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Все про:зброя (1434) Сербія (94) Донбас (13804) Гладковський (120)

 Сербська зброя в Україні: до поставок була причетна фірма, відома за Свинарчук-гейтом, - депутат. ДОКУМЕНТ

До поставки сербської зброї на Донбас була причетна кіпрська фірма PetraLink Limited. Вона ж фігурує в розслідуванні Генпрокуратури України про розтрату коштів Міністерства оборони.

Документи, що про це свідчать, опублікувала в твітері  сербський опозиційний депутат Марініка Тепіч, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Про що промовчав Вучич: 1) що завод "Крушик" домовлявся безпосередньо з "іноземним партнером з України"; 2) що це кіпрська фірма Petralink, якою володіє син українського генерала Володимира Петенка, засудженого за торгівлю зброєю; 3) що на це дали згоду МВС, Безпеково-інформаціне агентство, Міноборони і міністерство торгівлі" - написала вона, долучивши до допису копії кількох документів.

Сербська зброя в Україні: до поставок була причетна фірма, відома за Свинарчук-гейтом, - депутат 01

В одному з них разом з польською фірмою Nattan, яка значиться як кінцевий отримувач сербської зброї, фігурує фірма PetraLink Limited.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербія офіційно заявила, що не продавала озброєння в Україну

Раніше в болгарських ЗМІ з'явилася інформація про те, що на Донбасі, ймовірно, використовують зброю з Сербії, незважаючи на те, що країна офіційно не експортувала озброєння в Україні.

Президент Сербії Александар Вучич раніше заявив, що його країна не продавала зброю в Україну, однак визнав, що сербські мінометні снаряди могли опинитися на Донбасі шляхом реекспорту.

Нагадаємо, за версією слідчих ГПУ, при закупівлі бойових машин піхоти БМП - 1 у кіпрської фірми PetraLink Limited на підставі контракту від 2017 року інтересам української армії було завдано шкоди у розмірі понад 50 мільйонів гривень.

При цьому PetraLink Limited була посередником, яка закупила техніку у чеської фірми Real Trade Praha a.s.

Як з’ясували "Наші гроші", кіпрську фірму очолює Володимир Петенко – син колишнього працівника "Спецтехноекспорту" і топменеджера "Укроборонсервісу" зі структури "Укроборонпрому" Володимира Петенка.

Державне підприємство "Спецтехноекспорт" є дочірнім для державної компанії "Укрспецекспорт", яку протягом 2015-18 років очолював Павло Букін. Обидві входять в структуру концерну "Укроборонпром".

В лютому 2018 року Павло Букін став директором всього концерну "Укроборонпром".

Широкій публіці Букін став відомий після розслідування "Bihus.info" про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері, і обговорюють розподіл грошей у тому числі для Павла Букіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161488
 
 
 Топ коментарі
 
в убийстве российских детей в Донецке и Луганске...

а какого хрена российские дети приехали из России в Донецк и Луганск ?
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Именно - почему-то информация да еще и с оборотами типа "свинарчуки" подается как будто покупка оружия для армии била чем то очень нехорошим.
Ну купили через посредников оружие у сербов - респект походу - в чем криминал?
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Свинарчуков найти и наградить за спецоперацию по дискредитации российско-сербской дружбы ! Сербское оружие в Украине: к поставкам была причастна фирма, известная по Свинарчук-гейту, - депутат - Цензор.НЕТ 8211
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«Они (оппозиция - ред.) обвинили нас в убийстве российских детей в Донецке и Луганске, потому что мы продаем оружие в Украину. Они хотят ухудшения отношений между нашей страной и Россией. Они показали документ, который должен продемонстрировать вину Сербии», - сказал Вучич, комментируя обнародованные оппозиционеркой Мариникой Тепич документы о встрече представителя Украины с представителями сербського военного завода «Крушик»


Сербский президент заверил, что хотя все было сделано согласно закону и сделка была «чистая, как слеза», однако сербские спецслужбы предупредили Службу внешней разведки России о возможном реэкспорте вооружения в Украину.
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Свинарчуков найти и наградить за спецоперацию по дискредитации российско-сербской дружбы ! Сербское оружие в Украине: к поставкам была причастна фирма, известная по Свинарчук-гейту, - депутат - Цензор.НЕТ 8211
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Именно - почему-то информация да еще и с оборотами типа "свинарчуки" подается как будто покупка оружия для армии била чем то очень нехорошим.
Ну купили через посредников оружие у сербов - респект походу - в чем криминал?
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так свинарчуки же купили.
контрабандой.
...

