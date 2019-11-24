 Вісім агентів ГРУ труїли болгарського збройового бізнесмена Гебрева, - розслідування

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані з розслідувань The Insider, Bellingcat і Der Spiegel.
Зазначається, що отруєння сталося у квітні 2015 року. Тоді чоловікам стало зле. Однак всі троє перебували в різних місцях. В організмі бізнесмена знайшли нервово-паралітичну речовину типу "Новачок".
Співробітників спецслужб вдалося вирахувати за даними закордонних паспортів. Журналісти уточнюють, що їх випускають серіями, і тому ці номери іноді слідують один за одним, що дозволяє виявити схожий порядок цифр.
За даними розслідувачів, учасники замаху були в Болгарії в різний час. Один із них відвідував країну вже після отруєння, в травні 2015 року. І саме в той час бізнесменові знову ставало зле.
Справжні причини отруєння Гебрева наразі не встановлено.
Зазначається, що компанія Гебрева займається експортом озброєнь, "але не в таких масштабах, щоб це могло стати великою проблемою для Кремля". За словами самого Гебрева, які цитує The Insider, він постачав озброєння Грузії під час військових дій 2008 року, але його зброя становила не більше 10 відсотків від болгарських поставок цій країні. Він також стверджує, що ні прямо, ні опосередковано не поставляв зброю в Україну після початку конфлікту з Росією в 2014 році.
"За однією з версій, Гебрев став мішенню ГРУ унаслідок провокації, яка змусила Кремль подумати, що він продавав зброю американським союзникам у Сирії", - пишуть автори розслідування.
Der Spiegel вбачає "очевидні" паралелі між справами Скрипаля та Гебрева. Серед схожих мотивів німецьке видання називає неприязне ставлення до обох постраждалих у Кремлі; те, що обидва контактували з небезпечною речовиною; і те, що замахи ледь не коштували їм життя.
Мы их ящиками с Москвы возили.
Но на самом деле если опустить зановес рашке, кризис будет не такой уж сильный. Да некоторое время цены на нефть,газ, золото(в меньшей степени) подскочит, некоторые программы приостановятся или будут развиваться медленней. Но через переходный период цены на ресурсы рухнут из-за дешевых предложений рашки. Купите хоть по такой цене или поменяйте на электронику, ПО, итд....
Так уже было, рано или поздно будет опять.
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мироздание
Фактом своего существования.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и вОры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо…
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры -
Нет тебе ни веры, ни прощения,
Только ужас, стыд и отвращение.
Защищать? Тебя?! Любить?! Тебя же?!!
И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне. Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу,
Что вколотит кол в твою могилу
Юрий НЕСТЕРЕНКО
"""Вучич заявил, что министерство торговли Сербии позволило компании "Техноремонт" продать оружие польской компании Nattan, которая в документах, обнародованных опозиционеркой, названа конечным получателем оружия.
Сербский президент заверил, что хотя все было сделано согласно закону и сделка была "чистая, как слеза", однако сербские спецслужбы предупредили Службу внешней разведки России о возможном реэкспорте вооружения в Украину.
Вучич также рассказал, что в агентство безопасности и информации Сербии вызвали владельца компании "Техноремонт" и говорили ему "не играть и не экспортировать в Украину не угрожать отношениям с Россией".
Два вопроса, государи мои. 1. Почему Медведев при росте 162 см выше Путина, чей рост 170 см? 2. Что у них обоих случилось со штанами?
Кацапы испортили отношения с Болгарией, когда болгары поймали мокшанского военного атташе-разведчика.
Недавно кацапы испортили отношения со своими союзниками сербами, пытаясь завербовать военного.
Недавно кацапы испортили отношения с испанцами, их вычислила местная разведка.
После данного журналистского расследования взаимоотношения между болгарами и кацапами могут вообще испортиться! И нам нужно всячески этому помогать - минус друг/партнер для параши это +друг/партнер для Украины).
ФСБ И ГРУ москальщины полностью себя дискредитировали. А тема с надуманными оружейными скандалами, где фигурирует Украина - давно известный прием нечестной конкуренции со стороны нашего врага - спецслужб мокселей/кацапов.