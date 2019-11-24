 Справа про імпічмент Трампа не змінила ставлення США до України, - представник Держдепу Кент

Про це власному кореспонденту Укрінформу у Вашингтоні заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, інформує Цензор.НЕТ.
"США продовжують стояти разом з Україною з такою ж твердою рішучістю, як і раніше. Американська підтримка України є двосторонньою - як із боку демократів, так і республіканців - у Палаті представників і в Сенаті, а також на рівні Конгресу й адміністрації США. Нічого не змінилося", - наголосив представник Державного департаменту.
Він зазначив, що обсяг підтримки України у військовій, економічній сферах і в напрямку розвитку демократії постійно збільшується, що стало тенденцією з 2014 року.
"Наша політика підтримки України, протистояння російській агресії, реформування українських інституцій, економіки, боротьби з корупцією так само не змінилася", - підкреслив Кент.
Він погодився, що у Вашингтоні зараз відбувається політична драма, але знову підкреслив, що "політика США не змінилася і підтримка триває".
Нагадаємо, в Палаті представників США тривають слухання у справі розслідування щодо імпічменту. Демократи звинувачують Білий дім у спробах втягнути Україну в наступні вибори американського президента.
Як повідомлялось, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
З середини листопада в Конгресі США тривають публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.
Репрессировав Петра Порошенко, Зеленский рассчитывает на реальное налаживание тесных связей с Путиным!
Nuss Pavlo
Почему же у Зеленского спешат к «посадкам» лидеров оппозиции, в частности, Петра Порошенко? Да потому, что:
1. Таким образом, репрессировав Петра Порошенко, Зеленский рассчитывает на реальное налаживание тесных связей с Путиным, который будет более чем раб аресту своего заклятого врага.
2. Реальное отсутствие результатов его пятимесячного президентства - не выполнено ни одно общение из его предвыборной программы: учителя оказались на периферии внимания власти и Зеленского, не говоря уже об обещанном росте з/п, тарифы «на месте» и обещают расти, война продолжается и гибнут лучшие из лучших украинцев.
Так вот. Роль Кремля и личная заинтересованность Путина в возможном аресте Петра Порошенко, очевидна - после реализации такого сценария Путин получает то, чего жаждет - пересмотр внешнеполитического вектора Украины в сторону РФ, потому как репрессии в Украине изолируют власть от тебя контактов на Западе.
Реализации этого сценария - репрессий Петра Порошенко, мы будем противостоять не без помощи лидеров ЕС и партнеров из США, и у Зеленского должны ложиться и вставать в мыслью о последствиях своих действий.
t.me/nusspavlo/60
Он охарактеризовал "порохоботов" как интернет-троллей, особенно активных в Facebook, действовавших в поддержку тогдашнего президента Порошенко и против людей, которые воспринимались как противники Порошенко.
"Раньше я упоминал о так называемых "порохоботах", троллях в социальных сетях, активно поддерживавших Порошенко. Но за 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или его политических оппонентов, как они обычно делали, они нападали на посла Йованович и меня лично", - рассказал Кент."
Єдина помилка пана Кента - "порохоботи" ніколи не атакували накацапію.. Єдине , що добре робили "порохоботи" - це вилизування обісраної сраки петі , на протязі всієї петіної каденції.. "Порохоботи" - це проект петі, направлений на обробку мізків українського суспільства.
петі це не допомогло..
Я буду самым богатым человеком в истории, из-за возможностей которые я покажу человечеству.
Первое что я сделаю, я линчую Путина, за эту кровь которую он сеет по всему миру. Я так его разорву что вы все будете по струнке ходить смирно после этого ужаса, настанет золотой век. Это видео будет лежать на ютубе тысячи лет, где я разрываю Путина на части. Я не знаю что там будет, но мне небо говорит что это будет самое ужасное видео в истории.
Путин, последнее предупреждение тебе от Александра, Мессии. Собрал быстро пресс-конференцию и объяснил человечеству что происходит со мной в Борисполе, уже три года, кто со мной говорит, бог, солнце это или инопланетяне.Путин, последнее предупреждение!