 Питання вступу України в НАТО не на порядку денному, адже Альянс не хоче прямого конфлікту з Росією, - радник Трампа О'Браєн

Про це радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Браєн заявив на Міжнародному форумі з безпеки в канадському Галіфаксі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".
"Що стосується України і НАТО, то не думаю, що це зараз на порядку денному. Не думаю, що для НАТО загалом було б привабливо прийняти Україну безпосередньо зараз... коли вона перебуває в конфлікті з Росією", – сказав чиновник.
Він підкреслив, що НАТО не хоче війни із РФ, оскільки ідея Альянсу – запобігати і стримувати війну з Росією.
Водночас О'Браєн підтвердив, що США й далі підтримуватимуть Україну.
Україна активізувала співпрацю з НАТО у 2014 році на тлі анексії Криму Росією і збройного конфлікту на Донбасі. Наприкінці 2014 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відмову України від політики "позаблоковості".
Згідно з Воєнною доктриною України, ухваленою у 2015 році, поглиблення співробітництва з НАТО та досягнення до 2020 року повної сумісності Збройних сил України з арміями країн – членів НАТО є пріоритетним завданням.
И где теперь это всё?
Никогда не говорите "никогда".
🤗
русскоїзичних, які навіть на українську в Україні не хочуть відповідати
українською:
Привід для
вторгнення. Кремль оголошує носіїв російської мови власністю Росії
https://www.radiosvoboda.org/a/pavlo-kazarin-imperski-rusofoby/30289193.html?fbclid=IwAR13jcZZhieAdlaVx7XTz3Qd9_cj0qj0ngcIEPo9JMxLgFhCsiuk7pEuIJ8
Україны що в Трампа питати в які союзи вступати?
Ще один рудий клоун - єзуїт
У України нема альтернатив НАТО, тайожний союз не вихід
Байден следуюший презедент США
говорите и вы..
В стране нет, ни экономики, ни денег, ни работяг...
На протяжении многих лет социологические опросы показывают, что граждане страны выступают категорически против вступления в Североатлантический альянс.
"Абсолютное большинство финнов против нашего членства в альянсе. В таких условиях даже не идут политические дискуссии по поводу вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Это невозможно в наших условиях.
Финский народ считает, что безопасность нашей страны зависит от отношений с Россией, поэтому нам важно иметь максимально хорошие межгосударственные отношения. Таковыми они и являются, поэтому у людей укрепляется чувство безопасности", - рассказал Baltnews.ee финский обществовед, публицист, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман.
Не боись, кацапсины, уйдут рано или поздно рыжего клоуна трампа и других кремлешлюх, пройдет какое-то время и Украина рано или поздно будет таки и в ЕС и НАТО, а азиопская рашка-говняшка как было в жопе,так там и останется, и дальше продолжая деградировать и дичать. Ещё не вечер, ********!
Или после вступления жизнь богаче станет? С чего бы? НАТО не благотворительная контора.
трамп если и не в двух шагах от импичмента и тюрьмы, то уж точно хромая утка.
Они **...тые, чтоб вы понимали.
Не берите близко к сердцу, рано или поздно Украина все равно будет и в НАТО и в ЕС.
Трамп говорит, что НАТО грабит США и США должны выйти из НАТО.
Good job! пуйло довольно.