 Зараз перебуваю у лікарні разом із синами, на запитання відповім пізніше, - Микола Кулеба прокоментував ДТП зі своєю участю

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Дякую всім, хто турбується про моє здоров‘я та здоров‘я моїх дітей. Наразі я перебуваю в лікарні разом із синами. На ваші питання відповім згодом. Дякую за розуміння.Дякую вам за підтримку. Наразі найкращою допомогою для мене і дітей буде ваша молитва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

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