 Поклонська заявила, що бачить із боку Києва прагнення "до нормалізації відносин" із РФ, а на ефіри ток-шоу потрібно кликати "ділових депутатів із нової влади"

Про це вона заявила в ефірі російського опозиційного телеканалу "Дождь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".
Поклонська зазначила, що бачить із боку Києва прагнення "до нормалізації відносин" із РФ.
За її словами, президент України Володимир Зеленський робить кроки з врегулювання конфлікту на Донбасі. Поклонська вважає, що тепер "південний схід України має можливість домовлятися із законно обраним президентом, який може чути".
Вона також висловила думку, що в ефіри російського телебачення потрібно запрошувати "ділових депутатів нової влади".
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Поклонська звернула увагу, що під час телешоу в РФ неправильно вживають прийменники зі словом "Україна".
"Треба говорити не "на Україні", а "в Україні". Якщо запрошувати на шоу, то таких же рівнозначних нормальних політиків, які можуть відповісти нормально... "В Україні" - це просто позиція", - сказала Поклонська.
Репрессировав Петра Порошенко, Зеленский рассчитывает на реальное налаживание тесных связей с Путиным!
Nuss Pavlo
Почему же у Зеленского спешат к «посадкам» лидеров оппозиции, в частности, Петра Порошенко? Да потому, что:
1. Таким образом, репрессировав Петра Порошенко, Зеленский рассчитывает на реальное налаживание тесных связей с Путиным, который будет более чем раб аресту своего заклятого врага.
2. Реальное отсутствие результатов его пятимесячного президентства - не выполнено ни одно общение из его предвыборной программы: учителя оказались на периферии внимания власти и Зеленского, не говоря уже об обещанном росте з/п, тарифы «на месте» и обещают расти, война продолжается и гибнут лучшие из лучших украинцев.
Так вот. Роль Кремля и личная заинтересованность Путина в возможном аресте Петра Порошенко, очевидна - после реализации такого сценария Путин получает то, чего жаждет - пересмотр внешнеполитического вектора Украины в сторону РФ, потому как репрессии в Украине изолируют власть от тебя контактов на Западе.
Реализации этого сценария - репрессий Петра Порошенко, мы будем противостоять не без помощи лидеров ЕС и партнеров из США, и у Зеленского должны ложиться и вставать в мыслью о последствиях своих действий.
t.me/nusspavlo/60
Скриньку пандори потрібно відкрити, топ корупція вбиває Державу...
Це потрібно Україні і Українцям.
ШОУ-мЕныполитики, на которых пахать можно. У вас там своя свадьба, а у нас - своя (это я про разного рода ШОУ).
Отсюда взята "цитата" Суворова. При том, что сам этот "полководец" драпал от Наполеона как шелудивый пёс.
Хотя Битва при Нови (фр. Bataille de Novi) - крупнейшее сражение между австрийскими и русскими войсками под командованием генерала А. В. Суворова и французской армией. Русско-австрийские войска прорвали центр французской армии, нанесли ей частичное поражение и отбросили в Генуэзскую Ривьеру.
Катька Two всегда считала главной заслугой Суворова как имПЕРЦА ... не в боях с турками (до его итальянского похода она не дожила) , но его центровую роль в окончательном подавлении пугачёвского бунта . Это была главная угроза для такой же самозванки , как и Емелька Пугачёв . Она ведь ещё и узурпаторшей была .
Ну а тут дура слеросовая Натаха просто взгруснула по украинским свободам .
В ********** не забалуешь и если твоё мнение в чём-то не до конца совпадает с мнением ***** или Кадырки ... будь ты хоть депутат или губернатор , в той стране не взначай можно оказаться где-нить в канаве с простреленной бошка .
А обстановка вокруг этой дамы тяжёлого поведения явно сгущается и никто её там кроме как в качестве клоунессы мракобессия не рассматривает .
Попы и идеалогия поповщины попали там в относительную немилость ***** . ***** не может им простить провал с Томосом и полную изоляцию в ортодоксальной среде , а ведь всё к этому идёт .
Может Вы не в курсе , что первая революция в Украине называлась "Революцией на граните" и она была за 20 с копейками лет до 2013 . Вторая - "Помаранчевая" была за 9 лет до 2013 , в 2004 году . В Украине уже лет так 30 намного приличнее розмовляти на дичайшем суржике , чем произносить "НА Украине" . И это проблема не внутри Украины , а на Московии и это их головняк , но
Есть вещи куда более взрывоопасные , но даже (или особенно) ветераны войны с *********** этого не понимают , упорно и по инерции называя коллаборов таким себе термином гражданской войны , как "сеппары" ...
Но если это "сеппары" , нет никакой войны с *********** , а есть гражданский конфликт .
Особенно опасно называть коллаборов , коллаборов , коллаборционистов чем угодно , кем угодно нежели предателями ... особенно на международных площадках .
Дипломатам и журналистам я бы настоятельно рекомендовал бы даже выработать условный рвотный рефлекс на слово "сеппар" и "сеппаратизм" . Даже просто бандитами называть их опасно, без приставки "коллаборционисты" !
Это чудо настолько непредсказуемо, что непонятно из какого источника ей попала информацию в её ротик?
Может от кремлядей...
Может от Николая второго...
Может скабеева втюхала...
А может по обычному: просто у неё воспалился моск
Читайте пост выше
ну а шо? будет сладкая парочка Моника и Императрица у портрета николашки=))
Як вичислити ватніка-мудака (іноді , щоправда, просто ідіота)? Дуже просто. Він лепоче про "збагачення на війні".
Почему война с росией длится более 5 лет? Задумайся и в наступление никто не идёт, чтоб вышвырнуть с нашей территории оккупантов.
скоро и пушилин будет говорит в, только что бы мечта путина сбылась с этими инфантилами зелёными.
- Как правильно сказать - «в Украину» или «на Украину»?
- Ну, а какая тебе разница - быть «в земле» или «на земле»?
К Поклонской надо послать депутатскую группу: Кива, Яременко, Иванисов и Юзик. От общения с ней первые три начнут мирроточить, а от общения с Юзиком замирроточит уже сама Наташа.