 Одесити пікетували цирк, вимагаючи відмовитися від використання тварин. ФОТОрепортаж

В акції взяли участь близько 100 осіб. Серед них- зоозахисники, представники "Національного корпусу" тощо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Люди прийшли з плакатами: "Разом з хутром вам передаються страждання тварин", "Вони сидять довічно. За що?", "Ваша шуба перед смертю мучилася і кричала", "Цирк - ілюзія любові", "Цирк: жорстокість до тварин, брехня глядачам, приховування злочинів" тощо.

Як зазначили організатори, акція протесту відбувалася сьогодні у зв'язку з тим, що ще у вересні поточного року Одеський окружний адміністративний суд заборонив цирку утримувати тварин і показувати програми з їх використанням через те, що в установі немає належних умов для утримання звірів.

Проте, як заявила лідер ініціативної групи із захисту прав тварин Олена Марченко, цирк ігнорує рішення суду і продовжує використовувати звірів. Зокрема, в сьогоднішній виставі "Цирк на воді. Таємниці Атлантиди" бере участь трупа, яка прибула на запрошення цирку, що експлуатує червонокнижного бурого ведмедя.

За словами керівника громадської організації Animal SOS Odessa Вікторії Козаченко, вона особисто бачила, в яких "жахливих умовах" містяться звірі в одеському цирку. Пікетувальники закликали городян не купувати квитки в цирк, щоб не спонсорувати жорстоке поводження з тваринами.

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Учасники акції також викликали поліцію і передали правоохоронцям заяву, в якій, зокрема, викладено факти порушень, що мають місце в цирку, і вказується на конкретне визначення суду щодо вищезгаданої заборони. Крім того, зоозахисники пропонували всім бажаючим поставити підписи під відповідним звернення до Міністерства культури України.

Всі фото - видання "Пушкінська"























