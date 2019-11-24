EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  611  12
Матеріали за темою:
Все про:Держдепартамент США (526) США (5882) підтримка (175) Кент (10)

 Справа про імпічмент Трампа не змінила ставлення США до України, - представник Держдепу Кент

Слухання у справі імпічменту Трампа, де українське питання перебуває в центрі уваги, не вплинули на потужну підтримку України з боку Сполучених Штатів.

Про це власному кореспонденту Укрінформу у Вашингтоні заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, інформує Цензор.НЕТ.

"США продовжують стояти разом з Україною з такою ж твердою рішучістю, як і раніше. Американська підтримка України є двосторонньою - як із боку демократів, так і республіканців - у Палаті представників і в Сенаті, а також на рівні Конгресу й адміністрації США. Нічого не змінилося", - наголосив представник Державного департаменту.

Він зазначив, що обсяг підтримки України у військовій, економічній сферах і в напрямку розвитку демократії постійно збільшується, що стало тенденцією з 2014 року.

Читайте також: Партнер Джуліані Парнас дасть публічні свідчення про зустрічі ексгенпрокурора Шокіна з республіканцем Нуньєсом, - CNN

"Наша політика підтримки України, протистояння російській агресії, реформування українських інституцій, економіки, боротьби з корупцією так само не змінилася", - підкреслив Кент.

Він погодився, що у Вашингтоні зараз відбувається політична драма, але знову підкреслив, що "політика США не змінилася і підтримка триває".

Нагадаємо, в Палаті представників США тривають слухання у справі розслідування щодо імпічменту. Демократи звинувачують Білий дім у спробах втягнути Україну в наступні вибори американського президента.

Як повідомлялось, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Україна - третя за корумпованістю у світі, - Трамп пояснив втручання Джуліані

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

З середини листопада в Конгресі США тривають публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161478
 
   
 Топ коментарі
 
"По его словам, "кампанию лжи" в отношении Йованович в основном вели Луценко и Джулиани, однако присоединились и так называемые "порохоботы".
Он охарактеризовал "порохоботов" как интернет-троллей, особенно активных в Facebook, действовавших в поддержку тогдашнего президента Порошенко и против людей, которые воспринимались как противники Порошенко.
"Раньше я упоминал о так называемых "порохоботах", троллях в социальных сетях, активно поддерживавших Порошенко. Но за 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или его политических оппонентов, как они обычно делали, они нападали на посла Йованович и меня лично", - рассказал Кент."
Єдина помилка пана Кента - "порохоботи" ніколи не атакували накацапію.. Єдине , що добре робили "порохоботи" - це вилизування обісраної сраки петі , на протязі всієї петіної каденції.. "Порохоботи" - це проект петі, направлений на обробку мізків українського суспільства.
петі це не допомогло.. Справа про імпічмент Трампа не змінила ставлення США до України, - представник Держдепу Кент - Цензор.НЕТ 2063
 показати весь коментар
 
ты опоздал ровно на 2 месяца, процедура импичмента уже давно объявлена. Трамп уже записан в истории США, как подвергнутый импичменту, сейчас только решают стоит ли его отстранять от должности или нет.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Pavlo Nuss‏ @PavloNuss 18 ч.18 часов назад

Справа про імпічмент Трампа не змінила ставлення США до України, - представник Держдепу Кент - Цензор.НЕТ 157

Репрессировав Петра Порошенко, Зеленский рассчитывает на реальное налаживание тесных связей с Путиным!


Nuss Pavlo
Почему же у Зеленского спешат к «посадкам» лидеров оппозиции, в частности, Петра Порошенко? Да потому, что:
1. Таким образом, репрессировав Петра Порошенко, Зеленский рассчитывает на реальное налаживание тесных связей с Путиным, который будет более чем раб аресту своего заклятого врага.
2. Реальное отсутствие результатов его пятимесячного президентства - не выполнено ни одно общение из его предвыборной программы: учителя оказались на периферии внимания власти и Зеленского, не говоря уже об обещанном росте з/п, тарифы «на месте» и обещают расти, война продолжается и гибнут лучшие из лучших украинцев.
Так вот. Роль Кремля и личная заинтересованность Путина в возможном аресте Петра Порошенко, очевидна - после реализации такого сценария Путин получает то, чего жаждет - пересмотр внешнеполитического вектора Украины в сторону РФ, потому как репрессии в Украине изолируют власть от тебя контактов на Западе.

