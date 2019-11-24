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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:США (5882) Коболєв (189) Джуліані (70) Парнас Лев (8) Фруман Ігор (6)

 Мене запросять до США свідчити у справі Джуліані, і я до цього готовий, - Коболєв

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв готовий свідчити у справі адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані.

Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню Time, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене, найімовірніше, запросять дати свідчення у цій справі. Якщо це станеться, я буду готовий приїхати і свідчити", - сказав Коболєв.

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Видання повідомляє, що свідчення Коболєва можуть пролити світло на нещодавні заяви керівників енергетичних служб США й України про те, що соратники Джуліані Парнас і Фруман намагалися використовувати свої зв'язки з ним й адміністрацією Трампа для заміни керівництва "Нафтогазу", яке чинило опір їхнім спробам укласти вигідну газову угоду в Україні.

В інтерв'ю Коболєв уточнив, що готовий надати прокурорам інформацію як про Джуліані, так і про Парнаса та Фрумана, відмовляючись сказати, яку саме.

"Я не хотів би випереджати мої свідчення", - зазначив він.

Крім цього, за даними видання, інший керівник "Нафтогазу" Андрій Фаворов вже дав свідчення слідчим у Нью-Йорку в четвер.

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

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Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - то Фруман, то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що зазначені люди - громадяни США і його клієнти, яким він дав пораду звинуватити Коломойського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161479
 
   
 Топ коментарі
 
Фейковые дела в отношении Порошенко сфабрикованы по заказу России, - International Policy Digest 22 листопада 2019 18:59


К такому выводу приходит в своем материале автор International Policy Digest Ник Кеннеди, передает Depo.ua со ссылкой на "Главком".
"Теперь, когда Порошенко ушел с должности президента Украины в 2019 году, Россия стремится ему отомстить за фундаментальные достижения: защиту национальных интересов, ратификацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, введение безвиза с ЕС для украинских граждан, а особенно за закрепление в Конституции курса Украины на полноценное членство в НАТО и ЕС и за возрождение мощной армии, в соответствии со стандартами Альянса. Для этого они используют фейковые расследования, сфабрикованные пророссийскими политиками режима Януковича"
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«Маша Иванова

18 год "...Голова Київської міської організації «Батьківщини Молодої» Олексій Захарченко звернувся до Президента України:

"Шановний Володимир Зеленський, поясніть будь ласка, навіщо Ви прибрали всі лампадки та квіти, які сьогодні українці поклали до меморіалу пам'яті жертв Голодомору?
Сьогодні зранку ми з однодумцями поклали понад 50 лампадок, корзини та букети квітів, після нас це ж зробили військові, школярі, просто окремі перехожі (це ті, кого я встиг помітити). Натомість під час Вашого з дружиною покладання лампадок до пам'ятника Голодомору, всі лампадки та квіти були зачищені! ...»



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В гости к маме за государственные деньги. Мене запросять до США свідчити у справі Джуліані, і я до цього готовий, - Коболєв - Цензор.НЕТ 6513
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«Маша Иванова

18 год "...Голова Київської міської організації «Батьківщини Молодої» Олексій Захарченко звернувся до Президента України:

"Шановний Володимир Зеленський, поясніть будь ласка, навіщо Ви прибрали всі лампадки та квіти, які сьогодні українці поклали до меморіалу пам'яті жертв Голодомору?
Сьогодні зранку ми з однодумцями поклали понад 50 лампадок, корзини та букети квітів, після нас це ж зробили військові, школярі, просто окремі перехожі (це ті, кого я встиг помітити). Натомість під час Вашого з дружиною покладання лампадок до пам'ятника Голодомору, всі лампадки та квіти були зачищені! ...»



