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Все про:ДТП (2630) Геращенко Антон (455) Кулеба Микола (29)

 Уповноважений із прав дитини Микола Кулеба спровокував страшну ДТП, проїхавши на червоне світло. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Опубліковано відео ДТП, в якому постраждав уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. На записі видно, що машина Кулеби почала рух на червоне світло.

Відео опублікувало видання "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

Радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у фейсбуці описав те, що трапилося ось так:

"На жаль, 24 листопада о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області житель села Гатне П., 1998 р.н., керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги зіткнувся з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого президента України з прав дитини.

У результаті аварії обидва водії та двоє пасажирів (з них одна дитина) другого транспортного засобу мають тілесні ушкодження (госпіталізовано). Бажаю якнайшвидшого одужання всім учасникам ДТП.

Потрібно пам’ятати, що керування авто, - це є відповідальний процес, і будь-які порушення ПДД можуть закінчитись погано для всіх учасників ДТП.

Не можна відволікатись від керування авто! Не можна їхати на червоне світло світлофора!"

 "Київ оперативний" опублікував кілька фото з місця аварії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба з синами потрапив у ДТП, він у реанімації, - ЗМІ

Уповноважений із прав дитини Микола Кулеба спровокував страшну ДТП, проїхавши на червоне світло 01
Уповноважений із прав дитини Микола Кулеба спровокував страшну ДТП, проїхавши на червоне світло 02
Уповноважений із прав дитини Микола Кулеба спровокував страшну ДТП, проїхавши на червоне світло 03
Уповноважений із прав дитини Микола Кулеба спровокував страшну ДТП, проїхавши на червоне світло 04

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 листопада уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба потрапив в ДТП. У машині були  двоє його синів. Сам Кулеба та один з синів - в реанімації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161504
 
 
 Топ коментарі
 
Главное зацените трактование замминистра Геращенко: "житель села Гатне П., 1998 р.н., без постійного місця роботи, допустив зіткнення з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого Президента України з прав дитини".

Холоп не пропустил барина, кхавшего на красный, акуеть.
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А аваковська мразота вже відмазує його і робить винним водія мікроавтобуса.
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"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка".

Отличная формулировочка.То есть Кулеба на своей "тойоте" стоял на обочине и не выезжал на перекресток на красный свет,а вот водитель микроавтобуса допустил столкновение.
Кулеба нивинават.Водителя фолькса посадить пожизненно,ибо нехуй ездить по дороге,где бояре соизволили прокатиться.Вы сделали это вместе. Попавший в ДТП уполномоченный по правам ребенка Дмитрий Кулеба проехал на красный свет - Цензор.НЕТ 1117
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Как знаешь. По ходу, тут и продолжать нечего. Всё предельно ясно.
П.С. И да, в подобных ситуациях оправдывать не буду никого- вне зависимости от того, от какой он власти- новой или старой. Чего и тебе желаю.
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вот
https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/videos/786813355092838/?comment_id=786820591758781&notif_id=1574605891223106&notif_t=feedback_reaction_generic
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Антоша Геращенко сразу заступаться за чиновника, поскольку сам чиновник; вот так они отделяют себя от народа.
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як би довбень сам ризикував то хер з тобою велике цэ бэ
А то ж курва підставив людей з дитиною, їздюк хренов
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Лучше бы он проституток заказывал в рабочее время, чем садился за руль автомобиля.
Зедебилы.
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Сам не люблю зеленую плесень,но радоваться тут не чему.Человек допустил ошибку-он и ребенок в реанимации.Можно было бы шум поднимать,если бы был пьяный и кого-то сбил.Надеюсь выздоровеет он и его ребенок.
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Ребенок , да его даль. А в осталь5ом пусть хоть сдохнет. Сам заслужил. Сьужил бы детям, они бы за него молились....
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Він і при попередній владі обіймав цю саму посаду.
Завжди справляв позитивне враження і виглядав адекватним.
Я аж не повірила, що він міг зробити таке порушення.
Хіба що сигналили позаду ті, хто хотів повернути праворуч, от він і виїхав.
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А еще будет виноват наряд полиции прибывший на место ДТП
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тойота стоит дешевле велосипеда как раз на зарплату купил
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не страшно. кулеба еще себе нареформирует. а суда не будет потому как онжыдети.
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шо та кулеб развелось немеряно, наверно, однофамилец
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та не. та кулеба влоб на исторической родимне прячется.
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да завтра начнется писанина стало плохо и т.д и т.п. инсульт инфаркт...
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а по Геращенко виходить, що бус винувтий. нуну.
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Не любите вы уполномоченного по правам ребёнка. Ой не любите.😄
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он хотел ребенка сбить, они ему надоели....
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Тут всё в комплексе. Насосаная Камри, быдловыезд за стоп-линию на перекрёстке, проезд на красный, ну и сам факт наличия такой должности, разумеется. Этот человек не должен жить. Он паразит.
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Теперь ему смело можно претендовать на повышенную пенсию, пострадал на работе.. Коляска от государства гарантирована!
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Пардон(те), не попавший в ДТП, а совершивший ДТП Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба, що потрапив у ДТП, проїхав на червоне світло - Цензор.НЕТ 2960 Есть разница? Не? Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба, що потрапив у ДТП, проїхав на червоне світло - Цензор.НЕТ 2960
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Антошка-тарелколиз так обрисовал,будто это водители фольксвагена виноват. Пузан в своём репертуаре. Лизнул своему коллеге околокорытнику. Так,на всякий случай.
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Для "слуг урода" правила не писані. Шкода лише водія фольксвагена , який тепер із-за тої зеленої скотиняки має тепер купу клопотів
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Та скотиняка не зелена. То хамелеон, який міняє колір під середовище.
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Он пока был порохоботом, то жил и не жужжал, а как окончил высше Буковельское цирковое училище, стал жить по понятиям. Просто он не знал, что остальные не все перешли на понятия в обиходе, вот и лежит в больничке, размышляет, как это так.
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Коли лисий з говнокварталу заспіває про це пістню? Чекаємо, чекаємо, можна й хоррор Верьовки прихопити заради такого.
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Ти про що зараз? Кукушка поіхала від прахоботських зусиль?
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Только не надо делать вид,что появились принципы и совесть. Все равно тебе не поверят,зная какое ты гуано.
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Шо сказать то хотел? Люди попали в больницу, а тебе смешно?
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Если увидите горящий Range Rover, огнетушитель не давайте. Проехал скотыняка даже не остановился, первый на помощь побежал пешеход...
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Кошмар какой то, татаромордва лахтинская полностью засрала ветку,просто не вставить свои 5 копеек ,подонки конченные ...,***** их тут реально 95%
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ватное чебуРашка, иди хлещи стекломой или лепи петухов из говна. Тут без твоих портяночных высеров разберуться
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Кулеба конченый дебил ещё и детей вез.. Но надо сказать что и бус судя по видео ехал далеко не 60км\ч
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Интересно, сын уполномоченного по правам детей был в детском кресле (как этого требуют новые аваковские правила) и пристегнутый?
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Кулеба їхав па панятіям а бус конкретно беспредельнічав
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Особенно если на микроавтобусе ехал порохобот...)
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Пересмотрел свою точку зрения. Да он поехал на верхний сигнал светофора, но он почему-то был желтым. Даже если он и нарушил то все равно он остановился на разметке 1.13 (место, где водитель должен при необходимости остановиться и уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге). Соответственно он может начинать движение когда убедиться что нету препятствия. За Ауди не увидел 2 микроавтобуса. Если микроавтобус двигался с запрещенной скоростью, то виноват будет именно он.

