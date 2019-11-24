 Зараз перебуваю у лікарні разом із синами, на запитання відповім пізніше, - Микола Кулеба прокоментував ДТП зі своєю участю

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Дякую всім, хто турбується про моє здоров‘я та здоров‘я моїх дітей. Наразі я перебуваю в лікарні разом із синами. На ваші питання відповім згодом. Дякую за розуміння.Дякую вам за підтримку. Наразі найкращою допомогою для мене і дітей буде ваша молитва", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.
Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.
Аж противно, кацапоботам дали команду всі проколи земанди відбілювати.
п.с. дітей шкода, могли через батька ідіота загинути.
А может вообще связан с проклятыми евробляхерами.
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Отставка!!!!!
Дорога дурнів не пробачає. Тільки кримінальна справа цьому покидку привселюдна.
Доречі,збив,ні не збив,а Кулєба підставився під Газель яка йшла по правій полосі і за Вольксом водій Газелі не бачив Тойоту. На фото в новинах навіть немає Волькса ,а фото Тойоти і херове фото Газелі проти сонця.
И ни каких извинений...ни какого сострадания ...
Какой из него омбутсмен ?
Потому и торгуют детьми с такими защитниками.