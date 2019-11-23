 Капітана танкера Delfi, що зазнав аварії, виписали з лікарні, на стаціонарі залишається один моряк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання odessa.online.

"Вчора близько 15:00 в нашу лікарню поступив пацієнт із загальним переохолодженням. Його оглянули лікарі і надали медичну допомогу. Зараз він почувається задовільно. За його наполяганням, сьогодні вранці виписаний на амбулаторне лікування. Пацієнта забрала дружина", - заявив заступник головного лікаря з хірургічної частини Вадим Стоєв.

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Зазначимо, капітан танкера - одесит, а моряки з Ізмаїла і Херсона. Про це стало відомо 22 листопада на комісії з ліквідації наслідків аварії в Одеській облдержадміністрації.

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Як повідомлялося, 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази.