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 За кордоном
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Все про:санкції (2426) США (5882) Північний потік (400)

 Санкції проти "Північного потоку-2" можуть внести в закон США про військовий бюджет

У законопроєкт про оборонний бюджет США на 2020 рік будуть додані статті про санкції проти компаній, що беруть участь у проєкті будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомив голова комітету Сенату США з міжнародних справ республіканець Джим Ріш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Заходи проти будівельників газопроводу ще обговорюються законодавцями, проте, за словами Ріша, "санкції дорого обійдуться" компаніям, які беруть участь в проєкті. Сенатор розраховує, що вжиті заходи допоможуть зупинити будівництво магістралі.

Перший заступник держсекретаря і потенційний посол Сполучених Штатів в Росії Джон Салліван раніше говорив, що зупинка будівництва "Північного потоку-2" є першочерговим завданням США для забезпечення енергетичної безпеки в Європі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диверсифікація поставок газу - ключовий чинник безпеки Європи, - Гончарук

Нагадаємо, 30 жовтня "Північний потік-2" дозволила побудувати Данія - остання країна, дозволу якої Росії не вистачало для завершення будівництва трубопроводу.

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України заявили, що розглядають можливість подачі апеляції на рішення Данії дозволити прокладку "Північного потоку-2" в своїх водах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161495
 
   
 Топ коментарі
 
Давайте. Они любят "все включено" ))
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Поздновато опомнились, там осталось строить месяца полтора, нужно было это хоть годик назад делать.
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Датчане упирались как могли. Но после того как Трамп плюнул им в рожу своей попыткой купить Гренландию, они поняли шо топить в интересах США против Германии они больше не хотят.
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Могут включить -могут не включить! ПУСТАЯ БОЛТОВНЯ!
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Наверное так всё было и задумано. Кассссабббы вложили и прлетели по-полной. Санкции против "Северного потока-2" могут включить в закон США о военном бюджете - Цензор.НЕТ 6326
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Доречі, такої русскаязиної ноивини на російських сайтах та пошуковиках кацапії немає. З чого б це?
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С того, шо похоже это перемога для украинского внутреннего медиа-пространства.
На англоязычных ресурсах я тоже не встречал.
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Ну а раньше-то где были? Почему только сейчас, когда труба уже построена?
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потому что ***** должно тратить деньги не получая ничего взамен
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Там половина денег европейских членов НАТО...
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Газпром сейчас в срочном порядке распродает свои акции чтобы было на что достроить СП-2 Санкции против "Северного потока-2" могут включить в закон США о военном бюджете - Цензор.НЕТ 8106 Прекрасная тенденция.
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Поздновато опомнились, там осталось строить месяца полтора, нужно было это хоть годик назад делать.
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Датчане упирались как могли. Но после того как Трамп плюнул им в рожу своей попыткой купить Гренландию, они поняли шо топить в интересах США против Германии они больше не хотят.
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Ничего не получится, Рашка уже пригнала туда свою баржу и сможет достроить сама, хоть и по времени дольше займет.
https://eadaily.com/ru/news/2019/11/21/rossiyskiy-truboukladchik-***********-severnyy-potok-2
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Слишком много если.
Если включат в бюджет, если проголосует Конгресс, если проголосует Сенат, если подпишет Трамп, если европейские компании к тому времени не достроят и откажутся доделывать, если рашка не доделает своими силами.
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Для обеспечения энергетической безопасности в Европе, нужен ни дефицит, а переизбыток энергии.Источник: https://censor.net.ua/n3161495
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