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 Політика України
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Все про:корабель (639) Росія (21200) Хомчак (78)

 "Це не військові працювали, це мародери", - Хомчак про стан кораблів, які повернули росіяни

Українські кораблі "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу" розграбовані.

Це підтвердив в інтерв'ю кореспонденту Укрінформу в Брюсселі начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про стан, в якому українська сторона отримала від росіян кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", Хомчак підтвердив, що всі повідомлення про їхнє розграбування не підлягають сумніву.

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"Коли їх (кораблі. - Ред.) забирали, було складено акт, все було описано. Те, що мені доповів командувач ВМС, це навіть соромно коментувати. Як військова людина можу зрозуміти, чому Росія зняла з кораблів засоби зв'язку та навігації. Але коли мені кажуть, що вони навіть у гальюні унітази зняли, то цього я не розумію. Коли мені кажуть, що на "Яни Капу", на буксирі, зняли ці трубопроводи мідні як кольоровий метал, то я так розумію, що це не військові працювали, це мародери. Інакше я не можу назвати тих істот, які так вчинили з військовим кораблем", - сказав генерал.

Він підтвердив, що українська сторона має намір швидко відновити ці кораблі, і вони продовжать службу в ВМС України.

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161461
 
   
 Топ коментарі
 
мародеры это в смысле рузькие луди?
что от них стоило ожидать чегото другого?
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Российские военные и мародёры, это синонимы !
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"кацапы возместят стоимость кораблей в многократном размере" а еси не возместят то что тогда? ну вот что им сделают?
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Что ни делается, всё к лучшему. Суд в Гааге таки заставит рашку вернуть унитазы. Кацапы будут вынуждены отдать их назад, в обмен на Крым.
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А какая разница между руSSо-фашистами, мародерами, убийцами, садистами и насилиниками? Это синонимы.
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Я вже думала, що після Іловайська нічому дивуватись...
От Хомчак для себе знайшов..
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И зачем тогда нужно было возвращать эти корабли, если за них России было бы хуже? Что за стратегическая глупость. Пока не вернут все не брать и санкциями давить.
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Не отдали - плохо.
Отдали - тоже плохо.
При приемке судов нужно было заактировать все недостатки, чтобы потом было, что показать.
Теперь рашка скажет, что это наши моряки выбросили унитазы в море во время буксировки.
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Уже сказала. А актами, которыми наши вместе с бубочкой составили в одностороннем порядке на берегу, теперь можно только подтереться. Ему нужны те катера? Главное пиар.
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Ти диви.... Виходить, що в них теж є мародери.
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Это не серьезно. Хотя, для воскресного утра пойдет.
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"Чого крутишся, як гімно в ополонці?"©
А в рынду насрали? Не? Ну дак благородные корсары...
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руцькє ваєниє нівінаваті іхтамнєт єта какіє то марадєри біндєро - татарскіє а то "куратор" - ***** абідіцца і нє прастіт...
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*********** агент хомчак знає про мародерство все "Это не военные работали, это мародеры", - Хомчак о состоянии кораблей, которые вернули россияне - Цензор.НЕТ 8711
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В таком случае вообще не принимают, указав недостатки в основаниях отказа . И пусть потом россияне доказывали что все на месте .
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Отаке вони зроблять з Україною після переговорів моніки з пукіним .
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Украину опустили а они кричат об этом на весь мир ...
Вернули такими какими положено возвращать опущенным.
На зоне у определённых личностей тоже отбирают ложку и возвращают её с дыркой - не нравится - не пользуйся.
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Хрумчак сыкло тупое, мародер у нас один-парашенко
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Хомчак і генерали повинні сказати чітко клоуну--НІ ЗРАДІ, Невже немає чесних сбушніків, військових. щоб припиниті розвал України, щоб недопустити її знищення. Як можна терпіти це,коли клоун веде відкиту війну з своїм народом, коли ставить на посади зрадників і фсбешників.та прихильників путіна. це вже на поверхності і всі це бачать.
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Господи, ну за шо нам така кара мати під боком такого сусіда?!
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После ракетных обстрелов с самолетов и вертолетов, там вообще мало что должно остаться. Морской бой, страшная вещь.
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Какой морской бой ? Там была трусливая сдача маленького кусочка государства, под флагом Украины.
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Ну все сходится, мародеры живут в мордоре, рашисты тоже..значит это одни и те же люди)))
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"Это не военные работали, это работали российские военные мародеры", - Общественность.
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такие наивные у всех вопросы - про опись...про фото...
