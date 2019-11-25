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 Суспільство
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Все про:Бабин Яр (59) Голокост (55) Зісельс (3)

 У проєкті меморіалу, що фінансується російськими олігархами, центром Голокосту зроблено Бабин Яр. Для мене центр Голокосту - це нацистська Німеччина, - Зісельс

У проєкті меморіалу Голокосту в Бабиному Яру, ініційованого російськими бізнесменами Михайлом Фрідманом, Павлом Фуксом і Германом Ханом, центром Голокосту представлено Київ, а не Третій Рейх.

Про це він сказав в інтерв'ю "Лівому берегу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Треба розуміти, що концепція не є визначальною під час створення музею - це якийсь історичний наратив, точка відліку. Тим більше, що коли в 2017-му був презентований перший варіант концепції, автори відразу обмовилися, що куратори не зобов'язані в точності її втілювати.

... На розробці концепції роль істориків закінчується, а куратори зобов'язані робити те, що вказують їм спонсори. Чому найбільший фахівець з історії Східної Європи Тімоті Снайдер відмовився увійти до Наглядової ради цього музею? Тому що йому теж не дуже подобається все це.

Крім того, у самій концепції є моменти, з якими я не можу погодитися. Так, центром Голокосту зроблено Бабин Яр, від якого розходяться концентричні кола. Для мене центр Голокосту - це все-таки нацистська Німеччина.

Але найбільше дивує, що в проєкті Фрідмана-Хана зовсім випав період між 1919 і 1941 роком. Адже поведінка співгромадян у 1941-му диктувалася цінностями, засвоєними ними за радянських часів. Саме в ці роки людям прищеплювали байдужість до того, що відбувається навколо. Тому що ти - наступний. Людей виховували в страху нескінченними репресіями і привчили, що або вони беруть участь у насильстві чи доносять, або стають наступною жертвою. Не розумію, як можна реконструювати історію Голокосту, не пояснюючи, чому люди поводилися саме так, а не інакше, чому вони доносили, чому здавали, чому грабували єврейські будинки, чому брали участь у вбивствах чи просто відверталися, коли хтось поруч вбивав або грабував їхніх сусідів", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три роки я запитую, чому під час війни три найбільші російські бізнесмени, пов'язані з Кремлем, ініціюють меморіал у Бабиному Яру, - Зісельс

Зісельс наголосив, що те, яким має бути меморіал у Бабиному Яру, має вирішувати держава Україна і люди, які мають українську ідентичність:

"Що стосується української концепції, то вона, щонайменше, не загрожує іміджу України, хіба що термінами своєї реалізації. Моя позиція проста: якщо музей за проєктом російських олігархів буде побудований, і нічого українофобського там не виявиться, я вибачусь. До того ж вибачусь публічно за те, що підозрював спонсорів у недобрих намірах. А якщо музей побудують, і найгірші побоювання справдяться, кому будуть потрібні вибачення тих, хто підтримував проєкт?

Зрозуміло, і в українському проєкті мене не все влаштовує і як глава єврейської організації я робитиму все, щоб єврейська пам'ять посіла в ньому гідне місце. Але це відбуватиметься в межах українського проєкту - це наша внутрішня українська справа - зрозуміло, не в етнічному сенсі".

За його словами, він пропонував компроміс між двома проєктами, проте він був відкинутий.

"Я сам запропонував цей компроміс минулого року на слуханнях у Верховній Раді. Його суть: об'єднання двох проєктів по всій вертикалі - 50% фінансування забезпечує Україна, другу половину - Фрідман і Хан. Усі етапи реалізуються на паритетних засадах, у кожної сторони є право вето на вузлові точки на всіх рівнях - концепції, дизайну, створення експозиції. На жаль, ця ідея була відкинута".

Читайте: Зеленський сфотографувався в Бабиному Яру ввечері, вранці були тільки квіти, - журналіст Зінченко

Нагадаємо, паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Проєкт, який викликав запитання у Зісельса, - Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", який здійснюється за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них приєднався Віктор Пінчук.

Паралельно реалізується підтримуваний Зісельсом державний комплексний проєкт зі спорудження в Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі існуючі сьогодні пам'ятники, а також два музеї. За прогнозами Зісельса, в разі успішної реалізації державний комплекс може з'явитися через 10-15 років. Для нього буде потрібно 30-40 мільйонів доларів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161516
 
   
 Топ коментарі
 
Да всё просто: нужно предложить дополнить проект. Поставить памятник - и создать музей - в честь украинских националистов, убитых там же, в Бабьем Яру, гитлеровцами и их местными коллаборантами.
Увидите: всех российских "доброхотов" как ветром сдует.
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Все для того чтобы наравне с фашистами обвинить украинцев.
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Главный вопрос, какое отношение он имеет к украинцам, титульной нации страны, на которой он зарабатывает свои миллиарды.
Почему он решает когда мы должны забыть преступления убийц украинцев?
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"Бабий Яр там? Передайте всем тем, кто там погиб, привет" (с)
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Кстати, полчаса назад ваш пороховатный товарищ под ником "Диды выпивали" предложил устроить в Бабьем Яру парк развлечений.
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И что? Коломойский считает что 7-10 лет достаточно того чтобы "забыть кровь". Тут уже 70 лет прошло.
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Какое отношение имеет Коломойским к пороховатным антисемитам?
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Главный вопрос, какое отношение он имеет к украинцам, титульной нации страны, на которой он зарабатывает свои миллиарды.
Почему он решает когда мы должны забыть преступления убийц украинцев?
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Вы вообще о чем? Я написал, что пороховатник хочет устроить парк развлечений в Бабьем Яру. Если у вас зуб на Коломойского, то при чем здесь погибшие?
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"если взять эбонитоую палочку и поставить её в Мемориале Холокоста вместо Меноры, то Украине больше ненужно вырабатывать электричество, потому что для нас это сделают евреи".. шутка от "95 квартала"..
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Я не смотрю подобные пошлые шоу, как "95 квартал". Еще раз повторю свой вопрос, как поведение Зеленского или Коломойского оправдывает антисемитские и античеловеческие заявления пороховатников?
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может зря не смотришь? знал бы больше ...
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ну это же ты написал "пороховатник хочет устроить...", а аргументы с зелеными шмарклями принимать не желаешь ...
и вообще кто ты такой, что бы что то с кого то спрашивать? ... ты никто, а потому можешь только деликатно поинтересоваться и не более!
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Именно так "пороховатник хочет устроить"! Какие еще тут аргументы нужны?!
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аргументы просты, зе-шмаркли от них не отстают ...
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чЄсноков просто кушать нє может (с) У проєкті меморіалу, що фінансується російськими олігархами, центром Голокосту зроблено Бабин Яр. Для мене центр Голокосту - це нацистська Німеччина, - Зісельс - Цензор.НЕТ 9014
Свине, а де твої обурення були, коли коломИйський не жартував, а говорив цілком серйозно? Тому: до дупи, свине кацапська. Кушать он (чЄсноеоВ) нє может... "Бабий Яр там? Передайте всем тем, кто там погиб, привет" (с) Тут щось пророхкай, свине.
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А что он решал? Не хочешь, не решайся. Он высказал свое мнение, и там 10-15 лет. Собсно, тупые порохоботы не понимают, что он тонко троллил Запад, типа мало нам помогаете, мы и за них воюем
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"Пороховатным антисемитам"?
Придержи язык поганый, сявка Сурковская (привет ему на седьмом небе).
Я - порохобот, и я - "жЫдо-бИндеровка".
Я это на российских форумах всегда так пишу, напишу и здесь, Вам, как представителю "одногонароТа".
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Не знаю. Ви натякаєте, зараз там те, що бажає пороховатна братія?
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Зеля знает, что там никого не расстреляли. Поэтому, так говорит.
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"К сожалению, эта идея была отброшена"... Кто напомнит, чья коалиция была в Раде в прошлом году?
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Так сколько их должно быть тех проектов? Написано, что один уже реализуется.

"Параллельно реализуется поддерживаемый Зисельсом государственный комплексный проект по сооружению в Бабьем Яру единого мемориала, который должен объединить в одном комплексе все существующие сегодня памятники, а также два музея.
По прогнозам Зисельса, в случае успешной реализации государственный комплекс может появиться через 10-15 лет. Для него потребуется 30-40 миллионов долларов."

Источник: https://censor.net.ua/n3161516
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То відкинена ж вона була не депутатами, бо не депутати це вирішують. А певно Фуксом і ПІнчуком.
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Ви хочете сказати, що депутати БПП продались Фуксу та Пінчуку? Ну, я завжди про це казав.
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Все для того чтобы наравне с фашистами обвинить украинцев.
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Так шо зря Вова туда два раза ходил по просьбе порохоботов?
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Ну так а чем ещё заниматься кацапским аферистам, как не обустройством музея посвящённому комуняцкой афере с Бабьим Яром?
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Ну там не только кацапские аферисты, там и соевая шваль агрессору усиленно подмахивает. Поцреоты они такие...... За бабло..... Проект, который вызвал вопросы у Зисельса, - Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс." Источник: https://censor.net.ua/n3161516
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Да всё просто: нужно предложить дополнить проект. Поставить памятник - и создать музей - в честь украинских националистов, убитых там же, в Бабьем Яру, гитлеровцами и их местными коллаборантами.
Увидите: всех российских "доброхотов" как ветром сдует.
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А также отдельный мемориал, убитым там красными комиссарами, ещё до Гитлера, украинцам.
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"если взять эбонитоую палочку и поставить её в Мемориале Холокоста вместо Меноры, то Украине больше ненужно вырабатывать электричество, потому что для нас это сделают евреи".. шутка от "95 квартала"..
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После заявлений Квартала я даже не сомневаюсь, что они - на всю голову больные.
Так что я ничему больше не удивляюсь абсолютно.
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А, это.
Так Квартал - это же быдло, вот просто ското-быдло, как оно есть.
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Сам говорит что Центр Холокоста - Нацисткая Германия, и тут же несет бредятину про 1914 - 1941 год в СССР. Можно подумать что в Российской империи евреев на руках носили. Видать сильно обидели что не послушали и не финансируют его проект.
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Евреи дерутся за денежные потоки на мемориал.
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Как всегда, моральных авторитетов, историков пытаются задвинуть подальше, чтобы не мешали воплощать в жизнь планов громадьё. Эрзац всего - рулит.
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Ху#ло гибридит по всем фронтам. В Собиборе с поляками номер не прошёл, так как власти отказались от финансирования из рф и вообще какого либо их участия в создании мемориала, то он решил в Киеве на костях заколачивать сваи.
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Знаходити і встановлювати географічний центр якоїсь трагедіі,ідеі чи політики - ідіотизм чистої води...Я,наприклад,рекомендував би зробити центром голокосту каналізаційний люк на вулиці Князя Романа у Львові,звідки у 1944-тому році виповзло вісімнадцять євреїв - все що залишилось від ста тисяч...
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Пусть вкладывают деньги. Это хорошо. Это достопримечательность,которая будет интересна туристам. Не понимаю тревог. Любой проект,никогда не может быть закончен до конца. Как и любая картина. Совершенство бесконечно. А это означает,что все можно либо дополнить по вкусу.Либо исправить.
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"Это достопримечательность,которая будет интересна туристам"

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ?
Ах ты ж ёшкин кот, а я то, дура, думала, что Бабий Яр - место скорби, а оказывается, вон оно чё, "достопримечательность".
Скажите, вы из тех русских, которые на кладбище не за просветлением души ходят, вспоминая об умерших, а чтобы напиться до потери сознания?
Ведь вы же - из быдла?
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А зачем во всем видеть скорбь ? Это глупо. Вспомни еще младенцев убиенных Иродом. И заплачь. Как раз западная церковь,не является (трауришь) скорбной.А такой ее сделали местные православные.И шоб ты знал(а),все эти замолоди,строятся в первую очередь для заработка на сувенирах.
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Я же и говорю - вы из быдла, для которых главное поминки (9 дней, 40 дней, Бог дал - Бог взял) чтобы напиться.
Зачем же скорбеть об умерших родных людях, радоваться надо, так ведь?

P.S. какое мне дело до "младенцев Ирода"? А об умерших близких мне людях я вспоминаю каждый день. И нет, я не устраиваю поминки.
Иди, гопничек, иди "на три бу." У проєкті меморіалу, що фінансується російськими олігархами, центром Голокосту зроблено Бабин Яр. Для мене центр Голокосту - це нацистська Німеччина, - Зісельс - Цензор.НЕТ 9972
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Мест скорби там два если что - это кладбища. А вот называть Бабий Яр местом скорби по другому поводу нет оснований. Точнее есть, если продолжать подыгрывать коммуняцкой пропаганде про неустановленные расстрелы неустановленных людей неустановленными людьми.
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Евреи, если не обустроят себе хрустальную ночку не успокоятся
Когда Дубинский напялил ермолку
пошел следующий отчет к дате хрустальной ночки

