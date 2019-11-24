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 Суспільство
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Все про:голодування (324) Закревська Євгенія (39)

 Адвокат сімей Небесної Сотні Закревська голодує 4-ту добу: "Шанси на продовження розслідування справ Майдану худнуть разом зі мною"

Голодування адвоката Євгенії Закревської, яка представляє в суді сім'ї загиблих і постраждалих під час подій на Майдані, триває вже четверту добу. За цей час вона втратила вже майже два кілограми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Закревської у фейсбуці.

"Сьогодні порівняла кількість слідчих управління спецрозслідування станом на 1.07.2019 і станом на 20.11.2019. З 67 залишилося 25. Шанси на продовження розслідування справ Майдану худнуть разом зі мною", - написала вона.

Крім того, як повідомила Закревська, на знак солідарності з нею 22 листопада оголосили голодування двоє активістів: Михайло Шекета та Микола Колорович із Мукачева.

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Нагадаємо, адвокатка сімей Небесної Сотні Закревська оголосила голодування. Вона голодуватиме доти, доки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування. З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

Адвокат сімей Небесної Сотні Закревська голодує 4-ту добу: Шанси на продовження розслідування справ Майдану худнуть разом зі мною 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161473
 
 
 Топ коментарі
 
К сожалению вряд ли голодовка что то даст. Украинцев это мало волнует. вот ниже изложеная новость на этом же цензоре о тушении автомобиля БМВ в россии сорбрала намного больше просмотров и комментариев. гавно украинцев интересует больше...
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Боюсь, що вона не відступиться !
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Конечно, она общалась с родственниками убитых. ЭТО ТАКОЕ БОЛЬШОЕ ГОРЕ У ЛЮДЕЙ.
Пока, блин, БУБОЧКА в спортзале АП
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Конечно, она общалась с родственниками убитых. ЭТО ТАКОЕ БОЛЬШОЕ ГОРЕ У ЛЮДЕЙ.
Пока, блин, БУБОЧКА в спортзале АП
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Софочка!!!
А ну-ка, скажите мне, а почему она не голодала с мая 14-го по июнь 19-го???
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К сожалению вряд ли голодовка что то даст. Украинцев это мало волнует. вот ниже изложеная новость на этом же цензоре о тушении автомобиля БМВ в россии сорбрала намного больше просмотров и комментариев. гавно украинцев интересует больше...
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67 человек 5 лет занимаются одним делом? наверное,много успели накопать...а в апреле даже институтскую решили убрать,т.к. уже все стало ясно к концу каденции сладкого граната
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що значить одним ділом? в тій справі десятки вбитих, все треба описати, встановити обставини вбивства кожного.
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Що говорив Портнов про вбивства на Майдані?
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Портнов тут при чому? він, що визначає ці питання?
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Так, визначає. Прочитай про новий касетний скандал у Труби.
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Ви все слухали? Не знаєте хто подавав на Порошенка? Там якраз є про це. До того ж це одна зебільна шайка-лейка бєні.
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ну подавав, то й що?, якщо немає складу злочину - справу закриє прокурор, якщо буде підозра -суд.
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Якби ж у нас було незалежне розслідування! Тепер після скандалу на ДБР можна поставити хреста.
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за пять лет при власти самого патриотичного патриота в галактике и Вселенной с командой матёрых профессианалов не смогли развязать этот узел, куда уж при агенте кремля и аматоре..
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Це має стосунок до голодування Закревської? Це в дно вона Бубочку не любить, що в рвшила голодувати саме при ньому, а не при Порошенку. Порозоботка, нє?
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він її мама, щоб його любили..? рабська свідомість вимальовує дуже дивні, як на мене, комбінації любові та раціональності..
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Самі себе ВОНИ ніколи не посадять - так що шансів немає жодних!
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В смысле???
Это 95-й квартал занимался расстрелом?
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Зебня тільки позлорадствує коли їй стане погано, а не дай Боже летальний ісход...
Марна справа... Адвокат семей Небесной Сотни Закревская голодает 4-е сутки: "Шансы на продолжение расследования дел Майдана худеют вместе со мной" - Цензор.НЕТ 413
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С какого перепугу она должна умереть ?
Это только на пользу организму !
Я неделю голодала (только на воде) , правда похудела на 5 кг 😱
Но жива и здорова как видишь . 😊
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Всё зависит от особенностей организма и длительности голодания.
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Зелена влада, щоб догодити фуйлу та принести в Україну мир- руцкій, буде проводити розслідування про вчинення державного перевороту майданівцями та обвинувачувати Петю у війні.
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На жаль ,ви знов скуштували дурализатора на кшталт гаджета з мен ін блек. Нагадую просту істину , що ***** смоктав саме Петя з його власноруч підписаними капітуляціями України та поставками електрики до окупованого Криму.
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Такое и в страшном сне не могли представить еще месяцев десять назад...
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так те. що в прокуратури заберуть слідство було відомо давно.
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Якби прокуратура не хотіла, то за півроку все було би закінчено😯
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тисячі томів та сотні епізодів? - розкажіть казки. Такі справи розслідуються роками.
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Так її і так вже роками розслідують, а тепер взагалі хочуть припинити, бо є вказівка.
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Тоді ця справа не буде розслідуватися і її покладуть у далеку шухляду.
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як можна не розслідувати справу, в якій десятки вбитих? - так не буває.
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Что именно?
Что за пять лет ничего не нашлось?
Так она голодает в протест прошлой власти или нынешней?
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Интересно ,на скока она поправится за время голодания?
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Смешно читать про все эти голодовки, кому она хуже этим сделает? Если серьезно, то сбросить лишние кило - это только на пользу, в принципиальность и решимость довести дело до конца я не верю!
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Уже давно не действуют голодовки, как и митинги. Хочешь результат- собираешь группу активистов под 1 млн. украинцев возле госструктуры, типа ГПУ и даешь срок 1 день на результат .
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Знала бы Небесная Сотня , чем всё закончится .
Девушку жаль , похоже , что куёвый пианист жесток по натуре , толку не будет с голодовки , отговорите её , кто с ней рядом , жаль её !
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Коли парубій з однодумцями приймали закон про передачу справ з ГПУ до ДБР, вже тоді було зрозуміло навіщо це робится. Закревська краще за багатьох знала,для чого це і кому потрібно ,щоб справи Майдана згідно цього закону ДБР розпочинала з самого початку.Але тоді вона мовчала, тим паче не голодувала і не бігала по каналах з протестами.
Висновок тут однозначний,вона в темі.
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Почти 6 лет ждали правосудия,а тут от 2х недель словесное недержание.
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Небесная сотня сейчас не в формате. Главный тренд и национальная идея- продать всю украинскую землю кагалу а самим украинцам перебираться на помойки и под теплотрасу на ПМЖ
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Ні Пєця, ні Зєля не зацікавлені в розслідуванні злочинів на Майдані. Пєця - тому, що він себе готував на хвилі Майдану в лідери, а Вовік взагалі антимайданівець.
Тільки наступний за Вовіком може розслідувати ці злочини. Може. Але наші абинеюльки знайдуть ще якогось "однотурового", тому і це не факт.
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Ну и к чему этот пиар, голосование по этому делу будет 3 декабря.
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Якби ж це піар,вона мовчала коли приймали закон і не вимагала його не приймати,потім не вимагала тоді прийняти і поправку,а тепер від нової влади їй все подавай.Це зумисне маніпулювання з переведенням стрілок,а також робота на тих,хто не зацікавлений в розслідуваннях
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К сожалению Зеленский продолжит сливать расследования убийств Майдана, это одно из требований путина, а он всё выполнит что путин ему прикажет
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5 лет бездействия следствия её полностью устраивало, а тут не может подождать 10 дней до принятия поправок в Раде.
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справді якось все мутно. чого вона взагалі голодує?
за пороха прийняли закон що генпрокуратура позбавляється слідчих функцій. тепер у колишніх слідчих генпрокуратури є вибір або пройти переатестацію і стати прокурорами і залишитися в генпрокуратурі або перейти слідчими до дбр. може вони не хочуть переходити в дбр? ця проблема більш виглядає як тимчасова кадрова. сам труба казав що в дбр зараз проблеми зі слідчими.
і взагалі незрозуміла ця "туга" за горбатюком.
може дехто хотів би щоб залишилась "логіка розслідування" справ по майдану яка була за минулої влади чи просто створюють "шум".
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не надо голодать - бесполезно!
а вот информационную атаку надо проводить периодически... поднимать родственников "Небесной Сотни", пусть они требуют, подают иски, встречаются с прессой, хранят материалы и доказательства, собирают свидетельства тех, кто был рядом... короче не дают забыть эту боль (а напоминают о ней постоянно, не только в годовщине)...чтобы антимайдан не взял верх...хоть портнов и пытается все вывернуть наизнанку...
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Один вопрос ей?.Когда пьяницу комсомольца и упыря Петя назначал.Чего не голодала?
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