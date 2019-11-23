EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  2955  69
Все про:затримання (3067) Іспанія (258) незалежність (61) Каталонія (101)

 Іспанські правоохоронці затримали українця у зв'язку з розслідуванням сліду РФ у спробі проголошення незалежності Каталонії

У розслідуванні втручання російських спецслужб в події навколо спроби проголошення незалежності Каталонії фігурують українець і росіянин.

Про це повідомляє видання El Mundo, передає Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.

Чоловіків затримали 4 жовтня в Жироні, коли вони їхали в напрямку Франції на зареєстрованому в Білорусі Mercedes. Представники цивільної гвардії при огляді авто виявили російську гранату M-75, яка "була в ідеальному стані".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія розслідує втручання російської розвідки в організацію референдуму в Каталонії

Національний суд пов'язує обох затриманих зі старшим офіцером російської військової розвідки Денисом Сергєєвим, щодо якого також ведеться розслідування.

Так, розслідувачі Bellingcat встановили, що Сергєєв відвідував Барселону мінімум двічі під ім'ям Сергія Федотова, один раз — за три дні до референдуму про незалежність Каталонії.

"Федотова" називають службовцем елітного військового підрозділу 29155, який західні спецслужби неодноразово звинувачували в дестабілізації в Європі.

Ця група російської військової розвідки почала комп'ютерні атаки напередодні референдуму. Слідчі підозрюють, що її члени мали зв'язок з російськими хакерами, які допомагали підтримувати активність сайтів в день референдуму, який Мадрид вважає незаконним.

Різні джерела видання кажуть, що хоча розслідування в Національному суді почалося чотири місяці тому, зараз слідство прагне з'ясувати реальні масштаби діяльності російських шпигунів і ступеня їх проникнення в процеси навколо каталонської незалежності. Слідчі працюють з кількома гіпотезами і не виключають, що існують зв'язки між лідерами каталонських сепаратистів і російськими шпигунами.

Нагадаємо, іспанські правоохоронці розслідують можливе втручання російських спецслужб в спробі Каталонії вийти зі складу країни.

Західні спецслужби виявили секретний підрозділ ГРУ Росії, який дестабілізує Європу, і зокрема причетний до отруєння Скрипалів і спроби перевороту в Чорногорії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161455
 
   
 Топ коментарі
 
то не українець, а тупий малорос.
 показати весь коментар
 
Крыссянин или дамбасянин?
 показати весь коментар
 
Все домбасяне теперь коренные украинцы. Против Украины идёт полномасштабная война, а зебилам главное перестать стрелять.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
испанцы.

вот ты бы в напавшего на тебя гопника смог бы отличить испанца от каталонца ?
 показати весь коментар
 
Мертвечук теж громадянин України.
 показати весь коментар
 
 
та нема ніякого жалю.

мої діти звідси виїдуть

мені до пенсії дуже трохи, а якшо її зовсім не буде, то виживу.

утримувати територію без виробничого населення ***** не зможе

в масщтабі на десятиліття - цю територію заселять китайці і хоєн з ними.

свою країну ми вже просрали.

такий през, як порошенко, дається, як шанс, один на сто років.

але диван переміг.

хріте і не обляпайтесь (це не тобі)
 показати весь коментар
 
 
меня очень заинтересовала оценка портновской шалавы.

значит я на правильном пути
 показати весь коментар
 
Портновская шалава, это ты...На два фронта работаешь, многостаночник?
 показати весь коментар
 
ХОХОЛ, это уже не украинец, уже не человек, но еще не кацап.
 показати весь коментар
 
 
Все домбасяне теперь коренные украинцы. Против Украины идёт полномасштабная война, а зебилам главное перестать стрелять.
 показати весь коментар
 
 
Паранойя не лікується. Параноїків присипляють. Віталмод, бережи себе. Над ким ми будемо глузувати, якщо ти зникнеш?
 показати весь коментар
 
 
Хех, у дамбасянина припекло Испанские правоохранители задержали украинца в связи с расследованием следа РФ в попытке провозглашения независимости Каталонии - Цензор.НЕТ 3240 Иди домой, тут гуманитарки нет! Кормилец..
 показати весь коментар
 
 
У вас в Киеве уже столько даунбассят оборзевших, что скоро вам нужно будет открывать второй фронт.
 показати весь коментар
 
 
Ага -- щас дурка идёт, шо всё параша организовала... ...и во Франции, и в Бритише, и в Стыцляндии, и так далее...
...а я так думаю, шо сами всё *****@ли...
 показати весь коментар
 
 
Граната потрібна була на випадок провалу. Іспанські правоохоронці явно поспішили, не дали лазутчикам зрозуміти, що явки провалені.
 показати весь коментар
 
 
Не факт. Можливо, кацап. Кацапи у 2014 році на території Донбасу у тамтешніх ОВІРах купу бланків паспортів захопили. Тепер з метою дискредитації можуть своїм д версантам видавати справжні українські паспорти старого зразка. Або на основі внутрішнього укрпєнс кого старого зразка дивер ант цілком міг отримати і біометрику. Наша гуманна влада максимально полегшила колаборантам цю процедуру.
 показати весь коментар
 
 
Кстати, сторонники Порошенко тоже активно выступают на стороне каталонских сепаратистов. Известный порохобот Портников в свое время актмвно агитировал за независимость Каталонии.
 показати весь коментар
 
 
Олексій, даремно ви ткнули патичком в порошенківске болото, зараз налетить купа паразитів - втомитесь відбиватися мухобойкою від них.
 показати весь коментар
 
 
поки що "налетів" тільки ти. Дісталось тобі мухобойкою?
 показати весь коментар
 
 
От не пи...ди, Чесноков!

Я тут на форуме из когорты "порохоботов"(которые до сих пор таким эбланам, как ты, гадят в портки, похоже) и я всегда понимал, что движ в Каталонии - то подогрев ***** и Ко.
 показати весь коментар
 
 
кстати, тогда портникову за его слова знатно накидали за воротник зеленских.
 показати весь коментар
 
Дурик, ты можешь сам посмотреть Фейсбук Портникова того времени. (Кстати, я уже не могу посмотреть, так как Портников меня забанил). Да это де известная история! Вы, пороховатники, как ежики в тумане, ничего не видите, ничего не знаете, помните только то, что нравится вам.
 показати весь коментар
 
"Когорта порохоботов"... Как гордо! Ну, я бы сказал точнее, "палата порохоботов". Ты, как порохобот, в принципе ничего понимать не можешь!
 показати весь коментар
 
Ви помиляєтесь.Порохоботи не вважають Портнікова за свого.Він-сам по собі.
Ось його пост в фб про підтримку незалежності Каталонії:https://www.facebook.com/portnikov/posts/1910636952296029 ,а от опонує йому в коментарях справжній порохобот Mason Lemberg
 показати весь коментар
 
Швидко ж ви, порохоботи від своїх відмовляєтесь!
 показати весь коментар
 
У цьому спорі я бачу лише як один порохобот суперечить іншому порохоботу, а цензоровські порохоботи запевняють, що про Портнікова я брешу.
 показати весь коментар
 
В чем сепаратизм каталонцев, если на всем земном шаре есть всего одна Каталония.
Чем каталонцы хуже других и почему не имеют право на свою независимость?
 показати весь коментар
 
 
так і дамбас один, вважаєш їм також треба дати було "свабоду"?? Дивні якісь міркування...
 показати весь коментар
 
Каталонцы отдельный полноценный этнос, у них свой язык, своя история, свои традиции.
Еще раз, они этнос.
Они хотят независимости и создания своего единственного на всем земном шаре государства, повторяю, единственного на всем земном шаре.
Почему они не имеют право и обязаны быть колонией испанского короля?

Сравнение каталонцев с Донбассом абсурдно. Просто, потому что на Донбассе не отдельный этнос, те кто хочет жить как в России, могут просто уехать жить в Россию, куда могут уехать каталонцы?
 показати весь коментар
 
Ничем не хуже и не лучше, и имеют право, просто большинство жителей Каталонии против ее независимости.
 показати весь коментар
 
Референдум о независимости Каталонии показал что за независимость проголосовало 90% каталонцев.
 показати весь коментар
 
За независимость проголосовалр 90% из тех, кто пришел на этот незаконный референдум, большинство жителей Каталонии участие в этих незаконных действиях не принимали.
 показати весь коментар
 
Незаконный этот референдум для испанцев, которые не хотят отпускать другой народ.
Каталонцы ведут историю своей государственности уже 1031 год, с момента отказа подчинятся королю Франции и они имеют право на независимость.
 показати весь коментар
 
А как же быть с теми 50% жителей Каталонии, которые не хотят отделения от Испании?
 показати весь коментар
 
Еще раз, референдум показал 90% - За независимость.
И это Испания угрожала преследованием всем кто придет на этот референдум, тем самым сделав этот результат фактическим и не в свою пользу.
 показати весь коментар
 
Еще раз, 90% - это те, кто пришел на референдум. Большинство сторонников единства Испании этот референдум проигнорировали. А согласно опросов, большинство жителей Каталонии против отделения от Испании.
 показати весь коментар
 
Підсумувавши написане, констатуємо: "На городі бузина, а в Києві дядько".
 показати весь коментар
 
по 2+2 целый день крутят все серии планеты обезьян. Так вот ловлю себя на мысли , что обезьяны намного умнее и сообразительнее чем дамбасня и русня.
 показати весь коментар
 
 
ну так тогда получается что не 73 а только 24%
 показати весь коментар
 
Это, которые не петики. И их за 90% точно.
 показати весь коментар
 
 
скажи краще при кому цей "українець" з Криму чи Донбасу отримав українські документи.
 показати весь коментар
 
Надеюсь хоть там о нём "позаботятся" как следует Испанские правоохранители задержали украинца в связи с расследованием следа РФ в попытке провозглашения независимости Каталонии - Цензор.НЕТ 4853
 показати весь коментар
 
 
схаменулись... Пізно. Печінка вже відпала...
 показати весь коментар
 
 
Надо же где то данбасянину работать, а то в луганде сплошная нервотрёпка
 показати весь коментар
 
 
Тільки не треба кришити булочку на Лугандон. Там зараз савєцкій саюз-2.
https://youtu.be/fmjZUcv-B6g
 показати весь коментар
 
 
Так ХОХОЛ, это уже не украинец, уже не человек, но еще не кацап.
 показати весь коментар
 
 
Разведсообщество США рассказало сенаторам, что Россия в течении года активно продвигала нарратив, что именно Украина вмешалась в выборы в США.
 показати весь коментар
 
Они гранатой всех каталонцев сволочи запугали
 показати весь коментар
 
НУ И ЧТО ИСПАНИЯ СДЕЛАЕТ? ОЗАБОТИТСЯ?ТАМ ПОЛОВИНА НЕДВИЖИМОСТИ СКУПЛЕНА РУСНЕЙ.
 показати весь коментар
 
 
А Мікрон від жовтих жилєток сциться.Поки за бритами й америкосами шпигували,кацапи робили,що хотіли...
 показати весь коментар
 
Читаю комментарии и удивляюсь.
Испанская недоимперия вцепилась и не отпускает народ имеющий свою историю, свой язык, свои традиции и это имеет поддержку.
 показати весь коментар
 
сегодня же день святой для всех мыролюбных реформаторов. ты почему пишешь? тебе ведь нельзя ничего делать сегодня.
 показати весь коментар
 
 
Мое мнение мешает любителям недоимперий? ))
 показати весь коментар
 
Украинец он только по документам. А на самом деле - русачек русачком.
 показати весь коментар
 
Русню просто поймали в Черногории , где они хотели сделать переворот. То же самое и в каталонии , 100% одна и та же технология. Они создали прецедент и , главное, как совпало! Все было хорошо, но вот после захвата Крыма начались восстания европейских сепаратистов, народные волнения и референдумы. И, главное, что именно референдумы - все как в оккупированном Крыму . Ведь рашка хочет таким образом оправдать захват Крыма, это просто очевидно.
 показати весь коментар
 
 
ото повидавали біометрику кому попало, а тепер всюди будуть фігурувати кацапи з українськими паспортами.
 показати весь коментар
 
Цікаво, а скільки ще, ось таких представників #тамженашилюди їздять по світу з українською біометрикою.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору