 Мільйони українців загинули унаслідок геноциду, покликаного зламати їхню волю, - Трюдо закликав вшанувати пам'ять жертв Голодомору

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу канадського уряду.
"Сьогодні ми згадуємо мільйони невинних людей в Україні, які постраждали і загинули під час Голодомору", - заявив Трюдо.
Він нагадав, що в 1932-1933 роках тоталітарний радянський режим почав кампанію знищення жителів України.
"Мільйони людей загинули, багатьох інших було заарештовано, депортовано або страчено унаслідок геноциду, покликаного зламати їхню волю", - додав прем'єр Канади.
Він підкреслив, що попри ці жахи народ України вижив, захищаючи свою мову, культуру і самобутність, а в 1991 році, після десятиліття радянського правління і гноблення, здобув незалежність.
"Упродовж дуже багатьох років винуватці Голодомору заперечували його існування і приховували ці неймовірні страждання від міжнародної спільноти. Кожен із нас має гарантувати, що їхні історії ніколи не будуть стерті. Тільки пам'ятаючи про загиблих жінок, чоловіків і дітей, ми можемо запобігти майбутнім злочинам і захищати права людини, де б вони не були під загрозою", - додав Трюдо.
Він закликав усіх канадців вшанувати пам'ять жертв Голодомору і подумати над тим, як українсько-канадська громада сприяє розбудові країни. "По всій Канаді люди українського походження роблять наші громади багатшими і сильнішими", - зазначив прем'єр Канади.
Також він заявив, що "сьогодні і щодня" Канада твердо підтримує український народ і уряд України.
Православный анархо коммунист «язычник».
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Хіба винуватці Голодомору тепер не заперечують свою вину?
"Шановний Володимир Зеленський, поясніть будь ласка, навіщо Ви прибрали всі лампадки та квіти, які сьогодні українці поклали до меморіалу пам'яті жертв Голодомору?
Сьогодні зранку ми з однодумцями поклали понад 50 лампадок, корзини та букети квітів, після нас це ж зробили військові, школярі, просто окремі перехожі (це ті, кого я встиг помітити). Натомість під час Вашого з дружиною покладання лампадок до пам'ятника Голодомору, всі лампадки та квіти були зачищені! Як ви це можете пояснити?" Є фото об 11 годині ранку - кам'яна плита заповнена лампадками , й о 16 годині з очищенним місцем під дві лампадки укроцаря з укроцарицею під пам"ятником Голодомору