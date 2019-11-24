 Мене запросять до США свідчити у справі Джуліані, і я до цього готовий, - Коболєв

Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню Time, інформує Цензор.НЕТ.
"Мене, найімовірніше, запросять дати свідчення у цій справі. Якщо це станеться, я буду готовий приїхати і свідчити", - сказав Коболєв.
Видання повідомляє, що свідчення Коболєва можуть пролити світло на нещодавні заяви керівників енергетичних служб США й України про те, що соратники Джуліані Парнас і Фруман намагалися використовувати свої зв'язки з ним й адміністрацією Трампа для заміни керівництва "Нафтогазу", яке чинило опір їхнім спробам укласти вигідну газову угоду в Україні.
В інтерв'ю Коболєв уточнив, що готовий надати прокурорам інформацію як про Джуліані, так і про Парнаса та Фрумана, відмовляючись сказати, яку саме.
"Я не хотів би випереджати мої свідчення", - зазначив він.
Крім цього, за даними видання, інший керівник "Нафтогазу" Андрій Фаворов вже дав свідчення слідчим у Нью-Йорку в четвер.
Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.
Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - то Фруман, то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що зазначені люди - громадяни США і його клієнти, яким він дав пораду звинуватити Коломойського.
18 год "...Голова Київської міської організації «Батьківщини Молодої» Олексій Захарченко звернувся до Президента України:
"Шановний Володимир Зеленський, поясніть будь ласка, навіщо Ви прибрали всі лампадки та квіти, які сьогодні українці поклали до меморіалу пам'яті жертв Голодомору?
Сьогодні зранку ми з однодумцями поклали понад 50 лампадок, корзини та букети квітів, після нас це ж зробили військові, школярі, просто окремі перехожі (це ті, кого я встиг помітити). Натомість під час Вашого з дружиною покладання лампадок до пам'ятника Голодомору, всі лампадки та квіти були зачищені! ...»
Фактически пришел к власти на етом лозунге.
«Ти чє, лашара на проходє стал?»
Прєдставіл?
Кроме них никто и не заметил 😁
В своєй нє відішь і брєвна.»
О.С. Пушкін.
18 год "...Голова Київської міської організації «Батьківщини Молодої» Олексій Захарченко звернувся до Президента України:
"Шановний Володимир Зеленський, поясніть будь ласка, навіщо Ви прибрали всі лампадки та квіти, які сьогодні українці поклали до меморіалу пам'яті жертв Голодомору?
Сьогодні зранку ми з однодумцями поклали понад 50 лампадок, корзини та букети квітів, після нас це ж зробили військові, школярі, просто окремі перехожі (це ті, кого я встиг помітити). Натомість під час Вашого з дружиною покладання лампадок до пам'ятника Голодомору, всі лампадки та квіти були зачищені! ...»
К такому выводу приходит в своем материале автор International Policy Digest Ник Кеннеди, передает Depo.ua со ссылкой на "Главком".
"Теперь, когда Порошенко ушел с должности президента Украины в 2019 году, Россия стремится ему отомстить за фундаментальные достижения: защиту национальных интересов, ратификацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, введение безвиза с ЕС для украинских граждан, а особенно за закрепление в Конституции курса Украины на полноценное членство в НАТО и ЕС и за возрождение мощной армии, в соответствии со стандартами Альянса. Для этого они используют фейковые расследования, сфабрикованные пророссийскими политиками режима Януковича"
Коболєв : «Ґазпром» 64 миллиарда : 0»
зарплата Коболева (2017) : средняя зарплата по Украине (2017) ~2 000 000 : 7 000
Напомните, пожалуйста, когда эти "64 миллиарда" были перечислены в Украину.
Для справки - в нормальных странах максимальная зарплата чиновника больше средней максимум раз в 10.
Цирк у нас наверху - как отражение цирка внизу.
Отдельно - как Нафтогаз Коболева избежал выплат на 30млрд долл и выиграл на 3млрд, и намеревается еще выиграть еще 10+млрд (дела в процессе).
Разберитесь, почему не снижают тарифы, почему теперь "хорош" Роттердам+, зачем Зеля покупает уголь в рашке?
А проще - не делайте этого ничего, доверьтесь умным людям, которые дают правильный результат. И не доверяйте тем, кто наоборот.
Фальшивые объяснения от людей, назначивших сами себе зарплаты в 2 миллиона (при средней по стране в 7 тысяч) меня не интересуют. Меня интересуют платежки, цены, тарифы, зарплаты, курс гривны.
До законопроекту про оборонний бюджет США на 2020 рік буде додано положення про санкції проти компаній, що беруть участь у проекті газопроводу "Північний потік - 2". Про це виданню Defence News повідомивголова комітету сенату США з міжнародних справ республіканець Джим Ріш.
ДОРЕЧІ, наберить цю інфу росийською- не знайдете