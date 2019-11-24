 Якщо мене "пустять у розхід", я дістану із сейфа файли про 40-річну корупцію Байденів, - Джуліані

Про це він написав у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, Джуліані зазначив, що якщо його "пустять у розхід", він відразу дістане з сейфа документи про "те, як сім'я Байденів упродовж 40 років витягувала фінансовий зиск зі службового становища".

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

З середини листопада в Конгресі США тривають публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.