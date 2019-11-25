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 Суспільство
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Все про:Бабин Яр (59) Голокост (55) Зісельс (3)

 Три роки я запитую, чому під час війни три найбільші російські бізнесмени, пов'язані з Кремлем, ініціюють меморіал у Бабиному Яру, - Зісельс

Співпрезидент Асоціації єврейських організацій і громад (Ваада) України Іосіф Зісельс заявив, що він три роки порушував питання про те, навіщо російські бізнесмени, пов'язані з Кремлем, ініціюють спорудження меморіалу Голокосту в Бабиному Яру.

Про це він сказав в інтерв'ю "Лівому берегу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед зауважень до проєкту, що підтримується олігархами, - те, що він буде будуватися фактично на місці поховань.

"Це принциповий для єврейських кіл момент - іудаїзм забороняє будувати що-небудь на кістках. Найбільший фахівець у цій сфері - рав Шлезінгер з Лондона - ще в 2007 році ухвалив, що власне на території Бабиного Яру не можна рити котловани або зводити великі об'єкти", - сказав він, додавши, що це питання не переконань, а віри.

За його словами, той факт, що організація "Атра кадіша", що опікується проблемами єврейських поховань, дала дозвіл на будівництво на цьому місці, не викликає у нього спонукання провести третю експертизу.

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"Я довіряю рабину Шлезінгеру і просто не братиму участі в проєкті, який передбачає, з його точки зору, будівництво на кістках", - уточнив Зісельс.

"На першому етапі основним мотором "олігархічного" проєкту був Павло Фукс - бізнесмен родом з Харкова, який вважає Вадима Рабіновича своїм учителем, нині - великий забудовник, на рахунку якого, зокрема, комплекс "Москва-Сіті". Він зустрівся зі мною навесні 2016 року і розповів, що планує з партнерами створити в Бабиному Яру музей такого масштабу, який переплюне і музей Голокосту у Вашингтоні, і "Яд Вашем".

Я йому прямо сказав, що щодо низки пунктів необхідно домовлятися до початку проєкту. По-перше, табу на будівництво на місці розстрілів ... І це другий - головний - пункт наших розбіжностей. Я зізнався Фуксу ще в 2016-му, що не розумію, чому під час агресивної війни Росії з Україною три найбільші російські підприємці, бізнес яких тією чи іншою мірою контролюється владою, ініціюють такий проєкт? Навіщо це потрібно Путіну, де логіка? Минуло три роки, але відповіді на це запитання я так і не отримав.

Скажу більше, я спілкувався з Михайлом Фрідманом влітку 2015 року на предмет створення музею євреїв Галичини у Львові. Він чесно сказав, що музеї його не цікавлять. А через півроку очолив проєкт музею в Бабиному Яру", - сказав він.

Зісельс зазначив, що це ж він питав у гендиректора проєкту Марека Сівця і члена Наглядової ради Натана Щаранського.

"Я вірю не в сентименти, а в інформаційну війну, яку Росія веде проти України і в яку вкладає $ 3 млрд на рік. І не вірю в благі наміри ініціаторів цього музею", - сказав Зісельс, відповідаючи на запитання про те, чому він не вірить у щирість намірів російських олігархів.

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При цьому Зісельс наголосив, що те, яким має бути меморіал у Бабиному Яру, має вирішувати держава Україна і люди, які мають українську ідентичність:

"Ми - різні за ідентичністю. Я - український єврей, а Фрідман і Хан - російські євреї родом з України, але вони не ідентифікують себе з цією країною і її майбутнім".

Нагадаємо, паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Проєкт, який викликав запитання у Зісельса, - Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", який здійснюється за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них приєднався Віктор Пінчук.

Паралельно реалізується підтримуваний Зісельсом державний комплексний проєкт зі спорудження в Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі існуючі сьогодні пам'ятники, а також два музеї. За прогнозами Зісельса, в разі успішної реалізації державний комплекс може з'явитися через 10-15 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161515
 
