EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1494  90
Все про:Генштаб ЗС (426) Міноборони (2964) Бронежилет (32) Хомчак (78)

 Генштаб і Міноборони замовлять незалежну експертизу кількох партій бронежилетів, - Хомчак

Генштаб не втручається у хід розслідування, яке проводить ДБР у зв’язку із підозрою щодо постачання у ЗСУ неякісних бронежилетів, однак вирішено замовити незалежну експертизу кількох партій захисних засобів.

Про це розповів кореспондентові Укрінформу в Брюсселі начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.

"Генеральний штаб жодним чином не залучений до цього розслідування, цим займаються відповідні відомства. Але ми мали розмову з цього приводу з міністром оборони, і ухвалили рішення замовити незалежну експертизу не лише цієї партії, більшу частину якої вже вилучили, і яка перебуває десь у Державному бюро розслідувань. Планується взяти на експертизу декілька попередніх партій, і тих, які надходили після зазначеної партії бронежилетів. Мені потрібно розуміти, що мають військовослужбовці, які зараз на війні, чим і як вони захищені", - повідомив начальник Генерального штабу.

Читайте також: Хомчак підтвердив, що захоплені РФ кораблі відремонтують і повернуть на службу

Він зауважив, що всі "проблемні" бронежилети, - близько 20 тисяч, - вилучені з використання. Ажіотажу або паніки з цього приводу у військах немає, жодних скарг на надійність бронежилетів від військовослужбовців не надходило.

Водночас, генерал-лейтенант Руслан Хомчак висловив сумнів щодо запобіжного заходу, який був обраний для представників Збройних Сил, яких підозрюють у причетності до постачання неякісних бронежилетів.

"Переконаний, що генерал, який не несе жодної громадської небезпеки, не повинен триматися у камері. Слухайте, у нас випускають кого завгодно, у нас на вулицях гуляє що-завгодно, а генерала, який, не тікає і не ховається від слідства, взяли і закрили в камеру. Він не кидався на людей, він нікого не вбивав і не збивав, нікому не погрожував – для чого генерала саджати? Невже для того, щоб показати, що Збройні Сили вже шостий рік на війні, а держава навіть не завжди це зауважує, живе іншим життям? Це зовсім неправильно", - заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа про бронежилети: суд відмовився відстороняти чиновників Міноборони Капінус і Почтаренка

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161454
 
   
 Топ коментарі
 
Між іншим справа гбр проти генерала Марченка розвалюється на очах, труба летить в тран тарари!
 показати весь коментар
 
Мечтаю, когда Трубу и Сытника выведут из зала суда в кандалах. А потом отправят на нары.
Но это только мечта и не будем ее убивать.
 показати весь коментар
 
Ни в одной европейской стране нет такого количества следственных органов, как в Украине. Генпрокуратура, ГБР, НАБУ... полчище бездельников, которые высасывают "дела" на ровном месте. Может, поэтому Украина - самая бедная страна в Европе ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Між іншим справа гбр проти генерала Марченка розвалюється на очах, труба летить в тран тарари!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
одеть бы тебя в бракованный бронежилет,отправить на передовую,что бы найти тебя можно было по желтым следам на снегу
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
За сколько ты от военкомата отмазался крыса?
 показати весь коментар
 
А хто тобі сказав жєлєзяка куєва що я від військомата відмазався?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так ты у нас из блиндажа тут 24 часа комментарии строчишь крыса продажная?
 показати весь коментар
 
Та ні, дома пишу за столом. А ти воєнкомом працюєш? Чи вбиральницею у військоматі?
 показати весь коментар
 
 
Та дома він був, або на заробітках на росії.
 показати весь коментар
 
 
Вопрос на засыпку а где дело против рюкзакова ведь нац гвардия покупает те же самые жилеты для передовой ?
 показати весь коментар
 
 
У порошенко спроси,почему он дело не завел,сколько ему отсыпали за броники
 показати весь коментар
 
Согласен Но если бы были мозги то при их включение , понял бы что открыв дело на военных и не открыв на ментов дело пахнет заказухой
 показати весь коментар
 
 
Контужений Зедебіл, читай уважно статтю: "никакие жалобы на надежность бронежилетов от военнослужащих не поступали"
 показати весь коментар
 
Мечтаю, когда Трубу и Сытника выведут из зала суда в кандалах. А потом отправят на нары.
Но это только мечта и не будем ее убивать.
 показати весь коментар
 
 
лично меня бы устроили не эти пешаки, а публика уровня ахметова, новинского, мервечука..
 показати весь коментар
 
 
П'ять років Порошенко за свої гроші одягав і взував українську армію!!! А прокляті зебіли тепер хочуть знищити армію!!
 показати весь коментар
 
 
Я чув що Порошенко якнайшвидше продав "рошен" за півціни, а всі гроші пожертвував на армію. Свята людина.
 показати весь коментар
 
 
это в аккурат после того было, как ты свою квартиру продал и отправил деньги на ВСУ
 показати весь коментар
 
 
за него его квартиру продал порошенко и помог армии
 показати весь коментар
 
а это тело во время продажи его квартиры где находилось ?
 показати весь коментар
 
А я чув ,що зеленський продав 95 квартал і на всі кошти будує житло для ЗСУ.
 показати весь коментар
 
 
Не видумуй, пороботина, твій Порошенко вкрав усе, що зебіли відривали від себе і віддавали на армію...
 показати весь коментар
 
 
...у нас в полку, тоже командир по солдатским тумбочкам шмонал... -- Полковник!
Зато, Прагу брал в 68! -- рассказывал, как гражданских на танках гоняли...
От, когда уже много лет прожил и чегой-то видел в Жизни -- всё смешнее и смешнее жить...*)
 показати весь коментар
 
 
Независимая экспертиза бронежилетов - это когда всех ответственных оденут в эти бронежилеты и отправят в них служить рядовыми на передке минимум на 2 месяца.
 показати весь коментар
 
 
А може по справедливості гбр і трубу також?
П.С. провіряли особисто бронежилет темп 3000, або корсар-3 на якість, так 5.45 не пробиває його. Шукай зраду і далі.
 показати весь коментар
 
 
так они его 7 62 на 54 тестили причём тип патрона труба не назвал
 показати весь коментар
 
 
Ми перевіряли з 50 метрів звичайним патроном 5.45, 7.62 та ще бронебійний, то і броню бехи профігачить.
 показати весь коментар
 
 
там брака были не заполированные углы броне плит причём брак Марчело завернул Генштаб і Міноборони замовлять незалежну експертизу кількох партій бронежилетів, - Хомчак - Цензор.НЕТ 274
 показати весь коментар
 
 
Побачимо результати експертизи, якщо броніки будуть придатні, то Марченко атата по повній і слєдака і трубу.
 показати весь коментар
 
Марчело и его команду закрыли по экспертизе трубы
 показати весь коментар
 
 
Там лажа була, а не експертиза, читав про неї. Фігня повна.
 показати весь коментар
 
А если бронежилеты окажутся хорошими, но создатель бронежилетов подорвется на мине, или его убьет снайпер выстрелом в лицо, то новые бронежилеты ты создавать будешь?
 показати весь коментар
 
 
Генштаб и Минобороны закажут независимую экспертизу нескольких партий бронежилетов, - Хомчак Генштаб и Минобороны закажут независимую экспертизу нескольких партий бронежилетов, - Хомчак - Цензор.НЕТ 312 Это ДНО!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
не нано упреков. Вспомни поруки на Виту Заверуху и прочих нац.мразей что убили украинцев, руководствуясь собственным исключением из правил. Торнадо и т.д
 показати весь коментар
 
а що ви скажете про кацапів, які в цій війні вбивали українців тисячами ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
погано скажу - скористалися хаосом до якого привів Майдан. Доміно.
 показати весь коментар
 
Завдяки "хаосу" населення Лугандону знову опинилося в ріднй їм совдепії.
https://youtu.be/fmjZUcv-B6g
 показати весь коментар
 
а населення України опинилося на заробітках в Польщі, Чехії, Італії, Німеччини. Неоколоніалізм? Ті в совдепії, а ці на панщині. Зосталися рехформатори. Люди будуть тікати і надалі і Зеленський тут ні до чого. Він просто прийняв неминучість.
 показати весь коментар
 
А коли російські прикордонники таранили рибальський човен, що втратив хід і вбили 4 украънських рибалок ще до Майдану, чим вони скористалися? А скористалися вони своєю тягою до вбивств, за яку їх інші народи і прозвали кацапами (кассабами).
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
жилеты порошенко
 показати весь коментар
 
 
именно в жилете порошенко ЗЕ сопля лазил под софитами и камерами "на передовой"
 показати весь коментар
 
 
рисковый чувак.

ксиати, мальчик семилетний, гуляющий поверх блиндажа, не оставляет сомнений, что это ЗЕлёное чмо чисто из-за везения не попало под обстрел
 показати весь коментар
 
 
Говорят после смены Президента и Начальника Генерального штаба начался массовый, масштабный слив документов с грифом "ДСК", "Секретно", "Совершенно секретно" нашему врагу - мошканам.
 показати весь коментар
 
 
Враньё !!!

Никакой это не слив, а передача врагу по решению суда
 показати весь коментар
 
 
Ни в одной европейской стране нет такого количества следственных органов, как в Украине. Генпрокуратура, ГБР, НАБУ... полчище бездельников, которые высасывают "дела" на ровном месте. Может, поэтому Украина - самая бедная страна в Европе ?
 показати весь коментар
 
 
Та если бы они реально работали. В данном случае количество не заменяет качество. Так тем кто ворует приходиться ещё всю эту свору следственных органов кормить.
 показати весь коментар
 
 
Нет, не поэтому... причина проще... чел использует всего 20% потенциала мозга. Остальные 80-73% превращаются в балласт. Это же относится к коллективному разуму... 73% жопоголового поголовья...
 показати весь коментар
 
 
На самом деле, все участки нашего мозга задействованы; у каждого своё назначение.
А 73% - жертвы телепропаганды. Их вылечит только пустой холодильник.
 показати весь коментар
 
 
А кто столько органов антикоррупционных создал?
 показати весь коментар
 
закажите лучше репризу к балету "умирающий лебедь"
 показати весь коментар
 
Он отметил, что все "проблемные" бронежилеты - около 20 тысяч - изъяты из пользования. Ажиотажа или паники по этому поводу в войсках нет, никакие жалобы на надежность бронежилетов от военнослужащих не поступали.

Справа сфабрикована.
 показати весь коментар
 
 
Эта власть распечатала стратегические запасы зерна. Такое может делать только РНБО. Теперь вопрос: зачем?
 показати весь коментар
 
 
Готовятся к тому что от МВФ денег не будет, а капитуляцию 9-го декабря им не дадут подписать (армия в любой момент может совершить переворот). Потому грозит дефолт, гиперинфляция и карточная система.
 показати весь коментар
 
 
Вполне может быть. Правда есть шанс, что деньги будут. Но совсем не потому, что есть успехи в переговорах с МВФ. Это, конечно, чушь. Там другие причины.
 показати весь коментар
 
Продажа земли; или просто капитуляция в пользу Путина, за отступные.
Другие варианты как-то не просматриваются...
 показати весь коментар
 
 
Верно, картина вырисовывается невеселая.
 показати весь коментар
 
Марченко сидить, а ні ДБР, ну Міноборони досі експертиз не провели... Тобто бойового офіцера тримають під вартою за наклепом ворогів України...
 показати весь коментар
 
 
Наш през сколько раз был на передовой? Одели, стрельнули... и тд пока не найдеться през который отвечает за базар.
 показати весь коментар
 
а независимую экспертизу катеров, и не завимую экспертизу действий рукодителя сектора под Иловайском, будешь заказывать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
Мне иногда становится просто интересно - а в окружении Зеленского есть хоть один нормальный человек? Или там все клинические идиоты? Ну там же должны быть какие то люди из протокола, какие то организаторы. Неужели там везде остались одни дебилы и тупые холуи?
(C)
@donikroman
🤔
 показати весь коментар
 
 
Вже й Хомчака підключили.Добре."замовлять незалежну експертизу"- це ДЕ ? В Україні 3-4 незалежних сертифікованих лабораторій ,але чи зможуть вони бути справді незаангажованими перед владним тиском ?
І що робити з результатами Трубівської підпільно-секретної лабораторії ?
 показати весь коментар
 
Что-то вроде Хомчак Иловайский уже начинает переобуваться. Видать, чувствует, что армия выдающими достижениями нашего миролюбного президента как-то не сильно довольна. что ли. Да и посадка боевого генерала по надуманным обвинениям каких-то труб, как и подготовка армии к капитуляции "миролюбним керивництвом" едва ли вызывает восторг у воюющих уже шестой год на фронте.
А власть, как когда-то говорил мой папа, советский еще полковник, находится в дуле автомата, не будет поддержки армии, не усидит и наш миротворец на Банковой.
 показати весь коментар
 
 
"Гелетей Иловайский" - не путай рамсьі , мамзель !
 показати весь коментар
 
 
Да не путаю я ничего. Иловайской операцией командовал Хомчак.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору