EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  945  32
Все про:голодомор (212) Канада (725) Трюдо Джастін (95)

 Мільйони українців загинули унаслідок геноциду, покликаного зламати їхню волю, - Трюдо закликав вшанувати пам'ять жертв Голодомору

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав всіх громадян вшанувати жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу канадського уряду.

"Сьогодні ми згадуємо мільйони невинних людей в Україні, які постраждали і загинули під час Голодомору", - заявив Трюдо.

Дивіться також: Сьогодні Росія під керівництвом Кремля продовжує справу Сталіна, - Порошенко в Канаді. ВIДЕО

Він нагадав, що в 1932-1933 роках тоталітарний радянський режим почав кампанію знищення жителів України.

"Мільйони людей загинули, багатьох інших було заарештовано, депортовано або страчено унаслідок геноциду, покликаного зламати їхню волю", - додав прем'єр Канади.

Він підкреслив, що попри ці жахи народ України вижив, захищаючи свою мову, культуру і самобутність, а в 1991 році, після десятиліття радянського правління і гноблення, здобув незалежність.

"Упродовж дуже багатьох років винуватці Голодомору заперечували його існування і приховували ці неймовірні страждання від міжнародної спільноти. Кожен із нас має гарантувати, що їхні історії ніколи не будуть стерті. Тільки пам'ятаючи про загиблих жінок, чоловіків і дітей, ми можемо запобігти майбутнім злочинам і захищати права людини, де б вони не були під загрозою", - додав Трюдо.

Читайте також: "Ніколи не зможемо забути і пробачити", - Зеленський про Голодомор

Він закликав усіх канадців вшанувати пам'ять жертв Голодомору і подумати над тим, як українсько-канадська громада сприяє розбудові країни. "По всій Канаді люди українського походження роблять наші громади багатшими і сильнішими", - зазначив прем'єр Канади.

Також він заявив, що "сьогодні і щодня" Канада твердо підтримує український народ і уряд України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161463
 
   
 Топ коментарі
 
А наш ПреЗЕдент назвал предшественника сеньор-голодомор . Правда комиком работал тогда , но нутро его же таким осталось , в 42 года вату из башки и сердца не вытравить .
 показати весь коментар
 
Десятки миллионов украинцев стали жертвами советского союза куда сегодня опять нас пытаются засунуть Хуйло и его украинские прихвостни. Не хочешь воевать за свою страну, выбираешь капитуляцию и позор- будешь воевать за чужую и получать такие акции как голодомор. На кацапских форумах сейчас козломордые, которых вы называете братьями и торговыми партньорами, призывают все повторить.
 показати весь коментар
 
"В течение очень многих лет виновники Голодомора отрицали его существование и скрывали эти невероятные страдания от международного сообщества. Каждый из нас должен гарантировать, что их истории никогда не будут стерты. Только помня о погибших женщинах, мужчинах и детях, мы можем предотвратить будущие злодеяния и защищать права человека, где бы они ни были под угрозой", - добавил Трюдо. Источник: https://censor.net.ua/n3161463
---------------
Хіба винуватці Голодомору тепер не заперечують свою вину?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А наш ПреЗЕдент назвал предшественника сеньор-голодомор . Правда комиком работал тогда , но нутро его же таким осталось , в 42 года вату из башки и сердца не вытравить .
 показати весь коментар
 
 
Предатель Ермак его наверное тогда продюсировал .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ты кацапское брехло.
 показати весь коментар
 
 
lifeofus.net/russia/проблемы-продвижения-голодомора/
 показати весь коментар
 
Ваш президент Трамадол.Там и умничай умник.
 показати весь коментар
 
 
Точно-не витравити волю народну совком та мафіозними бандами мародерів з м.Бендери Придністровя.Мають горіти в аду.
 показати весь коментар
 
Ser Jons! Пояснiть,будь ласка, пояснiть ваше висловлювання,що ви маэте на увазi? А то якось,як пальцем в небо?
 показати весь коментар
 
Маю на увазі кланово-олігархічну систему"кучка-потрох 2000" з бандитів 90-х,вилупків-мажорів системи "совок"(совіцька окупація),які 28-м років деруть штрафи з українця навіть за виготовлення національного продукту-"горілки".Це сепаратна від народу "влада",яка вже вкрала та продала 2.5 млн.га с/г землі навіть при "мораторії" на продажу землі.Це мародерна мафія.
 показати весь коментар
 
Это единственный Человек которого можно Уважать!!!
 показати весь коментар
 
 
Иногда Трюдо кажется бОльшим украинцем, чем бубочка
 показати весь коментар
 
 
Це був жах,але хіба самі українці зробили якісь висновки? В нас кругом не справедливість і не всі рівні перед законом.
 показати весь коментар
 
 
73% відсотка зробили висновки і обрали того, який знущався над Голодомором😏
 показати весь коментар
 
 
Решта не забуває як це було при Голодоморі.
 показати весь коментар
 
 
Ali Hasan Але не проти сьогоднішніх подій.Та й взагалі,попередніх 5 років також було дуже і дуже багато чого поганого в колишній владі.Рівності ж перед законом не було.Псевдоеліта поводила себе нахабно,зараз просто ще збільшилась їх нахабність.Дуже грубі помилки допущені були попередньою владою.
 показати весь коментар
 
 
Все було і буде при усіх владах, але нова влада відрізняється від старої влади. Нова влада є антиукраїнською, клоном ПР та це ті, які знищують Україну.
 показати весь коментар
 
 
Ali Hasan Рівність перед законом повинна бути.Нашій псевдоеліті на них плювати.Але коли наприклад ця псевдоелвіта живе в Швейцарії.то там закони не порушує.Ну не може бути сильна держава з таким негативом.Представники цієї партії небули притягніні до відповідальності.при попередній владі.Саме тому,це що відбувається сьогодні,закономірність.
 показати весь коментар
 
Негатив влади був і буде, але обрати зевладу, яка є антиукраїнською було нонсенсом.
 показати весь коментар
 
 
Ali Hasan Так не в такій кількості.Псевдоеліта плювала на все.Та й попередня влада не покарала злочинців.Колись також люди голосували за Ющенка,а потім обрали Яника.
 показати весь коментар
 
 
Это не нонсес, это голобородько в телевизоре. Победил телевизор, нужно это, к сожалению, признать. Хоть как бы это печально не звучало.
 показати весь коментар
 
 
Десятки миллионов украинцев стали жертвами советского союза куда сегодня опять нас пытаются засунуть ***** и его украинские прихвостни. Не хочешь воевать за свою страну, выбираешь капитуляцию и позор- будешь воевать за чужую и получать такие акции как голодомор. На кацапских форумах сейчас козломордые, которых вы называете братьями и торговыми партньорами, призывают все повторить.
 показати весь коментар
 
 
Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы. - Пётр Аркадьевич Столыпин. Подтверждающее это: «Русская нация при славянском начале всегда формировалась на смешанной основе. Эта тенденция развивается и в наши дни, проявляясь, в частности, и в увеличении численности межнациональных браков» Евгений Троицкий, философ.
Православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня Ноябрь. Год 7527 от сотворения мира
 показати весь коментар
 
 
Дійсно, що змішана основа народів тюркю з угрофінськими народами перетворилася на російське лайно😏
 показати весь коментар
 
 
А можно,чтобы был внятний ник или, как там его,псевдо? Почему бы всем бы не иметь пусть и псевдо,но очеловеченное и внятное!?
 показати весь коментар
 
"В течение очень многих лет виновники Голодомора отрицали его существование и скрывали эти невероятные страдания от международного сообщества. Каждый из нас должен гарантировать, что их истории никогда не будут стерты. Только помня о погибших женщинах, мужчинах и детях, мы можем предотвратить будущие злодеяния и защищать права человека, где бы они ни были под угрозой", - добавил Трюдо. Источник: https://censor.net.ua/n3161463
---------------
Хіба винуватці Голодомору тепер не заперечують свою вину?
 показати весь коментар
 
 
ось як сеньор голодомор вшановує заморених голодом українців, Суки Народу пострались-
"Шановний Володимир Зеленський, поясніть будь ласка, навіщо Ви прибрали всі лампадки та квіти, які сьогодні українці поклали до меморіалу пам'яті жертв Голодомору?
Сьогодні зранку ми з однодумцями поклали понад 50 лампадок, корзини та букети квітів, після нас це ж зробили військові, школярі, просто окремі перехожі (це ті, кого я встиг помітити). Натомість під час Вашого з дружиною покладання лампадок до пам'ятника Голодомору, всі лампадки та квіти були зачищені! Як ви це можете пояснити?" Є фото об 11 годині ранку - кам'яна плита заповнена лампадками , й о 16 годині з очищенним місцем під дві лампадки укроцаря з укроцарицею під пам"ятником Голодомору
 показати весь коментар
 
 
Колись був грушевський - видатний історик і малорос, який все здав. Тепер видатний клоун і теж малорос , який все здасть. Ну і звичайно народ, який в цьому і тоді і зараз допоможе.
 показати весь коментар
 
 
Порошенко УЖЕ все сдал - подписал капитулянтские Минские угоды, и хвастается, что это его мирный план, протянул закон об особом статусе Донбасса, хотел протянуть изменения в Конституцию, нужные террористам, но не получилось, заливался соловьем, что формула Штайнмайера это очень хорошо.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
lifeofus.net/russia/проблемы-продвижения-голодомора/
 показати весь коментар
 
За скоєний в Україні голодомор кацапи і їх поплічники ж2 вже поплатилися жертвами в другій світовій війні, але цього їм мало , ще буде розплата для андрофагів.
 показати весь коментар
 
Согласно графика в "ДЕМОГРАФІЯ ШТУЧНО ВИКЛИКАНОЇ ЛЮДСЬКОЇ КАТАСТРОФИ: МАСОВИЙ ГОЛОД 1932-1933 рр. В УКРАЇНІ" © РУДНИЦЬКИЙ О.П., ЛЕВЧУК Н.М., ВОЛОВИНА О., ШЕВЧУК П.Є., КОВБАСЮК А.Б. у дошкольников и пожилых старше 50 сверхсмертность в 1933 была на порядок выше, чем у граждан социально активных возрастов, старые и малые составили большинство излишне умерших, так что только Трюдо знает, какая особенная воля у них была, чтоб ее ломать.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору