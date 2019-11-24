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Все про:Росія (21200) Поклонська (114)

 Поклонська заявила, що бачить із боку Києва прагнення "до нормалізації відносин" із РФ, а на ефіри ток-шоу потрібно кликати "ділових депутатів із нової влади"

Зрадниця України, колишня окупаційна "прокурорка" Криму, а тепер - депутат держдуми РФ Наталія Поклонська заявила, що в російських ток-шоу потрібно говорити "в Україні" і кликати туди представників нової української влади, адже Київ прагне нормалізувати відносини з Росією.

Про це вона заявила в ефірі російського опозиційного телеканалу "Дождь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

Поклонська зазначила, що бачить із боку Києва прагнення "до нормалізації відносин" із РФ.

За її словами, президент України Володимир Зеленський робить кроки з врегулювання конфлікту на Донбасі. Поклонська вважає, що тепер "південний схід України має можливість домовлятися із законно обраним президентом, який може чути".

Вона також висловила думку, що в ефіри російського телебачення потрібно запрошувати "ділових депутатів нової влади".

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Поклонська звернула увагу, що під час телешоу в РФ неправильно вживають прийменники зі словом "Україна".

"Треба говорити не "на Україні", а "в Україні". Якщо запрошувати на шоу, то таких же рівнозначних нормальних політиків, які можуть відповісти нормально... "В Україні" - це просто позиція", - сказала Поклонська.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161480
 
 
 Топ коментарі
 
Поклонская и Зеленский из одной грядки Поклонская заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине": "это прямо позиция" - Цензор.НЕТ 8403
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Опять петя виноват ? Теперь я не сомневаюсь , что на прошедших выборах победило большинство слабоумных . Извини , вырвалось .
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Крысы кремлевские пытаются затянуть Украину в свое логово с помощью продажных политиков-колаборантов. Всех кто посещает Пидоросию и тем более выступает как клоун на мокшанских болотах нужно записывать в Миротворец и судить за измену Родины. Ето где такое видано чтобы во время войны чиновники посещали вражескую страну. Тогда пересмотреть дела предателей времен Второй мировой войны, амнистировать их и выплатить компенсации. А партизанов Второй мировой войны прировнять к террористам и судить.
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Pavlo Nuss‏ @PavloNuss 19 ч.19 часов назад

Поклонская заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине": "это прямо позиция" - Цензор.НЕТ 11

Репрессировав Петра Порошенко, Зеленский рассчитывает на реальное налаживание тесных связей с Путиным!



Nuss Pavlo
Почему же у Зеленского спешат к «посадкам» лидеров оппозиции, в частности, Петра Порошенко? Да потому, что:
1. Таким образом, репрессировав Петра Порошенко, Зеленский рассчитывает на реальное налаживание тесных связей с Путиным, который будет более чем раб аресту своего заклятого врага.
2. Реальное отсутствие результатов его пятимесячного президентства - не выполнено ни одно общение из его предвыборной программы: учителя оказались на периферии внимания власти и Зеленского, не говоря уже об обещанном росте з/п, тарифы «на месте» и обещают расти, война продолжается и гибнут лучшие из лучших украинцев.
Так вот. Роль Кремля и личная заинтересованность Путина в возможном аресте Петра Порошенко, очевидна - после реализации такого сценария Путин получает то, чего жаждет - пересмотр внешнеполитического вектора Украины в сторону РФ, потому как репрессии в Украине изолируют власть от тебя контактов на Западе.

Реализации этого сценария - репрессий Петра Порошенко, мы будем противостоять не без помощи лидеров ЕС и партнеров из США, и у Зеленского должны ложиться и вставать в мыслью о последствиях своих действий.

