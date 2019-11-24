 Адвокат сімей Небесної Сотні Закревська голодує 4-ту добу: "Шанси на продовження розслідування справ Майдану худнуть разом зі мною"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Закревської у фейсбуці.
"Сьогодні порівняла кількість слідчих управління спецрозслідування станом на 1.07.2019 і станом на 20.11.2019. З 67 залишилося 25. Шанси на продовження розслідування справ Майдану худнуть разом зі мною", - написала вона.
Крім того, як повідомила Закревська, на знак солідарності з нею 22 листопада оголосили голодування двоє активістів: Михайло Шекета та Микола Колорович із Мукачева.
Нагадаємо, адвокатка сімей Небесної Сотні Закревська оголосила голодування. Вона голодуватиме доти, доки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування. З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.
21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.
Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.
Пока, блин, БУБОЧКА в спортзале АП
А ну-ка, скажите мне, а почему она не голодала с мая 14-го по июнь 19-го???
Это 95-й квартал занимался расстрелом?
Марна справа...
Это только на пользу организму !
Я неделю голодала (только на воде) , правда похудела на 5 кг 😱
Но жива и здорова как видишь . 😊
Что за пять лет ничего не нашлось?
Так она голодает в протест прошлой власти или нынешней?
Девушку жаль , похоже , что куёвый пианист жесток по натуре , толку не будет с голодовки , отговорите её , кто с ней рядом , жаль её !
Висновок тут однозначний,вона в темі.
Тільки наступний за Вовіком може розслідувати ці злочини. Може. Але наші абинеюльки знайдуть ще якогось "однотурового", тому і це не факт.
за пороха прийняли закон що генпрокуратура позбавляється слідчих функцій. тепер у колишніх слідчих генпрокуратури є вибір або пройти переатестацію і стати прокурорами і залишитися в генпрокуратурі або перейти слідчими до дбр. може вони не хочуть переходити в дбр? ця проблема більш виглядає як тимчасова кадрова. сам труба казав що в дбр зараз проблеми зі слідчими.
і взагалі незрозуміла ця "туга" за горбатюком.
може дехто хотів би щоб залишилась "логіка розслідування" справ по майдану яка була за минулої влади чи просто створюють "шум".
а вот информационную атаку надо проводить периодически... поднимать родственников "Небесной Сотни", пусть они требуют, подают иски, встречаются с прессой, хранят материалы и доказательства, собирают свидетельства тех, кто был рядом... короче не дают забыть эту боль (а напоминают о ней постоянно, не только в годовщине)...чтобы антимайдан не взял верх...хоть портнов и пытается все вывернуть наизнанку...