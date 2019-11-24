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Все про:Коломойський (667) Приватбанк (347) Крумханзл (3) Дубінський (38)

 Слуга народу Дубінський: "Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління "Приватбанку" Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді"

Глава правління "Приватбанку" Петро Крумханзл потрапив у реанімацію з інфарктом після занять у тренажерному залі.

Про це повідомив нардеп від СН Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.

"У голови правління "Приватбанку" Крумханзла в тренажерному залі стався інфаркт. Перебуває в реанімації в стані середньої тяжкості, в загальній палаті на 6 ліжок", - написав він.

Дубінський зазначив, що у своєму тості олігарх Коломойський 25 жовтня в день звільнення Дніпра від німецько-фашистських загарбників побажав, щоб "цей представник "Waffen-SS" відправився додому в будь-якому вигляді", і тепер, на думку нардепа, цей тост збувається.

Читайте також: Коломойський: Приватбанк "повернеться" мені найближчим часом

Водночас у пресслужбі "Приватбанку" "Лізі" повідомили, що главу правління Петра Крумханзла було госпіталізовано після занять у спортзалі, але наразі його здоров'ю нічого не загрожує.

"Зараз він перебуває в лікарні. Після кількох днів відпочинку і реабілітації повернеться до роботи", - зазначив прессекретар "Приватбанку" Олег Серга.

Водночас він спростував інформацію про те, ніби Крумханзла госпіталізували з інфарктом, про що раніше повідомив депутат Олександр Дубінський.

Слуга народу Дубінський: Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління Приватбанку Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161469
 
 
 Топ коментарі
 
Геніальне гасло: «Зробимо їх разом!» об'єднало бидло всієї країни. Жодна тварина не спитала: «Зачєм?»
(C)
@Karakay67
🤔
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Зебилы радуются за Беню... таки упоротые они на всю голову.
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моника комедиант - лицемер
только 73 этого не хотят понимать
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ВОПРОСЫ НЕ К ЗЕЛЕНСКОМУ, А К СЛУЖБЕ ОХРАНЫ ПРЕЗИДЕНТА. КОТОРАЯ И ПРИ ПАРАШОНКЕ, И ПРИ КУЧМЕ РАБОТАЛА ТАК ЖЕ САМО. 😂😅😂
ЭТО СТАНДАРТЫ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ПРЕЗИДЕНТА. ТУТ ВЫ ЗРАДУ НЕНАЙДЁТЕ. 😂😅😂😂
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Наші зебіли (тупоголові лохі і кацапи) вибрали собі жидів,щоб вони ними керували і все грабували. Якщо ти ідіот від народження,то це на все життя.
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А Параша не жид, Вальцман не жид? 😅
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Єврей той кого антисеміт вважає євреєм.
Антисеміт ненавидить всії євреїв і оголошує євреями всіх кого ненавидить. (с) А щодо Зеленського, то він сам казав що він єврей.
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ну тогда выпьем за то, чтобы каломойша попал в руки американской фемиды за отмывания 400 лярдов.
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А если разодраться с эпизодом по электроэнергии, то тут своеобразный вопрос. Коломойша своим действием по покупке электроэнергии в парашке, фактически киданул други олегархов, которые по сговору с правительством, держат завышенную цену на электроэнергию, и чтобы не сбивать цену просто сокращают её выработку, останавливают энергоблоки атомной. Иначе за зелёную Ахметки ,завышенную цену платить не смогут. Но так как у нас бесхребетное правительство, или продажное частями. Антикоррупционное не существует, только на бумаге есть. Тарифы сохраняются и защищаются на таком не обоснованном уровне, с рентабельностью производства 1000%. И так будет , до последнего энергопотребляющего предприятия в Украине. Когда последнее разорится, тогда и тарифы начнут падать..
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Или когда военная хунта к власти придёт, и вывесит всех олигархов вдоль Крещатика на просушку.
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Тут нюансик есть. Не дай Бог придет хунта имени Авакова.
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Не прийде ця хунта, бо її просто нема.
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- Изя, как ты считаешь, вернут Приват Коломойскому?
- Беня не такой мелочный. Зачем ему Приват, когда к его услугам вся страна?
(С)
@Anakoyher
🤔
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Тобто Бєня чорноротий, а Дубінський обговорює свого роботодавця🐸
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Ага...
А порохоботы вцепились в эту новость и обсасуют её...
Никак не могут насосаться Слуга народу Дубінський: "Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління "Приватбанку" Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді" - Цензор.НЕТ 4311
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Я тільки прочитав статтю де рекомендують купувати сомів.
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Я теперь понимаю, откуда и почему пошло поганяло Абу
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Тут теж Беня наврочив !:?.. Слуга народу Дубінський: "Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління "Приватбанку" Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді" - Цензор.НЕТ 5402
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..Слуга народу Дубінський: "Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління "Приватбанку" Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді" - Цензор.НЕТ 6905....
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Петр Крумханзл за національністю чех, а щурам всюди "Waffen-SS" ввижається. )))
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быдло совковое тупое. одно празднует возвращение совковых расстрельных команд, второй тоже идиот.
реально пока не подохнет последний совковый пионер - будет вот так вот. как будто заражали специально чем-то и оно так и будет скулить о кал.басе и бломбире и праздновать 23-е февраля Слуга народу Дубінський: "Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління "Приватбанку" Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді" - Цензор.НЕТ 4527
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Останньому совковому піонеру зараз 38 років.
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мастер путешествия во времени бородатая тёлка среюни дубинский шкварится со скоростью забега его делда из полит упра ЗФ РККА модели 41й год Слуга народу Дубінський: "Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління "Приватбанку" Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді" - Цензор.НЕТ 5768
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Коли пітерки прихватизували 2.5 млн.га землі з "Приватом"-це називається "Прихват".Не здивуюся,якщо Беня відбере своє і приватизує ще 7.5 млн.га землі і назве це все "Україна".
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И что, ГПУ не рассматривает этот тост, как угрозу? Удивительно. Да?
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В свете инфы на "Трубу прорвало" ничего удивительного - одна шайка лейка
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Так где Рынок электроэнергии? Нужно принять закон! На внутреннем рынке цена не может быть выше чем продаётся за границу! Если она продаётся дешевле за бугор, то цены автоматически понижать на внутреннем всем! Так пауки сами себя сьедят.
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Господи! Ну как же хочется быть вечно молодым и здоровым! Столько телок вокруг пасется, Господи! (Крумханзл. Ну и кликуха!)
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шо это за инфаркт такой, если "После пары дней отдыха и реабилитации вернется к работе" ..? Слуга народу Дубінський: "Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління "Приватбанку" Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді" - Цензор.НЕТ 1608
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ЧТоб не сесть в тюрьму, а бабки можно продолжать тырить
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Беня Наперсточник и его зеленая команда

