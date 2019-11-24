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 Політика України
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Все про:декомунізація (266) Бородянський Володимир (40)

 Наше завдання - не замінити таблички, а поміняти спосіб мислення, - Бородянський про декомунізацію

Закон про декомунізацію порушуватися не буде, проте заміна табличок - не головне завдання.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповів в інтерв'ю "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що потрібно "розвивати в людях навички критичного мислення".

Колишній закон про декомунізацію ми будемо виконувати. Це перше. Але я вважаю, що життя складніше, ніж декомунізація. І наше завдання - не змінити таблички, а поміняти спосіб мислення", - пояснив він.

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Бородянський додав, що "потрібно розуміти контекст, в якому історичні персони щось робили". Він вважає, що "були різні обставини, які складно описати в строгих біло-чорних тонах".

"Ми розширимо рамку, яку було загалом, я вважаю, штучно створено. Це рамка першої половини 20 століття і якогось пантеону людей з цією рамкою. Наша історія значно багатша, різноманітніша і складніша, ніж такі прості прочитання. І цікавіша", - сказав міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161474
 
 
 Топ коментарі
 
Так вам вдалося змінити мислення і тепер 73% все порівнюють з Сватами. Дайош зебілізацію населення у короткі терміни!
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Зебилизация намного страшнее и опаснее коммунизации. Коммунизация держалась на страхе и зомбировании а зебилизация превращает народ в тупое стадо жвачных дебилов...
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Це шеврон 72-окремої механізованої бригади, тільки яким боком шмаркля до славних чорних запорожців?
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Так вам вдалося змінити мислення і тепер 73% все порівнюють з Сватами. Дайош зебілізацію населення у короткі терміни!
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Слухай, нам, 73-м відсоткам, наразі живеться дійсно добре!
Кидай нафіг соєву секту та приєднуйся до нас...
А то ще пів року, і ти зовсім себе занапастиш
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Бути поруч із зебілам? Це неможливо, бо ви ненавидите Україну, один одного і скоро будете тікати.
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Щось я тебе не розумію...
Ти наразі де? В резервації знаходишся?
Чи ти дійсно в секті і ви мешкаєте десь у підвалі?
Якщо це так, то повір мені, в цьому не Зе'біли винуваті...
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Кто все? 😁 73% гораздо больше чем выдуманных «всех». К тому же, кроме ярых порохоботов, остальные нормально относятся к избирателям других кандидатов.

Все 😁
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Министр недалекий человек? Как можно поменять образ мышления или научить мыслить тех , у которых мышление, в принципе отсутствует? И таких очень много. Около половины населения. На них действует только пропаганда. Когда они живут в Ленинске, в Жовтневом районе, на улице Сталинградской, ходят в школу им.Кошевого мимо памятника Жукову, через площадь октябрьской революции, а потом учатся в институте имени товарища Артема, то на фиг им нужна та Украина с ее "бЕндеровцами" о "кровожадности" которых и слышали только из кацапских пропагандистских источников и фильмов? Например, прекрасный пропагандистский фильм "Офицеры", которые тем, кто служил срочную в "брежневские времена" показывали по многу раз. Суть фильма - ни одного года без войны с "врагами"! И в уничтоженном советами Туркестане враги, и финны в своей Финляндии враги, и испанцы, которые не хотели быть коммунистами - враги и все это на фоне прекрасной игры актеров. Бродянский, чмо, учись классике, как надо изменять мышление на Дамбасе и в Крысятнике!
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Кто только не использовал череп в своей символике?
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Ну, да... многие. Но, как-то неожиданно, согласитесь. По крайней мере, для меня- неожиданно.
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А на той картиночке текст аккуратно заретушировали! Ну, да... надо же сенсацию подкинуть. А я- повелся!
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Це шеврон 72-окремої механізованої бригади, тільки яким боком шмаркля до славних чорних запорожців?
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Ага! Так тогда всё нормально. Удаляю... А ему могли при поездке на передок подарить бушлат. Почему бы и нет?
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Особисто для мене, декомунізація - єдина світла пляма на нікчемній каденції петі.. За це йому від мене подяка - розрубав таки це "гордіїв вузол" .. Єдине досягнення петі - це декомунізація топонімів України.. Якщо і будуть в майбутньому позитивні згадки про петю - так це буде декомунізація України.. Це він зробив, міг зробити ще набагато більше - але не зміг..
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Забыли безвиз и отсутствие танков ДНР в Киеве.
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Можно поподробнее про танки «ДНР»? А то я всегда считала что это российские танки
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Естественно что российские. Но подаваться они в рос.СМИ и европейских продажных СМИ как танки ДНР. Танки - это наступательное оружие, и если они завезли их такое количество , что больше чем в Германии, значит у них в планах наступление было и возможно осталось.
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Досягнення ще є...
Але не більше п'яти в цілому...
На фоні 150-ти заявлених, це зовсім ніщо...
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Наша история намного богаче, разнообразнее и сложнее чем такие простые прочтения. И интереснее", - сказал министр.

Наши соседи хотят видеть нас мёртвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса.
© Голда Меир

Источник: https://censor.net.ua/n3161474
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Зебилизация намного страшнее и опаснее коммунизации. Коммунизация держалась на страхе и зомбировании а зебилизация превращает народ в тупое стадо жвачных дебилов...
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это они еще не дошли до стадии тупой агрессии... тогда генетика все вернет на круги своя...
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Зебилизация это миф! Зебилов на самом деле не так много как малюють социологи и ЦВК.
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Вы много видели голосовавших за ЗЕ в живом а не виртуальном виде? Все опросы проводимые на радио и ТВ дают не больше 5-20% зебилов.
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правильніше було б сказати: "не тільки змінити таблички, а й змінити спосіб мислення"
Чи нехай би вулиці України і досі були прикрашені іменами катів українського народу?
А міняти мислення - потрібно десятки років, потрібна належна робота (література, кіно тощо)
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Жизнь сложнее чем "Остаточне прощавай!",а в это время медведчук качает соляру из рашки.Но соевые дают своё дело.Поэтому-спам
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Це Міністр?Це тупень!Кланово-олігархічна систему"кучка-потрох 2000" з бандитів 90-х,вилупків-мажорів системи "совок"(совіцька окупація),які 28-м років деруть штрафи з українця навіть за виготовлення національного продукту-"горілки"-є сепаратна від цього народу "влада",яка вже вкрала та продала 2.5 млн.га с/г землі навіть при "мораторії" на продажу землі.Це мародерна комуняцька мафія в шкірі "дикого капіталізму".
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Мародерна комуняцька мафія в шкірі "дикого капіталізму". Красиво сказал. В яблочко.
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То есть перепрошить мозги. А шо делать с теми у кого их нет?
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Али, ты не обижайся, если что. Я просто продемонстрировал недостатки национализма. Вот теперь мы видим разницу американской системы образования и советской.
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Це не так, бо у тому коментарі ти просто перекрутив історію України. Я особисто розпитував учасників тих подій на Закарпатті і Галичині,як це все відбувалося. Тобі просто невідомо які насправді націоналісти та чому в УПА були євреї та інші нації.
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Изменение в мышлении начинается, как раз, с табличек.
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Бл.дь, так може вже годі показувати радянські комедії по центральним ТБ каналам Наша задача не заменить таблички, а поменять образ мышления, - Бородянский о декоммунизации - Цензор.НЕТ 5714
Чи хоча б якісно їх дублювати їх Українською мовою, бо навіть малолєтки дивлячись радянські комедії думають що в срср було райське життя і туди треба повернутись. Ці комедії гарніше працюють по знищенню України ніж тисячі кацапських ДРГ.
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Есть не комедия, а хороший фильм "Собачье сердце". Там, после операции, у Шарика началась прорезаться человеческая речь. Но он говорил по русски: "Абырвалг!", "Дайте две", "В очередь, сукины дети"... Предлагаю для этой сцены дубляж на украинском: Москаль клятий! Морда кацапська! ********** посіпака! Пам'ятай, чужинець, тут господар українець! Бандера прийде - порядок наведе!
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А який сенс змінювати назву вулиці без зміни таблички? Без зміни таблички для людей вулиця леніна була й залишиться вулицею леніна, як не змінюй її назви. Без таблички пересічний мешканець не завжди згадає нову назву - до старої він просто звик,вона в'їлась в його мозок так само, як і "дєдиваєвалі". А табличка буде щодня нагадувати: це вже не вулиця ката косіора, а вулиця Соборності. Це вже не вулиця крупської, а вулиця Соломії Крушельницької. І діти, замість питання "хто така крупська" будуть батькам задавати питання "А хто така Соломія Крушельницька. А він каже - просто таблички!
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Таблички поменять нужно. Но не нужно выдумывать новые, нежизнеспособные названия. Нужно вернуть исторические имена. Как строители называли, так и пусть называется. У нас вообще, какая-то мания постоянно все переименовывать. Наша задача не заменить таблички, а поменять образ мышления, - Бородянский о декоммунизации - Цензор.НЕТ 5100
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а может вернуть таблички, коль это не важно )))
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Що, грошей на зміну адресних табличок вже не буде, підуть на прожирання чиновникам?
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вы на рожу этого зебобика гляньте)))))
типичный имбецил, а уже министр))))) и главное что спорта. интересно, это чмо сколько раз на турнике подтянется )))))
уже тошнит от этих имбецильных тупых зебобиковских рож))))))))
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😁😁 вот при Пете были умнейшие лица - Гройсман, Елисеев, Райнин