Если водитель микроавтобуса превысил скорость то доказать в суде что возможности убедиться в безопасности маневра у Кулебы не было это не составит труда. А за проезд на верхний сигнал светофора ему просто должны выписать штраф, так как проезд на этот сигнал имеет лишь косвенное отношение к аварии.
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Как минимум проезд на красный свет. Создание аварийной ситуации.
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Он на красный поехал. Все зависит от адвокатов, но у адвокатов Кулебы (если такие будут) возникнет крайне непростая задача. ИМХО.
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а чого ж інші стояли? Тільки цей де6іл поїхав Уповноважений із прав дитини Микола Кулеба, що потрапив у ДТП, проїхав на червоне світло - Цензор.НЕТ 4074
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Даже если не считать проезда на красный свет - культура вождения ЗЕбила зашкаливает...
Ещё до начала движения этот деятель - заехал на да корпуса за стоп-линию...
В связи с этим вспомни как жена здесь в Праге заехала только передними колёсами
за стоп-линию - через неделю по почте пришёл фотоотчет со штрафом в эквивалент 1700 грн...
(Если не заплатить за две недели - сумма удваивается и назначаются штрафные балы)
При этом в письме указали что они в курсе что проезда перекрёстка на красный свет не было,
но еслиб бы такое случилось тогда штраф был бы от эквивалента 5500 до 29000 грн.
со штрафными балами или в случае создания аварийной ситуации лишением прав...
Теперь жена ближе метра к стоп-линии не подъезжает - даже на паркингах....))))
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Видно по телефону тарахтіло, та й поїхало собі.
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Зебилы решили,что поймали Бога за бороду,можно все законы нарушать. Только законы физики об этом не знали.
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Зебіли угробили порядну людину!! При Порошенку він прекрасно жив і їздив на авто, а тепер в реанімаціі!!! Безробітні зебіли геть перестали поважати людей на дорогах!!
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за буйки заплывать и на красный свет им можно....
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Ще побачимо розкішні похорони Кулеби за участю шістьох президентів України, почесних гостей та представників посольств. Це також буде топ-новина. Ось побачите: невтішні сльози вдови, сумні, але сповнені гордости обличчя колег... Тьху!
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От же ж ****** слизький цей Геращенко, ну і падлюга! Ще не розібрався хто спричинив аварію, а вже ... "житель без постоянного места работы... допустил столкновение". А виявилось, що на червоне виіхав інший. Питання: "В Украіні буде справедливість, коли в поліціі працюють геращенки ?". І нічого не бояться, як брехали при Порошенку, так брешуть і при Зленському. Чи то іх відстрілювати пора, чи новий майдан на порозі ?
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От же ж ****** слизький цей Геращенко, ну і падлюга! Ще не розібрався хто спричинив аварію, а вже ... "житель без постоянного места работы... допустил столкновение". А виявилось, що на червоне виіхав інший. Питання: "В Украіні буде справедливість, коли в поліціі працюють геращенки ?". І нічого не бояться, як брехали при Порошенку, так брешуть і при Зленському. Чи то іх відстрілювати пора, чи новий майдан на порозі ?
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А что там не понятного,водитель-дебило-олень поехал на красный и спровоцировал дтп.
Есть вопросы??Их нет! Он виновен 100%!
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А Геращенко, як з'ясовується, вміє вилизувати не тільки тарілки...
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Клоун набрал мудаков в свою команду.. вот результат. Сначала это чмо вылезло на полперекрестка.. и ему мало показалось.. потом вообще нагло поехал когда все стояли. Сдохнет - и слава богу, одним мудаком меньше.
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Безработица уже отягчающее обстоятельство??
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аткуді у такого маладого челавека тайота і катедж
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Он выехал за линию и ждал пока загорится зеленый, но светофора не видел и ориентировался на других водителей. КОгда на дороге перед ним перестали ехать машины, а с его дороги массово поехали направо - решил что уже зеленый и поехал. "Злостного" нарушения не вижу, непредумышленная ошибка.
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такой там перекресток прям супер по европейски
Меркель плачет от зависти пришлет немецких гаишников перенимать опіт
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Ще один зелений дегенерат, новоє ліцо
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Когда же вы извращенцы зелёные угомонитесь нет покоя от вас ни в Раде ни на дорогах Украины !!!!!
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Зекоманда - это возрождение партии регионов, перекрасившихся из голубого в зеленый цвет
Опять тупорылое быдло выбирало в парламент монобольшинство
Опять охреневшее монобольшинство начинает себя вести как будто они избранные
И видимо опять эту нечисть придется сносить майданом
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Так было задумано. Все под контролем. Не парьтесь. Так нужно...
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Хозяин жизни по барски выехал на красный свет. Так ведь и люди могли пострадать!
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Там очень сложный перекресток на регулировку, там стрелок нет. Проезжала его сегодня за два часа до указанного события точно с таким же поворотом налево из крайней левой (хотя выгоднее бывает ехать прямо из левой или средней и там развернуться возле супермаркета, потому что налево очень мало времени плюс нужно пропустить тех, кто прямо едет.).
Кулеба стал в средней полосе, с которой можно ехать только прямо. Его начали сганять те, кому направо в Киев и он уступил. А дальше решил раз основной поток с Одессы стал - то можно ехать, потому что светофор не видел.
А на самом деле там следующим на пару секунд включается зеленый на левый поворот из Киева (то есть ему в лицо справа). Они просто не успели стартонуть (зазевываються всегда плюс задержка переключения), а те что из Киева прямо продолжают ехать на свой зеленый. Но из Одессы уже стоят. Вот он и повелся на стоящих из Одессы и решил что можно ехать.
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И ехал на железобетонный красный, который еще там продолжает гореть секунд 15-20!!
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