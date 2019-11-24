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 Суспільство
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Все про:Одеса (2188) пікет (235) цирк (17) захист тварин (16)

 Одесити пікетували цирк, вимагаючи відмовитися від використання тварин. ФОТОрепортаж

Активісти вимагали, щоб керівництво Одеського державного цирку виконало рішення суду і перестало використовувати під час виступів тварин.

В акції взяли участь близько 100 осіб. Серед них- зоозахисники, представники "Національного корпусу" тощо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Люди прийшли з плакатами: "Разом з хутром вам передаються страждання тварин", "Вони сидять довічно. За що?", "Ваша шуба перед смертю мучилася і кричала", "Цирк - ілюзія любові", "Цирк: жорстокість до тварин, брехня глядачам, приховування злочинів" тощо.

Як зазначили організатори, акція протесту відбувалася сьогодні у зв'язку з тим, що ще у вересні поточного року Одеський окружний адміністративний суд заборонив цирку утримувати тварин і показувати програми з їх використанням через те, що в установі немає належних умов для утримання звірів.

Проте, як заявила лідер ініціативної групи із захисту прав тварин Олена Марченко, цирк ігнорує рішення суду і продовжує використовувати звірів. Зокрема, в сьогоднішній виставі "Цирк на воді. Таємниці Атлантиди" бере участь трупа, яка прибула на запрошення цирку, що експлуатує червонокнижного бурого ведмедя.

За словами керівника громадської організації Animal SOS Odessa Вікторії Козаченко, вона особисто бачила, в яких "жахливих умовах" містяться звірі в одеському цирку. Пікетувальники закликали городян не купувати квитки в цирк, щоб не спонсорувати жорстоке поводження з тваринами.

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Учасники акції також викликали поліцію і передали правоохоронцям заяву, в якій, зокрема, викладено факти порушень, що мають місце в цирку, і вказується на конкретне визначення суду щодо вищезгаданої заборони. Крім того, зоозахисники пропонували всім бажаючим поставити підписи під відповідним звернення до Міністерства культури України. 

Всі фото - видання "Пушкінська"

Одесити пікетували цирк, вимагаючи відмовитися від використання тварин 01
Одесити пікетували цирк, вимагаючи відмовитися від використання тварин 02
Одесити пікетували цирк, вимагаючи відмовитися від використання тварин 03
Одесити пікетували цирк, вимагаючи відмовитися від використання тварин 04
Одесити пікетували цирк, вимагаючи відмовитися від використання тварин 05
Одесити пікетували цирк, вимагаючи відмовитися від використання тварин 06
Одесити пікетували цирк, вимагаючи відмовитися від використання тварин 07
Одесити пікетували цирк, вимагаючи відмовитися від використання тварин 08
Одесити пікетували цирк, вимагаючи відмовитися від використання тварин 09
Одесити пікетували цирк, вимагаючи відмовитися від використання тварин 10
Одесити пікетували цирк, вимагаючи відмовитися від використання тварин 11
Одесити пікетували цирк, вимагаючи відмовитися від використання тварин 12

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161507
 
   
 Топ коментарі
 
Китайський цирк давно не використовує тварин, але шоу від того не слабшає, дивишся на одному подиху!
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Многие - лучше людей в несколько раз.
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Такие молоденькие, умочки

Все-таки это поколение молодежи классное, мы такими не были
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Такие молоденькие, умочки

Все-таки это поколение молодежи классное, мы такими не были
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заплатят - выйдут демонстрировать и против этого.
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А шо не так ? Человек - это хищник, и есть мясо человеку необходимо для нормальной жизни. А в чём необходимость издеваться над животными, для потехи публики ? Я считаю вообще необходимо запретить так называемый "цирк", где используются животные. Потому как кроме издевательства там ничего нет.
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ты баран, то есть если одни животные мучаются,а других можно от этого отгородить то это не надо делать?признайся себе просто- тебе пофигу на животных, ты любишь только себя и своих юлизких,а то что вокруг тебе похер
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баран, а кто сказал что они мучаются?

шизофреники надумали что какие то животные мучаются. В чём выражается что они мучаются - мало мяса дают?

в конце концов ща в Сирии целенаправленно бомбят роддома и больницы - там реально страдают люди.

и эти создания называют себя людьми...
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Женя номерной, ты плачешь крокодильими слезами когда кушаешь котлету?
вот так вот - плачешь и кушаешь...
а другие молча жрут.