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А чтобы не отвлекались , смотрели "сватов" , "танцы с ..." , "лигу смеха" ...
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Справедливости ради: у меня совершенная уверенность, что Зеленский понятия не имел о том, что какая-то шавка проявила идиотскую инициативу. Потому, обращение к нему- нонсенс.
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Это- можно. Удивление- тоже мать учения. Скорее всего- охрана постаралась. Типо- везде видим бомбы и бомбочки. Иной версии- не представляю.
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А как же, ж чувак собирался на работу на велике ездить?
Фактически пришел к власти на етом лозунге.
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А у морєманів хіба зараз не проходять тести у психологів на фахову придатність?
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на «Оболонсько-Теремківської (синій) лінії метро.»
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И что это? В чем "разжигание", если вообще не понятно О ЧЁМ он верзе? Меня пригласят в США свидетельствовать по делу Джулиани, и я к этому готов, - Коболев - Цензор.НЕТ 2997
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Говорить із зброєю у метро не можна, тут немає гілля, як на Полонині
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Это твоя вольная трактовка. Про оружие и про гилля там ни слова. А "напличник", я так понял, это всего лишь рюкзак. Мене запросять до США свідчити у справі Джуліані, і я до цього готовий, - Коболєв - Цензор.НЕТ 5674 Фантазировать можно как угодно. Мене запросять до США свідчити у справі Джуліані, і я до цього готовий, - Коболєв - Цензор.НЕТ 7483
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Ну прєдставь, там рісунок дамбассяніна, в кєпкє, семках, абібасах і трєніках, і тєкст :
«Ти чє, лашара на проходє стал?»
Прєдставіл?
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Представил. И что? Гопник- это криминальный элемент. Какое отношение он имеет к украинскому этносу, что на картинке? В чем "разжигание"? Может, в украинском языке? Ну так извините.
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Огромное разжигание по версии ботвы
Кроме них никто и не заметил 😁
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«В чужой соломінку ти відішь,
В своєй нє відішь і брєвна.»

О.С. Пушкін.
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Иногда можно и бревна не заметить. Особенно если его попросту НЕТ.
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Питання до Пушкіна, і тої дєвіци, у щоденнику якої, він зоставив такий текст.
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К Пушкину вопросов нет. Есть вопросы к тому, кто применил его цитату не в тему. Мене запросять до США свідчити у справі Джуліані, і я до цього готовий, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2606
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Tescatlipoca 114jg93d - а это точно сам Зеленский прибирал? И ты лично видел?
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«Маша Иванова
18 год "...Голова Київської міської організації «Батьківщини Молодої» Олексій Захарченко звернувся до Президента України:
"Шановний Володимир Зеленський, поясніть будь ласка, навіщо Ви прибрали всі лампадки та квіти, які сьогодні українці поклали до меморіалу пам'яті жертв Голодомору?
Сьогодні зранку ми з однодумцями поклали понад 50 лампадок, корзини та букети квітів, після нас це ж зробили військові, школярі, просто окремі перехожі (це ті, кого я встиг помітити). Натомість під час Вашого з дружиною покладання лампадок до пам'ятника Голодомору, всі лампадки та квіти були зачищені! ...»
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Ага, значицца 5 лет нас грабили "фейково". Меня пригласят в США свидетельствовать по делу Джулиани, и я к этому готов, - Коболев - Цензор.НЕТ 9090
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Мабуть , в недалекому майбутньому - петя зі своїм кумом югком ,будуть насолоджуватись видом на Карибське море через грати специфічного закладу на Гуантанамо.
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Странная логика . Опять петя виноват ?
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Кацапа , якщо це не буде визначено органами правосуддя України - то це буде визначено органами правосуддя США.. Туди ти вже посилку з сухарями для петі і югка - не відправиш..
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Фейковые дела в отношении Порошенко сфабрикованы по заказу России, - International Policy Digest 22 листопада 2019 18:59


К такому выводу приходит в своем материале автор International Policy Digest Ник Кеннеди, передает Depo.ua со ссылкой на "Главком".
"Теперь, когда Порошенко ушел с должности президента Украины в 2019 году, Россия стремится ему отомстить за фундаментальные достижения: защиту национальных интересов, ратификацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, введение безвиза с ЕС для украинских граждан, а особенно за закрепление в Конституции курса Украины на полноценное членство в НАТО и ЕС и за возрождение мощной армии, в соответствии со стандартами Альянса. Для этого они используют фейковые расследования, сфабрикованные пророссийскими политиками режима Януковича"
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Вся Украина затаив дыхание, и с трудом сдерживая слезы, переживает за Коболева. Будет ли у него время во время визита проведать маму и пересчитать перечисленные деньги.
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«Какая боль! Какая боль!
Коболєв : «Ґазпром» 64 миллиарда : 0»

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Больше похоже:
зарплата Коболева (2017) : средняя зарплата по Украине (2017) ~2 000 000 : 7 000

Напомните, пожалуйста, когда эти "64 миллиарда" были перечислены в Украину.

