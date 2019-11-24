 Від початку доби - два обстріли, втрат немає, - Міноборони про ситуацію в зоні ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр Міністерства оборони України.

"Від початку поточної доби, станом на 14:00 24 листопада, в районі відсічі і стримування російської агресії в Донецькій і Луганській областях зафіксовано дві ворожі збройні провокації, обидві на Донецькому напрямку", - сказано в повідомленні.

Зокрема, близько першої години ночі ворог обстріляв із кулеметів укріплення підрозділів Об'єднаних сил неподалік с. Тарамчук. Обстріл вівся у напрямку н.п. Оленівка. Захисники України відкрили у відповідь вогонь з аналогічної зброї.

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Вдруге російсько-окупаційні війська порушили режим тиші біля с. Водяне, витративши сім мінометних боєприпасів калібру 82 мм. Обстріл зафіксовано о пів на дванадцяту дня із боку Ужівки. Вогонь у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил не відкривали.

"Наразі ситуація повністю контрольована українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил, втрат у лавах наших військових від початку цієї доби немає", - додали в Міноборони.

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