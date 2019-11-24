 Стовідсоткова маніпуляція. Про деталі реєстрації свого бізнесу я заздалегідь повідомляв, - Єрмак про сюжет на "Прямому"

Про це він повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.
"1. ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека" ніколи не вело жодної господарської діяльності. Про що ми заздалегідь повідомили журналістам телеканалу "Прямий".
2. Власник другої частки в цьому ТОВ - ТОВ "Сарич" - не має до мене жодного стосунку. Я не контролюю і не можу знати, хто і коли його перереєстрував і на кого.
3. ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека" було зареєстровано у 2001 році, і я не можу його закрити, оскільки не маю зв'язку з іншою стороною.
4. Навіть якщо ви співзасновник ТОВ, а інший співзасновник - юридична особа (яка вам не належить), і цю юридичну особу без вашого відома продали комусь, то це жодним чином не доводить, що ви якось із цим пов'язані чи маєте на це якийсь вплив", - заявив Єрмак.
Він наголосив, що про все це заздалегідь повідомив журналістам телеканалу "Прямий". Тому вважає сюжет про його зв'язки з Ротенбергом стовідсотковою маніпуляцією.
Нагадаємо, на каналі "Прямий" вийшов матеріал про те, що новими власниками кримської компанії "Сарич", яка є співзасновником компанії Єрмака "Інтерпромфінанс-безпека", стали люди з орбіти російського олігарха Ротенберга. Таким чином, за твердженням журналістів, нові власники стали діловими партнерами Єрмака.
Анекдот. Приставился олигарх. На том свете стоит на раздорожье: РАЙ - АД. Он быстренько к воротам рая. Стучит. Никто не открывает. Он еще сильнее стучит, еще и еще...
А там, где АД, черти беснуются и кричат ему:
- Давай к нам!
Отмахивается от них новоприставленный и снова колотит в ворота РАЯ.
Наконец открывается форточка. Там ангел:
- Чего стучишь?
- Открывай быстрее, мне сюда.
- На сегодня никаких заказов не было.
- Как так, а я.
Посмотрел ангел в свой талмуд...
- Нет тебя.
- Как нет. Я самую большую свечку на все праздники ставил, церкви строил, купола золотил, самый большой золотой крест у меня на груди... Открывай быстро!
- Ладно, - говорит ангел, - пойду узнаю.
А черти смолу кипятят, сковороды большущие калят:
- К нам тебе, к нам, орут они.
Долго не было ангела. Наконец появился.
- Да, все верно, - говорит.- И церкви ты строил, и деньги давал, и купола крыл. Но они посовещались и решили вернуть тебе деньги.
...Телеканал "Прямий" та Петро Порошенко: хто справжній власник - 24 Канал
У владі мають бути ті, хто і до 2014 вважав московію одвічним ворогом нашого народу, хто ніколи не вважав мацкву центром міра і не прагнув до мацкви, хто завжди був свідомим українцем!
Может кто знает - по какому округу они проходили в качестве кандидатов от "СН" ?
Жду от властей постепенного привлечения к ответственности пропагандонов в СМИ за недостоверную информацию, за однобокую подачу информацию
Украинцы имеют право получать правдивую информацию, а не потоки лжи с телеканалов и интернет-изданий.
То шо кацапы отжав Крым отжали и какую-то фирму, перерегив ее на себя, это не бизнес с Ротенбергами
Про бизнес кстати на Прямом не было ни словечка. Обычная манипуляция, значит.
Погуглите за что в Британии оштрафовали Рашу Тудэй.
Кацапы же все по закону делают, тут отжали Крым, какую-то фирму которая в учредителях была, тоже
Как они могли?!!
А как насчёт Мальдивского офшора?
Ротенберг зареєстрував на нього фірму прокладку з намірами співпраці, однак фірма не працювала, але гроші через неї качались і напевно не малі і на що вони були потрачені думки не виникає . А скільки таких фірм прокладок і підстилок в Україні.
І ця гидота має совість стверджувати що вони борці за Україну.
А зрозуміло вони борці за загарбання України москалями.
Зелена шмаркля це дійсно вирок Україні. Це і головна біль і тяжка хвороба.
Але ми одужаємо, шмарклю вишмаркаємо.
Слава Україні.
😀 Клоун...
А какой же тогла идиот его купил？
Бригадир, дайте ему прибавку и премию, такой талантище
Даже лом опровергать каждое его слово. Бо в в каждом слове уже содержится несколько π|£дежей.
Висновок: Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуна. А їх протистояння удаване, постановочне.
Дострокові.