 Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба з синами потрапив у ДТП, він у реанімації, - ЗМІ

Про це з посиланням на джерела повідомляє "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, з Миколою Миколайовичем були старший син Тимофій (перебуває у дуже важкому стані в реанімації) і молодший син Єлисей. Інші подробиці події невідомі.
Про те, що Кулеба потрапив в ДТП також написала на своїй сторінці в фейсбуці співачка і лідер Міжнародного громадського руху "ЖИВИ" Оксамита Новачук.
"Друзі, наш брат Микола Кулеба, уповноважений президента у справах дітей, потрапив в аварію. Він і один з трьох його дітей, перебувають у важкому стані. Молимося про Боже втручання і захису над ними", - написала Оксамита Новачук.
Молитися закликав у себе в телеграм-каналі і екснардеп Ігор Мосійчук.
"Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба потрапив у ДТП разом з двома синами. Зараз він перебуває в реанімації у важкому стані! Молимося!" - написав Мосійчук.
Микола Кулеба з вересня 2006 року по грудень 2014 року був начальником Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради. У грудні 2014 року президент Петро Порошенко призначив його уповноваженим з прав дітей. 19 травня 2019 року він підписав указ про звільнення Кулеби з посади.
У червні президент Володимир Зеленський перепризначив Кулеба уповноваженим з прав дітей.
Кулеба виховує чотирьох дітей. Крім Тимофія і Єлисея у нього є також син Давид і дочка Лія.
https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/videos/786813355092838/
Які гарні українські імена у його синів.
И там скорее всего и знак есть...движение по полосам...и с крайней правой там наверняка нельзя прямо...
Как раньше учили ПДД -
Автомобиль - источник повышенной опасности .
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Сейчас на дороге , как на штурмовике в воздухе .
Головой надо крутить на все 360 градусов .
Кругом на "Лотосах" - новоявленные мажоры - Шумахеры .
Однако от судьбы не уйти .
Шумахер - Мировой гонщик формулы 1 - не имел крупных аварий ,
а катаясь на лыжах -упал и ударился головой .
А теперь нужно это сделать (раструбить) так, чтобы хоть какой-то урок извлечь...