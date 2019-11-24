 Через 3-5 років всі послуги в Україні оцифрують і вони будуть на єдиному порталі, - глава Мінцифри Федоров

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров.
"Ми не будемо туди відразу всі послуги, які до цього були створені, які якось криво працюють, додавати. Ми будемо тільки на портал додавати нові послуги, які ми відцифровуємо, де ми міняємо дизайн, де ми міняємо логіку отримання послуг. Тобто на початку буде декілька послуг, але кожного місяця вони будуть додаватися. І ми сподіваємося, що за 3-5 років всі послуги в державі будуть відцифровані і будуть на єдиному порталі", – сказав Федоров.
Він розповів, що на першому етапі планують відцифрувати всі документи, включно з водійськими правами, техпаспортом та паспортом громадянина.
"Що стосується порталу? На порталі ми будемо запускати перші послуги – це відкриття ФОП, це відкриття ТОВ, це допомога при народженні і "Є-Малятко". Це будуть перші послуги", – зазначив міністр.
За його словами, внутрішнє завдання влади – вийти на відцифрування і запуск чотирьох послуг на місяць, починаючи з весни.
"Тобто ми хочемо змінити мислення наших людей, ми хочемо зробити так, щоб через рік всі не думали про пластик, а могли спокійно пересуватися країною, маючи просто смартфон. Я думаю, що на початку наступного року ми вже запустимо паспорт в електронному форматі, де буде можливість отримати якісь послуги вже за паспортом, який є вже в тебе у смартфоні", – заявив Федоров.
Він повідомив, що в листопаді в тестовому режимі почали видавати паспорти з електронним підписом.
"Я сподіваюся, що у наступному році всі в країні почнуть їх отримувати. Наприклад (у світі таких рішень дуже мало), можна буде просто долучити картку до смартфону і авторизуватися у додатку. Такі будуть у нас "діджитальні фішки", – заявив Федоров.
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купил смартфон последней модели...сажусь в машину и тут в заднем кармане ...хрясь...
думаю - Боже пусть это будет позвоночник))))
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(не дай Боже, конечно!)
Вопрос свернут и забыт. "На государство в смартфоне (приложение, портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и др.) бюджет не заложен " о чем радостно сообщил в Фейсбуке министр цифровой информации.
Весь принцип действий нынешней власти - это движение от одного информационного повода до другого. При том эти поводы создаются чисто искусственно и часто служат прикрытием или маскировкой провала предыдущего повода.
Министерство цифровой трансформации Украины - 0,12 млрд (бюджет 2020)
И сколько прикормленных фирм уже новые тюнера завезли..
все идет к тому, что они полностью оцифруют личности граждан, что в свою очередь приведет к тотальному контролю государства над гражданином ...
... все эти шаги проделывает и россия (внесения в Госдуму проекта закона о цифровом профиле гражданина не заставила себя долго ждать концепция перехода на электронное удостоверение личности)
совпадение? не думаю ...
...через 5 лет, я на пенсию в Бундесе выхожу. А мне бумажки до сих пор шлют! Ещё и новый закон принимают -- все документы должны быть в бумажном виде... ...интернетовские и телефонные договоры -- не действительны.
Много не получишь конечно за советский стаж, но евриков 100 можно выбить.
Why?
В Германии его подтверждают по каким-то хитрым таблицам. Для этого нужны документы, где работал.
- не,ну васнах,неохота быть каганатом татаромордовии снова и опять!