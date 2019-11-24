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 Політика України, Події
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Все про:ДТП (2630) Кулеба Микола (29)

 Зараз перебуваю у лікарні разом із синами, на запитання відповім пізніше, - Микола Кулеба прокоментував ДТП зі своєю участю

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами потрапив у аварію, подякував усіх небайдужих за підтримку.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Дякую всім, хто турбується про моє здоров‘я та здоров‘я моїх дітей. Наразі я перебуваю в лікарні разом із синами. На ваші питання відповім згодом. Дякую за розуміння.Дякую вам за підтримку. Наразі найкращою допомогою для мене і дітей буде ваша молитва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

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Зараз перебуваю у лікарні разом із синами, на запитання відповім пізніше, - Микола Кулеба прокоментував ДТП зі своєю участю 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161514
 
 
 Топ коментарі
 
ну якщо "всі" стартують на червоний, правда він ідійот навіть світлофору не бачив, то так таке буває зі всіма водіями.
Аж противно, кацапоботам дали команду всі проколи земанди відбілювати.
п.с. дітей шкода, могли через батька ідіота загинути.
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какое такое? все едут на красный через стоплинию, и рвут с места через перекресток пока быдло сзади стоит на красный и завидует???????
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ответственный за права детей при президенте Украины нарушил права своих же детей и чуть не поубивал их. он болт ложил на чужих детей.
Отставка!!!!!
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Выздоравлтвайте.И сыновья тоже.Такое бывает со всеми водителями.
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ну якщо "всі" стартують на червоний, правда він ідійот навіть світлофору не бачив, то так таке буває зі всіма водіями.
Аж противно, кацапоботам дали команду всі проколи земанди відбілювати.
п.с. дітей шкода, могли через батька ідіота загинути.
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какое такое? все едут на красный через стоплинию, и рвут с места через перекресток пока быдло сзади стоит на красный и завидует???????
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с того места где он стоял (его согнали туда другие водители) не видно светофора ВООБЩЕ. Он пытался угадать. Не угадал.
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не ьыло с зади у н его никаких водителей . знаю тот прекресток . это одесская трасса перекресток с Чабанов на Гатное там светофлр включается на 30 секунд всего потом нужно ждать минуты 4 . оно решило что самое хитрожопое . и вот результат . себе шкоды наделал еще и чуваку газель разбил
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Ух ты.. согнали другие водители.. Это что-то новенькое в ПДД. Если машина стоит перед светофором, то какое еще нахрен "согнали"? И угадывать не нужно, нужно просто смотреть на машины, которые у тебя напротив стоят на другой стороне. Так вот они стоят и не двигаются, а этот кретин вдруг поехал...
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Согнали другие водители его с перекрёстка, и погнали его на красный напролом. Надеюсь кулебо успело номера авто сгонявших его водителей записать, их всех нужно привлекать! Они же сейчас ездят, и сгоняют на красный других добропорядочных граждан.
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безробітному, зараз намалюють експерти швидкість в районі 150 і буде він срок мотати як винуватець дтп. У нас то на червоний рух дозволений як показує судова практика.
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так он же врах мыролюбности и полытический репрессор.
А может вообще связан с проклятыми евробляхерами.
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маладец ПЕСик, хорошо тявкаешь, громко ! Можешь скушать рошенку )
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Кулеба уже несколько лет уполномоченный по делам детей. Он не назначался зекомандой.
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Воно увіровало, що ЗЕ-бобікам можна стояти під стрілою, їсти бомбажні консерви, запливати за буйки і, певна річ, - їхати на червоне світло!
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Значок "ЗЕ ЧЛЕН" відкриває дорогу навіть на той світ
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Ну Слава Богу, что все нет страшно как написали. Но после такого предупреждения Свыше, необходимо покинуть зеленую банду.
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Коли подібне відбувається не з СН, то вони стають поганими.
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э нет. так дела не будет. кулеба в лоб так кулеба в лоб. Закапывайтен реформатора.
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самым лучшим будет инициировать там построить развязку с мостами!
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не. давайте возле моего дома. а то меня редко пропускают когда я на красный еду. обидно
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не. есть еще вариант закрыть нафиг этот перекресток. Год назад его не было. Но с таким трафиком на этом перекрестке каждый день аварии именно по этой причине - там сложная регулировка и не все в адеквате. Страдают невинные люди, которые едут на свой зеленый
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Уже есть записи где зедебил Кулеба выехал на красный
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та не такой он и красный был он же за светофор проехал, стопудово не виноват.А если серьезно скорейшего выздоровления, и это урок ему и детям на всю оставшуюся жизнь.
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Конечно все расскажет. И камеры наблюдения куда то исчезнут, да и светофор спилят и отправят на ремонт, и скажут ну не было его Он сам пришел, в даном случае фольксваген сам наехал в мирно стоящую тойоту...
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светофор поставили там евробляхеры.
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Дебилам абы принадлежность к СН и начинается вой на Луну.
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ответственный за права детей при президенте Украины нарушил права своих же детей и чуть не поубивал их. он болт ложил на чужих детей.
Отставка!!!!!
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Кому нужны ответы бесполезного Кулебы?
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Тупа Зелена скотина Він, а не уполномоченный по правам дітей.

Дорога дурнів не пробачає. Тільки кримінальна справа цьому покидку привселюдна.
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Антон Г той що з "нової команди"уже все просрав мабуть не бачивши відео. Такий зашквар можна чекати тільки від мінтів.) Це навіть не харьківський випадок де пробували натягти шкурку на кисіль,це випадок,а точніше закономірність для тупого і наглючого недумка.
Доречі,збив,ні не збив,а Кулєба підставився під Газель яка йшла по правій полосі і за Вольксом водій Газелі не бачив Тойоту. На фото в новинах навіть немає Волькса ,а фото Тойоти і херове фото Газелі проти сонця.
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наглое чючело нарушило правила, и просит чтоб за это чьмо молились. а у пострадавшего водителя бусика не извенилось.
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А что там с 21-летним парнем, водителем микроавтобуса,- тоже чьим-то сыном, который безвинно пострадал из-за Кулебы, нам не сообщат? Новости только о "белых"?
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Мудак...ладно бы сам...разогнался и убил себя об стену...а детей скот чуть не убил...а водила буса чуть не погиб...
И ни каких извинений...ни какого сострадания ...
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помогай Боженька, деткам этого удода, ибо они то точно не виноваты в том, что их папка возомнил себя бессмертным, пытаясь на красный ехать как ему захотелось, рискуя жизнями их жизнями и жизнями окружающих...
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Дай Бог йому здоров'я і совісті. Нехай відповість за скоєне ДТП.
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А кто его поддерживает? И в чем? Типа, правильно, чувак, проехал на красный?
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Как такой муддак может кого защитить ?
Какой из него омбутсмен ?
Потому и торгуют детьми с такими защитниками.
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