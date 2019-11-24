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Все про:Байден (184) корупція (2721) США (5882) Джуліані (70)

 Якщо мене "пустять у розхід", я дістану із сейфа файли про 40-річну корупцію Байденів, - Джуліані

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що у нього є "страховка" - компромат на сім'ю колишнього американського віцепрезидента Джо Байдена.

Про це він написав у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, Джуліані зазначив, що якщо його "пустять у розхід", він відразу дістане з сейфа документи про "те, як сім'я Байденів упродовж 40 років витягувала фінансовий зиск зі службового становища".

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

З середини листопада в Конгресі США тривають публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161475
 
   
 Топ коментарі
 
Джулиани совершает преступление, ЕСЛИ имеет такие факты и скрывает их.
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У американцев поговорка есть: "Живя в стеклянном доме, не швыряйтесь камнями в соседей...". Джулиани её не знает? Ведь и семья Байденов может подобную "папочку" иметь...
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Кацапы потирают ручки... Такую операцию замутили...
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Срачь власть имущих все равно не "откроет глаз" и не прибавит ума лошкам, за счет которых они вольготно паразитируют, ибо ЛОХ - это СУДЬБА! Это все не частные случаи - это система, которая не может изменится, а только должна быть полностью демонтирована!
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Демонтаж системы был в 1917 году или этот пример не годится?
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о каком "демонтаже" вы пишите? как была ымперия рабов и их господ - так ее и осталось /одни господа были заменены другими/, а суть поменяться не может, ибо РАБЫ НЕДЕЕСПОСОБНЫ!/
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Т.е. ничего не произошло, просто вывески сменили и не было десятков миллионов убитых, не согласных с властью быдла?
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по сути ничего само по себе измениться не может кардинально, да поменялась ширма и декорации, а поубивали бы все равно не меньше в ымперских войнах (вся история тому хорошее подтверждение)!
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Беня Коломойский ложится под Трампа! Сорос пошел в атаку

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Шавка Дубінський, говоряча голова Бєні Коломойського !
ВІДЕО пояснення гавкання Дубінського ! Якщо мене "пустять у розхід", я дістану із сейфа файли про 40-річну корупцію Байденів, - Джуліані - Цензор.НЕТ 8565
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Вот почему зебы пошли в атаку на Сороса...
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Кстати, здесь важно расслышать причину - почему ложится под Трампа...
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Марк Касовиц - личный адвокат президента США Дональда Трампа - будет защищать в американском суде интересы партнеров украинского бизнесмена Игоря Коломойского по делу об отмывании денег. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Bloomberg.
"Марк Касовиц, нью-йоркский адвокат, который много лет работал на Трампа и помогал ему координировать реакцию на расследование, проведенное специальным советником США по России, недавно подписал соглашение о защите американских деловых партнеров Игоря Коломойского, согласно заявлению суда в Делавэр", - отметили в агентстве.
В сообщении указано, что Касовиц представляет интересы соответчиков Коломойского по гражданским искам в США, где их обвиняют в выводе миллиарда долларов из украинского банка и использовании этих средств для покупки офисных зданий и бизнеса в США.
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Америка не поверила в официальную версию про падение башен ВТЦ.
Буш-младший тихо слинял из политики, и больше не отсвечивает.
Если Джулиани будет такое квакать, к нему начнутся новые вопросы о ВТЦ

и Буш его зачистит, благо папа был директором ЦРУ.
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Да не "Америка не поверила" , а в РФ-ии разгоняют абсурдньіе версии , а Colt ретранслирует.
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То есть мистер Джулиани по факту на данный момент совершает преступление? Имея неопровержимые данные о коррупции Байденов скрывает их от правосудия?

Есть кто из США? Что там у вас по этому поводу говорит Фемида?
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Цей Джуліані двоюрiдний брат Рокфеллерів.
Хоча можуть і в расход пустити, х. зна ??
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Оказывается что коррумпированная страна эта не та о которой рассказывают в другой стране, а а та в которой это рассказывают о другой стране.
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На днях Парнас будет свидчить,как он сводил Джулиани с высокопосадовцями Украины.Ииинтересссно будет..
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Високопосадовці, небось водили Джулиани в баню с девочками, и тоже покажут видеофайлы.
как у Джулиани на встал.
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ПОКА В ВР ДИПЛОМАТ ЯРЕМЕНКО СЕКСУАЛЬНО ОЗАБОЧЕН , Сербы вытерли ноги об Украину
https://ukranews.com/news/668054-oruzhie-iz-serbii-na-donbasse-moglo-okazatsya-putem-reeksporta
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Вучич заявил, что министерство торговли Сербии позволило компании "Техноремонт" продать оружие польской компании Nattan, которая в документах, обнародованных опозиционеркой, названа конечным получателем оружия.

