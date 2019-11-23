 Партнер Джуліані Парнас дасть публічні свідчення про зустрічі ексгенпрокурора Шокіна з республіканцем Нуньєсом, - CNN

Про це заявив CNN адвокат Парнаса Джозеф А. Бонді, Цензор.НЕТ.

За його словами, підзахисний має намір розповісти, як минулого року республіканець Девін Нуньєс і Шокін обговорювали можливість знайти компрометуючу інформацію про колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

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"Нуньєс розмовляв із Шокіним про термінову необхідність розслідування щодо Burisma, Джо Байдена і Хантера, а також про будь-яке українське втручання в вибори 2016 року", - заявив адвокат Парнасу.

Він додав, що Парнас працював над тим, щоб налагодити контакти між Нуньєсом і українськими чиновниками, які могли б допомогти з пошуком компромату на Байдена.

Видання зазначає, що Нуньєс - один з ключових союзників президента Дональда Трампа в Конгресі.

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

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Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством в США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - то Фруман, то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що зазначені люди - громадяни США і його клієнти, яким він дав пораду звинуватити Коломойського.