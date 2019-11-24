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Все про:море (68) моряки (768) смерть (3654) НС (81)

 Український моряк загинув під час шторму в Кельтському морі

Український моряк загинув унаслідок травми, отриманої під час шторму в Кельтському морі.

Про це повідомила благодійна організація "Фонд допомоги морякам "Ассоль" у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Суховантаж ALMA (IMO: 9231676, прапор - Мальта) зв'язався з MRCC Corsen, Франція, і запросив медичну допомогу 57-річному українському моряку, що перебуває в критичному стані. Травми той зазнав унаслідок шторму в Кельтському морі о 21:10 UTC 22 листопада, приблизно за 150 морських миль на захід від Бреста. Команду медпрацівників було доставлено ​​на борт суховантажу вертольотом, о 1:40 UTC 23 листопада лікарі констатували смерть моряка", - йдеться в повідомленні.

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У зв'язку з інцидентом судно перервало рейс із Великої Британії на Кубу і попрямувало в Брест (Франція).

"Точна причина смертельного нещасного випадку невідома, це може бути все, що завгодно: від удару хвилі і до падіння чи удару будь-яким важким предметом", - зазначили в благодійній організації.

Український моряк загинув під час шторму в Кельтському морі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161477
 
 
 Топ коментарі
 
Да, там тяжелые сейчас условия работы. Даже- тяжелейшие. Бискайский залив... Но, стоит обратить внимание на работу ирландцев: 270 км от побережья, в штормовых условиях, вылетает вертолет! С бригадой медиков, на борту... Не свезло моряку. Царствие Ему Небесное.
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Согласен. Далеко не все знают, что такое Celtic Sea. А ещё- не все знают что такое 150 нм. Потому, я им подскажу: это "наутикал майлз"- морские мили. 1нм= 1852 метра.
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Жаль бедолагу, жаль его семью. Думаю, в основном из-за улучшения благосостояния родных моряки нанимаются на суда, порой со стремной историей, рискуют жизнями. К несчастью, бывают и печальные исходы. Царствие Небесное морскому трудяге!
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в "кельтском море"? правильнее и разумнее писать в атлантическом океане у берегов ... /таких то/!
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Согласен. Далеко не все знают, что такое Celtic Sea. А ещё- не все знают что такое 150 нм. Потому, я им подскажу: это "наутикал майлз"- морские мили. 1нм= 1852 метра.
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Да, там тяжелые сейчас условия работы. Даже- тяжелейшие. Бискайский залив... Но, стоит обратить внимание на работу ирландцев: 270 км от побережья, в штормовых условиях, вылетает вертолет! С бригадой медиков, на борту... Не свезло моряку. Царствие Ему Небесное.
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Ты перегрелся рогатый... этот пост не о тебе... это я написал о новости...
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Ти мабуть не зрозумів Черноморця, Андрій. Він до загиблого звертався.
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Та уже понял. Придется всё своё удалять. С этими механиками- одни проблемы! Он же ко мне обращался!!! Я так и понял...
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Ладно вже, шкода людину, 57 років мав би мати досвід.
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Досвід ЧОГО? Ходіння між залізяччя, у обмеженому просторі, коли корабель жбурляє штормом, по хвилях? Сядь у кузов вантажівки, і хай тебе провезуть десь по купинистому лугу... Я побачу, чи багато твій "досвід", тобі допоможе...
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На мосту все думают шо мир вращается вокруг их и кофеварки...
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Біскай кладовище кораблів. Пересвідчився сам.
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Там, на картах- сплошные "топляки" отмечены. Чем подробнее карта, тем их больше. У меня было, на одном и том же судне, в течение недели: наверх шли пять суток, обратно- 18 часов.
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И тебя стукнуло тяжёлым предметом... по башочке.
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Сруля, зміни памперс, бо завоняла весь Цензор.
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ими не пользуюсь - воняет от тебя.
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Кто видел море, корабли,
Не на конфетных фантиках,
Кто то прошел что мы прошли,
Тому не до романтики.(С)
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Рождённому пахать вредно отдыхать, луГАНДОНец!
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Рожденному тупить-вредно пить,коровье дерьмо КД ))
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Жаль бедолагу, жаль его семью. Думаю, в основном из-за улучшения благосостояния родных моряки нанимаются на суда, порой со стремной историей, рискуют жизнями. К несчастью, бывают и печальные исходы. Царствие Небесное морскому трудяге!
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