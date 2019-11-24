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Все про:Канада (725) Міноборони (2965) Загороднюк (85)

 Опозиція Канади виступає за підтримку України, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк зустрівся в Канаді з лідером опозиційної консервативної партії Ендрю Шіром. Той запевнив його, що канадська опозиція підтримує Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зустріч глави міністерства Андрія Загороднюка з лідером офіційної опозиції Канади, головою Консервативної партії Ендрю Шіром відбулася на полях Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

"Було підкреслено, що консерватори в Канаді попри політичні розбіжності з правлячою партією щодо інших питань абсолютно солідарні з владою в необхідності бути для України справжніми друзями і партнерами", - повідомили в Міноборони.

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Загороднюк перебуває в Галіфаксі з візитом, під час якого вже провів зустрічі з міністром національної оборони Канади Харджітом Сінгхом Саджаном, американськими сенаторами Тімом Кейном і Ангусом Кінгом, а також із держсекретарем Німеччини Бенедиктом Зіммером.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161483
 
   
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Опозиція за підтримку............
А діюча влада, що - ні??? Оппозиция Канады выступает за поддержку Украины, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 579
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петя, это мыролюбный реформист свиновальц?
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Букафф многа?
«"Было подчеркнуто, что консерваторы в Канаде, несмотря на политические разногласия с правящей партией по другим вопросам, абсолютно солидарны с властью в необходимости быть для Украины настоящими друзьями и партнерами", - сообщили в Минобороны. Источник: https://censor.net.ua/n3161483»
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Звідки такі думки, он Трюдо учора підтримав Україну в річницю Ґолокосту
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Ось основна причина поїздки в Канаду.
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Сцикло у День скорботи по Голодомору чекав вибухівки у лампадках , що стояли навколо меморіалу ? ЧОМУ? Чому Порох ніколи ні цього, ні схожих ситуацій під час масових людських зібрань з можливим терактом на себе НІКОЛИ! цього не боявся? А тому що на такі зібрання приходили українці по духу. І в нього вистачалао це розуміти головою, думаю й серцем й точно тими причандалами , що має й наш цар-піаніст . Тільки форма у них одна, а матеріал різний.
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А звідси висновок - ВІН САМ РОЗУМІЄ, чому йому не можна виходити до українців без страху. Є ще така поговірака про палаючу шапку на ворюзі . Його Єрамк її підпалює зараз своїми типу виправданнями
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