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 Політика України
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Все про:бізнес (389) Крим (7836) Ротенберг (9) Єрмак Андрій (42)

 Стовідсоткова маніпуляція. Про деталі реєстрації свого бізнесу я заздалегідь повідомляв, - Єрмак про сюжет на "Прямому"

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак відреагував на сюжет про його компанію "Інтерпромфінанс-безпека", назвавши його маніпулятивним.

Про це він повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.

"1. ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека" ніколи не вело жодної господарської діяльності. Про що ми заздалегідь повідомили журналістам телеканалу "Прямий".

2. Власник другої частки в цьому ТОВ - ТОВ "Сарич" - не має до мене жодного стосунку. Я не контролюю і не можу знати, хто і коли його перереєстрував і на кого.

3. ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека" було зареєстровано у 2001 році, і я не можу його закрити, оскільки не маю зв'язку з іншою стороною.

4. Навіть якщо ви співзасновник ТОВ, а інший співзасновник - юридична особа (яка вам не належить), і цю юридичну особу без вашого відома продали комусь, то це жодним чином не доводить, що ви якось із цим пов'язані чи маєте на це якийсь вплив", - заявив Єрмак.

Він наголосив, що про все це заздалегідь повідомив журналістам телеканалу "Прямий". Тому вважає сюжет про його зв'язки з Ротенбергом стовідсотковою маніпуляцією.

Читайте також: В Україні є політики, яким невигідно завершення війни, тому не дивуюся інформатаці на мене, - Єрмак

Нагадаємо, на каналі "Прямий" вийшов матеріал про те, що новими власниками кримської компанії "Сарич", яка є співзасновником компанії Єрмака "Інтерпромфінанс-безпека", стали люди з орбіти російського олігарха Ротенберга. Таким чином, за твердженням журналістів, нові власники стали діловими партнерами Єрмака.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161470
 
   
 Топ коментарі
 
Вміють зелені локшину на вуха лохторату вішати...
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Манипуляция??? В Украине вообще избирали президентом Голобородько на велосипеде а избрали какое-то гнусавое чмо. Вот где манипуляция!
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Предателей.Там весь сброд собрал зеленский.Они Украина не заспужила таких говнюков.
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Ага. Вночі Ситнік їздив до Пєці додому і три години позаминулого літа встановлював йому пастку на щурів. Ага.
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Что за ересь пишет этот Ермак. Он сам-то верит в эту ахинею( Для кого он это пишет и говорит. Что значит не могу закрыть. Так брось его нахер, отдай им за 0 копеек, через суд. Не уважаешь людей - себя хотя бы уважай на те 0 копеек. Те брехали, эти тоже брехуны. Ни стыда, не совести. А потом удивляются: почему у них дети больные рождаются. В жизни ничего не проходит бесследно. И бог наказывает очень жестоко, по самому больному бьет. Грехи можно отмолить, но только, если искренне.
Анекдот. Приставился олигарх. На том свете стоит на раздорожье: РАЙ - АД. Он быстренько к воротам рая. Стучит. Никто не открывает. Он еще сильнее стучит, еще и еще...
А там, где АД, черти беснуются и кричат ему:
- Давай к нам!
Отмахивается от них новоприставленный и снова колотит в ворота РАЯ.
Наконец открывается форточка. Там ангел:
- Чего стучишь?
- Открывай быстрее, мне сюда.
- На сегодня никаких заказов не было.
- Как так, а я.
Посмотрел ангел в свой талмуд...
- Нет тебя.
- Как нет. Я самую большую свечку на все праздники ставил, церкви строил, купола золотил, самый большой золотой крест у меня на груди... Открывай быстро!
- Ладно, - говорит ангел, - пойду узнаю.
А черти смолу кипятят, сковороды большущие калят:
- К нам тебе, к нам, орут они.
Долго не было ангела. Наконец появился.
- Да, все верно, - говорит.- И церкви ты строил, и деньги давал, и купола крыл. Но они посовещались и решили вернуть тебе деньги.
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О, а говорят что на том свете деньги не ходют, так таки есть и ходют ?
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Як там написано в одному творі: "Мовчіть, принцесо! Ви так невинні, що можете сказати страшні речі". Бо якщо справжній власник "Прямого" - Президент Порошенко, Стовідсоткова маніпуляція. Про деталі реєстрації свого бізнесу я заздалегідь повідомляв, - Єрмак про сюжет на "Прямому" - Цензор.НЕТ 5346 або його найближче оточення, то це значить, як мінімум, три важливі речі. Перше: нинішній Президент та його друзі порушують закон про прозорість медіавласності, який передбачає розкриття імен справжніх власників каналів. Ми і раніше підозрювали, що нинішній власник - екс-регіонал Макеєнко - просто звичайна підставна особа, яка погодилася собою прикрити справжніх господарів каналу.



