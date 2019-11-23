 Іспанські правоохоронці затримали українця у зв'язку з розслідуванням сліду РФ у спробі проголошення незалежності Каталонії

Про це повідомляє видання El Mundo, передає Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.

Чоловіків затримали 4 жовтня в Жироні, коли вони їхали в напрямку Франції на зареєстрованому в Білорусі Mercedes. Представники цивільної гвардії при огляді авто виявили російську гранату M-75, яка "була в ідеальному стані".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія розслідує втручання російської розвідки в організацію референдуму в Каталонії

Національний суд пов'язує обох затриманих зі старшим офіцером російської військової розвідки Денисом Сергєєвим, щодо якого також ведеться розслідування.

Так, розслідувачі Bellingcat встановили, що Сергєєв відвідував Барселону мінімум двічі під ім'ям Сергія Федотова, один раз — за три дні до референдуму про незалежність Каталонії.

"Федотова" називають службовцем елітного військового підрозділу 29155, який західні спецслужби неодноразово звинувачували в дестабілізації в Європі.

Ця група російської військової розвідки почала комп'ютерні атаки напередодні референдуму. Слідчі підозрюють, що її члени мали зв'язок з російськими хакерами, які допомагали підтримувати активність сайтів в день референдуму, який Мадрид вважає незаконним.

Різні джерела видання кажуть, що хоча розслідування в Національному суді почалося чотири місяці тому, зараз слідство прагне з'ясувати реальні масштаби діяльності російських шпигунів і ступеня їх проникнення в процеси навколо каталонської незалежності. Слідчі працюють з кількома гіпотезами і не виключають, що існують зв'язки між лідерами каталонських сепаратистів і російськими шпигунами.

Нагадаємо, іспанські правоохоронці розслідують можливе втручання російських спецслужб в спробі Каталонії вийти зі складу країни.

Західні спецслужби виявили секретний підрозділ ГРУ Росії, який дестабілізує Європу, і зокрема причетний до отруєння Скрипалів і спроби перевороту в Чорногорії.