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Все про:ДТП (2630) Кулеба Микола (29)

 Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба з синами потрапив у ДТП, він у реанімації, - ЗМІ

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

Про це з посиланням на джерела повідомляє "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, з Миколою Миколайовичем були старший син Тимофій (перебуває у дуже важкому стані в реанімації) і молодший син Єлисей. Інші подробиці події невідомі.

Про те, що Кулеба потрапив в ДТП також написала на своїй сторінці в фейсбуці співачка і лідер Міжнародного громадського руху "ЖИВИ" Оксамита Новачук.

Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба з синами потрапив у ДТП, він у реанімації, - ЗМІ 01

"Друзі, наш брат Микола Кулеба, уповноважений президента у справах дітей, потрапив в аварію. Він і один з трьох його дітей, перебувають у важкому стані. Молимося про Боже втручання і захису над ними", - написала Оксамита Новачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми працюємо над національною стратегією онлайн-безпеки дітей, - Микола Кулеба

Молитися закликав у себе в телеграм-каналі і екснардеп Ігор Мосійчук.

"Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба потрапив у ДТП разом з двома синами. Зараз він перебуває в реанімації у важкому стані! Молимося!" - написав Мосійчук.

Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба з синами потрапив у ДТП, він у реанімації, - ЗМІ 02

Микола Кулеба з вересня 2006 року по грудень 2014 року був начальником Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради. У грудні 2014 року президент Петро Порошенко призначив його уповноваженим з прав дітей. 19 травня 2019 року він підписав указ про звільнення Кулеби з посади.

У червні президент Володимир Зеленський перепризначив Кулеба уповноваженим з прав дітей.

Кулеба виховує чотирьох дітей. Крім Тимофія і Єлисея у нього є також син Давид і дочка Лія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161499
 
 
 Топ коментарі
 
Жизнь человека задуть так же легко ,как свечу а людишки всё пытаются карманы набить ,всё думают что будут жить вечно а ведь это совсем не так ..
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А не то ли это ДТП, о котором сообщали в ДТП.Киев? Где легковушка поехала на красный и в неё влетел микроватобус, а в её салоне было двое непристёгнутых детей и без кресел? Это ЖЕСТЬ...

https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/videos/786813355092838/
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Нехер было ездить на красный свет,даже не мигающий! А чистый. Сожаления никакого,только детей жалко!
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Вполне возможно, сейчас еще полно народу кто резину на зимнюю не сменил.
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Подивіться відео на на Лівому Березі, він недоумок, поїхав на червоне світло. Отаке лайно прийшло до влади.
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Жизнь человека задуть так же легко ,как свечу а людишки всё пытаются карманы набить ,всё думают что будут жить вечно а ведь это совсем не так ..
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У нас автокресла были всегда . А у твоих внуков в Украине есть Автокресла?
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Я тебе ответила (шутишь). Раньше ты с полуслова понимала. И зачем мои семейные вопросы выносить на форум? Воспитание не того?
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Оце лайно прийшло до влати, якщо йому свої діти не важливі, що можна казати за країну?
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Нехер было ездить на красный свет,даже не мигающий! А чистый. Сожаления никакого,только детей жалко!
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Мне лично на каком авто попал в аврию этот чиновник. И очень мож5т получится, что это авто стоит всей его многолетней зарплаты чиновника. Не знаю, но сколько не обращался к такого рода чинушам, кроме умных советов, момощь нулевая....
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А не то ли это ДТП, о котором сообщали в ДТП.Киев? Где легковушка поехала на красный и в неё влетел микроватобус, а в её салоне было двое непристёгнутых детей и без кресел? Это ЖЕСТЬ...

https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/videos/786813355092838/
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Я видел это видео. А также читал комменты людей под ним. Все возмущены злостным нарушением ПДД водителем легковушки (теперь стало ясно, что ним был Кулеба), а также тем, что он поехал на красный, имея в салоне двоих не пристегнутых и без детских автокресел детей (!!!). Зато Антон Геращенко, сообщив эту печальную новость, уже обозначил, кто "виноват". И это не Кулеба. А "не трудоустроенный водитель микроавтобуса", который "не смог избежать столкновения"! ="Виноват" тот, кто двигался по правилам и ничего не нарушал!!! Млять, просто НЕТ СЛОВ!!! Опять ложь и "обеление" властных рож! Если бы не было видео..... ПИПЕЦ!!!
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"С двумя детьми, без детских кресел, на красный вслепую"
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Єлісєй і Тімофєй.
Які гарні українські імена у його синів.
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Тимофій - це українське.... а от єлісєй, давід і лія.....
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Сразу видно его пренадлежность к его любимому етносу
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Там еще и водитель, ни в чем не виноватый, который ехал справа - тоже пострадал, судя по удару. Какой кошмар... Если он депутат, то думал, что светофор ему лично зеленый свет покажет? Дети...
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Александр Шевченко Некоторые комментаторы сказочные долбоебы: 1. Он ехал в правой полосе и как нормальный человек протянул вперёд, чтоб пропустить тех, кто по стрелке направо уходят, хотя по ПДД не должен был этого делать, но из уважения к другим людям протянул. 2. Из-за этого манёвра он перестал видеть светофор 3. В какой-то момент он подумал, что включился зелёный сигнал - это видно прекрасно на видео. Не знаком с этим человеком, но жаль и его и детей
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Как нормальный человек...он должен был перестроится в левые ряды...как это сделали нормальные люди...
И там скорее всего и знак есть...движение по полосам...и с крайней правой там наверняка нельзя прямо...
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И к тому же он влево поворачивал...какого он по правой полосе к перекрестку подьехал...
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Подумал !!! , что включился зеленый светофор ...(вопрос)
Как раньше учили ПДД -
Автомобиль - источник повышенной опасности .
*****

Сейчас на дороге , как на штурмовике в воздухе .
Головой надо крутить на все 360 градусов .
Кругом на "Лотосах" - новоявленные мажоры - Шумахеры .
Однако от судьбы не уйти .
Шумахер - Мировой гонщик формулы 1 - не имел крупных аварий ,

а катаясь на лыжах -упал и ударился головой .
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Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба нарушил права собственных детей. С тяжелыми последствиями. Занавес.
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Ново-назначенец так принялся рассказывать про плохое обращение с детьми в украинских семьях и тут же своих не уберег. Карма не иначе.
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Очередной дронов...выперся за линию светофора...нихрена не видит сигналов...но едет...наверное тоже коробка атомат...
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Постраждав би якийсь Василь зі Жмеринки, ніхто б і не згадав наступного дня. А тут зараз три дні будуть обговорювати. Жирним новину виділили: ніби Кулеба - це Ейнштейн якийсь, а не звичайний чиновник, яких сотні тисяч. Несправедливо це якось.
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Борзо вылез на перекрестке перед всеми,а потом рванул на красный,вешать таких нужно.
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Если бы он не был бы чиновником, было бы пофиг...
А теперь нужно это сделать (раструбить) так, чтобы хоть какой-то урок извлечь...
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Для чиновников законы не писаны. Еще пожалейте его. Окажись на его месте какой нибудь простолюдин да еще не приведи господи на евробляхе то статья с коментариями имела бы совсем другой смысл да еще с призывами к линчеванию. Слава Богу людей не задавил.
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схватил бога за бороду по правах детей а сам повез на красный светhttps://www.youtube.com/watch?v=Uo-6MQTMl8s&feature=emb_logo и сами как раз не выполняют свои обязаности также как чтоб холопы платили дань не получая деньги в конвертах а сами депутаты не от мира сего и кричаще нарушая закон
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Вроде нормальный человек а туда же... Что случилось с людьми? Верните ГАИ, лишение прав, неотвратимость наказания!!! На дорогах гибнут многие десятки тысяч каждый год, и вдвое больше калечатся. А это трагедии и инвалидности, это нагрузка на бюджет, в конце концов. Хватит нам ложной демократии, в Европе настоящая демократия, но на дорогах порядок, огромные штрафы и однозначно тюрьма виновникам ДТП.
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пытаются повесить на водителя микроавтобуса
Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба з синами потрапив у ДТП, він у реанімації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9977
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А кто виноват в ДТП? Если он сам, то как ему быть уполномоченым по делам чужих детей, если своих собствпнных чуть не угробил?
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