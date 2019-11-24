 Опозиція Канади виступає за підтримку України, - Загороднюк

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Зустріч глави міністерства Андрія Загороднюка з лідером офіційної опозиції Канади, головою Консервативної партії Ендрю Шіром відбулася на полях Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.
"Було підкреслено, що консерватори в Канаді попри політичні розбіжності з правлячою партією щодо інших питань абсолютно солідарні з владою в необхідності бути для України справжніми друзями і партнерами", - повідомили в Міноборони.
Загороднюк перебуває в Галіфаксі з візитом, під час якого вже провів зустрічі з міністром національної оборони Канади Харджітом Сінгхом Саджаном, американськими сенаторами Тімом Кейном і Ангусом Кінгом, а також із держсекретарем Німеччини Бенедиктом Зіммером.
А діюча влада, що - ні???
«"Было подчеркнуто, что консерваторы в Канаде, несмотря на политические разногласия с правящей партией по другим вопросам, абсолютно солидарны с властью в необходимости быть для Украины настоящими друзьями и партнерами", - сообщили в Минобороны. Источник: https://censor.net.ua/n3161483»
https://halifaxtheforum.org/forum/2019-halifax-international-security-forum/sunday-november-24/#agenda