обороннній сферах"


привітати можна було і відкриточкою..
Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 7255

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Цей гельмінт (якщо хто не в курсі, що то є гельмінт, так то глист по научному, паразит вобшем) в тілі України знов попросив допомоги, цього разу в Канади, а до то багато в кого ще.

Чого не зробив той колишній презик, так те це не посилив нашу власну обороноздатність, щоб не було потреби клянчити, як це він зараз робить, щось у Канади, курва.

Зате, блюдучи свято свої мінські домовленності з ****** (не забуваймо) забороняв стріляти у відповідь, забороняв поповнювати боєзапас тим, хто йшов на зміну на передок, бо "вам же заборонено стріляти, то у вас і не має бути потреби в патронах-снарядах, ще раз курва...

Але справно гоцав по заграницях, і це все, курва, що можна про нього згадати, як не дивно.

Дійсно усе. Більше ніц, а ніц, курва... Хіба що бабло йому не пропало, навіть те, що зареєстровано в Росії, що мало би викликати, принаймні питання.

Але питання в порохослизнюків тільки до Зе, бо це ж він довів Україну до такого стану, нє?

Згинете ви, як роса на сонці, в цьому в мене немає сумніву, але, як в нас кажуть - доки сонце зійде, роса очі виїсть, блін.

Але сподіваюсь, що таки не встигне...
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