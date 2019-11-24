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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Крим (7836) Росія (21200) Чорне море (359) Середземне море (25) деокупація (336) Хомчак (78)

 Крим потрібен РФ не як курорт, а як потужна військова база і шлях до панування в Середземному морі, - Хомчак

Повернути Крим можна лише за умови допомоги зарубіжних партнерів України.

Про це в інтерв'ю кореспонденту Укрінформу в Брюсселі розповів начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про ставлення західних партнерів до ситуації навколо Криму, український воєначальник зауважив, що "питання Криму" ніколи не буде вважатися закритим.

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"Крим - це Україна, і в жодному разі не можна про це забувати. Повернути Крим можна тільки разом, щоб ви (Захід) нам допомогли, щоб ваші бізнесмени туди не їхали. Щоб ви розуміли: Крим Росії потрібен зовсім не як місце для відпочинку росіян. Він розглядається як російська база, потужна, яка має "кошмарити" всю Європу і північну Африку, і дати їм, росіянам, можливість панувати вже в Середземному морі. Я не помилився, саме в Середземному морі", - сказав начальник Генерального штабу Збройних сил України.

Він зазначив, що зараз Росія не лише Азовське море, а й увесь Чорноморський басейн намагається позиціонувати мало не як російські внутрішні води, і на це ні Україна, ні її партнери не будуть заплющувати очей.

"Звичайно, там є Туреччина, яка цього не дозволить, яким би чином Росія не хотіла б із ними зблизитися. Там є країни НАТО - Румунія і Болгарія. З начальником штабу Румунії у нас була щойно розмова, він повністю підтримує співпрацю з нами. Тому Чорне море найближчим часом буде регіоном, де різні сили будуть випробовувати свої можливості і своє терпіння", - зазначив Хомчак.

Він згадав про недавній візит Північноатлантичної ради до Одеси і висловив упевненість, що співпраця з країнами НАТО у розвитку військово-морських можливостей України значно прискорить формування сучасних ВМС України.

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"Така співпраця не лише допоможе, вона набагато прискорить таку роботу. Адже концепція у нас є, стратегія, є всі відповідні розрахунки. Але, якщо ми будемо робити це самостійно, це займе десятки років. Ми розуміємо, що потрібні роки, аби побудувати корабель або навіть один катер. Зараз кроки є реальними", - сказав начальник Генерального штабу.

Він нагадав, що американська сторона вже передала Україні два військові кораблі типу "Айленд" (Island), незабаром після того, як на них буде встановлено озброєння, вони остаточно стануть у стрій. Як очікується, наступного року американська сторона передасть Україні ще три такі швидкісні патрульні катери, що наростить спроможності України у Чорному морі. Водночас Україна продовжує докладати зусиль для розвитку комплексів берегової охорони, щоб надійно захистити українське узбережжя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161464
 
 
 Топ коментарі
 
При цій владі не буде повернення Криму.
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Саме ви не зрозуміли, що зевлада просто перетворить Україну на зебидляндію. Це не ті недоліки, які мала попередня влада. Не шукайте ідеальної влади, бо її ніколи не буде. Тому саме ви зробили свій вибір, аби не пєця.
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Я говорю факты. Про бороться за умы малоросов или сепаров начал говорить Петя. Так же Петя поставлял окупантам в окупированный крым електроенергию с весны 2014 по осень 2015 пока Хуйло не достроил енергомост. И если бы не *бобры* уничтожившие столбы то Петя до сих пор бы поставлял окупантам електроенергию, кстати в 2 раза дешевле чем украинцам. Факт? Факт!!! Кулявлоба перечислил крысчанам 400млн.грн.еще по курсу 11.5? Факт!!! Петя до последнего своего дня поставлял воду и руду на завод крымский титан Фирташа таким образом финансируя окупантов? Факт. О Ротердамах+++ когда сепарский уголь шел по цене в 2 раза дороже уже смысла нет говорить как все очевидно.
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Росія сподівається відновити пороми до Туреччини з Криму а потiм з Одеси, Украине нужно быстрей думать как уменьшить аппетит у Московии, из за построенного вороватого Керченского моста,Московия чувствует себя хозяйкой Чёрного моряКрым нужен РФ не как курорт, а как мощная военная база и путь к господству в Средиземном море, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1367.
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А ведь мост они построили, а мы через Днепр мост строим 15 лет!
И завершения не видно в ближайшие три года.
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Пройдет лет 50 и крымчане будут поклонятся культу Карго как истинные халявщики. Процесс уже начался

Крым нужен РФ не как курорт, а как мощная военная база и путь к господству в Средиземном море, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2743
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"Свежо питание, да серется с трудом!"©
Яка освічена людина, отой Хомчак. Просто кладезь мудрости какой-то. Просто припадай и насыщайся...
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И что самое интересное, жители Крыма абсолютно довольны таким решением.
Они стали чувствовать себя спокойнее.
По аналогии, некоторые наши "эксперты" заявляют, что украинцы чувствовали бы себя увереннее при наличии атомного вооружения на территории Украины.
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можеш переїхати в Крим, поближче до бімби... бачу, ти знервований, то там заспокоїшся.
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Так, потрібна Україні атомна зброя ,десь у Чернивцях,, чи ні? Крым нужен РФ не как курорт, а как мощная военная база и путь к господству в Средиземном море, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9152
А куди їхати... Куди захочу, туди й поїду. В тебе питати не буду.
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А чому в Чернівцях ?
Ти зібрався з НАТО воювати ?
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Подалі від кордону з потенційним ворогом.
І щоб ти спала спокійно. Крым нужен РФ не как курорт, а как мощная военная база и путь к господству в Средиземном море, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8463
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Тобто росія для тебе не ворог, а лише потенційний ворог. Нема питань хто ти є.
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Шо-то мне стало не до шуток... В аэропорту Одессы отменены все три рейса Туркиш Эрлайнз, на Стамбул... Вот это я вчера напророчил, придурок!
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А что ты хотел? Придавило морозом, и полУкраины "загололёдило... И не только ВПП... Ожидаем и у себя гололёд - дали прогноз, что через два-три дня будет потепление, снег с дождём, и по ночам - "минуса"...
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Стойки проверяют. Гайки позатягивают и улетишь.
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Загонят туда Кузю , и будут господствовать за дымовой завесой.
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Нужно забыть про срым и даунбасс и идти дальше.Параша неоднократно уже давалась территориями.Нам нужно идти дальше и показать ,что мы лучше чем бурятские степи.Когда к ним полезут китайцы нужно быть готовыми к тому ,что вся эта шваль побежит сюда.
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Последняя мировая империя на Земном шаре очень скоро развалится и народ мокшане будут проживать на своих исконных землях в пределах Золотого Кольца России от города Иваново до самого города Суздаля.

И это произойдет очень скоро, как только мокшане со своим ленинградским царьком йухлом развяжут Третью Мировую войну, а она уже начнется очень скоро благодаря политике московии отдать Китаю всю свою территорию на Дальнем Востоке, в Сибири, на Алтае вплоть до территории Японского Сахалина взамен на помощь Китая завоевать и забрать под свою мокшанию все БЫВШИЕ европейские страны когда-то контролируемые бывшей имперской московией-ленинградщиной..
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Мне кажется, там что-то большее. Чем сидеть под санкциями, они могли бы перебазировать флот в Новороссийск. Дешевле бы вышло. Но они зубами вцепились в Севастополь. Интересно, что древние греки считали, что в Крыму находится вход в Аид. Крым нужен РФ не как курорт, а как мощная военная база и путь к господству в Средиземном море, - Хомчак - Цензор.НЕТ 23
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А тоді ще не було греків. Про іллірійців ви чули?
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Так санкции бы всё равно- остались. Крым оккупирован, а потому- базируется ли там ЧФ или нет- не имеет никакого значения. Значения для санкций, понятно.
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Севастополь-ідеальне місце для флоту із-за унікальної бухти. А Крим - ідеальне місце для розміщення ПВО і ЯО. Чуть що - лупонуть по дурним крисчанам, а не по мацкві.
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"Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что сейчас Украину не стоит принимать в НАТО из-за войны с Россией, чтобы не ставить альянс под угрозу военной конфронтации с Москвой. Об этом он сказал на форуме по международной безопасности в Галифаксе
Он четко дал понять, что пока у Украины война с Россией, в НАТО наша страна нежелательна.
"Что касается Украины и НАТО, то не думаю, что это (вступление Украины в альянс - ред.) сейчас в повестке дня. Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией", - сказал О'Брайен."
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Да я и не сомневался никогда, что НАТО герой только против тех, кто не может ничем ответить. А чуть что - сразу за бумажку и в кусты.
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"Кролик", тебе известно, что такое "борА"? Новороссийск всю зиму живёт под страхом этого явления... Там бухта открытая, и шторма с обледенениями, постоянные... А Балаклавская бухта узкая, длинная, с севера, защищена горами... Да и с востока и запада ветра в неё, почти не проникают...
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Знаете вы меня удивляете порохоботы вашей простотой - пробка. Россия так просто не отдаст Крым. Да и санкции против России как мертвому фиговый листок. Вот если бы хотел по настоящему ввести санкции против России она бы давно расспалась. А это все так "окозамилювання" для порохоботів. Но в тоже время они верили в действия Пети. Ну правда смешно ваш читать Крым нужен РФ не как курорт, а как мощная военная база и путь к господству в Средиземном море, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5134
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Тобто пєця ще при владі, а Зе не керує?
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Я говорю про пециню каденцію. Ви ж його вважаєте українським лідером. Вот наприклад за 5 років пециной каденції можно було зовсім відмовитись від імпорту природнього газу??? Можно було. Але навіщо
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А я говорю, що тут мова про Хомчака, який служить Зе. Тому не смішіть народ порожніми розмовами про порохоботів і пєцю.
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Ми не знаємо всієї "підноготної", що там угорі крутиться. І які там договорняки. Наприклад, чому Ахметов тихо сидів і процвітав. Мабуть тому, що там система шантажу від усіх властьімущих на такому рівні, що Пєтя боявся зразу усіх зачепити. От і вибрав менше зло із усіх. А воно, як завжди, виявилось не меншим.
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З того, що я трохи знаю, то це так і є. Але при пєці працювала економіка та були професіонали, а тепер Яременко, Ківи...при владі, економічні та моральні втрати для всієї України.
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Та за те, що прийшло, я мовчу взагалі. Мені одне незрозуміло. По закону може віртуальна партія із інтернету приймати участь у виборах? Партія, якої взагалі нема. Я думав, що їх і близько не підпустять. Якось нелогічно, що за два тижні набрали по об`явам якийсь зброд і всунули у ВР. Нонсенс.
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Формально ця партія була, її дії в суді не оскаржили. Тому тепер лише надія залишилася, що вони за свою каденцію повністю не встигнуть знищити Україну. Хоча важкі економічні наслідки їхнього правління будуть.
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Порошенко с Яреськой загнали страну в кабалу на десятилетия, Порошенко выстроил пирамиду ОВГЗ с заоблачными процентами в валюте, это приведет к дефолту.
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Твои предложения по "отказу от импорта природного газа"!.. Расскажи, КАК бы ТЫ действовал, сидя на месте Порошенко... С удовольствием почитаю...
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Ніхто нам допомагати не буде. Японії сильно допомогли Курили вернути? Зараз у світі рулять гроші. І цим все сказано.
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Тю, і це до нього дійшло через 5 років? Ото жирафа!
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я давно об этом писал, через несколько лет дошло...
и не просто база, а хранилище для ядерного оружия
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О-о… Вижу на небосклоне отечественной экспертной политологии взошла новая яркая звезда…
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Какая нах мощная база? Очередное место, где можно накрасть унитазов. Если бы не ядерная дубинка, то любая их база была бы сметена с лица земли.
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В коментах пишут: "При этой власти Крым не вернут". Только при вашей его просрали. А то что Приднестровье, Абхазия, Крым это военные базы, так только идиот не понимает.
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Румыны и болгары нам помогут! Бухарест и София форевер!
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Я скажу, как будет -- это просто: Сперва дефолт и инфляция лютая... ...потом денег на войну не станет, потом пенсионеры начнут пмирать от голода и нервов, потом бандюки возродятся, потом уличная преступность... -- ...а совсем потом -- Россия вам поможет.
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Дефолт не был (обвал гривны)? а они когда-то были(деньги)? Пенсионеры - ждем, не видел. Бандюки и так были и есть... а совсем потом уже давно наступило.
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