коннотация "для армии"

вывод:

все плохо,

свинарчуки беспредельничают,

армия - днище на контрабанде, убивающее российских детей
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в убийстве российских детей в Донецке и Луганске...

а какого хрена российские дети приехали из России в Донецк и Луганск ?
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Это Париж,парковочный автомат.на переднем плане.1968 год и вовсе не Матвиенко .У той фейс лунообразный
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а тогда Мавроди как на фото оказался ?
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Я не знаю, кто это, но явно не в Ленинграде. А тему сисек можно продолжить раскрывать. Сербское оружие в Украине: к поставкам была причастна фирма, известная по Свинарчук-гейту, - депутат - Цензор.НЕТ 9205
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може лише трохи схожа. Немало їх із східним виразом мордяки.
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Валька в то время в обкомовских банях работала...навернет полстакана...и работает...
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все... эпоха дремучей некомпетентности Гриценко прошла... слился в унитаз унтерпришибей.
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спокойно. все идет своим чередом: скоро слуги кремля/коломойши будут судить добровольцев, которые в 2014-м воевали против мирных шахтеров донбасса.
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***** не производит то то заводик мины в 60 мм для миномётов не производит Сербское оружие в Украине: к поставкам была причастна фирма, известная по Свинарчук-гейту, - депутат - Цензор.НЕТ 1240
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спецоперация по дискредитации российско-сербской дружбы !

свинарчуки не спят, свинарчуки работают, российских (не русскоязычных, русских !) а РОССИЙСКИХ детей убивают
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Теперь свинарчуков - уже кацапы расследуют?
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тогда свинарчуки - Герои ! Сербское оружие в Украине: к поставкам была причастна фирма, известная по Свинарчук-гейту, - депутат - Цензор.НЕТ 8263

зелено-кацапы запутались в собственных показаниях Сербское оружие в Украине: к поставкам была причастна фирма, известная по Свинарчук-гейту, - депутат - Цензор.НЕТ 8263
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Кацапы запустили тему - "Сербы помогают убивать русских детей на Донбассе", и вместо того что-бы противодействовать кремлевской пропаганде, украинские журналисты активно пропихивают это дерьмо по трубам.
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У них там "шпионский скандал" я думаю это связано с этим.
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Еще бы, как это могло пройти мимо липких ладошек Свинарчука-Гладковского, ну и с последующим заносом доли наверх Самому.
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Закупка Украиной французских патрульных катеров производилась вне общепринятых норм международных закупок вооружения и без проведения экспертной оценки контракта. В таком случае ее финансирование из государственного бюджета является недостаточно обоснованным - докладная записка министра финансов Маркаровой премьер-министру Украины Гончаруку от 21.11.2019 г. Хроника одного Президента
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известная по Свинарчук-гейту...

Нет и не было никакого Свинарчук-гейта. Была компания спорнсируемая из ********* по "утоплению" Порошенко и вводе во власть пророссийского клоуна. А этим Свинорчукам и пр. нужно спасибо сказать, что они в трудные времена обеспечивали армию оружием.
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Ранее в болгарских СМИ появилась информация о том, что на Донбассе, вероятно, используют оружие из Сербии несмотря на то, что страна официально не экспортировала вооружение в Украину. Источник: https://censor.net.ua/n3161488
Тебе, придурку, разжевать?
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.....а я то думаю , чего энто СЕРБСКИЙ БОТАНИК (през.сербии ) такой грустный вчера был (((( а во на то что делатся ((((( путин тебе еще намотает на руку СОПЛЕЙ !!!!
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Кому не нравится всё, что происходит в Украине?
Конечно кацапам и их 8% побратимам.
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намедни СЕРБСКИЙ БОТАНИК был с визитом в МАЦКВЕ и клялся и божился в ПРЕДАННОСТИ !!! а тут такой ОБСЫРОН полез из ШТАНИН !!!
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....он уже стати признал , что это был РИЭКСПОРТ !!!! )))))) БОТАНИКУ ---....опа !!!
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Я тут уже не раз приводил пример торговли оружием: начав Северную войну, Пётр "крепко обосрался", так как не имел достаточного количества оружия - как огнестрельного, так и холодного, а также кирас и стальных шлёмов. ВПК не было... Даже с порохом проблемы были - закупали у поляков и датчан. Через посредников купцы (в основном, голландские, потому что русские умели только кедровыми орехами и пушниной, торговать), закупали в Швеции фузеи, опорные "вилки" к ним -"шведские перья", кирасы, шлёмы, палаши, шпаги... Голландцы имели "навар", русская армия - оружие... Вам это не напоминает теперешнее положение?
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Какое кому дело, где и как мы купили оружие? При чем тут Болгария вообще? Какого хрена лезут? Добивает, когда воняют, что ввезли что-то контрабандой из свиноросии. Это же плюс. Вот то, что ущерб наносят - это да. Нужно повесить.
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Вот это поворот ! ) Все заметили основной посыл статьи ? Теперь Свинарчуки - настоящие герои и патриоты, а Пеца - так вообще непогрешимый ангел, весь в белом, которого захотели низвергнуть злые кацапы )
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Тобто на корупційні гроші закуповувалась зброя для ЗСУ ?
От так Петька, мародер... Да...
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Ущерб на закупках в пользу бандитов.А так всё хорошо!
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Какой "ущерб"? Надо было тендер провести на контрабанду?
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Учитывая, что официально мы Украина не можем импортировать оружие из стран ЕС, так как существует негласный запрет на поставки оружия в Украину после начала войны, то мы были вынуждены использованы различные схемы, чтобы обойти этот запрет. Потому что при диктаторе Януковиче кацапы (Якименко, Саламатин, Лебедев) разграбили армию и на момент начала войны у нас не было многих видов боеприпасов и многих видов вооружений. По-этому привлекались посредники и через третьи страны мы закупали вооружение для нашей армии и добробатов. И если в данном случае через такую схему оружие попало к нашим в армию, а не к террористам лнр/днр, то ничего плохого в этом нет.
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Я не розумію: ворога знищувати зброєю ворога - це злочин?
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А что на складах взрывалось ,если оружия не было . И где нашли сербские минометы на Донбассе- тема не раскрыта .
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Я бы рекомендовал изданию Цензор.Нет не спешить разгонять зраду ибо можно оказаться в весьма неприглядной ситуации, когда обнаружится, что вся эта истерика - очередная информационная атака с параши и связана с попыткой врага (русских) сместить акценты и в очередной раз попытаться обвинить Украину в нечестной игре на оружейном рынке. Спецслужбы москальщины серьезно облажались и нагадили сразу в нескольких странах ЕС, причем были пойманы с поличным. И Сербия - одна из таких стран. Там разгорелся шпионский скандал -"запахло горелой ватой" Сербська зброя в Україні: до поставок була причетна фірма, відома за Свинарчук-гейтом, - депутат - Цензор.НЕТ 1033.
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Вот очередные 50 млн ворованных у украинской армии засветились. А граждане Украины собирали по 5 гр. на армию в 2104 г. С бизнес-партнеров Главвора - свинарчуков, букиных, петенок шкура должна сама сползти в СИЗО, без сторонней помощи.
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Ты статью-то прочитай, клоун. Ты знаешь, что официально оружие тебе не продавала ни одна страна? Тем более Сербия, которая очень дорожит дружбой с Парашей. Нужно было сдаваться? А Вы, сборище полезных идиотов, которые подыграли ФСБ, довольны? Теперь никто не посмеет в обход закона поставить в Украину запчасти и вооружение.
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