   
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Фукс, что-то фамилия знакомая...
Этот, что-ли
Три года я спрашиваю, почему во время войны три крупнейших российских бизнесмена, связанных с Кремлем, инициируют мемориал в Бабьем Яру, - Зисельс - Цензор.НЕТ 3992
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Ну да, засланный казачок при шоколаднике, свободно "скупивший" активы бывших рыгов, на непонятные деньги .
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Да, это именно он все три года при Порошенко вместе с другими российскими бизнесменами двигал этот проект.
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Чергове кремблівське відмазування настамнебьіло.
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После того, как фиКало,мойский задвинул, что "кровь украинцев забудется через несколько лет", я не против, что бы в этом Яру построили парк развлечений. Прошло 75, по идее все забылось...Или у евреев как то иначе течет время?
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Вот видите, Вы, умный человек, тоже попались на эту провокацию.
Российская пропаганда разжигает у украинцев ненависть к евреям. Затем будут организованы несколько погромов, Запад отвернётся от Украины, и к вам придёт армия-асвабадитильница.
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Так вы, пороховатники, всегда на провокации попадаетесь. Что тут удивительного?
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Лёш, меня обмануть трудно. Я ведь очень мерзкий перец, который любую гипотезу проверяет из минимум трёх источников.
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natribu.org Три роки я запитую, чому під час війни три найбільші російські бізнесмени, пов'язані з Кремлем, ініціюють меморіал у Бабиному Яру, - Зісельс - Цензор.НЕТ 8974

У меня с пригожинскими троллями разговор короткий.
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Товарищ, не надо поднимать градус. Еврей Ньютон дал нам понимание ситуации в законе №3 - "действие равно противодействию". Должны прочувствовать к чему идет, но история видимо не учит, алчность и жадность у них сильней чем инстинкт самосохранения.
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"У них" - это у кого ? Евреи такие же разные как и украинцы. Есть Беня, который из родной матери колбасы наварит если это даст прибыль. А есть израильтяне - воины ЦАХАЛ, которые вылетают в поражённые землетрясением регионы планеты, и там развёртывают бесплатные полевые госпиталя.
Или вы хотите сказать что среди украинцев меньше негодяев ? На нынешний режим посмотрИте.
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Это просто.
Согласно советской байке, "в Бабьем Яру бандеровцы расстреливали евреев". Какие "бандеровцы" могли быть в Киеве - пропаганда, естественно умалчивает.
Вся эта затея - для подтверждения советской пропагандистской байки.
А реальность же была такова: германские каратели, при пособничестве коллаборантов (в основном, сдавшихся в плен красноармейцев), убивали в Бабьем Яру и евреев, и украинских националистов (в частности, там была расстреляна вся редакция газеты "Украинское слово", включая поэтессу Елену Телигу).
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только чет раскопок не особо проводят. точно что цифра как всегда "слегка" преувеличина
и второе - перед войной снимки показывали что да, есть там немного зохоронений, то есть большевичков работа.
правда потом снимки нихрена не показывали, ах да, это ж все выкопали, сожгли сотнями вагонов угля, или че там и развеяли, забыл.
если комми и/или кошерные о чем-то визжат, надо либо проверять, либо не верить(по кр. мере не до конца верить)
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Я так думаю что куратор тебя сегодня без премии оставит. За выход в эфир в нетрезвом виде.
natribu.org Три роки я запитую, чому під час війни три найбільші російські бізнесмени, пов'язані з Кремлем, ініціюють меморіал у Бабиному Яру, - Зісельс - Цензор.НЕТ 9236
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Сходил? и как?
я че, по-твоему это придумал шоле? мне ваще насрать, но ненавижу ложь. есть снимки и т.д.
ты еще бы высрал что не странно что визжали о 4 млн. в Освенциме, потом опомнились и 2, или 3 млн. "куда-то" исчезли, но в сумме - сакральная цифра 6 осталась "почему-то". Цифра была озвучена.... тра-ля-ля, перед войной в нью-йоркской газетке.
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З обранням Зеленського відчутно як юдейство затягує зашморг на шиї України...
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Згадую як головний рабин РФ Берл Лазар на зустрічі з Путіним ще до 2014 року казав що "український народ приймав участь в холокості". В і-неті має бути відео цієї бесіди.
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Расия всегда готова разыграть в Украине еврейскую карту!
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Ну как зачем это Путину?! Показать, что в Киеве нацисты-антисемиты, а в Кремле вот смогли и построили мемориал в Бабьем Яру. Потом нашептывать об этом во всех кулуарах, где сильно влияние еврейских общин.
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Власти Польши отказались от участия российских специалистов, историков и спонсоров в реконструкции мемориала в лагере смерти Собибор. Берите пример с поляков.
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