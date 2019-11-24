 Найманці РФ за минулу добу 8 разів порушили перемир'я, в ЗСУ без втрат

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
3 обстріли наших позицій російськими окупаційними військами зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Південне. Ворог вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив 5 обстрілів: двічі біля Пісків - із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі поблизу Водяного - з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї та РПГ; неподалік Верхньоторецького - з великокаліберних кулеметів й автоматичних гранатометів.
Вчора, 23 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок обстрілів не було.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із великокаліберних кулеметів у районі Тарамчука. Обстріл тривав понад пів години.
Втрат із нашого боку не зафіксовано.
Но для оркестра по догорняку с оккупантом главное развод войск на нашей украинской территории в одну украинскую сторону.
Почему-то кацапские военные не разводят свои войска в сторону Ростова с наших украинских границ.
Аби не мінські домовини, котрі дали нам змогу відродити армію, ти б зараз строчив хвалебні оди ОМОНу.
Хоча, бубочка зараз робить все можливе щоб ти таки посидів на пляшці.
…. И сказал мозг:
Я - тот, кто должен быть начальником, потому, что я руковожу работой всех внутренних органов!
…. Возразили глаза:
Мы должны руководить, потому, что мы указываем путь всем в этом мире!
…. Сказало сердце:
Если уж так, то мне полагается быть начальником - я распределяю кровь, дающую всем органам возможность функционировать!
Желудок:
… Я должен быть начальником, потому, что я кормлю всех!
Ноги сказали:
…. Мы должны быть начальником, потому, что мы носим всех!
….. вдруг вылазит говно и говорит: только я по праву должно быть начальником.
Все органы взорвались от смеха….
…. И говно отказалось выходить 5 дней.
Глаза вылезли из орбит….
Сердце в прединфарктном состоянии….
Желудок разрывается.
Ноги отнялись…
И тогда все закричали: пусть Говно будет начальником!!!
И с тех пор….
Каждое Говно хочет быть начальником!
Чекають синів своїх мами,
І молятся день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.
У Бога, благають спасіння
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, Благословіння,
Та теплих , спокійних ночей.
Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не було війни.
Щоб крові на землю не лилось
І були живими сини.
Так молятся слізно і щиро,
Що чує це навіть земля.
Вона ж ще й зиму не пустила,
Щоб снігом не вкрились поля.
Щоб ночі, не так холодили
Й синочкам було потепліш.
У Бога матусі просили,
Щоб діти вертались скоріш!
Заплакані,стомлені очі -
Молитви святий оберіг.
Хай мами недоспані ночі -
Повернуть з далеких доріг!
Автор: Віта Стронська
Как информирует 21 ноября INTERFAX.RU, об этом сообщил начальник главного штаба движения Роман Романенко.
«Наши границы расширились, теперь мы уже имеем юнармейские отряды в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Армении, Южной Осетии, Приднестровье и, более того, в том числе в Соединенных Штатах Америки - в Вашингтоне», - сказал Романенко на пресс-конференции в «Интерфаксе», посвященной подготовке молодежи к защите Отечества.
«Сейчас в наших рядах насчитывается более 590 тысяч мальчишек и девчонок», - отметил он. По его словам, на текущий момент движение имеет 85 региональных отделений и насчитывает более 19 тысяч отрядов. Движение «Юнармия» было создано по инициативе министерства обороны РФ в 2015 году.
30 июля минувшего года президент России Владимир Путин подписал указ о создании в министерстве обороны военно-политического управления.
Руководителем управления стал генерал-полковник Андрей Картаполов, который ранее руководил операцией российских войск в Сирии, а затем командовал Западным военным округом.
«В условиях глобального информационно-психологического противоборства неизмеримо возрастает роль морально-политического единства армии и общества», - объяснял цели нового управления зампредседателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин.
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