 У проєкті меморіалу, що фінансується російськими олігархами, центром Голокосту зроблено Бабин Яр. Для мене центр Голокосту - це нацистська Німеччина, - Зісельс

Про це він сказав в інтерв'ю "Лівому берегу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Треба розуміти, що концепція не є визначальною під час створення музею - це якийсь історичний наратив, точка відліку. Тим більше, що коли в 2017-му був презентований перший варіант концепції, автори відразу обмовилися, що куратори не зобов'язані в точності її втілювати.

... На розробці концепції роль істориків закінчується, а куратори зобов'язані робити те, що вказують їм спонсори. Чому найбільший фахівець з історії Східної Європи Тімоті Снайдер відмовився увійти до Наглядової ради цього музею? Тому що йому теж не дуже подобається все це.

Крім того, у самій концепції є моменти, з якими я не можу погодитися. Так, центром Голокосту зроблено Бабин Яр, від якого розходяться концентричні кола. Для мене центр Голокосту - це все-таки нацистська Німеччина.

Але найбільше дивує, що в проєкті Фрідмана-Хана зовсім випав період між 1919 і 1941 роком. Адже поведінка співгромадян у 1941-му диктувалася цінностями, засвоєними ними за радянських часів. Саме в ці роки людям прищеплювали байдужість до того, що відбувається навколо. Тому що ти - наступний. Людей виховували в страху нескінченними репресіями і привчили, що або вони беруть участь у насильстві чи доносять, або стають наступною жертвою. Не розумію, як можна реконструювати історію Голокосту, не пояснюючи, чому люди поводилися саме так, а не інакше, чому вони доносили, чому здавали, чому грабували єврейські будинки, чому брали участь у вбивствах чи просто відверталися, коли хтось поруч вбивав або грабував їхніх сусідів", - сказав він.

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Зісельс наголосив, що те, яким має бути меморіал у Бабиному Яру, має вирішувати держава Україна і люди, які мають українську ідентичність:

"Що стосується української концепції, то вона, щонайменше, не загрожує іміджу України, хіба що термінами своєї реалізації. Моя позиція проста: якщо музей за проєктом російських олігархів буде побудований, і нічого українофобського там не виявиться, я вибачусь. До того ж вибачусь публічно за те, що підозрював спонсорів у недобрих намірах. А якщо музей побудують, і найгірші побоювання справдяться, кому будуть потрібні вибачення тих, хто підтримував проєкт?

Зрозуміло, і в українському проєкті мене не все влаштовує і як глава єврейської організації я робитиму все, щоб єврейська пам'ять посіла в ньому гідне місце. Але це відбуватиметься в межах українського проєкту - це наша внутрішня українська справа - зрозуміло, не в етнічному сенсі".

За його словами, він пропонував компроміс між двома проєктами, проте він був відкинутий.

"Я сам запропонував цей компроміс минулого року на слуханнях у Верховній Раді. Його суть: об'єднання двох проєктів по всій вертикалі - 50% фінансування забезпечує Україна, другу половину - Фрідман і Хан. Усі етапи реалізуються на паритетних засадах, у кожної сторони є право вето на вузлові точки на всіх рівнях - концепції, дизайну, створення експозиції. На жаль, ця ідея була відкинута".

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Нагадаємо, паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Проєкт, який викликав запитання у Зісельса, - Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", який здійснюється за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них приєднався Віктор Пінчук.

Паралельно реалізується підтримуваний Зісельсом державний комплексний проєкт зі спорудження в Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі існуючі сьогодні пам'ятники, а також два музеї. За прогнозами Зісельса, в разі успішної реалізації державний комплекс може з'явитися через 10-15 років. Для нього буде потрібно 30-40 мільйонів доларів