 Найманці РФ за минулу добу 8 разів порушили перемир'я, в ЗСУ без втрат

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

3 обстріли наших позицій російськими окупаційними військами зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Південне. Ворог вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив 5 обстрілів: двічі біля Пісків - із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі поблизу Водяного - з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї та РПГ; неподалік Верхньоторецького - з великокаліберних кулеметів й автоматичних гранатометів.

Вчора, 23 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок обстрілів не було.

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Від початку цієї доби російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із великокаліберних кулеметів у районі Тарамчука. Обстріл тривав понад пів години.

Втрат із нашого боку не зафіксовано.