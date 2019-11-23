 Капітана танкера Delfi, що зазнав аварії, виписали з лікарні, на стаціонарі залишається один моряк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання odessa.online.
"Вчора близько 15:00 в нашу лікарню поступив пацієнт із загальним переохолодженням. Його оглянули лікарі і надали медичну допомогу. Зараз він почувається задовільно. За його наполяганням, сьогодні вранці виписаний на амбулаторне лікування. Пацієнта забрала дружина", - заявив заступник головного лікаря з хірургічної частини Вадим Стоєв.
Зазначимо, капітан танкера - одесит, а моряки з Ізмаїла і Херсона. Про це стало відомо 22 листопада на комісії з ліквідації наслідків аварії в Одеській облдержадміністрації.
Як повідомлялося, 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.
Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.
Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази.
Это гавнюк. Еще раз дико извиняюсь
Дайте его в руки тем, кто живет на Французском бульваре, одесская полиция тихо сделает вид, что ИХ ТАМ НЕТ. Вообще
Одесситы руками порвут - уничтожены центральные пляжи города. Нет, не для отдыхающих. Для города
Боюсь, что дотянет и для моей 16-ой Фонтана(((
Ой, какой ужас! А шо ж теперь делать? Очистку хоть какую-то делают или нет?
Я сегодня ощутила по полной ( жаль, нет смайлика со слезами). Нет, пляж не чистила - гуляла со своим псяком-алабаем
Жинка, если не дура -- поменяет своему ссуженному профессию...*)
НЕТ, не потому, что деревня, а потому, что все , все и обо всех знают
не Вашу рекомендацию ( не обижайтесь!) - наши связи и возможности
а потом штормик... якорь сорвало и бросило на мель, потом и лягло "отдохнуть" на борт при этом билось об волнорез... потом треснул борт и вытек контрабас наружу...
а хозяин не велел морякам уходить...их с посудины сняли почти силой, он так же не велел подавать сигнал "sos", чтоб не привлекать береговую охрану.... поэтому капитану должно достаться на орехи... заработал, короче... только скорее всего срок
Чисто погранцовая схема - разгружались где-то возле берега ( с таможней не выгодно общаться). Пошерстить бы то, что осталось от судна - есть мысль, что все не так просто .
Кроме контрабаса по нефтепродуктам, может быть что-то более интересное. Они же вышли перед штормом!!! и " хозяин не велел морякам уходить" - с чего бы?!!!
Щас по Атлантике ходили -- скоро в Средиземное пойдём... ...я уже тренированный...*)