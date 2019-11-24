 С14 вибачилися за побиття активістів у Дніпрі: "конфлікт стався без відома керівництва руху"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне звернення рух опублікував на своїй сторінці в мережі "Фейсбук".
"Причиною став конфлікт учасника руху "Січ" з приводу порядку організації заходу УІНП, який відбувся 21.11.19 у приміщенні "Просвіти". Конфлікт відбувся з його ініціативи, без відома керівництва руху. Ситуації передувала низка подій, які сприяли особистій неприязні та які як згаданий конфлікт вище були нам невідомі.
Під час бійки побито Владислава та зачепили його друга, Вірослава, що розбороняв конфлікт. Особливо прикро, що і Влад, і Вірослав тривалий час спільно з рухом "Січ" проводили спільні заходи та надавали один одному допомогу.
"Січ" засуджує напад. Незалежно від причин, недопустимим є кровопролиття між українськими патріотами.
Приносимо вибачення постраждалому Владиславу та Вірославу за напад на території "Просвіти", до якого були причетні в тому числі наші активісти (частина нападників не є членами нашого руху). Готові оплатити лікування та гарантувати, що подібне більше ніколи не повториться.
Активіст, що вирішив битися, виключений з лав нашого руху. Інший, який не брав участі у бійці, але знав про неї, понесе дисциплінарне покарання", - підсумували в русі.
Нагадаємо, в Дніпрі 22 листопада невідомі побили місцевих активістів - координатора коаліції "Громадська підтримка СічеславськаТАК" Владислава Мельничука та його колегу. Є травми черепа, щелепи і носа.
Только кто же на своих откроет?
Більшість скаже: так життя таке. А подивіться, хто це життя створює. Які індивідууми, таке і життя. Яких виховуємо, в такому і живемо.
х.з. якими би стали цивілізовані країни якщо б їм дати на 70 років - совок, а на 1000 - правослабіє. на дерева якщо б не полізли - то вже й добре)
В Європі і міста вільні були наприклад. "рабство" було як тут "панщина". хіба з совком можна порівняти "рабство" в середньовічній Європі?
Вчора о 18:59 ·
Українській пам'яті про Голодомор не вистачає Кубані
Кубань була адміністративно відокремленею, але там відбулося те саме, що й в Україні. Політика суцільної колективізації, наслідком якої став штучний Голодомор 1932-33 років, супроводжувалося також насильницьким згортанням українізації. Сталінська репресивна машина на Кубані боролася з «казачеською інтелегенцією» та «петлюрівськими елементами». Так само як і Україна, Кубань отримувала найзавищеніші плани хлібозаготівель, виконання яких за будь-яку ціну і стало однією з основних причин найбільшої кількості жертв серед усіх жителів Північного Кавказу. Якщо у 1926 році українці на Кубані складали 62,2% всього населення, то у 1939 році - тільки 4,3%.
Росія робить все, щоб приховати правду про цей злочин. Тому нам потрібно пам'ятати, що Голодомор ― геноцид проти усього українського народу, незалежно від того, у складі якого державного утворення проживали його представники. Українці пам'ятають про своїх.
Подарите им кто-нить УК
🤔
І про "реванш" тут верещали і про "сєпарів".
https://youtu.be/CZlfwDpfxVY