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 Політика України
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Все про:Федоров Михайло (20) діджиталізація (16) електронні послуги (7) Мінцифри (4)

 Через 3-5 років всі послуги в Україні оцифрують і вони будуть на єдиному порталі, - глава Мінцифри Федоров

На першому етапі планують оцифровувати всі документи, включаючи водійські права, техпаспорт і паспорт громадянина.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров.

"Ми не будемо туди відразу всі послуги, які до цього були створені, які якось криво працюють, додавати. Ми будемо тільки на портал додавати нові послуги, які ми відцифровуємо, де ми міняємо дизайн, де ми міняємо логіку отримання послуг. Тобто на початку буде декілька послуг, але кожного місяця вони будуть додаватися. І ми сподіваємося, що за 3-5 років всі послуги в державі будуть відцифровані і будуть на єдиному порталі", – сказав Федоров.

Він розповів, що на першому етапі планують відцифрувати всі документи, включно з водійськими правами, техпаспортом та паспортом громадянина.

"Що стосується порталу? На порталі ми будемо запускати перші послуги – це відкриття ФОП, це відкриття ТОВ, це допомога при народженні і "Є-Малятко". Це будуть перші послуги", – зазначив міністр.

За його словами, внутрішнє завдання влади – вийти на відцифрування і запуск чотирьох послуг на місяць, починаючи з весни.

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"Тобто ми хочемо змінити мислення наших людей, ми хочемо зробити так, щоб через рік всі не думали про пластик, а могли спокійно пересуватися країною, маючи просто смартфон. Я думаю, що на початку наступного року ми вже запустимо паспорт в електронному форматі, де буде можливість отримати якісь послуги вже за паспортом, який є вже в тебе у смартфоні", – заявив Федоров.

Він повідомив, що в листопаді в тестовому режимі почали видавати паспорти з електронним підписом.

"Я сподіваюся, що у наступному році всі в країні почнуть їх отримувати. Наприклад (у світі таких рішень дуже мало), можна буде просто долучити картку до смартфону і авторизуватися у додатку. Такі будуть у нас "діджитальні фішки", – заявив Федоров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161508
 
   
 Топ коментарі
 
Через 3-5 лет Зеленский из Ростова через 5G будет расказывать что он легетимный и всенародно-выбраный презедент!
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Сьогодні їхав по оцифрованим дорогам. Щось битих піксєлів забагато. Коли вже свіже оновлення вийде?
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найбільше буде розчарований Яременко, коли оцифрують секс послуги Через 3-5 лет все услуги в Украине оцифруют и они будут на едином портале, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 4509
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Ага. А как легче жить станет разным аферистам, вымогателям и просто ворам.
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вот до чего прогресс дойдет, даже мзда будет цифровая и с нее автоматом слупят откат, подоходный и налог на прибыль
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"Я думаю, что в начале следующего года мы уже запустим паспорт в электронном формате, где будет возможность получить какие-то услуги уже по паспорту, который есть уже у тебя в смартфоне", - заявил Федоров"
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найбільше буде розчарований Яременко, коли оцифрують секс послуги
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Это какой то пипец. Как только добираются до кресел, начинают рассказывать, что будет через несколько лет, не зная что делать завтра
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Через 3-5 лет Зеленский из Ростова через 5G будет расказывать что он легетимный и всенародно-выбраный презедент!
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дебіли...а хто "оцифрує" тих бабусь і дідусів, які навіть не мають мобільних? живуть на іншій планеті, виродки...
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ну дай Боже, антивирусные программу и антихакерские потуги...а заодно и постоянный ток в электросетях ...и чтобы этого счастья да на всех хватило...))))))
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антихакерские и антивирусные абон.услуги будут идти отдельным пакетом от мвд... разумеется, не бесплатным...
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Да еще хакеры с базой данных Через 3-5 лет все услуги в Украине оцифруют и они будут на едином портале, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 6377 . Пришел в банк с хакнутым "цифровым" аусвайсом, взял кредит и пусть голова болит у другого
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что-то анекдот почти по теме вылез
***
купил смартфон последней модели...сажусь в машину и тут в заднем кармане ...хрясь...
думаю - Боже пусть это будет позвоночник))))
...
(не дай Боже, конечно!)
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Минцифра. Это так зебилы средства экономят?
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Так и экономят. Не ведитесь. Читайте бюджет. Там на это денег не заложено. Вообще.
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Хроника одного Президента ...

Вопрос свернут и забыт. "На государство в смартфоне (приложение, портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и др.) бюджет не заложен " о чем радостно сообщил в Фейсбуке министр цифровой информации.
Весь принцип действий нынешней власти - это движение от одного информационного повода до другого. При том эти поводы создаются чисто искусственно и часто служат прикрытием или маскировкой провала предыдущего повода.
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Ох ты боже ж мой Через 3-5 років всі послуги в Україні оцифрують і вони будуть на єдиному порталі, - глава Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 2347. Святая наивность Через 3-5 років всі послуги в Україні оцифрують і вони будуть на єдиному порталі, - глава Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 1640 или зебил патентованный Через 3-5 років всі послуги в Україні оцифрують і вони будуть на єдиному порталі, - глава Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 1912 ? Кому ты лапшу на уши вешать вздумал, ...? Если тебя имеют, плюнь им в рожу, если дурят - нбей морду. Если врешь сам, то не обижайся
Министерство цифровой трансформации Украины - 0,12 млрд (бюджет 2020)
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Ты лучше расскажи как номера на авто раза в три подорожают...и какой будет гемор что бы их получить...и сколько будет дельцов возле мрэо их продавать...
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Сьогодні їхав по оцифрованим дорогам. Щось битих піксєлів забагато. Коли вже свіже оновлення вийде?
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Это песня +++++++ Через 3-5 років всі послуги в Україні оцифрують і вони будуть на єдиному порталі, - глава Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 8149 Через 3-5 років всі послуги в Україні оцифрують і вони будуть на єдиному порталі, - глава Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 8149 Разрешите воспользоваться?
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А еще расскажи как с 20 января все спутниковые украинские ТВ каналы закодируют...
И сколько прикормленных фирм уже новые тюнера завезли..
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а как обстоят дела с сохранностью баз личных данных? ... именно с этой целью они упраздняют норму "согласие на обработку личных данных" ...
все идет к тому, что они полностью оцифруют личности граждан, что в свою очередь приведет к тотальному контролю государства над гражданином ...
... все эти шаги проделывает и россия (внесения в Госдуму проекта закона о цифровом профиле гражданина не заставила себя долго ждать концепция перехода на электронное удостоверение личности)

совпадение? не думаю ...
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Х
...через 5 лет, я на пенсию в Бундесе выхожу. А мне бумажки до сих пор шлют! Ещё и новый закон принимают -- все документы должны быть в бумажном виде... ...интернетовские и телефонные договоры -- не действительны.
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Какие бумажки? Из архивов что ли. Советскую трудовую книжку надо беречь как зеницу ока. Иначе хрен стаж защитают.
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уже принят закон во время пенсионной реформы, по которому трудовая книжка не считается достаточным документом для зачисления стажа! говоря по простому инспектор ПФ сам решает считать то что у вас записано в трудовой за правду или послать вас с вашей трудовой подальше!!
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Мы тут как бы про немецкую пенсию говорим.
Много не получишь конечно за советский стаж, но евриков 100 можно выбить.
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Советскую да. Сколько Вам лет? с двухтычячного пенсия по персонфикации.
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Имеется ввиду трудовой стаж до переезда на ПМЖ за рубеж. До 91 года или после не имеет значения.
В Германии его подтверждают по каким-то хитрым таблицам. Для этого нужны документы, где работал.
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Слуга народа. Новый сезон. Эквилибриум.
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- диджитализация всей сраны в турборежиме нАдА?
- не,ну васнах,неохота быть каганатом татаромордовии снова и опять!
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Скоро очень скоро наступит коммунизм! Все 28 лет каждая власть расказывает как класно будет жить завтра послезавтра через 5 лет, но ни одна из властей не расказывала почему ЖОПА именно счас когда они при власти!! Вообще то расказывали но все их расказки были одного типа ВИНОВАТЫ ПОПЕРЕДНИКИ!! так и живем в ЖОПЕ 28 лет и виноваты попередники наверно те пещерные люди которые тут когда то вырыли пещеры, не надо были им тут рыть!!
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Как по мне надо власти вообще запретит расказывать что будет через год 2 года 5 лет! максимум они могут говорить что будет через полгода, чтобы потом проверить можно было!!
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Теперь вас будут грабить не выходя из дома или офиса.
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