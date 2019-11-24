 Санкції проти "Північного потоку-2" можуть внести в закон США про військовий бюджет

Про це повідомив голова комітету Сенату США з міжнародних справ республіканець Джим Ріш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Заходи проти будівельників газопроводу ще обговорюються законодавцями, проте, за словами Ріша, "санкції дорого обійдуться" компаніям, які беруть участь в проєкті. Сенатор розраховує, що вжиті заходи допоможуть зупинити будівництво магістралі.

Перший заступник держсекретаря і потенційний посол Сполучених Штатів в Росії Джон Салліван раніше говорив, що зупинка будівництва "Північного потоку-2" є першочерговим завданням США для забезпечення енергетичної безпеки в Європі".

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Нагадаємо, 30 жовтня "Північний потік-2" дозволила побудувати Данія - остання країна, дозволу якої Росії не вистачало для завершення будівництва трубопроводу.

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України заявили, що розглядають можливість подачі апеляції на рішення Данії дозволити прокладку "Північного потоку-2" в своїх водах.