Все щирi украинцы с зашкаливающим интеллектом!
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Наше завдання - не замінити таблички, а поміняти спосіб мислення, - Бородянський про декомунізацію - Цензор.НЕТ 4278не при этих
Утром, возле мемориала памяти жертвам Голодомора было очень много лампадок, свечек, колосков и цветов. Но потом туда приехал Зеленский с женой и для них мемориал почистили. Выбросили все, что до этого принесли люди.

Наше завдання - не замінити таблички, а поміняти спосіб мислення, - Бородянський про декомунізацію - Цензор.НЕТ 5966
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Большинство жителей России можно назвать "людьми ОРДЛО". Такое мнение российский политолог Андрей Пионтковский выразил в колонке для "Каспаров.ru".
"ОРДЛО - это не территория, это образ мыслей. Случайная аббревиатура, неожиданно ставшая емким звуковым иероглифом, в котором заиграли многие обертоны: орда, мурло, оно, моторыло, ЛОН (Лагерь особого назначения). ОРДЛО - это нечто из знаменитого фильма The Thing, стремящееся максимально поглотить все живое, окружающее его", - написал он.
По словам политолога. "проблема Украины в том, что 15-20% ее жителей - ...это люди ОРДЛО".
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лож детектед. Проверено, не поможет. Хочешь помочь? Дай денег
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неужели призрак коммунизма до сих пор бродит по Украине???
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совсем немного про Украину, честь и отношение к этому настоящего президента и нынешнего недоразумения
https://twitter.com/i/status/1198512424086847488
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ты конечно философ изя бородянский, но без смены табличек не поменяеться и образ мышления! пример? да пожалуйста сколько угодно - коммуняки и памятники ленина сралина, колорадские ленточки и рашка, жуков и Одесса, московский проспект и проспект С.Бандеры, жуков и Харьков., лугандон и триколоры, трезуб и двухголовая курица.... можно перечислять до бесконечности.... кто тебя на эту посаду поставил а хфилософ? ты хоть о креативном мышлении что то слышал??? блин, я этим слугами поражаюсь!
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