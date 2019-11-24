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Все про:НАТО (2179) членство в НАТО (266)

 Питання вступу України в НАТО не на порядку денному, адже Альянс не хоче прямого конфлікту з Росією, - радник Трампа О'Браєн

Членство України в НАТО поки не на порядку через війну з РФ. Альянс не хоче вступати в прямий конфлікт з Росією.

Про це радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Браєн заявив на Міжнародному форумі з безпеки в канадському Галіфаксі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Що стосується України і НАТО, то не думаю, що це зараз на порядку денному. Не думаю, що для НАТО загалом було б привабливо прийняти Україну безпосередньо зараз... коли вона перебуває в конфлікті з Росією", – сказав чиновник.

Він підкреслив, що НАТО не хоче війни із РФ, оскільки ідея Альянсу – запобігати і стримувати війну з Росією.

Водночас О'Браєн підтвердив, що США й далі підтримуватимуть Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми маємо посилити підтримку України та Грузії, - Столтенберг

Україна активізувала співпрацю з НАТО у 2014 році на тлі анексії Криму Росією і збройного конфлікту на Донбасі. Наприкінці 2014 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відмову України від політики "позаблоковості".

Згідно з Воєнною доктриною України, ухваленою у 2015 році, поглиблення співробітництва з НАТО та досягнення до 2020 року повної сумісності Збройних сил України з арміями країн – членів НАТО є пріоритетним завданням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161497
 
   
 Топ коментарі
 
И про безвиз "вапрос не стоял" и про Томос. Только у Пеци как-то вышло)
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Что ж получается, Пеця 5 лет ездил доверчивому лохторату по ушам, мол "вот-вот примут в НАТО, надо только чуточку потерпеть и выбрать меня на второй срок"?
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Ничего, у нас сейчас иные лица в политике. У которых всегда есть План "Б".
Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит, ведь Альянс не хочет прямого конфликта с Россией, - советник Трампа О'Брайен - Цензор.НЕТ 1645
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А в июне 1989 года утвердили план последней пятилетки.
И где теперь это всё?
Никогда не говорите "никогда".
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Обидели баксика- напукали в лужу... Ты жаба, чи шо? Ну жди- зеленый прынц тя поцелует...
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"Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит, ведь Альянс не хочет прямого конфликта с Россией"

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***-***-***. туркам война с курдами не мешает быть в нато. забудьте уже про весь мир с нами.
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Для тих
русскоїзичних, які навіть на українську в Україні не хочуть відповідати
українською:
Привід для
вторгнення. Кремль оголошує носіїв російської мови власністю Росії

https://www.radiosvoboda.org/a/pavlo-kazarin-imperski-rusofoby/30289193.html?fbclid=IwAR13jcZZhieAdlaVx7XTz3Qd9_cj0qj0ngcIEPo9JMxLgFhCsiuk7pEuIJ8
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Федя, ты это кремлю и впаривай, предъявы свои. Слабо? Обьявят они себя володарями планеты, ты в космос всех потащишь?
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Точно. "Бичевскую международную" каак замутят, амеры каак испугаются...
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Й.баны ви п.дараси Питання вступу України в НАТО не на порядку денному, адже Альянс не хоче прямого конфлікту з Росією, - радник Трампа О'Браєн - Цензор.НЕТ 9408
Україны що в Трампа питати в які союзи вступати?
Ще один рудий клоун - єзуїт Питання вступу України в НАТО не на порядку денному, адже Альянс не хоче прямого конфлікту з Росією, - радник Трампа О'Браєн - Цензор.НЕТ 2462

У України нема альтернатив НАТО, тайожний союз не вихід
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тРамп уже никто...он просрет в 2020
Байден следуюший презедент США
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Не,думаю Клинтон пройдёт.Хотя и Бадя не плох,на словах....
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Для нормальных людей это было очевидно уже в 2014 году, когда соевый мародер совершил государственное преступление, вступив в переговоры с агрессором, вторгшимся на суверенную территорию Украины, а затем закрепил измену в капитулянтских Минских соглашениях.
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Н да...Перефразируя Высоцкого:Если трамп оказался вдруг,и не друг и не враг а трамп....
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Поэтому вступать в НАТО Украине надо было "еще вчера", но и после очистки Донбасса от рашистов тоже будет не поздно.
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альянс лег под рашу, и боится чтобы не поимели в извращенной форме!!!
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они нас под рашку ложат вон у моники спроси
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Никто не будет принимать в НАТО страну, которая не только не стала воевать с агрессором, но и до сих пор с этим агрессором торгует, поддерживает транспортное сообщение и свободное перемещение граждан. Походу все, что рассказывал соевым папуасам о скором вступление в НАТО мародер, было просто вешанием лапши на уши
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Э... эскимос, ты ******* на больше чем полгода. За это время уже и свою нату можно было бы. Ты лучше угадай, если хоть остатки мозга у тебя не смародерили- кто сейчас президент Украины?
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Да, Офшоренко не Маннергейм, а Украина 2014 года не Финляндия 1918-1939 года (хотя все похоже как под копирку). Финнам респпект, ну а ... ганьба!
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ТАСС заявляет, что:по данным СССР (РФ) , Германия (НАТО) также неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении (непринятие Украины в блок), как и Советский Союз (РФ), ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии (НАТО) порвать пакт и предпринять нападение на СССР (РФ) лишены всякой почвы...(с)

говорите и вы.. Питання вступу України в НАТО не на порядку денному, адже Альянс не хоче прямого конфлікту з Росією, - радник Трампа О'Браєн - Цензор.НЕТ 3898
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США и ЕС должны понять ,что государство Украина давно уже не является колонией Московии ,даже Украина отдала своё ядерное оружие,чтобы быть в объятиях ЕС,непонятно или Московия со своими колониями держит за горло США и ЕС,диктуя свои условия или кто то в Украине мутит воду
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Какое НАТО, братва? -- это всё для богатых... ...а нищим надо свою оборону строить -- за деньги НАТО. Те дадут, шо б самим не воевать... И я бы дал! *)
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Увы, некому "оборону строить", оборонители заняты-с, они президента отмазывают, каждый зашквар лучше всякой итальянской прачечной отчухивают.
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Работать некому, за нормальную зарплату! ...оборонка токо к этому и привязана...
В стране нет, ни экономики, ни денег, ни работяг...
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Наконец-то вышиватникам уже впрямую говорят, что хватит фантазировать. Парашонка вас кормит дерьмом, вышивата хватит жрать дерьмо!
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В коем веке человек (в политике - искусстве лжи и наглого обмана) говорит правду (так как есть на деле и не для кого это не секрет),напишу больше, что задницу барана-Эрдогана (Турцию, как члена НАТО) вслучае войны с парашкой (что очень вероятно) кинут куда циничнее, чем Украину по "будапештско туалетной буумаге", о чем бабка Меркель прямо заявила, когда ***** "нож в спину" дружбан Эрдоган воткнул (история со сбитым самолетом)!
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Коротко о стране,которая тоже граничит с РФ- население Финляндии не хочет резких перемен в отношении с важным партнером и соседом - Россией - и выступает против присоединения к военному блоку НАТО. Об этом заявляли и другие участники президентской гонки.
На протяжении многих лет социологические опросы показывают, что граждане страны выступают категорически против вступления в Североатлантический альянс.
"Абсолютное большинство финнов против нашего членства в альянсе. В таких условиях даже не идут политические дискуссии по поводу вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Это невозможно в наших условиях.
Финский народ считает, что безопасность нашей страны зависит от отношений с Россией, поэтому нам важно иметь максимально хорошие межгосударственные отношения. Таковыми они и являются, поэтому у людей укрепляется чувство безопасности", - рассказал Baltnews.ee финский обществовед, публицист, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман.
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Лишь две мелкие шавки, две сраные *********, витёк соколов и петюня грознай, поджав хвосты и трусливо подпустив под себя газы, поставили лайки под этой новостью.
Не боись, кацапсины, уйдут рано или поздно рыжего клоуна трампа и других кремлешлюх, пройдет какое-то время и Украина рано или поздно будет таки и в ЕС и НАТО, а азиопская рашка-говняшка как было в жопе,так там и останется, и дальше продолжая деградировать и дичать. Ещё не вечер, ********!
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А в чем смысл вступления в НАТО? Платить туда взносы и воевать вместо американцев?
Или после вступления жизнь богаче станет? С чего бы? НАТО не благотворительная контора.
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Це було зрозуміло вже давно. Сита, благополучна Європа, як і США, не розпочнуть бойові дії заради України з мавпою з ядерною гранатою. Лише Україна воює з іпанутими. Допомагають - і на тому спасибі.
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У тебя, *********, кАнечно, таки перемога, ты же в очередной раз жидко обосралсИ, ***** ты лапотный под прокси.))
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Зрозуміло одне - нам пряма дорога в Таможений союз з Росією.
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Не имеет значения, что сейчас говорит рыжий клоун и кремлешлюха трамп, завербованная г**ней ещё в конце 80-х, не имеет значения, что говорят шавки вокруг него.
трамп если и не в двух шагах от импичмента и тюрьмы, то уж точно хромая утка.

Они **...тые, чтоб вы понимали.
Не берите близко к сердцу, рано или поздно Украина все равно будет и в НАТО и в ЕС.

Трамп говорит, что НАТО грабит США и США должны выйти из НАТО.
Good job! пуйло довольно.
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