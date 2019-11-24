EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  3229  57
Все про:Байден (185) Блумберг (2) вибори (4633) США (5882)

 Блумберг претендує на пост президента США

Колишній мер Нью-Йорка мільярдер Майкл Блумберг офіційно оголосив про рішення брати участь в боротьбі за висунення кандидатом в президенти США від демократів.

Про це він повідомив в офіційній заяві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я беру участь в боротьбі за пост президента, щоб перемогти Дональда Трампа і відновити Америку", - йдеться в його заяві, витяги з якої наводить американське телебачення.

На думку бізнесмена, демократам потрібно докласти всіх зусиль, щоб не допустити переобрання на пост глави держави республіканця Трампа, оскільки той "представляє екзистенціальну загрозу для країни і для її цінностей".

"Якщо він доб'ється ще одного терміну на посаді президента, не виключено, що ми вже ніколи не оговтаємося від спричиненої ним шкоди", - вважає Блумберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Нью-Йорка Блумберг витратить $500 млн на боротьбу з Трампом, - Politico

Таким чином, 77-річний підприємець приєднається до і без того великої групи претендентів від Демократичної партії на пост президента США.

Експерти зазначають, що Блумберг дотримується з багатьох питань помірних позицій і тому вважається "демократом-центристом". Таким чином, для виборців він може стати альтернативою іншому кандидату - колишньому віцепрезиденту США Джо Байдену. Саме Байден вважається фаворитом праймеріз у демократів. Однак низка аналітиків вважає, що американські виборці, загалом, не в захваті від кандидатури Байдена, і тому незрозуміло, чи правда у нього будуть шанси перемогти Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161511
 
 
 Топ коментарі
 
Ітут єврей?
Американці! Отямтеся, він же зробить з США те саме, що ШанПанЗє з Україною! Блумберг претендует на пост президента США - Цензор.НЕТ 8296
 показати весь коментар
 
Порохоботы, как всегда врут. А ссылочку, где Запад, что Зеленский коррупционер, наоборот, в показаниях Волкера: Зеленский единственная надежда Украины по борьбе с коррупцией.

Порошенко главный коррупционер Украины и мира
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ітут єврей?
Американці! Отямтеся, він же зробить з США те саме, що ШанПанЗє з Україною! Блумберг претендует на пост президента США - Цензор.НЕТ 8296
 показати весь коментар
 
 
77 років чуваку.... йому вже на кладовищі прогули ставлять, а воно ще в президенти преться Блумберг претендует на пост президента США - Цензор.НЕТ 241
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это точно, у него уже наверное старческий маразм.
 показати весь коментар
 
 
ти на сореса глянь ...йому раз попісяти лишилося ...і всеодно ніяк нажертися не може ...
 показати весь коментар
 
 
Понятное дело. Порося для Запада сделал бол ше, че все остал ные Президенты Украины. Так опустить страну до устных соглашений еще никому не удавалось. Сейчас достойный gudovs продолжатель....
 показати весь коментар
 
 
Все остальные президенты для рашки делали больше.
 показати весь коментар
 
 
Я бы так не сказал. Не нужно забывать, что самый пророссийский Президент Янукович четыре года готовил и согласовывал ассоциацию с ЕС.
 показати весь коментар
 
 
Так кацапов только ленивый не кидал. А ленивых президентов у нас не было. Все, начиная от Леонида Макарыча считали нужным кацапа на деньги кинуь. Больше всего расстраивает что скидками на газ, преференциями в торговле, кредитами кацап потратил (он так считает) порядка 80 лярдов, а Нулланд печенюжками в 5 обошлась. Тово ***** и на встречу не едет. Догадывается что на бабки опять поставят.
 показати весь коментар
 
Порохоботы, как всегда врут. А ссылочку, где Запад, что Зеленский коррупционер, наоборот, в показаниях Волкера: Зеленский единственная надежда Украины по борьбе с коррупцией.

Порошенко главный коррупционер Украины и мира
 показати весь коментар
 
 
Поэтому МВФ кредит преЗЕденту не дал...даже Яныку с Азировым давал, а "борцу с коррупцией" не дает...особенно, после последних аудиозаписей ... Блумберг претендує на пост президента США - Цензор.НЕТ 7302
 показати весь коментар
 
 
начни с того, что кредиты МВФ - это петля а шее... ты вот лично каждый месяц ходишь к соседу в долг брать? уже так лет 25 подряд, ходишь?
 показати весь коментар
 
 
Точно...можно еще у Пукина взять...преЗЕдент на этом пути... Блумберг претендує на пост президента США - Цензор.НЕТ 802
 показати весь коментар
 
 
Ольгинские, обычно, на такие сайты и дают ссылки..
 показати весь коментар
 
 
Еще посмотри, кто лайкнул этот пост с сепарской ссылкой и основа дежурной ольгинской бригады в полной красе видна...
 показати весь коментар
 
 
Сєпар сраний Uxmal, так ти ж всі новини давай з Порошенко главный коррупционер Украины и мира.
Ну ось цю:
«Что готовит Донбассу украинская власть в 2017 году?

На сегодняшний день киевское правительство вовсю готовится к эскалации конфликта на Донбассе. Не нужно быть пророком, чтобы предугадать, когда вооруженное противостояние разгорится с новой силой. Фактически это случится весной, а приготовления уже идут полным ходом...»
 показати весь коментар
 
 
Факт: при оффшоренко Украина оказалась на 2-м месте по уровне коррупции в Европе.
Кто на 1-м? Россия... Да, недоработка...
 показати весь коментар
 
Я же не спорю, что при преЗЕденте контрабанды уже нет ( два или три раза ее победили), коррупции уже нет.....одна проблемка осталась - этому, кроме ЗЕлепузиков, никто в мире не верит...
 показати весь коментар
 
 
При чём тут Зе? Я говорю о том, что мальдивчанин не смог перегнать рашку в вопросе коррупции. По-прежнему та устойчиво занимает первое место в Европе…
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
И в США барыги стремятся стать президентами.
 показати весь коментар
 
странно все это, все хотят спасать америку и кто в этот раз будет спасать мир, зеленый бэтмэн?
 показати весь коментар
 
 
Америка не зробила висновків з виборів 2016 року, тому, тому я допускаю, що президентом може стати навіть жінка. Є кандидатки?
 показати весь коментар
 
Бутіній залишилося тільки сасать на мацковії... Блумберг претендує на пост президента США - Цензор.НЕТ 8951 Блумберг претендує на пост президента США - Цензор.НЕТ 1346
 показати весь коментар
 
Май нэйм из Блумберг. Майкл Блумберг.

Фоткой навеяло
 показати весь коментар
 
Ну этот вроде вменяемый, с традиционной моралью. И капиталы у него не мутные, так что вряд ли он кому-то что-то должен.
 показати весь коментар
 
 
...ага ...на заводі у Форда біля "конвееру" назбирав ...
 показати весь коментар
 
Біля конвеєра на заводі хіба що горба на спину можна назбирати. А цей не схожий на горбатого.
 показати весь коментар
 
как говорил Нельсон Рокфеллер - если бы я всю жизнь работал то у меня бы не осталось времени зарабатывать деньги 💰
 показати весь коментар
 
 
прописная истина, которую не в состоянии усвоить средний гражданин с средним образованием, не важно в каком государстве и какой он национальности ...
НИКАКИХ!!! миллиардеров во власти и в политике! НИКАКИХ и НИКОГДА!!!
 показати весь коментар
 
 
Не хоче простий наріт голосувати за простого чесного лікаря, вчителя , токаря. Вони голосують тільки за багатого, але хочуть щоб вів себе як чесний і бідний, і на гроші не кидався, хабарі не брав
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Что за бред.) Богатые могут всех купить, поэтому и становятся президентами, как шоколадный Петруччо.
 показати весь коментар
 
 
А коли дуже багатий, то можна і іншого замість себе найняти,ну щоб вже зовсім нічого не робить
 показати весь коментар
 
Еврей по-моему еще никогда не был президентом США. Но надо же когда-нибудь начать.
 показати весь коментар
 
У нас уже начали 5 лет назад, потом другой еврей. Еще немного и страны не будет....
 показати весь коментар
 
 
...В Гражданской войне Севера и Юга принимало участие около 10 тыс. евреев. И хотя около 70 процентов из них сражались в армии северян, евреи, жившие на Юге, в основном поддержали Конфедерацию. Этот факт, а также то обстоятельство, что многие евреи Севера выступали с пацифистскими лозунгами и требовали немедленно прекратить войну, никак не повлиял на отношение 16-го президента к еврейской общине и не превратил его в антисемита.

В декабре 1862 года, в разгар войны, генерал армии северян Улисс Грант выслал с территории, занятой его войсками в Иллинойсе, еврейское население. Евреи были обвинены в том, что занимались контрабандой южного хлопка на территории северных штатов. Вскоре после того как генерал отдал приказ, в Вашингтон отправилась еврейская делегация с протестом. В итоге Линкольн, встретившись с представителями еврейской общины, отменил приказ Гранта.

«Это был первый случай организованного действия еврейского лобби, правда, в небольшом масштабе, - отмечает биограф Линкольна Гарольд Гольцер. - Конечно, это несравнимо с современными лоббистами. Но это был очень важный момент, когда евреи поняли, что у них есть президент, к которому можно апеллировать, добиваясь защиты своих прав».

Прочная дружба связывала Линкольна с еврейским бизнесменом из Иллинойса Авраамом Йонасом, который стал его политическим советником и, вероятно, первым евреем, приглашенным в Белый дом...
 показати весь коментар
 
та не суньте вы свои носы в выборы в США ... ору)))) уже тут учат американцев как надо выбирать ... и кого ))))))))
 показати весь коментар
 
 
Да шо ж они все дедуганы под 80 лезут в президенты...На всю Америку нет нормальных молодых с мозгами и хорошей репутацией?? Он может проиграть Трампу чисто из за возраста...
 показати весь коментар
 
 
Вот это новость-Ню-Йорк за Блумберга,Калифорния-за Байдена.Точно дымам мозг напрочь вышибло-разпилят и те 46%,которые имеют!
 показати весь коментар
 
що за звичка "лізти" до сусіда в "город" зі своїми "порадами" і не бачити що власний шахрайська банда продає оптом ...Америка і без "наших" порад проживе ...а у нас прийшла до "корита" кодла "мета" якої продати Україну ...
 показати весь коментар
 
 
Не випадково в Ізраїлі місто назвали йменням Трампа. Блумберґ допоможе, щоб так було й надалі
 показати весь коментар
 
опять милиардера выбирают, у них шо клоунов нима? можем прислать
 показати весь коментар
 
 
Ни Байдену, ни Блумбергу не свалить Трампа. Демократам нужно искать другого кандидата.
 показати весь коментар
 
Нужно іскать - а нэту. Всі дєрмократичні кандидати - нікчеми, тому дєрьмократи й взялися срати Трампу в штани з імпічментом.
 показати весь коментар
 
Миллиардер - демократ? Вроде как за них низший класс. И что, им понравится президент - миллиардер?! Блумберг претендує на пост президента США - Цензор.НЕТ 2044
 показати весь коментар
 
Блумберг диктатор и за переделами крупных мегаполисов в той, настоящей Америке он непроходной
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору