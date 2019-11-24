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 Політика України
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Все про:інформаційна війна (214) Єрмак Андрій (42)

 В Україні є політики, яким невигідно завершення війни, тому не дивуюся інформатаці на мене, - Єрмак

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак впевнений, що кількість "інформаційних атак" проти нього буде збільшуватися.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні є низка політиків, яким невигідно, щоб закінчувалася війна. Їм невигідно, бо вони збагачуються на ній як матеріально, так і політично, нарощуючи рейтинг. Тому я не дивуюся інформаційним атакам щодо мене, це логічний крок із їхнього боку. Запам'ятайте цей пост, як то кажуть: найближчим часом кількість інформаційних атак проти мене значно збільшиться", - вважає політик.

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За його словами, в складі команди президента Зеленського він докладає багато зусиль для того, щоб війна на Донбасі закінчилась, а територіальну цілісність і суверенітет України було відновлено.

Зокрема, Єрмак прокоментував озвучені до нього питання в програмі телеканалу "Прямий". Він назвав маніпуляцією і таким, що не відповідає дійсності твердження, що "в 2018 році Андрій Борисович Єрмак де-факто став бізнес-партнером людей, тісно пов'язаних з Аркадієм Ротенбергом".

Помічник президента України зауважив, що ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека" було зареєстровано в 2001 році, проте жодної господарської діяльності воно не вело. Це підтверджується документально, і можна переглянути ці дані через відповідні офіційні реєстри.

"Тобто, ще задовго до початку війни я не мав жодних стосунків із ТОВ "Сарич", як не маю і зараз, і не несу жодної відповідальності за діяльність цієї юридичної особи або його бенефіціарів. Крім того, у мене немає зв'язку з ними, і тому я весь цей час не міг закрити ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека", - пояснив він.

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Єрмак також зазначив, що стосовно його спілкування з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором сам посол вже зробив заяву після того, як українські ЗМІ почали поширювати інформацію, яка не відповідає дійсності.

"По-друге, мій брат Денис із 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як добровець. У серпні 2014 року він зазнав контузії і досі страждає від важких мігреней, і переніс важку операцію з відновлення зору. Тому фраза журналістів "Прямого" каналу про те, що він "залишився неушкодженим", є неправдою", - заявив він.

При цьому Єрмак підкреслив, що двері його кабінету завжди відкриті для преси, він дуже поважає незаангажованих і об'єктивних журналістів, їхню роботу і готовий відповідати на будь-які запитання.

В Україні є політики, яким невигідно завершення війни, тому не дивуюся інформатаці на мене, - Єрмак 01

Нагадаємо, журналісти повідомили, що у помічника президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака через власну компанію "Інтерпромфінанс-безпека" є спільний бізнес із компанією "Сарич".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161460
 
   
 Топ коментарі
 
а наведені "Прямим" факти не спростовує...
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Хай краще про свого кореша, друга путіна, Ротенберга Аркашу розповість. Миротворець.
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Все він добре розуміє. І російський паспорт найпопулярніший артист РФ має вже давно.
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Да мы не хотим завершения войны на условиях Параши, это капитуляция ,тоже одна из форм завершения войны. Ермак еще раз тебе напомню РФ напала на Украину и анексировала Крым😖
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Только конченные идиоты не понимают, что ключи от мира в Украине лежат в кармане *****. Поэтому все что дальше рассказывает это дерьмо демагогия предателя
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ермак это агент кремля, редкая **ка.

Мы отводим войска, что бы встретится с путиным, а встретившись с путиным, мы будем дальше сдавать территорию?
Вся нормандская встреча это прикрытие западными лидерами предательства зеленского, и оформление пакета документов подготовленных в кремле.
Если встречи не проводить, то как это выполнять, это чистое предательство, а так это обман украинцев, создаётся видимость чего то значимого, слово лидеров(нечего не значащее).
Куда деть 40 тыс. боевиков стрелявших в украинских солдат? на Крещатик суши есть?
Моральное состояние украинских солдат?
Защитит ли полиция проукраинское население?
Суды новой ордло, с новой властью, будут судить украинских ветеранов выхватывая их с городов Украины? Прокуроры что работали в ордло шесть лет, будут работать дальше?
Отсутствие понимание у зелёных, что хочет путин.
И нет понимания у зе-х, что путин готовит операции по захвату Украины.
Красный период с апреля 2020.
ЕС вкидывает миллиарды в мобилизационный резерв.
Апаршин говорит, что война будет 7 дней, и нам он - мобилизационный резерв не нужен.
Поляки увеличивают армию в два раза, они что то знают, наши при*уры готовятся к миру, при этом ухудшится боевая готовность армии, люди будут увольняться.
Это вообще не даёт уверенности, что эти шизофреники понимают происходящее.
Аморальные люди не сделают позитивных изменений.
Гражданского мира не будет.
зе, богдан, ермак удерут в Израиль, Швейцарию, в кровавой бойне принимать участие не будут.


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"...есть люди, которым не выгодна капитуляция перед кремлём". - Безобразие !
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Добрый такой,парень,-прям мать Тереза! Он войны не хочет. Он хочет второе приднесровье на востоке Украины...
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воно мабуть ще і руцький та ізраїльський паспорти має на випадок шухеру...
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Если кремлевская зелешваль не может опровергнуть, значит журналисты все правильно раскопали. Пособника кремлефашистов - на нары за держ зраду!
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V, VI,VIІ созывы Верховной Рады Ермак был помощником депутата от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева.
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Эльбрус Тадеев был депутатом, и по совместительству телохранителем депутата Витеньки Януковоща (тот который заБайкалился)..
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Вот, как по мне, так самое главное, что бы все эти богданы, андреи, ермаки, сивохи, юзики, трубы и прочая сволочь, не смогла смыться в Парашу. Всем им конечно там и месть, в Параше, но только после отсидки15 лет у параши.
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Вот чем отличаются настоящие политики от "заробитчан от политики" - политик не думает о том, что кто хочет закончить каку-то войну - он думает о том как сделать жизнь своего народа лучше! Но иногда для этого приходится воевать - иногда до предпоследнего солдата... А иногда... Японские гражданские бросались вниз с обрывов, когда в 1945 году американцы захватывали их остров. А военные делали харакири.
Это называется нация, государство и честь. Это то, что должно быть главным для политика, а не доплата за проживание на квартире у тещи или скидка депутату у проституток!
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Це він здачу України москалям називає завершенням війни?
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Завершение войны - это вывод с Донбасса российской армии и её местных холуёв, передача контроля над границей Вооружённым Силам Украины, и выплата агрессором репараций за разрушенный Донбасс и за убийство его жителей, а также за убитых военнослужащих ВСУ.
Любые другие "мирные соглашения" - это капитуляция.
Проблема не Коломойском, Ермаке, или ещё каких шнырях, кормящихся от Газпрома. Проблема в том что 73-м процентам населения не нужно собственное государство. Они довольны быть холопами и холуями московского царя.
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бреше як гебнявий, їх так у школі навчають, що нібито, ви все врете...
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Oстаётся надеяться что военнослужащие ВСУ, действующие и в запасе, а также патриотически настроенные сотрудники СБУ понимают: в случае "мира" их просто уничтожат, так же как польскую интеллигенцию и украинских националистов в 1939-41 гг. Террор начался через две недели после успешного "асвабадительнава пахода".
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Да, и ещё: ни Франция, ни Германия не являются друзьями Украины. Это нужно помнить всегда.
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аха...у Порошенко сын-Алёшенька тоже "ездил в АТО".Заканчивать войну нужно не капитуляционными действиями,которые ТРЕБУЕТ Путин,иначе это "временная остановка" и вопрос ,то есть само состояние войны останется открытым.Никто в Украине кроме группок политиков и бизнесменов не примет "блатной статус" Донбасса с уже подложенными зачатками федеральности Украине.Уж про амнистию боевикам и говорить не придётся-их просто будут "тихим самосудом" утилизировать.Ведь куда-то нужно будет деть народное негодование сотен тысяч,прошедших через войну.
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Як гарно ти про себе: "В Україні є низка політиків, яким невигідно, щоб закінчувалася війна. Їм невигідно, бо вони збагачуються на ній як матеріально, так і політично, нарощуючи рейтинг." За його словами, в складі команди президента Зеленського він докладає багато зусиль для того, щоб війна на Донбасі закінчилась, а територіальну цілісність і суверенітет України було відновлено. ТИ ***** заробляєш і на війні і на її начебто закінченні -запихуючи ракову пухлину ОРДЛО в Україну по завданню москалів! Ти Медведчук -2!
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Зрадник звичайний, ************ (Proditor solito, pidhuylovnyy)!
Останнім часом розмножуються як кролі...
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"...чтобы война на Донбассе была закончена, а территориальная целостность и суверенитет Украины - восстановлены..." - это возможно только в случае вхождения Украины в состав россии. На любые другие варианты подобного окончания войны россия никогда не согласится. А Ермак очевидно рассчитывает неплохо обогатиться на капитуляции как материально, так и политически.
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************* мразь, каких сейчас много. Очень плохо то, что эта мразь фактически рулит внешней политикой Украины.
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для того чтоб закончилась война нужно, чтобы кацапоскоты убрали свои войска с нашей страны.
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Какая отсидкас, только стадион, шоб другим не повадно было😖
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Какого пуя ты такой "открытый" закрыл комменты у себя на Facebook ? Или впадло ещё и отвечающим ботам дать заработать?
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Єрмак це погоняло, а яке його справжнє ім"я, яке записано у військовому квитку що зберігається у сейфі ФСБ.
Ротенберг зареєстрував на нього фірму прокладку з намірами співпраці, однак фірма не працювала, але гроші через неї качались і напевно не малі і на що вони були потрачені думки не виникає . А скільки таких фірм прокладок і підстилок в Україні.
І ця гидота має совість стверджувати що вони борці за Україну.
А зрозуміло вони борці за загарбання України москалями.
Зелена шмаркля це дійсно вирок Україні. Це і головна біль і тяжка хвороба.

Але ми одужаємо, шмарклю вишмаркаємо.
Слава Україні.
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И кто же "нажывается на войне"?
Назначеный Зелей министр обороны:
Назначеный Зелей начальник генштаба?
Назначеный Зелей начальник Укроборонпрома?
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ой кизлит евречик.... ты же войну в пользу рашки закончить хочешь! а что ты в Штатах наговорил? кто тебя уполномочил а изик?
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НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ, НОВА РАДА З МОНОКОАЛІЦІЄЮ ПАРТІЇ ПРЕЗИДЕНТА, ВЖЕ МАЙЖЕ 2020 РІК А ВОНО ЧИТАЄ МАНТРУ ПРО ТЕ ЩО ХТОСЬ НАЖИВАЄТСЯ НА ВІЙНІ. ТО МОЖЕ САМЕ ВОНИ МАНІПУЛЮЮТЬ СУСПІЛЬСТВОМ? Я ТЕЖ НЕ ВІРЮ В ФЕЙКИ "ПРЯМОГО" АЛЕ ЙОГО ВІДПОВІДЬ ЦЕ ЯКИЙСЬ СЮР
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"Миролюбні" здобутки єрмака приголомшують. Антипутінська коаліція- дала дуба, американський скандал- спровокували, Германія і Франція- почли підтримувати кацапів, війська- відступають. Моряків, всупереч рішенню Міжнародного Трибуналу, визнали злочинцями, кораблі залишились під арештом ( по факту визнали крим- мордорським). Після перерви в 4 роки, ЗНОВУ, пустили на український ринок кацапську електроенергію і поповнюємо буюдет ворога, та ще й в обмін на капітуляційну для Уукраїни "формулу штайнмаєра). Це не журналісти збрехали, це факти, кожен з яких засвідчує працю єрмака на кремль
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У этой твари уже есть именной фонарь на Банковой. Честно заслужил.
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