Сербский президент заверил, что хотя все было сделано согласно закону и сделка была "чистая, как слеза", однако сербские спецслужбы предупредили Службу внешней разведки России о возможном реэкспорте вооружения в Украину.

Вучич также рассказал, что в агентство безопасности и информации Сербии вызвали владельца компании "Техноремонт" и говорили ему "не играть и не экспортировать в Украину не угрожать отношениям с Россией".
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Украинцы, А МОЖЕТ ПОРА ПЕРЕСТАТЬ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ ИЗ НАЛОГОВ на таких дипломатов?
Они херят будущее ваших детей, они похерят ваши накопления в банках, ваши полученные знания в институтах , ВАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
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Наше благополучие "херили" Порошенко с Гонтаревой , рекордньіми темпами!
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ВЫ МАРОДЕРЫ.
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ПОЛІТИКА

У постачанні сербської зброї на Донбас була залучена "прокладка", відома за Свинарчук-гейтом - депутат
Сьогодні о 12:05•Європейська правда
До постачання сербської зброї на Добас була причетна кіпрська фірма PetraLink Limited, яка фігурує у розслідуванні Генпрокуратури України про розтрату коштів Міністерства оборони.

Це випливає з документів, оприлюднених сербською опозиційною депутаткою Марінікою Тепич у Twitter.

"Про що промовчав Вучич: 1) що завод "Крушик" домовлявся безпосередньо з "іноземним партнером з України"; 2) що це кіпрська фірма Petralink, якою володіє син українського генерала Володимира Петенка, засудженого за торгівлю зброєю; 3) що на це дали згоду МВС, Безпеково-інформаціне агентство, Міноборони і міністерство торгівлі" - написала вона, долучивши до допису копії кількох документів.

В одному з них разом з польською фірмою Nattan, яка значиться як кінцевий отримувач сербської зброї, фігурує фірма PetraLink Limited.

Нагадаємо, за версією ГПУ, при закупівлі бойових машин піхоти БМП - 1 у кіпрської фірми PetraLink Limited на підставі контракту від 2017 року інтересам української армії було завдано шкоди у розмірі понад 50 мільйонів гривень.

При цьому PetraLink Limited була посередником, яка закупила техніку у чеської фірми Real Trade Praha a.s.

Минулого року журнал "Новое Время" на основі власних джерел так описав схему PetraLink Limited: "Тобто за кожну БМП міністерство переплачує $22,7 тис. Причому кіпріоти нічого додаткового з технікою не роблять".

Як з'ясували "Наші гроші", кіпрську фірму очолює Володимир Петенко - син колишнього працівника "Спецтехноекспорту" і топ-менеджера "Укроборонсервісу" зі структури "Укроборонпрому" Володимира Петенка.

Державне підприємство "Спецтехноекспорт" є дочірнім для державної компанії "Укрспецекспорт", яку протягом 2015-18 років очолював Павло Букін. Обидві входять в структуру концерну "Укроборонпром".

В лютому 2018 року Павло Букін став директором всього концерну "Укроборонпром".

Широкій публіці Букін став відомий після розслідування "Bihus.info" про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері, і обговорюють розподіл грошей у тому числі для Павла Букіна.
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И поедатели детей тоже, да.
Мародёры - такие мародёры...
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Акулы капитализьму начинают пожирать сами себя!
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Вони не акули капіталізму. Коммуняка, ти переплутав .
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Якщо мене "пустять у розхід", я дістану із сейфа файли про 40-річну корупцію Байденів, - Джуліані