передали 3 корабля год стоящие на приколе, без человеческой заботы и надлежащей охраны
если б составляли опись принимающая сторона - нужен был бы ни один час (и нужна опись того что было, т.е до ареста корабля (инвентарная перепись... не для противника))), и опись сразу после ареста и опись до отплытия на возврат кораблей.... кто будет этим заниматься???
более того - промелькнула мысль, что некоторые вещи и оборудование еще проходят по незакрытому против наших моряков делу и корабли "на хранении" как "вещественное доказательство"...т.е. сам факт их возврата не говорит о "возврате домой" а только "на хранение" и восстанавливать "вещественное доказательство" вообще-то нельзя...
поэтому приняли сам факт - 3 корабля отдали - 3 корабля приняли...спасибо за внимание!
не хотите - не берите!...а мы (руцкие) скажем что Украина сама не захотела, а мы хорошие....
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какого Х... ты придурок забирал те корабли? Кто вас ЗЕдебилов гнал их забирать? Пусть бы ***** само тянуло их в Очаков, а вы бы устроили приемку.
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Господа, из камер хранения вещдоков у нашей доблестной полиции пропадают медные кабеля, которые они изымают для проведения экспертиз. Думаете мародеры их украли?
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аби відмазати хйла від штрафів та арештів (за рішенням суду) у міжнародних портах, Вошьдь зебілів згоден було прийняти на відповідальне зберігання навіть самий лише унітаз забитий з трусами.. навіть без катерів.. мабуть таки, засланець, засцяло реакції "воинствующего меншинства"
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Нет, ну с нкч ген.штаба гоавнокомандующий угадал.Прочитал и проникся духом уважения к руССким военным.Ведьтэто люди чести.Осталось штабисту попросить прощения,что инфлрмация всплыла.Да и про,якобы составленные, акты передачи заговорили на вторые сутки,когда в интернете начали носом их тыкать.
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там еще и жучков напихали 100%. хорошо нужно все проверить!
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Это военные мародеры,прчем с совковым прошлым. Такие прицепами сдавали металлолом, читай цветмет. А унитазы - это подработка, снял поставил закусил....Расссияя
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"Если бы мы не сняли с украинских кораблей унитазы на них бы сидели солдаты НАТО!" Д.Песков
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Хомчак уже оправдывает российских военных. Не удивительно...
https://youtu.be/Kbka1r0dv54
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Ну с унитазами, наверное, теперь заживут! Недавно читал на каком-то кацовском ресурсе - днем работали на заводе, ночью пошли свинтили на рельсах, ведущих на предприятие, крепежные болты, сдали на лом на 1000 рублей, побухали. На следующий день предприятие встало, но ведь побухали.
Нация фу-*****
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Без конкретного видео начинает напоминать золотой батон или унитаз Януковича - всем заливают, а показать не могут, то ли сами сперли то ли фейк.
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Ну для Хомчака российские военные - люди чести. Они ведь дали ему спокойно выйти с Илловайска. Скоро он о них заявит, что они братья по оружию.
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то были военные мародеры (одно другому не мешает)!
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Дивні діла твої, господи. Головнокомандувач ЗСУ виправдовує дії військових ворога. Хто відповідав за захоплення, а потім збереження кораблів? Мене взагалі дивує, що кораблі забрали не на ходу, а приволокли на мотузці. Зараз кацапи нам говорять "самі дурні" і сміються в обличчя. Верховний головнокомандувач і інші командувачі, у вас нормально з головами? вам може і не соромно, так не ганьбіть Україну, зжальтесь над нами.
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Железная логика.
«Если бы мы не демонтировали унитазы с захваченных нами в международных водах Черного моря украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу», то на них бы уже сидели солдаты НАТО» - прокомментировал российское мародёрство пресс-секретарь президента Российской Федерации Дима Песков.
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Хомчак напрошується на дружбу з руссо-фашісто-мародеро? Після того, як росіяни заявили, що українці самі обдерли кораблі за час переходу? Мабуть, він бачить себе у ролі миротворця у обіймах Шойгу.
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Ай да Хомчак! Браво Хомчак! Зачётно лизнул. Оказывается по хомчаку мародёрами не могут быть российские военные априори. Открой баран энциклопедию и прочитай что мародёры это исключительно военные грабящие трупы погибших и захваченных пленных и их имущество. Какой же ты мерзкий и скользкий Хомчак! "герой иловайский" предавший своих солдат и сбежавший с поля боя.
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При всій неповагі(презрении) до пана Хомчака, як командувача Іловайського угрупування, тут з ним згоден...
P.S. Хомчяк никогда не выступит за акцию "Ні зраді", потому, что он человек Коломийського... И кушает с его руки уже очень давно...
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Нн не ***** этот хомчак?это чей гернерал?Наш,илди ордынский?ПАдлы сцыкливые!Кокого только говна набрали клоун и его шобла!!
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Как думаете,ЧЕМ закончится встреча в Париже 9 декабря???
ВОТ именно тем самым...как и разграбленные корабли - это знаки.
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