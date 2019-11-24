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 Найманці РФ за минулу добу 8 разів порушили перемир'я, в ЗСУ без втрат

У суботу, 23 листопада, бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, обстрілюючи позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

3 обстріли наших позицій російськими окупаційними військами зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Південне. Ворог вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив 5 обстрілів: двічі біля Пісків - із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі поблизу Водяного - з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї та РПГ; неподалік Верхньоторецького - з великокаліберних кулеметів й автоматичних гранатометів.

Вчора, 23 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок обстрілів не було.

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Від початку цієї доби російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із великокаліберних кулеметів у районі Тарамчука. Обстріл тривав понад пів години.

Втрат із нашого боку не зафіксовано.

Найманці РФ за минулу добу 8 разів порушили перемиря, в ЗСУ без втрат 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161468
 
 
 Топ коментарі
 
Добре, якщо у нас нема втрат.
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Під Іловайськом українців убивали росіяни, а не Порошенко. Котел виник внаслідок наступу наших військ. Пам'ятаєш, як ми всі тут на Цензорі аплодували, коли наші війська звільняли місто за містом?
Аби не мінські домовини, котрі дали нам змогу відродити армію, ти б зараз строчив хвалебні оди ОМОНу.
Хоча, бубочка зараз робить все можливе щоб ти таки посидів на пляшці.
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***
Чекають синів своїх мами,
І молятся день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.

У Бога, благають спасіння
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, Благословіння,
Та теплих , спокійних ночей.

Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не було війни.
Щоб крові на землю не лилось
І були живими сини.

Так молятся слізно і щиро,
Що чує це навіть земля.
Вона ж ще й зиму не пустила,
Щоб снігом не вкрились поля.

Щоб ночі, не так холодили
Й синочкам було потепліш.
У Бога матусі просили,
Щоб діти вертались скоріш!

Заплакані,стомлені очі -
Молитви святий оберіг.
Хай мами недоспані ночі -
Повернуть з далеких доріг!

Автор: Віта Стронська
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Пане Алі, це завдяки ігрульщікам муд"ями по роялю у нас в Україні "нема" кожного дня убитих та поранених хлопців та дівчат вояків.
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".....в ВСУ без потерь...." это сегодня, а обычно благодаря офису музыкантов игры мудьями на рояле ежедневно в Украине погибают или получают увечья десятки наших военных.
Но для оркестра по догорняку с оккупантом главное развод войск на нашей украинской территории в одну украинскую сторону.
Почему-то кацапские военные не разводят свои войска в сторону Ростова с наших украинских границ.
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а при пете еще больше Дебальцево Иловайск и т.д. и т.п.
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Під Іловайськом українців убивали росіяни, а не Порошенко. Котел виник внаслідок наступу наших військ. Пам'ятаєш, як ми всі тут на Цензорі аплодували, коли наші війська звільняли місто за містом?
Аби не мінські домовини, котрі дали нам змогу відродити армію, ти б зараз строчив хвалебні оди ОМОНу.
Хоча, бубочка зараз робить все можливе щоб ти таки посидів на пляшці.
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Зате була його "альма матер" - "Лахта"... А, може, й він був - під іншим "ніком"... З тих пір, як я тут, деякі, по три-чотири рази "ніки" поміняли...
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Петро хоть и бандит из 90-х и мажор при своем папе подпольном миллионере при Совке, но он сумел спасти Юг Украины от "русськага" недобитого мира.
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Календарь открой, придурок! И посмотри когда был Иловайск и Дебальцево и когда Петя стал президентом. Это раз. И второе - против регулярной расейской армии выстоять было невозможно. Поэтому тому-же Пете скажи спасибо, что сепары сейчас не под Киевом или Полтавой.
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Во время сотворения мира собрались внутренние органы и стали спорить: кто будет начальником?
…. И сказал мозг:
Я - тот, кто должен быть начальником, потому, что я руковожу работой всех внутренних органов!
…. Возразили глаза:
Мы должны руководить, потому, что мы указываем путь всем в этом мире!
…. Сказало сердце:
Если уж так, то мне полагается быть начальником - я распределяю кровь, дающую всем органам возможность функционировать!
Желудок:
… Я должен быть начальником, потому, что я кормлю всех!
Ноги сказали:
…. Мы должны быть начальником, потому, что мы носим всех!
….. вдруг вылазит говно и говорит: только я по праву должно быть начальником.
Все органы взорвались от смеха….
…. И говно отказалось выходить 5 дней.
Глаза вылезли из орбит….
Сердце в прединфарктном состоянии….
Желудок разрывается.
Ноги отнялись…
И тогда все закричали: пусть Говно будет начальником!!!
И с тех пор….
Каждое Говно хочет быть начальником!
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Нічого. Головне що у Зеленського з ****** повний контакт і просто ;френдлі;.
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Главное не стрелять лозунг Зебила. Если тебя ударили по левой щеке подставь правую. Евангелие от Матфея. Зедебил учит Вас смирения - он спаситель. Обиженные украинцы должны вооружиться тем любомирием которое несёт спаситель - Зедебил и обижающие кацапы будут престыжены и не нанесут очередной удар. Поэтому вы удивляетесь почему у нас идёт торговля с парашостаном и строим мост сепарам, пенсии выплачиваем больше чем самим украинцам и т.д Зедебил наш спаситель.
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***
Чекають синів своїх мами,
І молятся день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.

У Бога, благають спасіння
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, Благословіння,
Та теплих , спокійних ночей.

Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не було війни.
Щоб крові на землю не лилось
І були живими сини.

Так молятся слізно і щиро,
Що чує це навіть земля.
Вона ж ще й зиму не пустила,
Щоб снігом не вкрились поля.

Щоб ночі, не так холодили
Й синочкам було потепліш.
У Бога матусі просили,
Щоб діти вертались скоріш!

Заплакані,стомлені очі -
Молитви святий оберіг.
Хай мами недоспані ночі -
Повернуть з далеких доріг!

Автор: Віта Стронська
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Сміятись при слові "лопата":Российское военно-патриотическое движение «Юнармия» открыло отделения в ряде стран, в том числе в США.
Как информирует 21 ноября INTERFAX.RU, об этом сообщил начальник главного штаба движения Роман Романенко.
«Наши границы расширились, теперь мы уже имеем юнармейские отряды в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Армении, Южной Осетии, Приднестровье и, более того, в том числе в Соединенных Штатах Америки - в Вашингтоне», - сказал Романенко на пресс-конференции в «Интерфаксе», посвященной подготовке молодежи к защите Отечества.
«Сейчас в наших рядах насчитывается более 590 тысяч мальчишек и девчонок», - отметил он. По его словам, на текущий момент движение имеет 85 региональных отделений и насчитывает более 19 тысяч отрядов. Движение «Юнармия» было создано по инициативе министерства обороны РФ в 2015 году.
30 июля минувшего года президент России Владимир Путин подписал указ о создании в министерстве обороны военно-политического управления.
Руководителем управления стал генерал-полковник Андрей Картаполов, который ранее руководил операцией российских войск в Сирии, а затем командовал Западным военным округом.
«В условиях глобального информационно-психологического противоборства неизмеримо возрастает роль морально-политического единства армии и общества», - объяснял цели нового управления зампредседателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин.
В подчинении Картаполова будет Главное управление по работе с личным составом, которое отвечает за предармейскую подготовку школьников («Юнармию») и «все патриотическое воспитание».
В 30-ті вся Європа, США і Канада були "засрані" відділеннями "Гітлерюгенду, члени якого вели пропаганду та агітацію націонал-соціалістських ідей та, під виглядом туризму, збирали розвідувальну інформацію в країнах перебування... Чим закінчилось, відомо...
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