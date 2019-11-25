 У проєкті меморіалу, що фінансується російськими олігархами, центром Голокосту зроблено Бабин Яр. Для мене центр Голокосту - це нацистська Німеччина, - Зісельс

Про це він сказав в інтерв'ю "Лівому берегу", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Треба розуміти, що концепція не є визначальною під час створення музею - це якийсь історичний наратив, точка відліку. Тим більше, що коли в 2017-му був презентований перший варіант концепції, автори відразу обмовилися, що куратори не зобов'язані в точності її втілювати.
... На розробці концепції роль істориків закінчується, а куратори зобов'язані робити те, що вказують їм спонсори. Чому найбільший фахівець з історії Східної Європи Тімоті Снайдер відмовився увійти до Наглядової ради цього музею? Тому що йому теж не дуже подобається все це.
Крім того, у самій концепції є моменти, з якими я не можу погодитися. Так, центром Голокосту зроблено Бабин Яр, від якого розходяться концентричні кола. Для мене центр Голокосту - це все-таки нацистська Німеччина.
Але найбільше дивує, що в проєкті Фрідмана-Хана зовсім випав період між 1919 і 1941 роком. Адже поведінка співгромадян у 1941-му диктувалася цінностями, засвоєними ними за радянських часів. Саме в ці роки людям прищеплювали байдужість до того, що відбувається навколо. Тому що ти - наступний. Людей виховували в страху нескінченними репресіями і привчили, що або вони беруть участь у насильстві чи доносять, або стають наступною жертвою. Не розумію, як можна реконструювати історію Голокосту, не пояснюючи, чому люди поводилися саме так, а не інакше, чому вони доносили, чому здавали, чому грабували єврейські будинки, чому брали участь у вбивствах чи просто відверталися, коли хтось поруч вбивав або грабував їхніх сусідів", - сказав він.
Зісельс наголосив, що те, яким має бути меморіал у Бабиному Яру, має вирішувати держава Україна і люди, які мають українську ідентичність:
"Що стосується української концепції, то вона, щонайменше, не загрожує іміджу України, хіба що термінами своєї реалізації. Моя позиція проста: якщо музей за проєктом російських олігархів буде побудований, і нічого українофобського там не виявиться, я вибачусь. До того ж вибачусь публічно за те, що підозрював спонсорів у недобрих намірах. А якщо музей побудують, і найгірші побоювання справдяться, кому будуть потрібні вибачення тих, хто підтримував проєкт?
Зрозуміло, і в українському проєкті мене не все влаштовує і як глава єврейської організації я робитиму все, щоб єврейська пам'ять посіла в ньому гідне місце. Але це відбуватиметься в межах українського проєкту - це наша внутрішня українська справа - зрозуміло, не в етнічному сенсі".
За його словами, він пропонував компроміс між двома проєктами, проте він був відкинутий.
"Я сам запропонував цей компроміс минулого року на слуханнях у Верховній Раді. Його суть: об'єднання двох проєктів по всій вертикалі - 50% фінансування забезпечує Україна, другу половину - Фрідман і Хан. Усі етапи реалізуються на паритетних засадах, у кожної сторони є право вето на вузлові точки на всіх рівнях - концепції, дизайну, створення експозиції. На жаль, ця ідея була відкинута".
Нагадаємо, паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Проєкт, який викликав запитання у Зісельса, - Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", який здійснюється за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них приєднався Віктор Пінчук.
Паралельно реалізується підтримуваний Зісельсом державний комплексний проєкт зі спорудження в Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі існуючі сьогодні пам'ятники, а також два музеї. За прогнозами Зісельса, в разі успішної реалізації державний комплекс може з'явитися через 10-15 років. Для нього буде потрібно 30-40 мільйонів доларів
Почему он решает когда мы должны забыть преступления убийц украинцев?
и вообще кто ты такой, что бы что то с кого то спрашивать? ... ты никто, а потому можешь только деликатно поинтересоваться и не более!
Свине, а де твої обурення були, коли коломИйський не жартував, а говорив цілком серйозно? Тому: до дупи, свине кацапська. Кушать он (чЄсноеоВ) нє может... "Бабий Яр там? Передайте всем тем, кто там погиб, привет" (с) Тут щось пророхкай, свине.
Придержи язык поганый, сявка Сурковская (привет ему на седьмом небе).
Я - порохобот, и я - "жЫдо-бИндеровка".
Я это на российских форумах всегда так пишу, напишу и здесь, Вам, как представителю "одногонароТа".
"Параллельно реализуется поддерживаемый Зисельсом государственный комплексный проект по сооружению в Бабьем Яру единого мемориала, который должен объединить в одном комплексе все существующие сегодня памятники, а также два музея.
По прогнозам Зисельса, в случае успешной реализации государственный комплекс может появиться через 10-15 лет. Для него потребуется 30-40 миллионов долларов."
Источник: https://censor.net.ua/n3161516
Увидите: всех российских "доброхотов" как ветром сдует.
Так что я ничему больше не удивляюсь абсолютно.
"А якщо всіх мітингувальників одягнути в вовняний одяг, а беркутівцям роздати ********* палички, чи зможемо ми добувати електрику?" - жартує Євген Кошовий в образі екс-мера Києва Леоніда Черновецького, зазначає цитату користувач під ніком Skala на своїй сторінці в мікроблозі Twitter.
видео
Так Квартал - это же быдло, вот просто ското-быдло, как оно есть.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ?
Ах ты ж ёшкин кот, а я то, дура, думала, что Бабий Яр - место скорби, а оказывается, вон оно чё, "достопримечательность".
Скажите, вы из тех русских, которые на кладбище не за просветлением души ходят, вспоминая об умерших, а чтобы напиться до потери сознания?
Ведь вы же - из быдла?
Зачем же скорбеть об умерших родных людях, радоваться надо, так ведь?
P.S. какое мне дело до "младенцев Ирода"? А об умерших близких мне людях я вспоминаю каждый день. И нет, я не устраиваю поминки.
Иди, гопничек, иди "на три бу."
Когда Дубинский напялил ермолку
пошел следующий отчет к дате хрустальной ночки
Украинец на работу не ходит в шароварах
чего тебя, такого умного несет? и туда же?
https://www.youtube.com/watch?v=w9y1F0KwMOw
так что не виноватая я,если кто еще не понял..
Очень, очень стараются в последнее время мышебратья, видно, совсем плохи у них дела.
Память у тебя ни к чёрту, если честно) По приказу Кейтеля должны были быть казнены 50-100 коммунистов, а это две больше разницы и в гражданских лиц просьба их не переименовывать а читать документальные материалы.
"За свідченнями генерала НКВС В. Дроздова, «під уламками загинули сотні гітлерівських офіцерів». А згідно зі спеціальним повідомленням НКВС УРСР від 4 грудня 1941 року, «в результаті вибуху будівлі німецької комендатури загинуло до 300 німців, кілька десятків автомашин»[17]). Однак військовий комендант Києва генерал-майор Курт ******** залишив повідомлення, що внаслідок вибуху загинуло значно більше мирних киян, які прийшли здавати свої радіоприймачі або стояли в черзі в комендатуру на реєстрацію, ніж німців."
Так а де ділись рештки тих 150 000 загиблих в Бабиному Яру? Чому слідів немає від тієї події? Чі може на консерви пистили дотепні німці всіх жертв. Думаю пару років і така версія з`явиться, бо сказати куди ділись рештки небіжчиків ні хто з любителів поточити ляси про Яр не може.
Не удивительно, что Сара "бросила" хлеб, Владимир Александрович.
Странно, если бы было иначе.
Спасаться то где будете, Владимир Александрович, ведь только Израиль вас ОБЯЗАН принять по закону о репатриации.
Не будет ли Вам там тесно, Владимир Александрович, ведь Израиль потомки ашкеназов построили и сейчас там во власти, именно тех ашкеназов, которыми Вы так элегантно передали от "Бени" привет.
P.S. Вы не потомок одного царя, Владимир Александрович (и потому ценный спермоноситель, как Рома Абрамович), нет? Как странно, как же так, что же не подсуетились с родословной?
Це тому, що у Бабиному Яру найбільше московити розстріляли українців під час червоного терору, й щоб приховати це злодійство створюють пам'ятник голокосту. Поділюся деякими фактами:
ДОВЕДЕНИЙ ФАКТ, є те , що за тиждень до окупації Києва (1941), 96% євреїв з м. Київ були евакуйовані, й зауважу не пішки та з возиками, їм був наданий транспорт для особистого майна. А в Бабиному Яру російські загарбники розстрілювали масово українців, та циган, молдован й почав він "працювати" не при німцях а при загарбниках московитах (червоний терор з 1918р).
ДОВЕДЕНИЙ ФАКТ, є те, що ХОЛОКОСТ - світова афера євреїв, на якій євреї стягнули з усього світу тисячі мільярдів $ відшкодувань за злочин якого не було,(на ютубі є про це інтерв'ю міністра Ізраїля ,яка каже про це - https://www.youtube.com/watch?v=ok--UGAfyUs).
ДОВЕДЕНИЙ ФАКТ, є те, що саме євреї-більшовики спланували й здійснили геноцид української нації (1932-33рр).
ДОВЕДЕНИЙ ФАКТ, є те що саме євреї-чекісти влаштували червоний терор в Україні, нечувана й невиправдана жорстокість, нелюдські тортури та катування, масові вбивства українців тільки за мову та національний одяг. -
ДОВЕДЕНИЙ ФАКТ, є те, що євреї у владі спланували й здійснюють новий геноцид української нації починаючи з 2014 - до куди вистачить терпіння українців, або до повного знищення нації.
ДОВЕДЕНИЙ ФАКТ, є те, що у 1113 році Володимир Мономах вигнав жидів з Русі-України, за підрив і плутня в торгівлі, здирництво і таємні зносини з греками, Володимир Мономах прийняв низку законів які обмежували жидівську сваволю в Києві, й не тільки впорядкував і обмежив лихварство, а й вигнав жидів з Русі. (http://www.personal-plus.net/212/1851.html)
Історичний лекторій - (http://partiyslovyan.blogspot.com/…/…/1-13-1902-195-20.html…)
http://newspravda.com/…/2723-yevreiski-ukrainofoby-vystupyl…
http://www.personal-plus.net/212/1851.html
Это так называемая "Локотская республика" - т.е. истинная Эрефия . В отличии от граждан Чехословакии и Польши в Галичине , которые потом пошли в вафен СС , т.е. в полевые части и их было не более 20 тысяч , в той самой "Локотской республики" было несколько бригад именно полиции и карателей .
Единственная женщина , расстрелянная в СССР за массовые убийства была тоже деятелем этой Локотской республики . Она стала потом героиней одной и криминальных серий с Андреем Смоляковым в главной роли . Тоньку играла Толстоганова а её мужа Сидихин .
Так вот в этом фильме главное забыли - упомянуть этот коллаборционисткий анклав , где местных карателей было не менее 25 тысяч и никаких там партизан (которые якобы были по тому фильму) .
Кстати - мужем Тоньки в реальности был еврей-ветеран 2-й мировой Гинзбург . Этот факт тоже в фильме завуалировали . Типа её дочка вышла замуж за начинающего дипломата и у неё были проблемы с визами не оттого , что папашка Гинзбург , а типа мамашка в оккупации была . Тонька-то выдавала ся (по фильму) за знатную партизанку .
Факт остаётся фактом , но территории Брянской , Орловской и Курской областей были под оккупацией чуть больше года , а Галичина почти 3 года и как оказалось , готовых сотрудничать с наци за этот год нашлось больше , чем за те 3 года . И это была не война с Красной армией , а война с мирным населением . Одна Тонька расстреляла из своего "Максима" более тысячи человек . Не зондер команды , как в Бабьем Яру , а именно эта бывшая красноамейская медсестра Тоня и Мацквы .
Кстати , наибольшую антисемитскую пропаганду на оккупированных территориях расспространяли тоже деятели из РОА .
И потому янки и британцы с великим удовольствием выдали Сралину и Власова , и Краснова , и Шкуро , и Фон-Панвица . Да и рядовых казаков . Потому , что они были известными карателями в Италии и Югославии .
А вот ОУНовцев ниодного не выдали !!!