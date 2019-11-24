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 Від початку доби - два обстріли, втрат немає, - Міноборони про ситуацію в зоні ООС

Окупанти обстрілювали захисників України з кулеметів і мінометів у районі с. Тарамчук і с. Водяне.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр Міністерства оборони України.

"Від початку поточної доби, станом на 14:00 24 листопада, в районі відсічі і стримування російської агресії в Донецькій і Луганській областях зафіксовано дві ворожі збройні провокації, обидві на Донецькому напрямку", - сказано в повідомленні.

Зокрема, близько першої години ночі ворог обстріляв із кулеметів укріплення підрозділів Об'єднаних сил неподалік с. Тарамчук. Обстріл вівся у напрямку н.п. Оленівка. Захисники України відкрили у відповідь вогонь з аналогічної зброї.

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Вдруге російсько-окупаційні війська порушили режим тиші біля с. Водяне, витративши сім мінометних боєприпасів калібру 82 мм. Обстріл зафіксовано о пів на дванадцяту дня із боку Ужівки. Вогонь у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил не відкривали.

"Наразі ситуація повністю контрольована українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил, втрат у лавах наших військових від початку цієї доби немає", - додали в Міноборони.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161486
 
 
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А хоть один день был без обстрела ...
"Перемирие" епсель .
Без примитивных знаний истории вопроса нельзя идти на любые договора с империей зла .
Кто не знает , что такое "Тельзитский мир" , кто не в курсе "Парижской мирной конвенции" , кто никогда не слышал изречение Бисмарка про цену договора с Роисей , тому делать нечего за столом переговоров .
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Обстрілів не буде тоді коли українські ударні БПЛА будуть чергувати цілодобово в небі над ОРДЛО і будуть знищувати будь яку підозрілу активність терористів! А для цього потрібні підрозділи які будуть цілодобово на ротаційній основі запускати і тримати в повітрі сотні ударних БПЛА над всією лінією фронту 450км і всім узбережжям та всім кордоном з росією та Білоруссю, Придністров'ям та Кримом! Для того щоб виконати цю роботу потрібно мати окремий рід військ - війська безпілотних засобів розвідки та ураження, які будуть запускати як повітряні дрони так і морські та наземні безпілотники, які будуть контролювати наші кордони і зони навколо стратегічних об'єктів - АЕС, ГЕС, ТЕС, військових складів, ключових мостів, та іншої важливої інфраструктури! Потрібні десятки бригад БПЛА які будуть нести бойове чергування і знищувати ворога ще до того які ворог нанесе удар по Україні!
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