корупціонери взагалі-то сцикливі
І шантаж компроматом -їх останній аругмент.
хоч аругмент хороший проти таких самих.
У всіх країнах.
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Корупція - явище в сфері державнихслужбочців, яким не є Джуліані.
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Друга Украины пресуют
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Украина не даст Байдена в обиду! Низабудим-нипрастим!
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россиянин, кто вас уполномочил говорить за Украину?
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Я не говор за Украину, но Байден друг Украины и в обоих я верю. Нужно защитить!
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И ЭТИ ПИНДОСЫ НАМ РАССКАЗЫВАЮТ ШО У НАС КОРРУПЦИЯ - ЕСЛИ БРАТЬ ПО СУММАМ - НАМ ОЧЕНЬ ДАЛЕКО, ДО ИХ, КОРРУПЦИИ)))))
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Тоесть джулианні покриває корупцію? Так це ж підсудна справа!
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Джуліані не є держслужбовцем. А тому нікому нічого не повинен доносити. Був би він на державній службі - тоді так, міг би бути притягнений до кримінальної відповідальності.
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"упродовж 40 років " (його цитата) він був, як мінімум, і мером Нью-Йорка.
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Демократы сами уже пустили байдена в расход запретив выступления стороны защиты Трампа.
Тем самым было признана его коррупционность.
Да и выступление байдена показало, что ему конец.
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Доречі, є ймовірність того, що компромати на Байденів могли зливати і українські посадовці ! Якщо мене "пустять у розхід", я дістану із сейфа файли про 40-річну корупцію Байденів, - Джуліані - Цензор.НЕТ 5401
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Якби щось було,то це вже давно було б опубліковано.Ну мені так,принаймі, здається. А так- чергове потрясіння повітря...
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У них получается тоже договорняки: мы вас не трогаем, вы нас, вы тут коррупцию разводите, а мы тут. Но потом становится тесно в оговоренных границах...
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ну хоть у верхах у них так як і у нас..... .
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Весело старичку, изгаляется как хочет над доверчивыми американцами . Якщо мене "пустять у розхід", я дістану із сейфа файли про 40-річну корупцію Байденів, - Джуліані - Цензор.НЕТ 6956
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Він реально дебіл...
Тобто ризикувати, посилати агентів до Зеленського, кришувати даунів шокіна і луценка... Довести трампа до імпічменту...
І все заради того, що можна було просто вийняти з свого сейфу, і що пролежало там сорок років???
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Честный еврей фамилию Джулиани не возьмет.
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Нужно попросить Джулиани рассказать как мафиозные семьи в свое время сделали его мэром Нью-Йорка! Якщо мене "пустять у розхід", я дістану із сейфа файли про 40-річну корупцію Байденів, - Джуліані - Цензор.НЕТ 1353 Там не "файлы" - там тома грузовиками придется возить. Якщо мене "пустять у розхід", я дістану із сейфа файли про 40-річну корупцію Байденів, - Джуліані - Цензор.НЕТ 9185
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Та пусть они там за космы друг друга таскают. И друг друга топят.
И байден с сыночком, и джулька ох как любят маммону и скандалы!
Заберите свого брата по духу пэдра и чешите хоть на марс!
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Так ты шантаж, быдло, решило применить? А не кажется тебе, ходячий труп, что ты теперь совсем зашкварился и пушной зверек совсем близок?
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Цей мудрий звєрьок вже зовсім поряд із байденом і дєрьмократами.
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Уверен, что все это фигня. Сильный никогда не будет кричать, он делает молча.
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похоже Кличко, Луценко и Джулиани не зря подружились ...
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Я замахався постити містечковим дурачкам, ЩО ПРИВАТНА ОСОБА, ЯКОЮ Є ДЖУЛІАНІ, НЕ ЗОБОВ'ЯЗНА НІКОМУ НІЧОГО ДОНОСИТИ. Навіть більше -ПРИВАТНА ОСОБА МОЖЕ ВІДМОВИТИСЬ СВІДЧИТИ В СУДІ.Тому ніякого криміналу в тому, що він мав компромат на Байдена і не розголошував його читайте по складах, дурачкам містечкові -НЕ-МА. США вас не срср часів павлика Морозова. Інакше б Джуліані не зробив вище наведену заяву.
Писи. Розумовий рівень дописувачів цензору був на рівні плінтусу і впав ще нижче.
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Угу...
Ти Головне пиши із за поребрика... Доки ти пишеш, рассія матушка в рот її ї...ти, тобі платить...
Вечером обов'язково три рази прокричи чечня сила і путін бох....

гугл транслітер сила... Нехай злі парфуми тебе з'їдять.
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"упродовж 40 років " (його цитата) він був, як мінімум, і мером Нью-Йорка.
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а вообще это зашквар - шантаж в прямом эфире
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Це не шантаж, а заява по те, що в Джуліані є компрометуючий матеріали а Байдена. Мо
Повчи, повчи американського адвоката що можна говорити на прес-конференції, а що - ні.
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Я тобі більше скажу - будучи приватною особою, Джуліані той матеріал ніяким державним органам не повинен передавати. Нема в американському законодавстві статті за недоносітєльство. І навіть більше - навіть тепер, після заяви про компромат на байдена, Джуліані як приватна особа має повне право відмовитись свідчити в суді або передавати той матеріал до рук компетентних органів. І нічого йому за те не буде. Ти часом не один юридичний факультет із зебуїном криворізьким закінчував, екс перд?
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ні, я рабочій на заводі, но факт, что человек говорит от имени
Президента США не самые умные вещи настораживает,
как и его дружба с Кличко и Луценко,
я не знаю, что там принято в омериканской одвокатской практике,
но шантаж он и в африке шантаж
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Шантажист и преступник этот Джулиани, который покрывает преступления. Судить его за это надо. Видимо они с Трампом находятся в хреновой ситуации, чтобы открыто заявлять подобное.
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Читаю "это у них в Америке", "наше дело сторона", "моя хата з краю".... Никто реально не допирает, что Байден ГРАБИТ в. т. ч. и УКРАИНУ. "Бурисма", это 10% добычи газа в Украине. Психбольной наркоман Хантер (по словам папы - горе в семье), не просто акционер, а глава компании с зарплатой 150 000 $ в месяц. "Бурисма" добывает газ в Украине, и продает его..., правильно, в Украину. Вы действительно считаете, что покупка американцами у индейцев Манхеттена за бусы, стоимостью 23 $, была самой неравнозначной сделкой?
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А об Аляске что вы скажите? Американцы русских "индейцев" тоже сделали как своих американских индейцев?
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Наверное "жук" полагает, что на него вообще ничего ни у кого нет - "таких" шантажистов всегда скопом мочат и свои и чужие.
Шантажист убогий.
Если принять во внимание, что шантаж это метод достижения необходимых результатов индивидумом или группой лиц (в данном случае Джулиани представляет Трампа), а терроризм базирован на шантаже - то получается, что Джулиани террорист.
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Америка уже частично инфицирована гибридной коррупцией московской Орды
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Ой как ДжуляВаня обделался .... а как дышал ... Якщо мене "пустять у розхід", я дістану із сейфа файли про 40-річну корупцію Байденів, - Джуліані - Цензор.НЕТ 2987
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Я думаю що зараз обдєлался Байдена і дєрьмократи.
А взагалі - все йде по плану Трампа.
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А при чём тут Байден? .... ну не будет баллотироваться и что .... он в это сабануе вообще участия не принимает Якщо мене "пустять у розхід", я дістану із сейфа файли про 40-річну корупцію Байденів, - Джуліані - Цензор.НЕТ 1395
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"ну не будет баллотироваться и что "

Простите?
Это как это "что"?
А кого ж тогда номинировать от демократов?
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Кому ты отвечаешь? Это ж лахтинская ******* 13 рублевая на второй смене.Топит по методичке за Лохматое Чмо и пылесосят старикашку Байдена. Чота срутся козломордые от него ужасно)
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Сколько верёвочке не виться, а всё тайное становится явным.
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Сложилось так , что сегодня миром правят случайные люди (Украина в том числе) . Обычно это приводит к мировой войне . Не дай Бог , (по дереву постучал , надеюсь поможет) . Якщо мене "пустять у розхід", я дістану із сейфа файли про 40-річну корупцію Байденів, - Джуліані - Цензор.НЕТ 2361
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т.е. этот честнейший человек Ждулиани уже 40 лет знает о преступлениях и по какой то причине молчит? учитывая что он должностное лицо, бывший прокурор и мэр Нью Йорка это само по себе преступление. Как и то, что это молчание очевидно было куплено жертвой шантажа.
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Джуліані блефує. Нічого у нього на Байдена нема, інакше б вже давно виклав.
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Так он не про лично Байдена, он про дедушек , бабушек и внуков ..
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то есть Джулиани покрывает коррупцию в высших кругах США ?
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т.е. имея 100% доказательства ко-ко-ко-коррупции они шантажировали монику, чтобы что? Блеф и попытка ещё одного шантажа.
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Врёт ЖдуляВаня, была-бы у него заветная коробочка давно-бы открыл , а не выискивал доказательства в Украине Якщо мене "пустять у розхід", я дістану із сейфа файли про 40-річну корупцію Байденів, - Джуліані - Цензор.НЕТ 2378
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Джуліані, покажи це своєму патронові Трампу. Та нехай він визначить рейтинґ США серед найкорумпованіших країн. It'll be fun
kurwa, ви хоч між собою домовляйтеся, бо виходить, що сьогодні Трамп каже про третє місце серед найкорумпованіших країн для України, а завтра Джуліані каже про сорокарічну!!! корупцію Байденів Якщо мене "пустять у розхід", я дістану із сейфа файли про 40-річну корупцію Байденів, - Джуліані - Цензор.НЕТ 7888
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