...Телеканал "Прямий" та Петро Порошенко: хто справжній власник - 24 Канал Стовідсоткова маніпуляція. Про деталі реєстрації свого бізнесу я заздалегідь повідомляв, - Єрмак про сюжет на "Прямому" - Цензор.НЕТ 5346
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А можна виключити із влади УСІХ, хто хоч колись мав бізнес у рашці? Навіть до 2014!

У владі мають бути ті, хто і до 2014 вважав московію одвічним ворогом нашого народу, хто ніколи не вважав мацкву центром міра і не прагнув до мацкви, хто завжди був свідомим українцем!
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Боюсь що всі кабінети і офіси порожніми залишаться!
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Та ладно. Я в Москвы вже років з 30 не був, а коли кажу про це, то таких же багато знаходиться
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Во как. Голосовали за Голобородьку, а страной управляют Богдан и Ермак.
Может кто знает - по какому округу они проходили в качестве кандидатов от "СН" ?
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Головне що на всі випадки життя у них вже є заздалегідь приготоване пояснення.
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А никто и не сомневался что это высосанная из пальца история, пропагандистские помои

Жду от властей постепенного привлечения к ответственности пропагандонов в СМИ за недостоверную информацию, за однобокую подачу информацию

Украинцы имеют право получать правдивую информацию, а не потоки лжи с телеканалов и интернет-изданий.
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Ага, у мене є бізнес з Ротненбергом, тому,, що неможу його закрити і ніяк продати. Плакати хочеться, ви мої бубочки. Цікаво, а мама у цього мілашки теж любить швидкість?
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Да нет там бизнеса, компания не ведёт никакой деятельности

То шо кацапы отжав Крым отжали и какую-то фирму, перерегив ее на себя, это не бизнес с Ротенбергами

Про бизнес кстати на Прямом не было ни словечка. Обычная манипуляция, значит.

Погуглите за что в Британии оштрафовали Рашу Тудэй.
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Як так можна перереєструвати фірму в Криму без згоди агціонера чи співвласника? і це після 2014 року.
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Действительно
Кацапы же все по закону делают, тут отжали Крым, какую-то фирму которая в учредителях была, тоже

Как они могли?!!
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Да что ты говоришь?
А как насчёт Мальдивского офшора?
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Єрмак це погоняло, а яке його справжнє ім"я, яке записано у військовому квитку що зберігається у сейфі ФСБ.
Ротенберг зареєстрував на нього фірму прокладку з намірами співпраці, однак фірма не працювала, але гроші через неї качались і напевно не малі і на що вони були потрачені думки не виникає . А скільки таких фірм прокладок і підстилок в Україні.
І ця гидота має совість стверджувати що вони борці за Україну.
А зрозуміло вони борці за загарбання України москалями.
Зелена шмаркля це дійсно вирок Україні. Це і головна біль і тяжка хвороба.

Але ми одужаємо, шмарклю вишмаркаємо.
Слава Україні.
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"ООО не вело ни какой хозяйственной деятельеости"（с）

😀 Клоун...
А какой же тогла идиот его купил？
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Ермак не манди! Основной мессидж программы был что ты связан с ФСБ России. При твоем непосредственном участии подготовки встречи Торчка и Трампа, произошло самое страшное- провал встречи и начало процедуры импичмента, что на время , выбило США из обоймы влияния на Нормандскую встречу. Это называется операция по нейтрализации влияния, понятно что до выборов нового Президента США, никто после таких скандалов занимать активную позицию по Украине не будет. Теперь главную скрипку во внешнем управлении процессом будет играть Франция и Германия! А это на руку Кассапстану. Твой всраный бизнесс никого не интересует, его показали исключительно с точки зрения косвенных фактов твоей связи с Верхушкой Кассапии.
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А яке відношення має Порох до Офіса преЗЕдента?
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О май гад, как оригинально ты оппонируешь
Бригадир, дайте ему прибавку и премию, такой талантище
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Відчувається 95 квартал- таке ж бездарне кривляння.
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О нет твоё бездарное кривляние - это не Квартал, а Кривое зеркало
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Сам Зеля і його оточення таке гівно, що не треба і кидати на вентилятор. Воно саме лізе кожного дня, з кожним роликом нашого припіздєнта, кожним зашкваром тупого і Богдана і їхнього ляльковода Каломойші.. Морду не поголив на зустріч із високопосадовцем іншої країни, бо забобони, а груди (а може і дупу) поголив. Бридко
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Ти торчок чи просто гальмо? Зараз кінець 2019 року і препіздент вже 7 місяців ЗЕшмаркля! Прокинься, чи вже відкинься, якщо торчок.
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Киздит как дышит!
Даже лом опровергать каждое его слово. Бо в в каждом слове уже содержится несколько π|£дежей.
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Як так вийшло в нашому королівстві, що люди (помічники президента, працівники і керівник офісу президента), які мають безпосередній вплив на прийняття рішень, підготовку інформації, грандіозні корупційні можливостіне не мають статусу державних службовців? Вони не приймають присягу держслужбовця, не подають декларації про статки, роби що хочеш і ні за що не відповідай..
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У тому і задум, усі ці "сірі кардинали" не мають офіційного відношення до вирішуваних питань. До прикладу, зовнішню політику фактично провадить пан Ермак, але є нічого не вирішуючий офіційний міністр закордонних справ пан Пристайко і в разі чого можна відхреститися від одіозних рішень, змінити позицію на протилежну, маніпулювати громадською думкою та таке інше, дуже зручно. Це така собі візантійщина притаманна пострадянським країнам.
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Эти неуклюжие оправдания на 100% подтверждают что Ермак руками и ногами связан с Кремлём и наряду с Богданом действует в интересах РФ при согласии Зеленского, вся эта шайка является марионетками Коломойского который в свою очередь договорился с Путиным о продаже Украины по сходной цене в виде возможности вести бизнес в РФ и спасти свою задницу от американского и британского правосудия.
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Манипулятивные технологии Кремля всецело используются информационными помойками Порошенко,Ахметова и другими друзями кремля.
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Спасибі, відкрив очі. А то я думам чого так )(уйло ненавидить Пороха і нахвалює Зелю?. А це таке маскування. Тепер ясно
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Какая чудесная компания против Зеленского: Порошенко с порохоскотом, Медведчуки/Бойки с говноканалами, Шавка-Ляшко и его кормчий - Ахметов, Йуля и матькивщина, а теперь ещё и Пушилин. Все они в унисон орут, что люди голосовавшие за Зеленского сделали правильный выбор.
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От ти типовий ольгінській бот - просте пересмикування сенсів і всі начбето в лайні, а ти гагарін! Ідіот ольгінський - не проти ЗЕ , а проти ідіотизму і зради ЗЕ та його бобіків! ЗЕбот!
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Українське суспільство розколюють зі страшною силою. Що Пєця - російський шпигун, - зрозуміло було ще з часу Іловайська. Але тепер Пєця раптом став "цинічним бандеівцем". Але і кіт в мішку Вовік виявивсь ліквідаційною комісією для України! Судячи з його "ринку землі" і інших розпродажів стратегічних підприємств.
Висновок: Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуна. А їх протистояння удаване, постановочне.
Дострокові.
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ну а ты при них резидентом. задолбало ты, ванечка )))))
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У Ванєчкі- "манєчка". Він вірний електорат Йулі. Всі решта шпигуни. Чомусь він не включив у список Кучму і решту презів.
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Розкажи про зовнішньо- політичні "здобутки". Їх немає. Все, що ти робиш, на благо нашого ворога і здачу України. Міжнарожні досягнення пані Зеркаль ( старої команди), для вас, як кістка в горлі. "Зеркаль о своей отставке: Я не тот персонаж, который о дружбе с РФ"
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