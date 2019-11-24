 Блумберг претендує на пост президента США

Про це він повідомив в офіційній заяві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я беру участь в боротьбі за пост президента, щоб перемогти Дональда Трампа і відновити Америку", - йдеться в його заяві, витяги з якої наводить американське телебачення.
На думку бізнесмена, демократам потрібно докласти всіх зусиль, щоб не допустити переобрання на пост глави держави республіканця Трампа, оскільки той "представляє екзистенціальну загрозу для країни і для її цінностей".
"Якщо він доб'ється ще одного терміну на посаді президента, не виключено, що ми вже ніколи не оговтаємося від спричиненої ним шкоди", - вважає Блумберг.
Таким чином, 77-річний підприємець приєднається до і без того великої групи претендентів від Демократичної партії на пост президента США.
Експерти зазначають, що Блумберг дотримується з багатьох питань помірних позицій і тому вважається "демократом-центристом". Таким чином, для виборців він може стати альтернативою іншому кандидату - колишньому віцепрезиденту США Джо Байдену. Саме Байден вважається фаворитом праймеріз у демократів. Однак низка аналітиків вважає, що американські виборці, загалом, не в захваті від кандидатури Байдена, і тому незрозуміло, чи правда у нього будуть шанси перемогти Трампа.
Американці! Отямтеся, він же зробить з США те саме, що ШанПанЗє з Україною!
https://youtu.be/q2ptlsMwzSM
Порошенко главный коррупционер Украины и мира
Uxmal дає посилання на СЄПАРСЬКИЙ сайт.
Ну ось цю:
«Что готовит Донбассу украинская власть в 2017 году?
На сегодняшний день киевское правительство вовсю готовится к эскалации конфликта на Донбассе. Не нужно быть пророком, чтобы предугадать, когда вооруженное противостояние разгорится с новой силой. Фактически это случится весной, а приготовления уже идут полным ходом...»
Кто на 1-м? Россия... Да, недоработка...
Фоткой навеяло
НИКАКИХ!!! миллиардеров во власти и в политике! НИКАКИХ и НИКОГДА!!!
В декабре 1862 года, в разгар войны, генерал армии северян Улисс Грант выслал с территории, занятой его войсками в Иллинойсе, еврейское население. Евреи были обвинены в том, что занимались контрабандой южного хлопка на территории северных штатов. Вскоре после того как генерал отдал приказ, в Вашингтон отправилась еврейская делегация с протестом. В итоге Линкольн, встретившись с представителями еврейской общины, отменил приказ Гранта.
«Это был первый случай организованного действия еврейского лобби, правда, в небольшом масштабе, - отмечает биограф Линкольна Гарольд Гольцер. - Конечно, это несравнимо с современными лоббистами. Но это был очень важный момент, когда евреи поняли, что у них есть президент, к которому можно апеллировать, добиваясь защиты своих прав».
Прочная дружба связывала Линкольна с еврейским бизнесменом из Иллинойса Авраамом Йонасом, который стал его политическим советником и, вероятно, первым евреем, приглашенным в Белый дом...