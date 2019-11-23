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 Політика України, За кордоном
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Все про:США (5875) Шокін (233) Трамп (2275) Джуліані (68) Парнас Лев (7)

 Партнер Джуліані Парнас дасть публічні свідчення про зустрічі ексгенпрокурора Шокіна з республіканцем Нуньєсом, - CNN

Виходець із СРСР Лев Парнас, затриманий раніше за підозрою в незаконному фінансуванні кампанії Дональда Трампа, готовий дати публічні свідчення.

Про це заявив CNN адвокат Парнаса Джозеф А. Бонді, Цензор.НЕТ.

За його словами, підзахисний має намір розповісти, як  минулого року республіканець Девін Нуньєс і Шокін обговорювали можливість знайти компрометуючу інформацію про колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп міг доручити вмовляння України щодо розслідування проти Байдена клієнтам Джуліані Парнасу і Фруману, - CNN

"Нуньєс розмовляв із Шокіним про термінову необхідність розслідування щодо Burisma, Джо Байдена і Хантера, а також про будь-яке українське втручання в вибори 2016 року", - заявив адвокат Парнасу.

Він додав, що Парнас працював над тим, щоб налагодити контакти між Нуньєсом і українськими чиновниками, які могли б допомогти з пошуком компромату на Байдена.

Видання зазначає, що Нуньєс - один з ключових союзників президента Дональда Трампа в Конгресі.

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держсекретар США Помпео спілкувався з адвокатом Трампа Джуліані перед відкликанням Йованович із Києва, - American Oversight

Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством в США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - то Фруман, то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що зазначені люди - громадяни США і його клієнти, яким він дав пораду звинуватити Коломойського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161457
 
 
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Парнас вместо рая попадает в Hades
достойно пера нового Гомера 😬
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С говном (любого уровня) в рашке всегда было хорошо.

"У Самарі асенізатор загасив автомобіль BMW, який загорівся на дорозі, повідомляють Патріоти України з посиланням на «Росія Самара». Інцидент потрапив на відео і був опублікований на місцевому інтернет-ресурсі.
Оператор асенізаторної машини допоміг водію впоратися з пожежею. Чи була більшою радість у порятованого над огидою, після того як стан афекту у бідолахи минувся, залишається питанням." ,
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Выходили из избы здоровенные жлобы... (с)
...люблю Владимира Семёновича и Александра Аркадьевича! -- и ещё двух евреев из моих личных друзей...*)
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Надеюсь, Владимира Семеновича вы к евреям не причислили?
Да пара-тройка УМНЫХ евреев ( пусть из рашки) карму не испортят.Я с удовольствием слушаю Шендеровича, Альбац
Вы с НИМИ лично знакомы? Тогда - завидую.
Но! у меня в окружении умных евреев гораздо больше( больше двух) - город такой. И это радует
" порубали те дубы на гробы"(с)

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Высоцки тоже еврей -- по папе... -- родственник его двоюродной тёти -- лично не знаком. ...с Шендеровичем служили вместе, в одной учебке -- правда, в разных подразделениях -- в ЗабВо. Было дело...
А шо такое? -- евреи не жиды! ...отвечаю.
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давайте больше новостей из за паребрика, там цирк исчо тот происходит.
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Порошенко будет сидеть в американской тюрьме.
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Т.е. тянется все еще от Порошенко-Шокина. А Парнас, скорее всего, заключил сделку соследствием, и сдаст Трампа, Нуньеса, Порошенко и его чиновников. Т.е. эти уроды хотели представить, что это не Россия вмешивалась в выборы в США, а Украина. Порошенко сознательно гадит Украине
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