ты такой сердобольный...
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Корову, за то что давала всю жизнь молоко, но немножко состарилась и стала давать меньше, убивают и на колбасу, вместо приюта, пенсиона , хотя бьі на соломе, никому не нужной. Кошек и собак в приют сдают, там их кормят, а вот коров-нет. А кошки и собаки ничего не производят, ничего не дают, только едят пищу человеческую, в отличии от коровьі, та траву только и человеку не конкурент. Ничего не могу понять
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"Ничего не могу понять"
ты что - хочешь понять дебилизм? Это невозможно по определению.
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1- Куда они предлагают циркам девать животных?
2- Кто туда пойдет на одних клоунов и акробатов?
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Китайський цирк давно не використовує тварин, але шоу від того не слабшає, дивишся на одному подиху!
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Сравнил . В китайский цирк ходят взросльіе, а для них вьіступают дети ( ох их и 314здят там), а у нас ходят дети, а вьіступают взросльіе для них
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блин,Какие вы убогие умом чтоб такое писать. 1) животных раздадут по волонтерам, по крайней мере некоторых. Затем их выпустят в обычную среду обитания 2) чтобы ты ходил в цирк и тебе было весело, там животные должны мучаться?не офигел ли ты,умник?смотри на акробатов,если не нравится, ходи в кино вообще
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Прирученное животное никогда не сможет адаптироваться к дикой природе, на свободе они погибают
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Та на таких клоунов и братов-акробатов как у нас валом---пойдут валом---ведь сами дураки. А дураку главное убедится что он не один дурак---есть ещё. Ну как вроде он умнее.
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краще б одесити пікутували мерію, а то в них животноє в кріслі мера сидить Одесситы пикетировали цирк, требуя отказаться от использования животных - Цензор.НЕТ 5651
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у них там скотина сидит. для борцов за права животных это две больших разницы.
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цирк в цирке и цирком погоняет
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Под верховную раду нужно ехать...там каждый день цирк...и 450 животных...
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Пусть лучше Верховную Раду пикетируют.
Там цирк похлеще этого...
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А товарищи в синих куртках что там потеряли?
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Вчера смотрел сюжет об одной веганке, которая годами бросалась на людей, иногда с ножом за ношение одежды из меха и кожи (даже искусственной). В какое-то время она пыталась нанять киллера за 850$, который бы на её глазах грохнул 12-летнего ребёнка в одежде животного происхождения. Её всё это время таскают по судам, признают умалишённой и отпускаю.
Всегда вспоминайте подобные случаи, коих сотни тысяч, когда вам пытаются втереть веганскую хрень про то, что животные почти настолько же ценны, как и люди.
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Подписываюсь. С ответственностью. Описывать долго, ЧТО я видел, в отношениях, между животными, в частности- котами. Но, короче: подписываюсь.
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Был такой знаменитый дрессировщик- Дуров. Я видел его костюмы, в музее Таганрога, хрен зна, в каком году, не помню. Навскидку- в 1973-м. Супер-дрессировщик, между прочим. Потомственный. И потомки его-туда же пошли, в дрессировщики. Гадежду Дурову- я лично на сцене наблюдал. Ну, то всё- мелочи. А вот судьба этого Главного Дурова- ничему и никого не научила. Он погиб, на охоте. Обстоятельства- так и невыяснены. Моё личное мнение: он надоел котам. Ну. тем котам, которые Большие Коты. Они его сами рвать не стали, на сцене. Они ему мную Смерть уготовили. И- исполнили. Не шучу.
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так любил животньіх и на охоту, поверил бьі если на рьібалку?
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Однако, это- исторический факт. Заявляю ответственно.
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Невзоров рассказывал что творят с медведями.... когда они немного поедают дрессировщиков - теперь не жалко Одесити пікетували цирк, вимагаючи відмовитися від використання тварин - Цензор.НЕТ 5951
Но ведь на свиноферме тоже животные и тоже не курорт? Ан, нет, это вкусно, так что мона сделать вот так: Одесити пікетували цирк, вимагаючи відмовитися від використання тварин - Цензор.НЕТ 2325
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тем гумманиям вручить плакатьі "ваша колбаса и отбивная еще вчера крякала и хрюкала"
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щас нужно еще двуногих животньіх запрятить и останется только цирк с прьігающими вшами
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На Грушевского, это в Киеве, уже все так и сделано)))
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А зоопарк они с такими лозунгами не пробовали пикетировать?
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молдцы. пора прекратить это зверство давным давно. Сколько видео как этих животных бьют на дрессировках и мучают ,это ужас. А люди еще ходят деньги платят за такие шоу
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Хватит уже избирать депутатами животных. Их место в цырке.
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