Для справки - в нормальных странах максимальная зарплата чиновника больше средней максимум раз в 10.
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Чиновники в Украине не виноваты же, что население так мало зарабатывает. Работайте больше!(sarcazm)
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Меня удивляют такие наивные лисички: люди для них зарабатывают миллиарды долларов, уберегают от десятко-миллиардных потерь - а они хлопают ресничками, и юродствуют...
Цирк у нас наверху - как отражение цирка внизу.
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Каким образом уберегают? Подняв цену на газ в 10 раз? Или опустив гривну в 3 раза? или подняв цены на все в разы?
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Разберитесь, кто такой Коболев, кто такие НКРЕКП, Нафтогаз, Кабмин, и кто за что отвечает.

Отдельно - как Нафтогаз Коболева избежал выплат на 30млрд долл и выиграл на 3млрд, и намеревается еще выиграть еще 10+млрд (дела в процессе).
Разберитесь, почему не снижают тарифы, почему теперь "хорош" Роттердам+, зачем Зеля покупает уголь в рашке?
А проще - не делайте этого ничего, доверьтесь умным людям, которые дают правильный результат. И не доверяйте тем, кто наоборот.
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Для меня Коболев, НКРЕКП, Нафтогаз, Кабмин, и прочие одна шайка, в сортах дерьма разбираться не собираюсь.
Фальшивые объяснения от людей, назначивших сами себе зарплаты в 2 миллиона (при средней по стране в 7 тысяч) меня не интересуют. Меня интересуют платежки, цены, тарифы, зарплаты, курс гривны.
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НЕ тв тему разговоры.Парнас будет свидчить против верхушки Украины.
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Какая-то есть мистика таки: Парнас и Дельфы. Был я там. Долго автобус едет, по склонам Парнаса... а в итоге попадаешь к Дельфийскому оракулу. А сейчас- Парнас аки свидетель, а "Дельфы"- пляж одесский засрало.
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Зачем Украина платит этому козлу такие деньги ? Где логика ?
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По твоєму, краще щоб Україна заплатила «Газпрому» 64 мільярди долларів.
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Хай НАРОД України віддасть Россії 64 мільярди долларів, аби Коболєв не одержав мільйон?
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А ,что по трудозатратам эту работу можно оценить в миллионы ? Это обычный юрист в лучшем случае.
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Футбол это шоу. И за него платит не страна,а владелец команды.Оно окупаемо и позволяет спортсменам получать хорошие заработки. Шо сделал кабелев такого,что государство ему платит баснословные суммы ? Я не против поощрений,но не абсурдных.
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В гости к маме за государственные деньги. Мене запросять до США свідчити у справі Джуліані, і я до цього готовий, - Коболєв - Цензор.НЕТ 6513
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Показания свидетелей - дело добровольное! Но Кобелеву захотелось стать красной тряпкой между демократами и республиканцами...а последствия будет расхлебывать вся Украина!
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Андрюша за свой счет отпуск возьмет, и 2-3 млн.грн зарплаты отдаст украинцам или как всегда,находясь заграницей, переживает за муму .
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Чому проКремлівські виродки у команді Вовки не трогають Коболева, а він оголошує повну війну Газпрому? У той час, як ВОВАН *****-большое хоче затягнути піаніста Вовіка малого (іщєм с імєнєм Вована большого однокорєнной члєн) , так от хоче затягнути тему ГАЗУ у Нормандський формат? Ось й побачимо розвэ'язочку зовсім скоро. Це при тому що "
До законопроекту про оборонний бюджет США на 2020 рік буде додано положення про санкції проти компаній, що беруть участь у проекті газопроводу "Північний потік - 2". Про це виданню Defence News повідомивголова комітету сенату США з міжнародних справ республіканець Джим Ріш.
ДОРЕЧІ, наберить цю інфу росийською- не знайдете
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