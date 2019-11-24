 Якщо мене "пустять у розхід", я дістану із сейфа файли про 40-річну корупцію Байденів, - Джуліані

Про це він написав у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, Джуліані зазначив, що якщо його "пустять у розхід", він відразу дістане з сейфа документи про "те, як сім'я Байденів упродовж 40 років витягувала фінансовий зиск зі службового становища".
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
З середини листопада в Конгресі США тривають публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.
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Шавка Дубінський, говоряча голова Бєні Коломойського !
ВІДЕО пояснення гавкання Дубінського !
"Марк Касовиц, нью-йоркский адвокат, который много лет работал на Трампа и помогал ему координировать реакцию на расследование, проведенное специальным советником США по России, недавно подписал соглашение о защите американских деловых партнеров Игоря Коломойского, согласно заявлению суда в Делавэр", - отметили в агентстве.
В сообщении указано, что Касовиц представляет интересы соответчиков Коломойского по гражданским искам в США, где их обвиняют в выводе миллиарда долларов из украинского банка и использовании этих средств для покупки офисных зданий и бизнеса в США.
Им бы майора Мельниченко....
Буш-младший тихо слинял из политики, и больше не отсвечивает.
Если Джулиани будет такое квакать, к нему начнутся новые вопросы о ВТЦ
и Буш его зачистит, благо папа был директором ЦРУ.
Есть кто из США? Что там у вас по этому поводу говорит Фемида?
Хоча можуть і в расход пустити, х. зна ??
как у Джулиани на встал.
https://ukranews.com/news/668054-oruzhie-iz-serbii-na-donbasse-moglo-okazatsya-putem-reeksporta
Сербский президент заверил, что хотя все было сделано согласно закону и сделка была "чистая, как слеза", однако сербские спецслужбы предупредили Службу внешней разведки России о возможном реэкспорте вооружения в Украину.
Вучич также рассказал, что в агентство безопасности и информации Сербии вызвали владельца компании "Техноремонт" и говорили ему "не играть и не экспортировать в Украину не угрожать отношениям с Россией".
Они херят будущее ваших детей, они похерят ваши накопления в банках, ваши полученные знания в институтах , ВАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
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ПОЛІТИКА
У постачанні сербської зброї на Донбас була залучена "прокладка", відома за Свинарчук-гейтом - депутат
Сьогодні о 12:05•Європейська правда
До постачання сербської зброї на Добас була причетна кіпрська фірма PetraLink Limited, яка фігурує у розслідуванні Генпрокуратури України про розтрату коштів Міністерства оборони.
Це випливає з документів, оприлюднених сербською опозиційною депутаткою Марінікою Тепич у Twitter.
"Про що промовчав Вучич: 1) що завод "Крушик" домовлявся безпосередньо з "іноземним партнером з України"; 2) що це кіпрська фірма Petralink, якою володіє син українського генерала Володимира Петенка, засудженого за торгівлю зброєю; 3) що на це дали згоду МВС, Безпеково-інформаціне агентство, Міноборони і міністерство торгівлі" - написала вона, долучивши до допису копії кількох документів.
В одному з них разом з польською фірмою Nattan, яка значиться як кінцевий отримувач сербської зброї, фігурує фірма PetraLink Limited.
Нагадаємо, за версією ГПУ, при закупівлі бойових машин піхоти БМП - 1 у кіпрської фірми PetraLink Limited на підставі контракту від 2017 року інтересам української армії було завдано шкоди у розмірі понад 50 мільйонів гривень.
При цьому PetraLink Limited була посередником, яка закупила техніку у чеської фірми Real Trade Praha a.s.
Минулого року журнал "Новое Время" на основі власних джерел так описав схему PetraLink Limited: "Тобто за кожну БМП міністерство переплачує $22,7 тис. Причому кіпріоти нічого додаткового з технікою не роблять".
Як з'ясували "Наші гроші", кіпрську фірму очолює Володимир Петенко - син колишнього працівника "Спецтехноекспорту" і топ-менеджера "Укроборонсервісу" зі структури "Укроборонпрому" Володимира Петенка.
Державне підприємство "Спецтехноекспорт" є дочірнім для державної компанії "Укрспецекспорт", яку протягом 2015-18 років очолював Павло Букін. Обидві входять в структуру концерну "Укроборонпром".
В лютому 2018 року Павло Букін став директором всього концерну "Укроборонпром".
Широкій публіці Букін став відомий після розслідування "Bihus.info" про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері, і обговорюють розподіл грошей у тому числі для Павла Букіна.
Мародёры - такие мародёры...
корупціонери взагалі-то сцикливі
І шантаж компроматом -їх останній аругмент.
хоч аругмент хороший проти таких самих.
У всіх країнах.
Тем самым было признана его коррупционность.
Да и выступление байдена показало, что ему конец.
Тобто ризикувати, посилати агентів до Зеленського, кришувати даунів шокіна і луценка... Довести трампа до імпічменту...
І все заради того, що можна було просто вийняти з свого сейфу, і що пролежало там сорок років???
И байден с сыночком, и джулька ох как любят маммону и скандалы!
Заберите свого брата по духу пэдра и чешите хоть на марс!
Писи. Розумовий рівень дописувачів цензору був на рівні плінтусу і впав ще нижче.
Ти Головне пиши із за поребрика... Доки ти пишеш, рассія матушка в рот її ї...ти, тобі платить...
Вечером обов'язково три рази прокричи чечня сила і путін бох....
гугл транслітер сила... Нехай злі парфуми тебе з'їдять.
Повчи, повчи американського адвоката що можна говорити на прес-конференції, а що - ні.
Президента США не самые умные вещи настораживает,
как и его дружба с Кличко и Луценко,
я не знаю, что там принято в омериканской одвокатской практике,
но шантаж он и в африке шантаж
Шантажист убогий.
Если принять во внимание, что шантаж это метод достижения необходимых результатов индивидумом или группой лиц (в данном случае Джулиани представляет Трампа), а терроризм базирован на шантаже - то получается, что Джулиани террорист.
А взагалі - все йде по плану Трампа.
Простите?
Это как это "что"?
А кого ж тогда номинировать от демократов?
Тогда всю правду мы узнали про него...
(с) Видео
kurwa, ви хоч між собою домовляйтеся, бо виходить, що сьогодні Трамп каже про третє місце серед найкорумпованіших країн для України, а завтра Джуліані каже про сорокарічну!!! корупцію Байденів