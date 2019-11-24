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 Події, За кордоном
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Все про:Болгарія (128) Росія (21200) спецслужби (187) ГРУ (18)

 Вісім агентів ГРУ труїли болгарського збройового бізнесмена Гебрева, - розслідування

Вісім співробітників Головного управління Генштабу Росії можуть бути причетними до отруєння болгарського експортера зброї Омеляна Гебрева, а також сина підприємця і директора його фірми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані з розслідувань The Insider, Bellingcat і Der Spiegel.

Зазначається, що отруєння сталося у квітні 2015 року. Тоді чоловікам стало зле. Однак всі троє перебували в різних місцях. В організмі бізнесмена знайшли нервово-паралітичну речовину типу "Новачок".

Співробітників спецслужб вдалося вирахувати за даними закордонних паспортів. Журналісти уточнюють, що їх випускають серіями, і тому ці номери іноді слідують один за одним, що дозволяє виявити схожий порядок цифр.

За даними розслідувачів, учасники замаху були в Болгарії в різний час. Один із них відвідував країну вже після отруєння, в травні 2015 року. І саме в той час бізнесменові знову ставало зле.

Справжні причини отруєння Гебрева наразі не встановлено.

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Зазначається, що компанія Гебрева займається експортом озброєнь, "але не в таких масштабах, щоб це могло стати великою проблемою для Кремля". За словами самого Гебрева, які цитує The Insider, він постачав озброєння Грузії під час військових дій 2008 року, але його зброя становила не більше 10 відсотків від болгарських поставок цій країні. Він також стверджує, що ні прямо, ні опосередковано не поставляв зброю в Україну після початку конфлікту з Росією в 2014 році.

"За однією з версій, Гебрев став мішенню ГРУ унаслідок провокації, яка змусила Кремль подумати, що він продавав зброю американським союзникам у Сирії", - пишуть автори розслідування.

Der Spiegel вбачає "очевидні" паралелі між справами Скрипаля та Гебрева. Серед схожих мотивів німецьке видання називає неприязне ставлення до обох постраждалих у Кремлі; те, що обидва контактували з небезпечною речовиною; і те, що замахи ледь не коштували їм життя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161476
 
   
 Топ коментарі
 
С каким бы облегчением вздохнул бы весь цивилизованный Мир, если б россии вдруг не стало как государства...
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И тут педерация ,новичок и восемь гомиков!!!! ЕС пора просыпаться а то хуйло вас всех потравит!!!
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Смотрю я на нашу Галактику. 100 миллардов звезд! 10 миллиардов планетных систем! И надо же поселить москалей на одной планете с нами.(С)
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И тут ********* ,новичок и восемь гомиков!!!! ЕС пора просыпаться а то ***** вас всех потравит!!!
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С каким бы облегчением вздохнул бы весь цивилизованный Мир, если б россии вдруг не стало как государства...
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Весь мир делится на Цивилизованный и прочих - гадких, недемократичных, злобных, необразованных и агрессивных. Вот если бы в какой то момент Земля раскололась и нецивилизованные улетели бы в одну сторону, а цивилизованные - в другую, то цивилизованным сразу стало бы легче, они процветали бы без кормления глупых нахлебников плодами своих трудов.
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Цивілізованим треба на Марс з Маском летіти)))
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Хорошо показаны отношения цивилизованных и не очень в кино Кин дза дза, белизна и чистота одних базируется на хлорке для прочих.
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Зло и бабло подружилось , объединилось . Сегодня это называют политикой .
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Те що ви звете цивілізованим світом, 300 років тому робили речі і гірше, різні частина Землі розвиваються з різною швидкістю.
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Смотрю я на нашу Галактику. 100 миллардов звезд! 10 миллиардов планетных систем! И надо же поселить москалей на одной планете с нами.(С)
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Единственные болгарские сигареты (импортируемые в СССР) удостоенные золотых медалей выставок. Тогдашний международный (в пределах ВЭВ)знак качества, были "pogoni"
Мы их ящиками с Москвы возили.
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Вы помните? Вы всё конечно помните. Там ещё "Солнце" без фильтра. А в твёрдой пачке только БТ были
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Тільки повне винищення цієї грйобаної орди дасть хоч якийсь результат.А по іншому ніяк...
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8 человек травили? Водкой?
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Они же тупые . 300 лет эти варвари и дикари не развиваться
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Нервно-паралитическим веществом, которое относится к семейству ОВ "Новичок".
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Значит водкой. Она именно по мозгам и бьёт паралитически
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«Установить имена отравителей журналистам удалось посредством загранпаспортов российских разведчиков. Указывается, что сотрудники ГРУ, как и других спецслужб, каждые несколько лет выпускают загранпаспорта сериями, где номера идут один за другим. Следовательно, узнав документ одного из сотрудников, можно найти похожие номера, например, среди его попутчиков. Далее авторы расследования сравнили фотографии, которые предполагаемые представители спецслужбы подавали на визу, с «российскими базами данных».

