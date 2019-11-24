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 Політика України, Суспільство
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Все про:голодомор (212) Зеленський (3648) нагорода (559) Епплбаум (2)

 Зеленський нагородив орденами авторів творів про Голодомор Голланд та Епплбаум

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом княгині Ольги польського кінорежисера Агнєшку Голланд, журналістку Washington Post Енн Епплбаум і радника канцелярії уряду Литовської республіки Діану Варнайтє, а також голову Асоціації прибалтійських українців у місті Клайпеда Леоніда Трегуба - хрестом Івана Мазепи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ від 22 листопада оприлюднено на сайті глави держави.

Як сказано в указі, нагороди присуджено "за вагомий внесок у вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу - Голодомору 1932-1933 років в Україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор".

Незабаром в український прокат виходить фільм "Ціна правди" про Голодомор в Україні польського режисера Агнєшки Голланд (інша назва "Гарет Джонс" або "Містер Джонс").

Світова прем'єра цієї стрічки відбулася 10 лютого в рамках 69-го Берлінського міжнародного кінофестивалю.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161489
 
   
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я знаю це з розповідей мого тата і бабусі , ЗЕДЕБІЛЕ
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то есть ты эти книги не читало..ясно..гуляй мимо
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иди свою бабку слушай, неграмотное -не читающее!
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я вже сам переріс свою бабцю та й її вже 60 років як немає , дурило ЗЕДЕДІЛЬНЕ
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ваші божки єрамки-богдани запроданці , й у них палає вже срака, а можей й твій нік, як пророцтво для них - ПО ФРЕЙДУ ))
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Он сребреники отрабатывает а ты ему читал-не читал
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А ты уверен что это порохобот (в смысле сторонник Порошенко)?
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а вони хочуть у це вірити - так дебілам легше. Он й Єрмак каже , що тільки окремі політики в Україні проти здачі карїни ***** - сєрий дєбільний кремлівськи КАРДІНАЛ при Вовці
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может еще быть кацап-там же отдельные войска имеются для вранья.ВРАНЬЕ ЭТО ФУНДАМЕНТ НА КОТОРОМ ФСБШНАЯ БАНДА ДЕРЖИТСЯ
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вже дві Ленки у підтримку набралось - родичі з дуже кривого рогу
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Тебе про ее триппер сама алеханова рассказывала ? Она её и консультировала как главный спец по трипперу?
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Показуха! Лучше Зеля расскажи как пенсионерам выжить этой зимой на пенсию в 60 долларов?
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А вечнозеленый всё ещё по 25 грн держится . А когда он с 11 до 30 взлетел за месяц при крашеной Крысе соевые верещали -это перемога .Это просто ,,санация" слабых банков . В результате остались только крепкие банки -кацапские или барыги и его окружения
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А как цены держались при крашеной крысе напомнить ?
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Те, що коштувало 26 грн- 1 долар, зараз коштує- 1 долар і 4 центи. Плюс, ціни зросли. Те, що коштувало 1 долар, вже коштує 1,5-2 долара. Іншими словами, пенсіонер зараз повинен вижити не на 60, а на 30 доларів. І курс долара не 25, а 24,00 гривні
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То есть вы утверждаете что упал курс доллара по отношению к товару ? За один и тот же товар нужно больше долларов чем раньше ?Но такое обычно происходит при оздоровлении экономики в которое я пока не верю .Экономика к сожалению продолжает находиться по прежнему в тяжёлом состоянии и производство промышленных товаров не выросло . Спасибо за это папередникам
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Поганому танцюристу заважають його ж геніталії, а квартальній владі папереднікі
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Нарештi пан Зеленський,зробив таке добре,що не тягне на ошуканство,а то, який не приймають закон,обов'язково випливаэ якесь ошуканство,чи то партия Слуга вiдкрила змагання,як краще когось ,чи чогось кинути. Аудиторiя цiэi стат'i така,що складаэться таке враження,що вони танцюють на кiстках загиблих людей при Голодоморi.Вони когось ,чи щось поважают? Це викликаэ сумнiви i сум.
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Чорного кобеля не отмоешь до бела. Так и гарант не поймет.Что голодомор это следствие
а причина украинцы просто так землю не отдавали вот и пришлось людожерам пойти на это чтоб сломать их. Доиграются слуги, но зеля будет уже далеко. Процес пошел.
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А Вятровича чего не наградил? Зеленський нагородив орденами авторів творів про Голодомор Голланд та Епплбаум - Цензор.НЕТ 6156 А токо Эпплбаум Зеленський нагородив орденами авторів творів про Голодомор Голланд та Епплбаум - Цензор.НЕТ 977
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Я би на місці авторів викинув такий орден у смітник. Той, хто знущався над Голодомором не має права нагороджувати.
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Л - лицемерие Зеленський нагородив орденами авторів творів про Голодомор Голланд та Епплбаум - Цензор.НЕТ 238
Когда-то зеленая гнида во главе своего ср@аного "95 квартала" потешалась над геноцидом украинского народа (помните сценку "синьор голодомор" про В. Ющенко?), а теперь лампадки по погибшим ставит со скорботным фейсом. Тьфу, тварь лицемерная(((
Сеньор голодомор.
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А еще для ШУТА убрали свечи и цветы украинцев, которые почтили память погибших. Чтобы картинка «красивая» была. Зеленський нагородив орденами авторів творів про Голодомор Голланд та Епплбаум - Цензор.НЕТ 3434
Зеленський нагородив орденами авторів творів про Голодомор Голланд та Епплбаум - Цензор.НЕТ 1981
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