t.me/nusspavlo/60
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а шо Порошенко в опозиции??
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а ты шо не заметил? или тебе чтобы что-нить понять нужно сначала Гы+Гы посмотреть?? Поклонська заявила, що правильно говорити не "на Україні", а "в Україні": "це просто позиція" - Цензор.НЕТ 5371
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Все простіше, якщо сяде пєтя, то з часом сяде і Зеленський...
Скриньку пандори потрібно відкрити, топ корупція вбиває Державу...
Це потрібно Україні і Українцям.
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че ты цитаты не делаешь воплями как свои высеры? не видно же букв совсем Поклонська заявила, що правильно говорити не "на Україні", а "в Україні": "це просто позиція" - Цензор.НЕТ 6532
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Сучке дали команду тявкнуть. Кремляди считают,что это шикарная уступка Украине и несомненно потешит ЧСВ Зели. А не насрать ли нам на лингвистические проблемы кацапской дичи?
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Не удивительно что путинским шлендрам Зе - свой в доску,недаром зелохам перед выборами кремль снял сказочку про доброго сцаря голобородька.
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Полностью ее поддерживаю, только "в", а не "на".
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Какие шоу? Пусть лучше работают. Там есть такие ШОУ-мЕны политики, на которых пахать можно. У вас там своя свадьба, а у нас - своя (это я про разного рода ШОУ).
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По поводу Поклонской сргласен, но вот имперец Суворов тут срвершенно не в тему.
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Наталья Поклонская: "служить хочу, прислуживать тошно", Суворов.

Отсюда взята "цитата" Суворова. При том, что сам этот "полководец" драпал от Наполеона как шелудивый пёс.
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Александр Суворов ни разу не был побеждён, Наполеон очень долго не знал поражений. Оба были полководцами-новаторами. Им так и не довелось сойтись в битве, хотя такой вариант теоретически был возможен, несмотря на то, что Суворов был старше Бонапарта на 39 лет.

Хотя Битва при Нови (фр. Bataille de Novi) - крупнейшее сражение между австрийскими и русскими войсками под командованием генерала А. В. Суворова и французской армией. Русско-австрийские войска прорвали центр французской армии, нанесли ей частичное поражение и отбросили в Генуэзскую Ривьеру.
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Мало кто знает такой очевидный всем современникам факт из истории .
Катька Two всегда считала главной заслугой Суворова как имПЕРЦА ... не в боях с турками (до его итальянского похода она не дожила) , но его центровую роль в окончательном подавлении пугачёвского бунта . Это была главная угроза для такой же самозванки , как и Емелька Пугачёв . Она ведь ещё и узурпаторшей была .

Ну а тут дура слеросовая Натаха просто взгруснула по украинским свободам .
В ********** не забалуешь и если твоё мнение в чём-то не до конца совпадает с мнением ***** или Кадырки ... будь ты хоть депутат или губернатор , в той стране не взначай можно оказаться где-нить в канаве с простреленной бошка .
А обстановка вокруг этой дамы тяжёлого поведения явно сгущается и никто её там кроме как в качестве клоунессы мракобессия не рассматривает .
Попы и идеалогия поповщины попали там в относительную немилость ***** . ***** не может им простить провал с Томосом и полную изоляцию в ортодоксальной среде , а ведь всё к этому идёт .
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Я был первым в Украине, кто поднял эту тему в 2013 году и стал активно противодействовать этому ватному информационному вирусу Поклонская заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине": "это прямо позиция" - Цензор.НЕТ 1126
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Да, а я опоздал всего на один час, но зато сделал в два раза больше чем ты Поклонська заявила, що правильно говорити не "на Україні", а "в Україні": "це просто позиція" - Цензор.НЕТ 3068
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Что за 2013 год ? Это шо день Вашей пубертации ?!
Может Вы не в курсе , что первая революция в Украине называлась "Революцией на граните" и она была за 20 с копейками лет до 2013 . Вторая - "Помаранчевая" была за 9 лет до 2013 , в 2004 году . В Украине уже лет так 30 намного приличнее розмовляти на дичайшем суржике , чем произносить "НА Украине" . И это проблема не внутри Украины , а на Московии и это их головняк , но

Есть вещи куда более взрывоопасные , но даже (или особенно) ветераны войны с *********** этого не понимают , упорно и по инерции называя коллаборов таким себе термином гражданской войны , как "сеппары" ...
Но если это "сеппары" , нет никакой войны с *********** , а есть гражданский конфликт .
Особенно опасно называть коллаборов , коллаборов , коллаборционистов чем угодно , кем угодно нежели предателями ... особенно на международных площадках .

Дипломатам и журналистам я бы настоятельно рекомендовал бы даже выработать условный рвотный рефлекс на слово "сеппар" и "сеппаратизм" . Даже просто бандитами называть их опасно, без приставки "коллаборционисты" !
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Тут ещё много условностей и стилистики речи намешано. Я живу на хуторе, но за хлебом езжу в село.
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Согласен. "На Украине" звучит вульгарно.
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С чего бы это ей вздумалось ? )) Неужели решила тропу назад набить ? ))
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Вот за Няшу трудно что-то сказать...
Это чудо настолько непредсказуемо, что непонятно из какого источника ей попала информацию в её ротик? Поклонська заявила, що бачить із боку Києва прагнення "до нормалізації відносин" із РФ, а на ефіри ток-шоу потрібно кликати "ділових депутатів із нової влади" - Цензор.НЕТ 2862
Может от кремлядей...
Может от Николая второго...
Может скабеева втюхала...
А может по обычному: просто у неё воспалился моск Поклонська заявила, що бачить із боку Києва прагнення "до нормалізації відносин" із РФ, а на ефіри ток-шоу потрібно кликати "ділових депутатів із нової влади" - Цензор.НЕТ 2620
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шото в лісі здохло- мабуть слоняра.Но кажется все намного проще -пришли дуре новые методички
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Проживание в Украине даже для нее не прошло даром.
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на мальдивах
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Оце ще згадав (і так, який приємний цей русофобський епізод у Modern Warfare 2...)

Поклонська заявила, що бачить із боку Києва прагнення "до нормалізації відносин" із РФ, а на ефіри ток-шоу потрібно кликати "ділових депутатів із нової влади" - Цензор.НЕТ 3497
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вовачку нехай запросе.Він їй на роялі зіграє. Самі знаєте,чим..
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там на параше ходят слухи, шо поклонскую метят в лугандон ************.
ну а шо? будет сладкая парочка Моника и Императрица у портрета николашки=))
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А я считаю что правильно гаварить на Рассии. Потому что московское княжество оно же Рассия это окраина Киевской Руси, болотистая местность, ну или позже уже окраина тюркской империи. А Крым никогда русским не был.
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Я так понимаю, что в Кремль долго не привозят кокс
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во как, предательница поклонская уже хвалит зеленского... как тут не вспомнить классику жанра: за что же, не таясь греха Кукушка хвалит Петуха? Поклонська заявила, що правильно говорити не "на Україні", а "в Україні": "це просто позиція" - Цензор.НЕТ 918
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Олександр Аргат‏ @olarhat 4 ч.4 часа назад

Поклонська заявила, що правильно говорити не "на Україні", а "в Україні": "це просто позиція" - Цензор.НЕТ 7965

Як вичислити ватніка-мудака (іноді , щоправда, просто ідіота)? Дуже просто. Він лепоче про "збагачення на війні".


Поклонська заявила, що правильно говорити не "на Україні", а "в Україні": "це просто позиція" - Цензор.НЕТ 2984
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Так ты настолько ..... утверждая, что на войне не зарабатывают. Это одно из самых прибыльных дел, конечно для узкого круга лиц, иначе воен никогда бы не было.
Почему война с росией длится более 5 лет? Задумайся и в наступление никто не идёт, чтоб вышвырнуть с нашей территории оккупантов.
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зелёные капитулянты ей подходят
скоро и пушилин будет говорит в, только что бы мечта путина сбылась с этими инфантилами зелёными.
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" видит со стороны Киева стремление "к нормализации отношений" с РФ."не обобщайте это стремление лично Зебила ко всей Украине-после тысячи убитых после анексии Крыма после закатованых воинов и убитых и окупации донбсаса надо быть сумасшедшим чтоб жертва хотела к нормализации отношений с рф
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безумная натаха наклонская подала голос. к чему бы это?
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В каждой шутке есть доля шутки...

- Как правильно сказать - «в Украину» или «на Украину»?
- Ну, а какая тебе разница - быть «в земле» или «на земле»?
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Хто-небудь там на расії... Трахніть нарешті сексом ту дурепу як слід - може, моск стане в приблизно правильну позицію...
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В них одна позиція, раком перед ***** капутенем
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кого куди звати не кацабам вирішувати а тобі подібних слати, слати і куди подалі слати
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Красивая женщина. Вот Украина станет второй Францией и она вернётся вместе с Крымом.
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"Наташа-Наташа, три рубля - и наша"©
К Поклонской надо послать депутатскую группу: Кива, Яременко, Иванисов и Юзик. От общения с ней первые три начнут мирроточить, а от общения с Юзиком замирроточит уже сама Наташа.
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