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млять. да просто гу это не гру - разница как-бы в одной букве, но по факту голимые шпили-вили .
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Если Европа ещё пускает к себе этих варваров и дикарей , то Европе это нравятся . Другого объяснения у меня нет .
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Рессурсы. Все дело в них.
Но на самом деле если опустить зановес рашке, кризис будет не такой уж сильный. Да некоторое время цены на нефть,газ, золото(в меньшей степени) подскочит, некоторые программы приостановятся или будут развиваться медленней. Но через переходный период цены на ресурсы рухнут из-за дешевых предложений рашки. Купите хоть по такой цене или поменяйте на электронику, ПО, итд....
Так уже было, рано или поздно будет опять.
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Ну от теперь и понятно как умрёт сам путин.
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А в Софии тоже ведь есть на какие шпили посмотреть?
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Государство абсолютной мрази,

Слепленное из кровавой грязи,

Оскорбляющее мироздание

Фактом своего существования.

Подлость, воплощенная в граните,

Лжи всеоплетающие нити,

Хамство, закрепленное в законах,

Упыри и вОры на иконах.

Царство безысходности и мрака,

Душный пафос рабского барака,

Наглые раскормленные морды,

Злобные завистливые орды.

Кровь и плесень, цепи и затворы,

Сверху - нравы шелудивой своры,

Снизу - тупо блеющее стадо,

Коему другого и не надо…

Зря вздымают дряхлые химеры

Липкие знамена тухлой веры -

Нет тебе ни веры, ни прощения,

Только ужас, стыд и отвращение.

Защищать? Тебя?! Любить?! Тебя же?!!

И на анекдот не тянет даже.

Я благословляю все напасти -

Те, что разорвут тебя на части!

Не зови меня - резона нету:

Ты не мать мне. Ты - болезнь планеты.

Я приду - чтоб поддержать ту силу,

Что вколотит кол в твою могилу

Юрий НЕСТЕРЕНКО
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Государство абсолютной мрази, -- Россия ? С чего ты взял , что это государство ?
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А вот так поганенько работает дипломатия и разведка Украины за рубежом , шо сербы вытирают ноги об Украину .

"""Вучич заявил, что министерство торговли Сербии позволило компании "Техноремонт" продать оружие польской компании Nattan, которая в документах, обнародованных опозиционеркой, названа конечным получателем оружия.

Сербский президент заверил, что хотя все было сделано согласно закону и сделка была "чистая, как слеза", однако сербские спецслужбы предупредили Службу внешней разведки России о возможном реэкспорте вооружения в Украину.

Вучич также рассказал, что в агентство безопасности и информации Сербии вызвали владельца компании "Техноремонт" и говорили ему "не играть и не экспортировать в Украину не угрожать отношениям с Россией".
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Ещё ни у кого нет такого ощущения что благодаря Монике Зеленски украинце живут сегодня лучше, чем завтра ?
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Есть ощущение, что при Порошенко даже сам Зеленский жил лучше.
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Швидше це репетиція Солсбері, бо це 2015 рік, а Солсбері - 2018...
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Знаю, что Болгария одна из немногих стран, заводы которой до сих пор производят линейку боеприпасов к советскому оружию. Тут, как бы, всё ясно, учитывая тот факт, что в ВСУ основная масса вооружения - советское. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что взрывы складов, отравление оружейных бизнесменов и угрозы - цепочка одной операции по ослаблению обороноспособности Украины.
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Проф. Преображенский‏ @prof_preobr 21 ч.21 час назад

Вісім агентів ГРУ труїли болгарського збройового бізнесмена Гебрева, - розслідування - Цензор.НЕТ 9189

Два вопроса, государи мои. 1. Почему Медведев при росте 162 см выше Путина, чей рост 170 см? 2. Что у них обоих случилось со штанами?


Вісім агентів ГРУ труїли болгарського збройового бізнесмена Гебрева, - розслідування - Цензор.НЕТ 9217
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Вариант только один - у ***** лабутены 10 см. у Медведева 20 см
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Кацапы испортили взаимоотношения с Черногорией, когда пытались устроить государственный переворот в этой стране.
Кацапы испортили отношения с Болгарией, когда болгары поймали мокшанского военного атташе-разведчика.
Недавно кацапы испортили отношения со своими союзниками сербами, пытаясь завербовать военного.
Недавно кацапы испортили отношения с испанцами, их вычислила местная разведка.
После данного журналистского расследования взаимоотношения между болгарами и кацапами могут вообще испортиться! И нам нужно всячески этому помогать - минус друг/партнер для параши это +друг/партнер для Украины).

ФСБ И ГРУ москальщины полностью себя дискредитировали. А тема с надуманными оружейными скандалами, где фигурирует Украина - давно известный прием нечестной конкуренции со стороны нашего врага - спецслужб мокселей/кацапов.
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Если в ЕС такое творится, то можно только представить, что творят российские спецслужбы в Украине, которая слабее и более уязвима.
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в кремля маньяки-психопаты. любой психиатр скажет, что с такими нельзя договориться.
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Труїть їх, кацапи. Труїть поки не второпають хто ви, кацапія, є насправді. Може ті, хто залишаться, зрозуміють, що кацапію треба знищити один раз і назавжди.
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