Украинец на работу не ходит в шароварах
чего тебя, такого умного несет? и туда же?
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Эталонный образчик того, как ФСБ работает над уничтожением Украины, даже, казалось бы, на отвлеченной от сего дня теме! Ничего святого у "скрепных людей/******"!!!! Готовы даже исторический факт трагедии извратить и вывернуть так, чтобы выставить украинцев исчадьем ада.
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всё уже разъяснилось - зацените,как благородные немецкие солдаты спасали еврейских деток из украинского холокоста :
https://www.youtube.com/watch?v=w9y1F0KwMOw

так что не виноватая я,если кто еще не понял..
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А, это "старая-новая песня", попытка запоребрика раздуть в Украине антисемитизм, "гражданскую", так сказать "войну", стравив украинцев и евреев (украинцев и поляков не вышло, украинцев и венгров не получилось, теперь "третья часть марлезонского балета" - попытка стравить украинцев и евреев).
Очень, очень стараются в последнее время мышебратья, видно, совсем плохи у них дела.
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Напомню , что за каждого убитого немецкого военного на оккупированной территории СССР по приказу Кейтеля ( за это его повесили по решению Нюрнбергского трибунала в 1946 году ) должны быть казнены 50 - 100 гражданских лиц. Зная это , НКВД заминировало в 1941 году все центальные здания на Крещатике радиоуправляемыми фугасами огромной мощности , которые немцы не смогли обнаружить миноискателями после оккупации Киева 18 сентября 1941 . Через неделю полсе оккупации Киева НКВД по радио из мацквы подорвало эти здания , погибло три тысячи немцев . Поэтому немцы кахнили 3 000 х 50 = 150 000 гражданских украинцев . Почему в Киеве это было сделано , а не в Смоленске , Пскове , Новгороде или в Брянске ? Потому что тогда бы немцы убили своих , касапов . А хохлов не жалко , всё равно все обвинили ведь фрицев в этом.
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Курить надо меньше лаптей, будет меньше штырить вероятно...
Память у тебя ни к чёрту, если честно) По приказу Кейтеля должны были быть казнены 50-100 коммунистов, а это две больше разницы и в гражданских лиц просьба их не переименовывать а читать документальные материалы.
"За свідченнями генерала НКВС В. Дроздова, «під уламками загинули сотні гітлерівських офіцерів». А згідно зі спеціальним повідомленням НКВС УРСР від 4 грудня 1941 року, «в результаті вибуху будівлі німецької комендатури загинуло до 300 німців, кілька десятків автомашин»[17]). Однак військовий комендант Києва генерал-майор Курт ******** залишив повідомлення, що внаслідок вибуху загинуло значно більше мирних киян, які прийшли здавати свої радіоприймачі або стояли в черзі в комендатуру на реєстрацію, ніж німців."

Так а де ділись рештки тих 150 000 загиблих в Бабиному Яру? Чому слідів немає від тієї події? Чі може на консерви пистили дотепні німці всіх жертв. Думаю пару років і така версія з`явиться, бо сказати куди ділись рештки небіжчиків ні хто з любителів поточити ляси про Яр не може.
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""Бабий Яр там? Передайте всем тем, кто там погиб, привет" (с)"

Не удивительно, что Сара "бросила" хлеб, Владимир Александрович.
Странно, если бы было иначе.
Спасаться то где будете, Владимир Александрович, ведь только Израиль вас ОБЯЗАН принять по закону о репатриации.
Не будет ли Вам там тесно, Владимир Александрович, ведь Израиль потомки ашкеназов построили и сейчас там во власти, именно тех ашкеназов, которыми Вы так элегантно передали от "Бени" привет.

P.S. Вы не потомок одного царя, Владимир Александрович (и потому ценный спермоноситель, как Рома Абрамович), нет? Как странно, как же так, что же не подсуетились с родословной?
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Я не антисеміт кажу тільки фактами.

Це тому, що у Бабиному Яру найбільше московити розстріляли українців під час червоного терору, й щоб приховати це злодійство створюють пам'ятник голокосту. Поділюся деякими фактами:

ДОВЕДЕНИЙ ФАКТ, є те , що за тиждень до окупації Києва (1941), 96% євреїв з м. Київ були евакуйовані, й зауважу не пішки та з возиками, їм був наданий транспорт для особистого майна. А в Бабиному Яру російські загарбники розстрілювали масово українців, та циган, молдован й почав він "працювати" не при німцях а при загарбниках московитах (червоний терор з 1918р).
ДОВЕДЕНИЙ ФАКТ, є те, що ХОЛОКОСТ - світова афера євреїв, на якій євреї стягнули з усього світу тисячі мільярдів $ відшкодувань за злочин якого не було,(на ютубі є про це інтерв'ю міністра Ізраїля ,яка каже про це - https://www.youtube.com/watch?v=ok--UGAfyUs).
ДОВЕДЕНИЙ ФАКТ, є те, що саме євреї-більшовики спланували й здійснили геноцид української нації (1932-33рр).
ДОВЕДЕНИЙ ФАКТ, є те що саме євреї-чекісти влаштували червоний терор в Україні, нечувана й невиправдана жорстокість, нелюдські тортури та катування, масові вбивства українців тільки за мову та національний одяг. -
ДОВЕДЕНИЙ ФАКТ, є те, що євреї у владі спланували й здійснюють новий геноцид української нації починаючи з 2014 - до куди вистачить терпіння українців, або до повного знищення нації.
ДОВЕДЕНИЙ ФАКТ, є те, що у 1113 році Володимир Мономах вигнав жидів з Русі-України, за підрив і плутня в торгівлі, здирництво і таємні зносини з греками, Володимир Мономах прийняв низку законів які обмежували жидівську сваволю в Києві, й не тільки впорядкував і обмежив лихварство, а й вигнав жидів з Русі. (http://www.personal-plus.net/212/1851.html)
Історичний лекторій - (http://partiyslovyan.blogspot.com/…/…/1-13-1902-195-20.html…)
http://newspravda.com/…/2723-yevreiski-ukrainofoby-vystupyl…
http://www.personal-plus.net/212/1851.html
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Вся история с Бабьим Яром пахнет нехорошо. Все меньше слышно о немцах, расстрелявших евреев, и все больше об украинцах. О чем вообще может идти речь, если до сих пор не предъявлено хоть каких-то следов уничтожения там 200 тыс человек? Не фотофальшивки и парочка "чудом уцелевших свидетелей", а именно реальные следы, доказательства, которые можно приложить к уголовному делу.
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Самый большой очаг коллаборционизма с нацистами был совсем не на территории Украины .
Это так называемая "Локотская республика" - т.е. истинная Эрефия . В отличии от граждан Чехословакии и Польши в Галичине , которые потом пошли в вафен СС , т.е. в полевые части и их было не более 20 тысяч , в той самой "Локотской республики" было несколько бригад именно полиции и карателей .
Единственная женщина , расстрелянная в СССР за массовые убийства была тоже деятелем этой Локотской республики . Она стала потом героиней одной и криминальных серий с Андреем Смоляковым в главной роли . Тоньку играла Толстоганова а её мужа Сидихин .
Так вот в этом фильме главное забыли - упомянуть этот коллаборционисткий анклав , где местных карателей было не менее 25 тысяч и никаких там партизан (которые якобы были по тому фильму) .
Кстати - мужем Тоньки в реальности был еврей-ветеран 2-й мировой Гинзбург . Этот факт тоже в фильме завуалировали . Типа её дочка вышла замуж за начинающего дипломата и у неё были проблемы с визами не оттого , что папашка Гинзбург , а типа мамашка в оккупации была . Тонька-то выдавала ся (по фильму) за знатную партизанку .

Факт остаётся фактом , но территории Брянской , Орловской и Курской областей были под оккупацией чуть больше года , а Галичина почти 3 года и как оказалось , готовых сотрудничать с наци за этот год нашлось больше , чем за те 3 года . И это была не война с Красной армией , а война с мирным населением . Одна Тонька расстреляла из своего "Максима" более тысячи человек . Не зондер команды , как в Бабьем Яру , а именно эта бывшая красноамейская медсестра Тоня и Мацквы .

Кстати , наибольшую антисемитскую пропаганду на оккупированных территориях расспространяли тоже деятели из РОА .
И потому янки и британцы с великим удовольствием выдали Сралину и Власова , и Краснова , и Шкуро , и Фон-Панвица . Да и рядовых казаков . Потому , что они были известными карателями в Италии и Югославии .
А вот ОУНовцев ниодного не выдали !!!
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