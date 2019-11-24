 Український моряк загинув під час шторму в Кельтському морі

Про це повідомила благодійна організація "Фонд допомоги морякам "Ассоль" у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Суховантаж ALMA (IMO: 9231676, прапор - Мальта) зв'язався з MRCC Corsen, Франція, і запросив медичну допомогу 57-річному українському моряку, що перебуває в критичному стані. Травми той зазнав унаслідок шторму в Кельтському морі о 21:10 UTC 22 листопада, приблизно за 150 морських миль на захід від Бреста. Команду медпрацівників було доставлено ​​на борт суховантажу вертольотом, о 1:40 UTC 23 листопада лікарі констатували смерть моряка", - йдеться в повідомленні.

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У зв'язку з інцидентом судно перервало рейс із Великої Британії на Кубу і попрямувало в Брест (Франція).

"Точна причина смертельного нещасного випадку невідома, це може бути все, що завгодно: від удару хвилі і до падіння чи удару будь-яким важким предметом", - зазначили в благодійній організації.