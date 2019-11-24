 Наше завдання - не замінити таблички, а поміняти спосіб мислення, - Бородянський про декомунізацію

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповів в інтерв'ю "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Міністр зазначив, що потрібно "розвивати в людях навички критичного мислення".
Колишній закон про декомунізацію ми будемо виконувати. Це перше. Але я вважаю, що життя складніше, ніж декомунізація. І наше завдання - не змінити таблички, а поміняти спосіб мислення", - пояснив він.
Бородянський додав, що "потрібно розуміти контекст, в якому історичні персони щось робили". Він вважає, що "були різні обставини, які складно описати в строгих біло-чорних тонах".
"Ми розширимо рамку, яку було загалом, я вважаю, штучно створено. Це рамка першої половини 20 століття і якогось пантеону людей з цією рамкою. Наша історія значно багатша, різноманітніша і складніша, ніж такі прості прочитання. І цікавіша", - сказав міністр.
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А то ще пів року, і ти зовсім себе занапастиш
Ти наразі де? В резервації знаходишся?
Чи ти дійсно в секті і ви мешкаєте десь у підвалі?
Якщо це так, то повір мені, в цьому не Зе'біли винуваті...
Все 😁
https://novynarnia.com/2019/03/09/cherep-dlya-chornih-zaporozhtsiv-gsh-zatverdiv-emblemu-72-yi-brigadi/
Але не більше п'яти в цілому...
На фоні 150-ти заявлених, це зовсім ніщо...
Наши соседи хотят видеть нас мёртвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса.
© Голда Меир
Источник: https://censor.net.ua/n3161474
Чи нехай би вулиці України і досі були прикрашені іменами катів українського народу?
А міняти мислення - потрібно десятки років, потрібна належна робота (література, кіно тощо)
Чи хоча б якісно їх дублювати їх Українською мовою, бо навіть малолєтки дивлячись радянські комедії думають що в срср було райське життя і туди треба повернутись. Ці комедії гарніше працюють по знищенню України ніж тисячі кацапських ДРГ.
типичный имбецил, а уже министр))))) и главное что спорта. интересно, это чмо сколько раз на турнике подтянется )))))
уже тошнит от этих имбецильных тупых зебобиковских рож))))))))
Все щирi украинцы с зашкаливающим интеллектом!
Утром, возле мемориала памяти жертвам Голодомора было очень много лампадок, свечек, колосков и цветов. Но потом туда приехал Зеленский с женой и для них мемориал почистили. Выбросили все, что до этого принесли люди.
"ОРДЛО - это не территория, это образ мыслей. Случайная аббревиатура, неожиданно ставшая емким звуковым иероглифом, в котором заиграли многие обертоны: орда, мурло, оно, моторыло, ЛОН (Лагерь особого назначения). ОРДЛО - это нечто из знаменитого фильма The Thing, стремящееся максимально поглотить все живое, окружающее его", - написал он.
По словам политолога. "проблема Украины в том, что 15-20% ее жителей - ...это люди ОРДЛО".
https://twitter.com/i/status/1198512424086847488