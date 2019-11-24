 Вісім агентів ГРУ труїли болгарського збройового бізнесмена Гебрева, - розслідування

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані з розслідувань The Insider, Bellingcat і Der Spiegel.

Зазначається, що отруєння сталося у квітні 2015 року. Тоді чоловікам стало зле. Однак всі троє перебували в різних місцях. В організмі бізнесмена знайшли нервово-паралітичну речовину типу "Новачок".

Співробітників спецслужб вдалося вирахувати за даними закордонних паспортів. Журналісти уточнюють, що їх випускають серіями, і тому ці номери іноді слідують один за одним, що дозволяє виявити схожий порядок цифр.

За даними розслідувачів, учасники замаху були в Болгарії в різний час. Один із них відвідував країну вже після отруєння, в травні 2015 року. І саме в той час бізнесменові знову ставало зле.

Справжні причини отруєння Гебрева наразі не встановлено.

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Зазначається, що компанія Гебрева займається експортом озброєнь, "але не в таких масштабах, щоб це могло стати великою проблемою для Кремля". За словами самого Гебрева, які цитує The Insider, він постачав озброєння Грузії під час військових дій 2008 року, але його зброя становила не більше 10 відсотків від болгарських поставок цій країні. Він також стверджує, що ні прямо, ні опосередковано не поставляв зброю в Україну після початку конфлікту з Росією в 2014 році.

"За однією з версій, Гебрев став мішенню ГРУ унаслідок провокації, яка змусила Кремль подумати, що він продавав зброю американським союзникам у Сирії", - пишуть автори розслідування.

Der Spiegel вбачає "очевидні" паралелі між справами Скрипаля та Гебрева. Серед схожих мотивів німецьке видання називає неприязне ставлення до обох постраждалих у Кремлі; те, що обидва контактували з небезпечною речовиною; і те, що замахи ледь не коштували їм життя.