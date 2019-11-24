 Уповноважений із прав дитини Микола Кулеба спровокував страшну ДТП, проїхавши на червоне світло. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео опублікувало видання "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.
На цих кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.
Радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у фейсбуці описав те, що трапилося ось так:
"На жаль, 24 листопада о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області житель села Гатне П., 1998 р.н., керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги зіткнувся з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого президента України з прав дитини.
У результаті аварії обидва водії та двоє пасажирів (з них одна дитина) другого транспортного засобу мають тілесні ушкодження (госпіталізовано). Бажаю якнайшвидшого одужання всім учасникам ДТП.
Потрібно пам’ятати, що керування авто, - це є відповідальний процес, і будь-які порушення ПДД можуть закінчитись погано для всіх учасників ДТП.
Не можна відволікатись від керування авто! Не можна їхати на червоне світло світлофора!"
"Київ оперативний" опублікував кілька фото з місця аварії.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 листопада уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба потрапив в ДТП. У машині були двоє його синів. Сам Кулеба та один з синів - в реанімації.
П.С. И да, в подобных ситуациях оправдывать не буду никого- вне зависимости от того, от какой он власти- новой или старой. Чего и тебе желаю.
https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/videos/786813355092838/?comment_id=786820591758781¬if_id=1574605891223106¬if_t=feedback_reaction_generic
А то ж курва підставив людей з дитиною, їздюк хренов
Зедебилы.
Завжди справляв позитивне враження і виглядав адекватним.
Я аж не повірила, що він міг зробити таке порушення.
Хіба що сигналили позаду ті, хто хотів повернути праворуч, от він і виїхав.
Если водитель микроавтобуса превысил скорость то доказать в суде что возможности убедиться в безопасности маневра у Кулебы не было это не составит труда. А за проезд на верхний сигнал светофора ему просто должны выписать штраф, так как проезд на этот сигнал имеет лишь косвенное отношение к аварии.
Ещё до начала движения этот деятель - заехал на да корпуса за стоп-линию...
В связи с этим вспомни как жена здесь в Праге заехала только передними колёсами
за стоп-линию - через неделю по почте пришёл фотоотчет со штрафом в эквивалент 1700 грн...
(Если не заплатить за две недели - сумма удваивается и назначаются штрафные балы)
При этом в письме указали что они в курсе что проезда перекрёстка на красный свет не было,
но еслиб бы такое случилось тогда штраф был бы от эквивалента 5500 до 29000 грн.
со штрафными балами или в случае создания аварийной ситуации лишением прав...
Теперь жена ближе метра к стоп-линии не подъезжает - даже на паркингах....))))
Такие аварии на этом перекрестке не редкость.
Есть вопросы??Их нет! Он виновен 100%!
Меркель плачет от зависти пришлет немецких гаишников перенимать опіт
Опять тупорылое быдло выбирало в парламент монобольшинство
Опять охреневшее монобольшинство начинает себя вести как будто они избранные
И видимо опять эту нечисть придется сносить майданом
Кулеба стал в средней полосе, с которой можно ехать только прямо. Его начали сганять те, кому направо в Киев и он уступил. А дальше решил раз основной поток с Одессы стал - то можно ехать, потому что светофор не видел.
А на самом деле там следующим на пару секунд включается зеленый на левый поворот из Киева (то есть ему в лицо справа). Они просто не успели стартонуть (зазевываються всегда плюс задержка переключения), а те что из Киева прямо продолжают ехать на свой зеленый. Но из Одессы уже стоят. Вот он и повелся на стоящих из Одессы и решил что можно ехать.