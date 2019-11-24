 В Україні є політики, яким невигідно завершення війни, тому не дивуюся інформатаці на мене, - Єрмак

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"В Україні є низка політиків, яким невигідно, щоб закінчувалася війна. Їм невигідно, бо вони збагачуються на ній як матеріально, так і політично, нарощуючи рейтинг. Тому я не дивуюся інформаційним атакам щодо мене, це логічний крок із їхнього боку. Запам'ятайте цей пост, як то кажуть: найближчим часом кількість інформаційних атак проти мене значно збільшиться", - вважає політик.
За його словами, в складі команди президента Зеленського він докладає багато зусиль для того, щоб війна на Донбасі закінчилась, а територіальну цілісність і суверенітет України було відновлено.
Зокрема, Єрмак прокоментував озвучені до нього питання в програмі телеканалу "Прямий". Він назвав маніпуляцією і таким, що не відповідає дійсності твердження, що "в 2018 році Андрій Борисович Єрмак де-факто став бізнес-партнером людей, тісно пов'язаних з Аркадієм Ротенбергом".
Помічник президента України зауважив, що ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека" було зареєстровано в 2001 році, проте жодної господарської діяльності воно не вело. Це підтверджується документально, і можна переглянути ці дані через відповідні офіційні реєстри.
"Тобто, ще задовго до початку війни я не мав жодних стосунків із ТОВ "Сарич", як не маю і зараз, і не несу жодної відповідальності за діяльність цієї юридичної особи або його бенефіціарів. Крім того, у мене немає зв'язку з ними, і тому я весь цей час не міг закрити ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека", - пояснив він.
Єрмак також зазначив, що стосовно його спілкування з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором сам посол вже зробив заяву після того, як українські ЗМІ почали поширювати інформацію, яка не відповідає дійсності.
"По-друге, мій брат Денис із 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як добровець. У серпні 2014 року він зазнав контузії і досі страждає від важких мігреней, і переніс важку операцію з відновлення зору. Тому фраза журналістів "Прямого" каналу про те, що він "залишився неушкодженим", є неправдою", - заявив він.
При цьому Єрмак підкреслив, що двері його кабінету завжди відкриті для преси, він дуже поважає незаангажованих і об'єктивних журналістів, їхню роботу і готовий відповідати на будь-які запитання.
Нагадаємо, журналісти повідомили, що у помічника президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака через власну компанію "Інтерпромфінанс-безпека" є спільний бізнес із компанією "Сарич".
Мы отводим войска, что бы встретится с путиным, а встретившись с путиным, мы будем дальше сдавать территорию?
Вся нормандская встреча это прикрытие западными лидерами предательства зеленского, и оформление пакета документов подготовленных в кремле.
Если встречи не проводить, то как это выполнять, это чистое предательство, а так это обман украинцев, создаётся видимость чего то значимого, слово лидеров(нечего не значащее).
Куда деть 40 тыс. боевиков стрелявших в украинских солдат? на Крещатик суши есть?
Моральное состояние украинских солдат?
Защитит ли полиция проукраинское население?
Суды новой ордло, с новой властью, будут судить украинских ветеранов выхватывая их с городов Украины? Прокуроры что работали в ордло шесть лет, будут работать дальше?
Отсутствие понимание у зелёных, что хочет путин.
И нет понимания у зе-х, что путин готовит операции по захвату Украины.
Красный период с апреля 2020.
ЕС вкидывает миллиарды в мобилизационный резерв.
Апаршин говорит, что война будет 7 дней, и нам он - мобилизационный резерв не нужен.
Поляки увеличивают армию в два раза, они что то знают, наши при*уры готовятся к миру, при этом ухудшится боевая готовность армии, люди будут увольняться.
Это вообще не даёт уверенности, что эти шизофреники понимают происходящее.
Аморальные люди не сделают позитивных изменений.
Гражданского мира не будет.
зе, богдан, ермак удерут в Израиль, Швейцарию, в кровавой бойне принимать участие не будут.
Это называется нация, государство и честь. Это то, что должно быть главным для политика, а не доплата за проживание на квартире у тещи или скидка депутату у проституток!
Любые другие "мирные соглашения" - это капитуляция.
Проблема не Коломойском, Ермаке, или ещё каких шнырях, кормящихся от Газпрома. Проблема в том что 73-м процентам населения не нужно собственное государство. Они довольны быть холопами и холуями московского царя.
Останнім часом розмножуються як кролі...
Ротенберг зареєстрував на нього фірму прокладку з намірами співпраці, однак фірма не працювала, але гроші через неї качались і напевно не малі і на що вони були потрачені думки не виникає . А скільки таких фірм прокладок і підстилок в Україні.
І ця гидота має совість стверджувати що вони борці за Україну.
А зрозуміло вони борці за загарбання України москалями.
Зелена шмаркля це дійсно вирок Україні. Це і головна біль і тяжка хвороба.
Але ми одужаємо, шмарклю вишмаркаємо.
Слава Україні.
Назначеный Зелей министр обороны:
Назначеный Зелей начальник генштаба?
Назначеный Зелей начальник Укроборонпрома?