Реализации этого сценария - репрессий Петра Порошенко, мы будем противостоять не без помощи лидеров ЕС и партнеров из США, и у Зеленского должны ложиться и вставать в мыслью о последствиях своих действий.

t.me/nusspavlo/60
 показати весь коментар
 
"По его словам, "кампанию лжи" в отношении Йованович в основном вели Луценко и Джулиани, однако присоединились и так называемые "порохоботы".
Он охарактеризовал "порохоботов" как интернет-троллей, особенно активных в Facebook, действовавших в поддержку тогдашнего президента Порошенко и против людей, которые воспринимались как противники Порошенко.
"Раньше я упоминал о так называемых "порохоботах", троллях в социальных сетях, активно поддерживавших Порошенко. Но за 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или его политических оппонентов, как они обычно делали, они нападали на посла Йованович и меня лично", - рассказал Кент."
Єдина помилка пана Кента - "порохоботи" ніколи не атакували накацапію.. Єдине , що добре робили "порохоботи" - це вилизування обісраної сраки петі , на протязі всієї петіної каденції.. "Порохоботи" - це проект петі, направлений на обробку мізків українського суспільства.
петі це не допомогло.. Справа про імпічмент Трампа не змінила ставлення США до України, - представник Держдепу Кент - Цензор.НЕТ 2063
 показати весь коментар
 
 
Все знают что я Мессия, я столкнулся с тем, с чем никто никогда не сталкивался. На меня вылезли инопланетяне, я понял как их достать, нужно просто на смерть им читать и они сразу объявятся, а прячутся потому что убивают нас, насилуют и так далее.

Я буду самым богатым человеком в истории, из-за возможностей которые я покажу человечеству.

Первое что я сделаю, я линчую Путина, за эту кровь которую он сеет по всему миру. Я так его разорву что вы все будете по струнке ходить смирно после этого ужаса, настанет золотой век. Это видео будет лежать на ютубе тысячи лет, где я разрываю Путина на части. Я не знаю что там будет, но мне небо говорит что это будет самое ужасное видео в истории.

Путин, последнее предупреждение тебе от Александра, Мессии. Собрал быстро пресс-конференцию и объяснил человечеству что происходит со мной в Борисполе, уже три года, кто со мной говорит, бог, солнце это или инопланетяне.Путин, последнее предупреждение!
 показати весь коментар
 
ты опоздал ровно на 2 месяца, процедура импичмента уже давно объявлена. Трамп уже записан в истории США, как подвергнутый импичменту, сейчас только решают стоит ли его отстранять от должности или нет.
 показати весь коментар
 
 
будет. еще и как будет. и чубатого сковырнут а за ним и твоего педофильного ******** тапком прихлопнут как таракана, или как моль мелкую.
 показати весь коментар
 
Украину только сейчас слышат американцы каждый день.О том,что Трамп помощь задержал 1) по просьбе Пороха,мол "Зеленскому нельзя доверять",2)по просьбе конгресменов-демократов из-за инфы о якобы "террористах "Азова"3)По вою СМИ о разворованных Украиной Порошенка 30% кредтов МВФ и 4) о продаже акций "Мотор Сич" китайцам в 17-м и многого чего ещё-даже Трамп Болтона посылал и Волкера в зону соприкосновения,но когда "зрада"Зеленского не подтвердилась Волкером,а Болтон подтвердил,что он лично прозевал 56% акций,когда стратегические технологии ракет попередники продали и стрелки теперь переводят на Зеленского-Трамп помощь таки предоставил и не потребовал даже выгнать Порошенка из представительства в НАТО или Парламента,как предыдущий Обамовский Байден выгнал Ген.Прокурора Украины и теперь спрятался за полит.иммунитетом и рассказыает на каждом углу какой он крутой 80-и летний перец.Так что придётся дымам ещё долго импичить- кто им уже поверит,что они там за закрытой дверю в посудной лавке длинными ушами(незаконной прослушкой) насклеивали и повесили в витрине другим ослам на обозрение.Украина американцам теперь интересна,как воюющая с рашей и борющаяся с коррупцией новая страна с новым Президентом.Повторюсь- импичат дымы давно-шансов у них просто нет-Байдена американцы дважды бортанули-бортанут и в третий.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору