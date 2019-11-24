 Слуга народу Дубінський: "Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління "Приватбанку" Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді"

Про це повідомив нардеп від СН Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.
"У голови правління "Приватбанку" Крумханзла в тренажерному залі стався інфаркт. Перебуває в реанімації в стані середньої тяжкості, в загальній палаті на 6 ліжок", - написав він.
Дубінський зазначив, що у своєму тості олігарх Коломойський 25 жовтня в день звільнення Дніпра від німецько-фашистських загарбників побажав, щоб "цей представник "Waffen-SS" відправився додому в будь-якому вигляді", і тепер, на думку нардепа, цей тост збувається.
Водночас у пресслужбі "Приватбанку" "Лізі" повідомили, що главу правління Петра Крумханзла було госпіталізовано після занять у спортзалі, але наразі його здоров'ю нічого не загрожує.
"Зараз він перебуває в лікарні. Після кількох днів відпочинку і реабілітації повернеться до роботи", - зазначив прессекретар "Приватбанку" Олег Серга.
Водночас він спростував інформацію про те, ніби Крумханзла госпіталізували з інфарктом, про що раніше повідомив депутат Олександр Дубінський.
только 73 этого не хотят понимать
ЭТО СТАНДАРТЫ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ПРЕЗИДЕНТА. ТУТ ВЫ ЗРАДУ НЕНАЙДЁТЕ. 😂😅😂😂
Антисеміт ненавидить всії євреїв і оголошує євреями всіх кого ненавидить. (с) А щодо Зеленського, то він сам казав що він єврей.
- Беня не такой мелочный. Зачем ему Приват, когда к его услугам вся страна?
(С)
@Anakoyher
🤔
На этот раз о бардаке в окружающем Украину мире:
https://youtu.be/51FF-xLmJ8s
А порохоботы вцепились в эту новость и обсасуют её...
Никак не могут насосаться
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......
реально пока не подохнет последний совковый пионер - будет вот так вот. как будто заражали специально чем-то и оно так и будет скулить о кал.басе и бломбире и праздновать 23-е февраля
Вот пошло-поехало, было и уехало!
Кручу верчу - обмануть хочу!
Кручу шарик - плачу гонорарик!
У волшебника Колоймана - все по честному, без обмана!
Смотрим 1+1 внимательно выигрываем обязательно!
Любимая игра Виктора Цоя, со времен застоя!
Еврейская рулетка, она же татарское лотто, можно выиграть Укрнафту, можно и пальто!
А ещё в придачу, преЗЕдента и дачу!
Пришел миллионер, а ушёл - миллиардер!
Принимаем банки, Дубилеты и дамские пистолеты!
За хорошее зрение - сто гривен премия!
Ходим, ходим, мимо не проходим!
Смотрим внимательно, - выиграем обязательно!
А кто просто так стоит и глаза пучит, тот ничего не получит!
За хорошее зрение - денежная премия, за плохое зрение - к Ляшку направление!
Последний раз покажу и домой ухожу!
Я приехал из Швейцарии на зеленом велике, велик сломался, а я тут остался!
Вот вам пятьдесят на посадку Свинарчуков и других поросят!
Кто с дядей Беней не играет, - тот сладкого не покупает!
Если сильно повезёт, можно выиграть вертолет, завод в Кентукки и бесплатный перелет!
Кооператив "Слуга Народа", - проведем в Раду любого урода!
Насиловал, воровал, - Бене отслюнявил и куш сорвал!
Кручу верчу - обмануть хочу!
Мама любит скорость, слуги любят шик, Кива передернул, - настоящий мужик!
Если нет в бюджете денег, привяжите к жопе веник, - метите-метите, но к МВФ не ходите!
Кручу верчу - запутать хочу!
Пошло-поехало, было и уехало!
Морской трибунал на три корыта променял, a газовый арбитраж меняю на свой Гурзуфский гараж!
А кому не нравится наше представление, тому даю уведомление, что 73% дебилов проголосовало за то, чтобы так было!
Медиа-звиздун - его кредо
Я понимаю если б эту новость загнали в жёлтую прессу...
Или... ЦН уже является таким?
Черноротый, хуцпатый, без морали и совести Дубинский уже несколько месяцев как НАРДЕП.
Про их облико-Аморале нужно писать и на таких сайтах.
Я ж забыл...
Если не будет таких важных новостей, то что тогда будут обсасывать порохоботы
И кем нужно быть, чтобы отрицать свое присутствие, когда его все видят?))
Это чЕ,святого к смердам положили?????
уроды.