 Питання вступу України в НАТО не на порядку денному, адже Альянс не хоче прямого конфлікту з Росією, - радник Трампа О'Браєн

Про це радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Браєн заявив на Міжнародному форумі з безпеки в канадському Галіфаксі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Що стосується України і НАТО, то не думаю, що це зараз на порядку денному. Не думаю, що для НАТО загалом було б привабливо прийняти Україну безпосередньо зараз... коли вона перебуває в конфлікті з Росією", – сказав чиновник.



Він підкреслив, що НАТО не хоче війни із РФ, оскільки ідея Альянсу – запобігати і стримувати війну з Росією.



Водночас О'Браєн підтвердив, що США й далі підтримуватимуть Україну.

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Україна активізувала співпрацю з НАТО у 2014 році на тлі анексії Криму Росією і збройного конфлікту на Донбасі. Наприкінці 2014 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відмову України від політики "позаблоковості".



Згідно з Воєнною доктриною України, ухваленою у 2015 році, поглиблення співробітництва з НАТО та досягнення до 2020 року повної сумісності Збройних сил України з арміями країн – членів НАТО є пріоритетним завданням.



