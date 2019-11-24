 "Це не військові працювали, це мародери", - Хомчак про стан кораблів, які повернули росіяни

Це підтвердив в інтерв'ю кореспонденту Укрінформу в Брюсселі начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання про стан, в якому українська сторона отримала від росіян кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", Хомчак підтвердив, що всі повідомлення про їхнє розграбування не підлягають сумніву.
"Коли їх (кораблі. - Ред.) забирали, було складено акт, все було описано. Те, що мені доповів командувач ВМС, це навіть соромно коментувати. Як військова людина можу зрозуміти, чому Росія зняла з кораблів засоби зв'язку та навігації. Але коли мені кажуть, що вони навіть у гальюні унітази зняли, то цього я не розумію. Коли мені кажуть, що на "Яни Капу", на буксирі, зняли ці трубопроводи мідні як кольоровий метал, то я так розумію, що це не військові працювали, це мародери. Інакше я не можу назвати тих істот, які так вчинили з військовим кораблем", - сказав генерал.
Він підтвердив, що українська сторона має намір швидко відновити ці кораблі, і вони продовжать службу в ВМС України.
Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".
Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".
....та про що, взагалі, можна говорити?(
От Хомчак для себе знайшов..
Отдали - тоже плохо.
При приемке судов нужно было заактировать все недостатки, чтобы потом было, что показать.
Теперь рашка скажет, что это наши моряки выбросили унитазы в море во время буксировки.
А в рынду насрали? Не? Ну дак благородные корсары...
Вернули такими какими положено возвращать опущенным.
На зоне у определённых личностей тоже отбирают ложку и возвращают её с дыркой - не нравится - не пользуйся.
передали 3 корабля год стоящие на приколе, без человеческой заботы и надлежащей охраны
если б составляли опись принимающая сторона - нужен был бы ни один час (и нужна опись того что было, т.е до ареста корабля (инвентарная перепись... не для противника))), и опись сразу после ареста и опись до отплытия на возврат кораблей.... кто будет этим заниматься???
более того - промелькнула мысль, что некоторые вещи и оборудование еще проходят по незакрытому против наших моряков делу и корабли "на хранении" как "вещественное доказательство"...т.е. сам факт их возврата не говорит о "возврате домой" а только "на хранение" и восстанавливать "вещественное доказательство" вообще-то нельзя...
поэтому приняли сам факт - 3 корабля отдали - 3 корабля приняли...спасибо за внимание!
не хотите - не берите!...а мы (руцкие) скажем что Украина сама не захотела, а мы хорошие....
https://youtu.be/Kbka1r0dv54
Нация фу-*****
-нет, хуже.. - кацапы!
«Если бы мы не демонтировали унитазы с захваченных нами в международных водах Черного моря украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу», то на них бы уже сидели солдаты НАТО» - прокомментировал российское мародёрство пресс-секретарь президента Российской Федерации Дима Песков.
УНИТАЗЫ ПОБЕДЫ
https://www.facebook.com/borislav.bereza/videos/3793082644051147/
P.S. Хомчяк никогда не выступит за акцию "Ні зраді", потому, что он человек Коломийського... И кушает с его руки уже очень давно...
ВОТ именно тем самым...как и разграбленные корабли - это знаки.