Вот пошло-поехало, было и уехало!
Кручу верчу - обмануть хочу!
Кручу шарик - плачу гонорарик!
У волшебника Колоймана - все по честному, без обмана!
Смотрим 1+1 внимательно выигрываем обязательно!
Любимая игра Виктора Цоя, со времен застоя!
Еврейская рулетка, она же татарское лотто, можно выиграть Укрнафту, можно и пальто!
А ещё в придачу, преЗЕдента и дачу!
Пришел миллионер, а ушёл - миллиардер!
Принимаем банки, Дубилеты и дамские пистолеты!
За хорошее зрение - сто гривен премия!
Ходим, ходим, мимо не проходим!
Смотрим внимательно, - выиграем обязательно!
А кто просто так стоит и глаза пучит, тот ничего не получит!
За хорошее зрение - денежная премия, за плохое зрение - к Ляшку направление!
Последний раз покажу и домой ухожу!
Я приехал из Швейцарии на зеленом велике, велик сломался, а я тут остался!
Вот вам пятьдесят на посадку Свинарчуков и других поросят!
Кто с дядей Беней не играет, - тот сладкого не покупает!
Если сильно повезёт, можно выиграть вертолет, завод в Кентукки и бесплатный перелет!
Кооператив "Слуга Народа", - проведем в Раду любого урода!
Насиловал, воровал, - Бене отслюнявил и куш сорвал!
Кручу верчу - обмануть хочу!
Мама любит скорость, слуги любят шик, Кива передернул, - настоящий мужик!
Если нет в бюджете денег, привяжите к жопе веник, - метите-метите, но к МВФ не ходите!
Кручу верчу - запутать хочу!
Пошло-поехало, было и уехало!
Морской трибунал на три корыта променял, a газовый арбитраж меняю на свой Гурзуфский гараж!
А кому не нравится наше представление, тому даю уведомление, что 73% дебилов проголосовало за то, чтобы так было!
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Навіщо побрихенькі лайна рогатого, дубіни тут ваще обговорювати??? він бидло кацапське, дубінський, такий собі кінь троянський...= (дубінський)
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Нацисти у порівнянні з дубинським- діти !
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Ахаха! Эко как цензоровские члены правления и мажоритарные акционеры "Привата" всполошились. Трясут губами, хлопают ушами по щекам... Беня своё заберёт, это его паноптикум.
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От вы любите всяким панам из-за бугра лизать что обычно люди не лижут никогда
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Дубинський хай за маму на "Мазератті" турбується - "правдолюб " хрєнов!
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То син "швидкоїздної матусі" говорить, що "глибоко віруючий", який блюде шабат, є чорноротим і кляне людей?
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ДУБинский , одна дурная извилина портит тебе всю голову и не только !
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Он репортёр...
Медиа-звиздун - его кредо Слуга народу Дубінський: "Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління "Приватбанку" Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді" - Цензор.НЕТ 1284
Я понимаю если б эту новость загнали в жёлтую прессу...
Или... ЦН уже является таким?
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Вы пропустили новости последних 6 месяцев?
Черноротый, хуцпатый, без морали и совести Дубинский уже несколько месяцев как НАРДЕП.
Про их облико-Аморале нужно писать и на таких сайтах.
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Блин!
Я ж забыл...
Если не будет таких важных новостей, то что тогда будут обсасывать порохоботы
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Вы не могли это отрицать, потому что мы это не обсуждали.
И кем нужно быть, чтобы отрицать свое присутствие, когда его все видят?))
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говорящая нацистская ж0па халамойзера возрадовалась чужому горю
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И мы плакать не будем когда время придет. Нет, не будем
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В детстве пугали хунтой, а сейчас ждем с нетерпением. За подлые тосты и СС-ложь ответ должен держать весь этот жидо_жлобо_барыжий днепровско-криворожский осередок.
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Чтоб у дубинского под жопой все его 17 машин развалилось. Будьмо!
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ВСЁ жевание гавна дедовоевавших добром не заканчивается!
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желания - это бумеранг! ждем когда коломойского экстрадируют в сша на суды за мошеничество в любом виде
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Вот такие дубинские в свое время так достали немцев, что у них терпение лопнуло.
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Что-то сегодня зе!дебилами все ветки усеяны.
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Из Бени хороший шут получается - развлекуха на всю голову
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Мне до глубины души противен Коломойский, но то что один (конфетный) олигарх при владе отобрал у другого своего коллеги (по воровству) собственность тоже коробит, а самое непонятное вбухал туда кучу бюджетного бабла (нужно было банкротить, если банк действительно был банкротом с их слов, чему тоже верить никак нельзя). Лично я считаю, что все олигархи Украины бандюки и воры достойные быть повешенными народом Украины без всякого суда и следствия, как очевидный факт не требующий доказательств, как делали это возмущенные ГРАЖДАНЕ древних РЕСПУБЛИК, если считали нужным так поступить!
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Читайте больше материала по сути, а потом коментируйте. Коломойский вывел все вклады с банка и что бы не завалилась экономика , государство национализировало банк в котором был минус 5 млрд. дол. , восполнило эти 5 млрд. дол. с бюджета и сохранило банк на плаву.
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Знав що Дубинський жопа Коломойського, но те що він ідіот не думав, він хоч знає що таке Ваффен СС.
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Дубинський ти банальний недоносок, подонок і гнида.
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крумханзл (даже матом ругаться не надо))))....лежит в палате на 6!!!!!!! коек))))
Это чЕ,святого к смердам положили?????
уроды.
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