 С14 вибачилися за побиття активістів у Дніпрі: "конфлікт стався без відома керівництва руху"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне звернення рух опублікував на своїй сторінці в мережі "Фейсбук".

"Причиною став конфлікт учасника руху "Січ" з приводу порядку організації заходу УІНП, який відбувся 21.11.19 у приміщенні "Просвіти". Конфлікт відбувся з його ініціативи, без відома керівництва руху. Ситуації передувала низка подій, які сприяли особистій неприязні та які як згаданий конфлікт вище були нам невідомі.

Під час бійки побито Владислава та зачепили його друга, Вірослава, що розбороняв конфлікт. Особливо прикро, що і Влад, і Вірослав тривалий час спільно з рухом "Січ" проводили спільні заходи та надавали один одному допомогу.

"Січ" засуджує напад. Незалежно від причин, недопустимим є кровопролиття між українськими патріотами.

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Приносимо вибачення постраждалому Владиславу та Вірославу за напад на території "Просвіти", до якого були причетні в тому числі наші активісти (частина нападників не є членами нашого руху). Готові оплатити лікування та гарантувати, що подібне більше ніколи не повториться.

Активіст, що вирішив битися, виключений з лав нашого руху. Інший, який не брав участі у бійці, але знав про неї, понесе дисциплінарне покарання", - підсумували в русі.

Нагадаємо, в Дніпрі 22 листопада невідомі побили місцевих активістів - координатора коаліції "Громадська підтримка СічеславськаТАК" Владислава Мельничука та його колегу. Є травми черепа, щелепи і носа.

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