EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1770  32
Все про:ожеледиця (37) ДТП (2630) Львів (1139)

 Через ожеледицю у Львові різко зросла кількість ДТП

Після дощу і утворення ожеледі на дорогах Львова та області різко зросла кількість ДТП, а також кількість звернень до міських травмпунктів.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на Zaxid.net.

За офіційною інформацією поліції, лише у Львові у суботу, 23 листопада, сталося 84 аварії. У попередні дні ДТП було вдвічі-втричі менше. Наприклад, у п'ятницю у місті сталося всього 28 аварій, у четвер – 39, у середу – 55. При цьому більшість ДТП є дрібними, без постраждалих. Лише у чотирьох аваріях за 23 листопада постраждали водії чи пасажири автомобілів.

До міських травмпунктів станом на обід 23 листопада звернулися 170 осіб.

Читайте також: Збільшення кількості урн, громадських туалетів, заборона на спалювання листя й омолоджувальну обрізку дерев: МОЗ запропонував нові санітарні норми. ІНФОГРАФІКА

Через погіршення погодних умов та появу ожеледі львівські комунальники почали посипати вулиці піском. Чергування не припинилося і вночі – для посипання проїжджої частини залучили 12 піскорозкидувачів, які працювали від 20:00 суботи і до ранку неділі. Для посипання тротуарів мерія залучила майже 800 двірників.

Водіїв просять бути бути обережними.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161496
 
 
 Топ коментарі
 
Как бы сейчас не сообразили завозить в Украину песок Роттердам+..
 показати весь коментар
 
Та нам піфуй, шо там у тебе на раісє.
 показати весь коментар
 
І знову зима прийшла нежданно-негаданно...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Борцам пофиг. Они умеют стоять на ногах и в гололед ))
 показати весь коментар
 
 
Садовому не до гололеда пока под підозрою ходит)
 показати весь коментар
 
 
Как бы сейчас не сообразили завозить в Украину песок Роттердам+..
 показати весь коментар
 
 
..... ПРАЗДНИК для ЖЕСТЯНЩИКА ( мастер рихтовщик )
 показати весь коментар
 
В ніч з п"ятниці на суботу був туман,перед світанком він осів на поверхню землі і якраз вдарив маленький мороз...І десь до десятої ранку дороги були слизькими і якраз цей час припадає найбільша кількість аварій...Як тільки лід зник дороги почали посипати і посипають досі...Привіт всім зі Львова...
 показати весь коментар
 
 
Та нам піфуй, шо там у тебе на раісє.
 показати весь коментар
 
 


Вот где я живу. А в вашу засрашу идите вы сами! Вам там место!
 показати весь коментар
 
 
Через ожеледицю у Львові різко зросла кількість ДТП - Цензор.НЕТ 1269

Глаза слепнут от красоты, искусства и света! Культура и традиции. Бабы не матерятся. Мужланы не орут *viva pepa* - все вокруг нормальные.
 показати весь коментар
 
 
В Гане- такая же житуха, как я посмотрю. "Бабы не матерятся. Мужланы не орут *viva pepa* - все вокруг нормальные."(с) Вот точно- так и есть! Правда- они там черные. А в Вероне сейчас уже много черных? Или- пока терпимо. Бо в Неаполе- довольно много. И в Генуе.
 показати весь коментар
 
 
Терпимо. Я уже и не замечаю, кто какого цвета. Всё люди.
Смотрю на детей - они все вмете растут, вместе дружат и вместе играют - всех цветов.
Лично мне очень радостно это видеть.
В Париже то же самое.
Да и , отнюдь, везде в мире.
 показати весь коментар
 
 
А я- замечаю, какого цвета. Но, благодарю, за ответ. Таки много негров...
 показати весь коментар
 
 
Сирийцы, пакистанцы, палестинцы, египтяне, индийцы, шриланкезы, албанезы, румыны, африканцы. .. китайцы, китайцы, китайцы.
Да, много африканцев. Здесь говорить " негр" - расизм. Это как бы подчеркнуть цвет кожи. Их называют *африканцы*.
И , кстати, они очень добрые. Своих детей обожают. Вежливые. Именно против них мы не имеем ничего.
 показати весь коментар
 
 
Да-да... понимаю. Африканцы. Ну, это для кого как. Для кого и добрые. Против своих ганцев, я ничего не имею. А вот нигерийцы- тут есть вопросы. Много вопросов. Чтобы покороче: я их ненавижу. Оптом и в розницу. Поверьте, негры- тоже все разные. Ладно... хрен с ними, со всеми.
 показати весь коментар
 
Нифига себе *ненавижу*! И это говорит человек, персёкший Земной Шар вдоль и поперёк.
Учтите, они все живут уже долго в Европе и очень отличаюся от вновь прибывших.
 показати весь коментар
 
Уточню: нигерийцев я не просто ненавижу, я их ненавижу люто. И имею для этого- все основания.
 показати весь коментар
 
Я уже 20-ый год здесь. Разноцветные - норма жизни в Европе.
В Париже африканцы в костюмах с иголочки, галстук, кейс, парфам. Нотариусы, инженеры и мэры городов. Японские студенты. Как и во Флоренции. Там имеется университет Искусств.
Из моих коллег - врачей половина негров, Ближний Восток и Восточная Европа.
 показати весь коментар
 
замечено, что парашу вспоминают только олиннские и соевые, и называют яё *раисей*. а ***** - пу@@ным. воно им родное.
Нормальный украинец о них не говорит.
 показати весь коментар
 
 
Мы её покупаем в супермаркетах. Италию окружают 5 (!) морей!
Через ожеледицю у Львові різко зросла кількість ДТП - Цензор.НЕТ 7469
 показати весь коментар
 
 
Нормальный украинец живет в своей стране и не поддерживает малороса-кокаинщика.
Верона это красиво, но иди выспись, завтра на работу.
 показати весь коментар
 
А все 13 млн мигрантов, по-твоему, ******, не нормальные?
В США проживают 20 млн итальянцев. Но никто и никогда их ни в чём не упрекнул.
Это называется *культура*.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
точно сказано про свиноботов
 показати весь коментар
 
 
взагалі то, у Львові в суботу вранці, падав дощ, при температурі -2 і це було причиною ожеледиці
 показати весь коментар
 
Зимову гуму не ставлять до останнього ("а може цього року зими не буде?!") Через ожеледицю у Львові різко зросла кількість ДТП - Цензор.НЕТ 2792
 показати весь коментар
 
 
Из-за гололедицы во Львове резко выросло число ДТП...

Не может быть!!!! Вот это новость!!!! Никогда бы не подумал!!! Ну осталось дождаться новости, что зимой день короче....
 показати весь коментар
 
шо не кажіть а при Петі такого точно не було )))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору