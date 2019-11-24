 Через ожеледицю у Львові різко зросла кількість ДТП

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на Zaxid.net.
За офіційною інформацією поліції, лише у Львові у суботу, 23 листопада, сталося 84 аварії. У попередні дні ДТП було вдвічі-втричі менше. Наприклад, у п'ятницю у місті сталося всього 28 аварій, у четвер – 39, у середу – 55. При цьому більшість ДТП є дрібними, без постраждалих. Лише у чотирьох аваріях за 23 листопада постраждали водії чи пасажири автомобілів.
До міських травмпунктів станом на обід 23 листопада звернулися 170 осіб.
Через погіршення погодних умов та появу ожеледі львівські комунальники почали посипати вулиці піском. Чергування не припинилося і вночі – для посипання проїжджої частини залучили 12 піскорозкидувачів, які працювали від 20:00 суботи і до ранку неділі. Для посипання тротуарів мерія залучила майже 800 двірників.
Водіїв просять бути бути обережними.
Вот где я живу. А в вашу засрашу идите вы сами! Вам там место!
Глаза слепнут от красоты, искусства и света! Культура и традиции. Бабы не матерятся. Мужланы не орут *viva pepa* - все вокруг нормальные.
Смотрю на детей - они все вмете растут, вместе дружат и вместе играют - всех цветов.
Лично мне очень радостно это видеть.
В Париже то же самое.
Да и , отнюдь, везде в мире.
Да, много африканцев. Здесь говорить " негр" - расизм. Это как бы подчеркнуть цвет кожи. Их называют *африканцы*.
И , кстати, они очень добрые. Своих детей обожают. Вежливые. Именно против них мы не имеем ничего.
Учтите, они все живут уже долго в Европе и очень отличаюся от вновь прибывших.
В Париже африканцы в костюмах с иголочки, галстук, кейс, парфам. Нотариусы, инженеры и мэры городов. Японские студенты. Как и во Флоренции. Там имеется университет Искусств.
Из моих коллег - врачей половина негров, Ближний Восток и Восточная Европа.
Нормальный украинец о них не говорит.
Верона это красиво, но иди выспись, завтра на работу.
В США проживают 20 млн итальянцев. Но никто и никогда их ни в чём не упрекнул.
Это называется *культура*.
Не может быть!!!! Вот это новость!!!! Никогда бы не подумал!!! Ну осталось дождаться новости, что зимой день короче....