 Іспанські правоохоронці затримали українця у зв'язку з розслідуванням сліду РФ у спробі проголошення незалежності Каталонії

Про це повідомляє видання El Mundo, передає Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.
Чоловіків затримали 4 жовтня в Жироні, коли вони їхали в напрямку Франції на зареєстрованому в Білорусі Mercedes. Представники цивільної гвардії при огляді авто виявили російську гранату M-75, яка "була в ідеальному стані".
Національний суд пов'язує обох затриманих зі старшим офіцером російської військової розвідки Денисом Сергєєвим, щодо якого також ведеться розслідування.
Так, розслідувачі Bellingcat встановили, що Сергєєв відвідував Барселону мінімум двічі під ім'ям Сергія Федотова, один раз — за три дні до референдуму про незалежність Каталонії.
"Федотова" називають службовцем елітного військового підрозділу 29155, який західні спецслужби неодноразово звинувачували в дестабілізації в Європі.
Ця група російської військової розвідки почала комп'ютерні атаки напередодні референдуму. Слідчі підозрюють, що її члени мали зв'язок з російськими хакерами, які допомагали підтримувати активність сайтів в день референдуму, який Мадрид вважає незаконним.
Різні джерела видання кажуть, що хоча розслідування в Національному суді почалося чотири місяці тому, зараз слідство прагне з'ясувати реальні масштаби діяльності російських шпигунів і ступеня їх проникнення в процеси навколо каталонської незалежності. Слідчі працюють з кількома гіпотезами і не виключають, що існують зв'язки між лідерами каталонських сепаратистів і російськими шпигунами.
Нагадаємо, іспанські правоохоронці розслідують можливе втручання російських спецслужб в спробі Каталонії вийти зі складу країни.
Західні спецслужби виявили секретний підрозділ ГРУ Росії, який дестабілізує Європу, і зокрема причетний до отруєння Скрипалів і спроби перевороту в Чорногорії.
вот ты бы в напавшего на тебя гопника смог бы отличить испанца от каталонца ?
мої діти звідси виїдуть
мені до пенсії дуже трохи, а якшо її зовсім не буде, то виживу.
утримувати територію без виробничого населення ***** не зможе
в масщтабі на десятиліття - цю територію заселять китайці і хоєн з ними.
свою країну ми вже просрали.
такий през, як порошенко, дається, як шанс, один на сто років.
але диван переміг.
хріте і не обляпайтесь (це не тобі)
значит я на правильном пути
...а я так думаю, шо сами всё *****@ли...
Я тут на форуме из когорты "порохоботов"(которые до сих пор таким эбланам, как ты, гадят в портки, похоже) и я всегда понимал, что движ в Каталонии - то подогрев ***** и Ко.
Ось його пост в фб про підтримку незалежності Каталонії:https://www.facebook.com/portnikov/posts/1910636952296029 ,а от опонує йому в коментарях справжній порохобот Mason Lemberg
Чем каталонцы хуже других и почему не имеют право на свою независимость?
Еще раз, они этнос.
Они хотят независимости и создания своего единственного на всем земном шаре государства, повторяю, единственного на всем земном шаре.
Почему они не имеют право и обязаны быть колонией испанского короля?
Сравнение каталонцев с Донбассом абсурдно. Просто, потому что на Донбассе не отдельный этнос, те кто хочет жить как в России, могут просто уехать жить в Россию, куда могут уехать каталонцы?
Каталонцы ведут историю своей государственности уже 1031 год, с момента отказа подчинятся королю Франции и они имеют право на независимость.
И это Испания угрожала преследованием всем кто придет на этот референдум, тем самым сделав этот результат фактическим и не в свою пользу.
https://youtu.be/fmjZUcv-B6g
Испанская недоимперия вцепилась и не отпускает народ имеющий свою историю, свой язык, свои традиции и это имеет поддержку.