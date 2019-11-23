 Партнер Джуліані Парнас дасть публічні свідчення про зустрічі ексгенпрокурора Шокіна з республіканцем Нуньєсом, - CNN

Про це заявив CNN адвокат Парнаса Джозеф А. Бонді, Цензор.НЕТ.
За його словами, підзахисний має намір розповісти, як минулого року республіканець Девін Нуньєс і Шокін обговорювали можливість знайти компрометуючу інформацію про колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.
"Нуньєс розмовляв із Шокіним про термінову необхідність розслідування щодо Burisma, Джо Байдена і Хантера, а також про будь-яке українське втручання в вибори 2016 року", - заявив адвокат Парнасу.
Він додав, що Парнас працював над тим, щоб налагодити контакти між Нуньєсом і українськими чиновниками, які могли б допомогти з пошуком компромату на Байдена.
Видання зазначає, що Нуньєс - один з ключових союзників президента Дональда Трампа в Конгресі.
Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.
Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством в США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - то Фруман, то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що зазначені люди - громадяни США і його клієнти, яким він дав пораду звинуватити Коломойського.
достойно пера нового Гомера 😬
"У Самарі асенізатор загасив автомобіль BMW, який загорівся на дорозі, повідомляють Патріоти України з посиланням на «Росія Самара». Інцидент потрапив на відео і був опублікований на місцевому інтернет-ресурсі.
Оператор асенізаторної машини допоміг водію впоратися з пожежею. Чи була більшою радість у порятованого над огидою, після того як стан афекту у бідолахи минувся, залишається питанням." ,
...люблю Владимира Семёновича и Александра Аркадьевича! -- и ещё двух евреев из моих личных друзей...*)
Да пара-тройка УМНЫХ евреев ( пусть из рашки) карму не испортят.Я с удовольствием слушаю Шендеровича, Альбац
Вы с НИМИ лично знакомы? Тогда - завидую.
Но! у меня в окружении умных евреев гораздо больше( больше двух) - город такой. И это радует
" порубали те дубы на гробы"(с)
А шо такое? -- евреи не жиды! ...отвечаю.