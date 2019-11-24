 Сербська зброя в Україні: до поставок була причетна фірма, відома за Свинарчук-гейтом, - депутат. ДОКУМЕНТ

Документи, що про це свідчать, опублікувала в твітері сербський опозиційний депутат Марініка Тепіч, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Про що промовчав Вучич: 1) що завод "Крушик" домовлявся безпосередньо з "іноземним партнером з України"; 2) що це кіпрська фірма Petralink, якою володіє син українського генерала Володимира Петенка, засудженого за торгівлю зброєю; 3) що на це дали згоду МВС, Безпеково-інформаціне агентство, Міноборони і міністерство торгівлі" - написала вона, долучивши до допису копії кількох документів.

В одному з них разом з польською фірмою Nattan, яка значиться як кінцевий отримувач сербської зброї, фігурує фірма PetraLink Limited.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербія офіційно заявила, що не продавала озброєння в Україну

Раніше в болгарських ЗМІ з'явилася інформація про те, що на Донбасі, ймовірно, використовують зброю з Сербії, незважаючи на те, що країна офіційно не експортувала озброєння в Україні.

Президент Сербії Александар Вучич раніше заявив, що його країна не продавала зброю в Україну, однак визнав, що сербські мінометні снаряди могли опинитися на Донбасі шляхом реекспорту.

Нагадаємо, за версією слідчих ГПУ, при закупівлі бойових машин піхоти БМП - 1 у кіпрської фірми PetraLink Limited на підставі контракту від 2017 року інтересам української армії було завдано шкоди у розмірі понад 50 мільйонів гривень.

При цьому PetraLink Limited була посередником, яка закупила техніку у чеської фірми Real Trade Praha a.s.

Як з’ясували "Наші гроші", кіпрську фірму очолює Володимир Петенко – син колишнього працівника "Спецтехноекспорту" і топменеджера "Укроборонсервісу" зі структури "Укроборонпрому" Володимира Петенка.

Державне підприємство "Спецтехноекспорт" є дочірнім для державної компанії "Укрспецекспорт", яку протягом 2015-18 років очолював Павло Букін. Обидві входять в структуру концерну "Укроборонпром".

В лютому 2018 року Павло Букін став директором всього концерну "Укроборонпром".

Широкій публіці Букін став відомий після розслідування "Bihus.info" про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері, і обговорюють розподіл грошей у тому числі для Павла Букіна.