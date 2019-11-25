 Три роки я запитую, чому під час війни три найбільші російські бізнесмени, пов'язані з Кремлем, ініціюють меморіал у Бабиному Яру, - Зісельс

Про це він сказав в інтерв'ю "Лівому берегу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед зауважень до проєкту, що підтримується олігархами, - те, що він буде будуватися фактично на місці поховань.

"Це принциповий для єврейських кіл момент - іудаїзм забороняє будувати що-небудь на кістках. Найбільший фахівець у цій сфері - рав Шлезінгер з Лондона - ще в 2007 році ухвалив, що власне на території Бабиного Яру не можна рити котловани або зводити великі об'єкти", - сказав він, додавши, що це питання не переконань, а віри.

За його словами, той факт, що організація "Атра кадіша", що опікується проблемами єврейських поховань, дала дозвіл на будівництво на цьому місці, не викликає у нього спонукання провести третю експертизу.

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"Я довіряю рабину Шлезінгеру і просто не братиму участі в проєкті, який передбачає, з його точки зору, будівництво на кістках", - уточнив Зісельс.

"На першому етапі основним мотором "олігархічного" проєкту був Павло Фукс - бізнесмен родом з Харкова, який вважає Вадима Рабіновича своїм учителем, нині - великий забудовник, на рахунку якого, зокрема, комплекс "Москва-Сіті". Він зустрівся зі мною навесні 2016 року і розповів, що планує з партнерами створити в Бабиному Яру музей такого масштабу, який переплюне і музей Голокосту у Вашингтоні, і "Яд Вашем".

Я йому прямо сказав, що щодо низки пунктів необхідно домовлятися до початку проєкту. По-перше, табу на будівництво на місці розстрілів ... І це другий - головний - пункт наших розбіжностей. Я зізнався Фуксу ще в 2016-му, що не розумію, чому під час агресивної війни Росії з Україною три найбільші російські підприємці, бізнес яких тією чи іншою мірою контролюється владою, ініціюють такий проєкт? Навіщо це потрібно Путіну, де логіка? Минуло три роки, але відповіді на це запитання я так і не отримав.

Скажу більше, я спілкувався з Михайлом Фрідманом влітку 2015 року на предмет створення музею євреїв Галичини у Львові. Він чесно сказав, що музеї його не цікавлять. А через півроку очолив проєкт музею в Бабиному Яру", - сказав він.

Зісельс зазначив, що це ж він питав у гендиректора проєкту Марека Сівця і члена Наглядової ради Натана Щаранського.

"Я вірю не в сентименти, а в інформаційну війну, яку Росія веде проти України і в яку вкладає $ 3 млрд на рік. І не вірю в благі наміри ініціаторів цього музею", - сказав Зісельс, відповідаючи на запитання про те, чому він не вірить у щирість намірів російських олігархів.

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При цьому Зісельс наголосив, що те, яким має бути меморіал у Бабиному Яру, має вирішувати держава Україна і люди, які мають українську ідентичність:

"Ми - різні за ідентичністю. Я - український єврей, а Фрідман і Хан - російські євреї родом з України, але вони не ідентифікують себе з цією країною і її майбутнім".

Нагадаємо, паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Проєкт, який викликав запитання у Зісельса, - Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", який здійснюється за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них приєднався Віктор Пінчук.

Паралельно реалізується підтримуваний Зісельсом державний комплексний проєкт зі спорудження в Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі існуючі сьогодні пам'ятники, а також два музеї. За прогнозами Зісельса, в разі успішної реалізації державний комплекс може з'явитися через 10-15 років.