EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1281  6
Все про:МЗС (1968) моряки (768) смерть (3654) консул (96) Кирилич Василь (43)

 Консул України встановив контакт із власником судна, на якому загинув український моряк

Співробітник МЗС забезпечує всі необхідні в ситуації загибелі українського моряка заходи.

Про це "Укрінформу" повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з цим трагічним випадком консул невідкладно встановив контакт із судновласником, агентом судна, крюїнговою агенцією, а також поліцією. Консул забезпечує необхідні у такій ситуації заходи", - зазначив Кирилич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судно з українцями на борту затримали біля берегів Малайзії

Раніше Фонд допомоги морякам "Асоль" повідомив про смерть 57-річного українського моряка на суховантажному судні ALMA в Кельтському морі. Зазначається, що чоловік зазнав травми внаслідок шторму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161498
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Жаль, що загинув українець. Було би добре, якщо ми почуємо думку моряків.
 показати весь коментар
 
Так что можно сказать? То, что я мог, я уже сказал, ранее. Есть ниже ИНФА об этом трагическом случае. ИНФА- скупая. Понятно одно- погиб, в результате шторма. Я, в 1984-м, приблизительно в том же месте, мог также погибнуть, легко. Прямо в каюте. У меня, на полке, под потолком, стояла старая и весьма тяжелая пиш. машинка "Оптима". Ни разу не было сомнений, в её надежном креплении. А тут судно легло более чем на 40 градусов!!! Улетело всё, что могло улететь. И- что не могло. А эта пиш.машинка свалилась в сантиметрах от моей башки... Штормовой океан- страшная сила... Он сам решил пройти по палубе? Или- его кто-то туда послал? Тут много вопросов. Ответов- нет.
 показати весь коментар
 
 
Не обязательно на палубе... у меня в кабинете оторвало холодильник... и он размолотил все...
 показати весь коментар
 
 
Ну, да. Я почему упомянул о палубе: на сайте "Ассоль" что-то промелькнуло, именно о палубе.
 показати весь коментар
 
Знаю цю Оптіму, там приблизно 20 кг.😏 Тобто він був на палубі і можливо його змило.
 показати весь коментар
 
 
Нет. Не смыло. Но, удар волны запросто может быть смертелен. Там же вокруг железо...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору