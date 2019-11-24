 Блумберг претендує на пост президента США

Про це він повідомив в офіційній заяві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я беру участь в боротьбі за пост президента, щоб перемогти Дональда Трампа і відновити Америку", - йдеться в його заяві, витяги з якої наводить американське телебачення.

На думку бізнесмена, демократам потрібно докласти всіх зусиль, щоб не допустити переобрання на пост глави держави республіканця Трампа, оскільки той "представляє екзистенціальну загрозу для країни і для її цінностей".

"Якщо він доб'ється ще одного терміну на посаді президента, не виключено, що ми вже ніколи не оговтаємося від спричиненої ним шкоди", - вважає Блумберг.

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Таким чином, 77-річний підприємець приєднається до і без того великої групи претендентів від Демократичної партії на пост президента США.

Експерти зазначають, що Блумберг дотримується з багатьох питань помірних позицій і тому вважається "демократом-центристом". Таким чином, для виборців він може стати альтернативою іншому кандидату - колишньому віцепрезиденту США Джо Байдену. Саме Байден вважається фаворитом праймеріз у демократів. Однак низка аналітиків вважає, що американські виборці, загалом, не в захваті від кандидатури Байдена, і тому незрозуміло, чи правда у нього будуть шанси перемогти Трампа.