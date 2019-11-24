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 Події, Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1219) побиття (486) вибачення (28) С14 (55)

 С14 вибачилися за побиття активістів у Дніпрі: "конфлікт стався без відома керівництва руху"

Праворадикальний рух "С14" вибачився за побиття Дніпровських активістів - координатора коаліції "Громадська підтримка СічеславськаТАК" Владислава Мельничука та його колегу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне звернення рух опублікував на своїй сторінці в мережі "Фейсбук".

"Причиною став конфлікт учасника руху "Січ" з приводу порядку організації заходу УІНП, який відбувся 21.11.19 у приміщенні "Просвіти". Конфлікт відбувся з його ініціативи, без відома керівництва руху. Ситуації передувала низка подій, які сприяли особистій неприязні та які як згаданий конфлікт вище були нам невідомі.

Під час бійки побито Владислава та зачепили його друга, Вірослава, що розбороняв конфлікт. Особливо прикро, що і Влад, і Вірослав тривалий час спільно з рухом "Січ" проводили спільні заходи та надавали один одному допомогу.

"Січ" засуджує напад. Незалежно від причин, недопустимим є кровопролиття між українськими патріотами.

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Приносимо вибачення постраждалому Владиславу та Вірославу за напад на території "Просвіти", до якого були причетні в тому числі наші активісти (частина нападників не є членами нашого руху). Готові оплатити лікування та гарантувати, що подібне більше ніколи не повториться.

Активіст, що вирішив битися, виключений з лав нашого руху. Інший, який не брав участі у бійці, але знав про неї, понесе дисциплінарне покарання", - підсумували в русі.

Нагадаємо, в Дніпрі 22 листопада невідомі побили місцевих активістів - координатора коаліції "Громадська підтримка СічеславськаТАК" Владислава Мельничука та його колегу. Є травми черепа, щелепи і носа.

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С14 вибачилися за побиття активістів у Дніпрі: конфлікт стався без відома керівництва руху 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161512
 
 
 Топ коментарі
 
с14 -правый сектор-нац жены нац корпус а слабо так морду набить кому то из Мертвечуков или Портнова или они ваши союзники уже?
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В смысле «избили без согласования с руководством»? Нифига себе формулировочки

Подарите им кто-нить УК
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Когда национали ты бьют друг другу морды, смеються только зеленые барыги....
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сегодня пятачок, а завтра - пятачок Движение С14 извинилось за избиение активистов в Днепре, это происходило без ведома руководства движения - Цензор.НЕТ 3393
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Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему? - Дааа! Испытывал! Он мне сам сказал: «такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу…» (с)
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Краще б вони з таким заповзяттям ригів і сєпарню валили.
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Сміх сміхом, а дубинський на скляних дверях своєї приймальні у Василькові повісив жовто-блакитний прапор. Враховуючи те, що на Україну він чхав- це запобіжна міра проти основної зброї революціонера)
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с14 -правый сектор-нац жены нац корпус а слабо так морду набить кому то из Мертвечуков или Портнова или они ваши союзники уже?
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Какие няшки. Извинились. Надеюсь, чувак не зассал и подал заяву в полицию. "Средней тяжести" и пятёрик на зоне чудакам обеспечен.
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Ну вот а то тут писали что это сепары напали, кацапский след.))
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Я сразу писал что без аваковских титушек здесь не обошлось и оказался прав. Именно аваковское шакальё типа "нацкорпуса" С-14 и нападает на активистов патриотов.
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так это не агенты кремля? В предыдущей новости звезды кремля рдели алым цветом, и тут такая зрада.
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Всі праворадикальні організації Європи куплені ******. Чим Україна гірша?
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Когда национали ты бьют друг другу морды, смеються только зеленые барыги....
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приносим извинения...вот так просто...сначала в нос...а потом извините? это нормально?
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си-14 банда малолетних утырков в ведомстве Авакова. Банда на расход. Ну ошиблись, активистов много развелось.
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Аваковские это нац. жоны! Их менты чуть ли не на своём транспорте возили на акции, где Петя выступал. А когда С14 на Юлькином сборище посмели достать плакаты "хто замовив Катю..." (Манагер из батькивщины), их менты паковали с криками "ложись Бандера".
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Но писало шо 5 рыл забегли в балаклавах. Так спокойно мона и разбойное "припаять"(и быть правым)
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ото ж и я думаю, что извиняются и отбрехиваются чтоб смягчить наказание - заяву ж копам написали скорее всего
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Такие правонарушения с отягтяющимся открываются и без заявы!
Только кто же на своих откроет? С14 извинились за избиение активистов в Днепре: "конфликт произошел без ведома руководства движения" - Цензор.НЕТ 297
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В цивілізованій країні так і повинно бути. Так сказать, воспітаниє причінно-слєдственной связі.
Більшість скаже: так життя таке. А подивіться, хто це життя створює. Які індивідууми, таке і життя. Яких виховуємо, в такому і живемо.
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Зате всі нестерпно православні і бігають з образочками, щоб всі бачили їх "віру". (а потім - крадуть)
х.з. якими би стали цивілізовані країни якщо б їм дати на 70 років - совок, а на 1000 - правослабіє. на дерева якщо б не полізли - то вже й добре)
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В Європі рабство проіснувало більше 1000 років, аж до кінця 19-го століття, а в Україні кріпосне право, як легка форма рабства, проіснувало 78 років.
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Ше би зрівняв життя раба в Римі з холопами Вані Грязного
В Європі і міста вільні були наприклад. "рабство" було як тут "панщина". хіба з совком можна порівняти "рабство" в середньовічній Європі?
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Олексій Гончаренко
Вчора о 18:59 ·
Українській пам'яті про Голодомор не вистачає Кубані

Кубань була адміністративно відокремленею, але там відбулося те саме, що й в Україні. Політика суцільної колективізації, наслідком якої став штучний Голодомор 1932-33 років, супроводжувалося також насильницьким згортанням українізації. Сталінська репресивна машина на Кубані боролася з «казачеською інтелегенцією» та «петлюрівськими елементами». Так само як і Україна, Кубань отримувала найзавищеніші плани хлібозаготівель, виконання яких за будь-яку ціну і стало однією з основних причин найбільшої кількості жертв серед усіх жителів Північного Кавказу. Якщо у 1926 році українці на Кубані складали 62,2% всього населення, то у 1939 році - тільки 4,3%.

Росія робить все, щоб приховати правду про цей злочин. Тому нам потрібно пам'ятати, що Голодомор ― геноцид проти усього українського народу, незалежно від того, у складі якого державного утворення проживали його представники. Українці пам'ятають про своїх.
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Не надо ля-ля ,и нацкорпус и С-14 это авакяновские титушки а не Свободы.
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А сколько тут соевые воняли по этому поводу, кричали мол реванш. А оно вон оно как
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В смысле «избили без согласования с руководством»? Нифига себе формулировочки

Подарите им кто-нить УК
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Якщо з узгодженням- то це за попередньою змовою. А взагалі- керівника вигороджують, на медалі розраховують.
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В Аэропорту "Жуляны" предлагают свободно пройти границу за 100 у.е. с чем вы хотите, с наркотиками, оружием, драгоценностями. Мне предлагала некая Дементьева Юлия Александровна, пограничник. тел. 096-720-36-74
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Так может Юля и по другому обслужит? Или не товарный вид?😊
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Ну и к чему это, хочешь её сдать или рекламируешь.))
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наверное она просто ночевать к себе перестала пускать ??
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Це не можливо. Якщо вірити команді Зе, корупцію подолано. Чи знову брешуть?
🤔
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Не туда удаль молодецкая направлена. Ой,не туда. Или мальчики прост на зарплате у тех,кому реально следовало бы ачистить рыло? Шуфричу например без синяков на рыле не идёт.
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При Порошенку вони з нір не вилазили!! Петро Олексійович всіх у кулаці тримав!! І нациків і бендерівців і всяких патріотів з волонтерами!!А зебіли розпустили всіх!! Немає в країні порядку!!
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у вас вуси відклеєлися дніпровець з лахти С14 извинились за избиение активистов в Днепре: "конфликт произошел без ведома руководства движения" - Цензор.НЕТ 9611
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При порошенко вся эта бандитская движуха по прикрытием патриотизма и была создана
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ну и гониш мил человек , порядка небыло ни при порохе , не при зеленых , и ко всем , тех которых ты перечислил добавь легион воров своих , и легион пришлых , которых даже арестовать нельзя , вчера взяли грызуна с фальшивыми доками и отпустили , как и при порохе
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Ахахах! Пацталом! То есть с ведома руководства киздить можно, а без ведома - не комильфо!
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Бидлота і гопота під прикриттям патріотизму випускає пар пубертатного періоду
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НАФИГ ИХ ИЗВИНЕНИЯ. ПУСТЬ ЛУЧШЕ ЗАНЕСУТ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ АКТИВИСТЫ ПОТРАТИЛИ В БОЛЬНИЦЕ
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А порохосмоктунчики вже стільки різного лайна "видали нагора" з цього приводу, що ховайся........ С14 извинились за избиение активистов в Днепре: "конфликт произошел без ведома руководства движения" - Цензор.НЕТ 7779
І про "реванш" тут верещали і про "сєпарів".
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В Україні відбулась зміна влади, безумовно. Але роботу за владу виконує Петро Порошенко. Коли Порох на таких заходах, на душі спокійніше. Якщо б там був бубочка, сиди та думай, що він ще відмочить, що потім сорому на весь Світ.С14 извинились за избиение активистов в Днепре: "конфликт произошел без ведома руководства движения" - Цензор.НЕТ 1200
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А кто помогал за порохом бегать перед выборами? Рюкзакович крышует.
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Та це не ті. То нацдрижуни під керівництвом Малюти.
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Активисты тоже кушать хотят и кушать хорошо.
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В Украине нет активистов. Это ряженные кремлевские козачки. Если бы был хоть один настоящий активист-патриот, то ни Портново ни Зеленского в Украине уже не было.
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Це був спаринг. Тепер пора загасити Медведчука з Рабиновичем.
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так некоторые могут и порыбачить сходить на Днепр- на карася...С14 вибачилися за побиття активістів у Дніпрі: "конфлікт стався без відома керівництва руху" - Цензор.НЕТ 5995
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