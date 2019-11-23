 Організатор конвертаційного центру, тікаючи від СБУ, пошкодив 10 автомобілів у Дніпрі, в його машині знайшли понад 2 млн грн. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру надавали замовникам "послуги" із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету.
Серед "клієнтів" зловмисників було понад 20 комерційних структур реального сектору економіки та кілька державних та комунальних підприємств регіону. Правоохоронці, згідно санкції суду, розпочали проведення обшуків в офісному приміщенні, квартирах та автомобілях, що належать фігурантам справи.
Під час офіційних слідчих дій в автомобілі одного із організаторів конверту зловмисник опирався та намагався втекти від правоохоронців. Його було зупинено без ризику для життя та здоров’я громадян, проте він встиг пошкодити майже 10 приватних автівок.
Під час затримання чоловік намагався погрожувати "оперативникам" неіснуючими зв’язками у правоохоронних органах. У машині зловмисника співробітники СБ України виявили понад 2,1 мільйони гривень, отриманих від протиправної діяльності. В офісних приміщеннях "конверту" правоохоронці вилучили валюту у сумі понад один мільйон у гривневому еквіваленті, документацію та печатки, які підтверджують організацію оборудки".
https://biz.censor.net.ua/news/3149951/zelenskiyi_podpisal_otmenu_ugolovnogo_nakazaniya_za_fiktivnoe_predprinimatelstvo
скорее всего принял СБУ шников за бандюков.
Та да,вез деньги вилуловским титушкам и на тебе!...
ты же не совсем дурачок и понимаешь что конвертцентры организовывают не левые васи с улицы?!
По предварительным данным за рулем Lexus с номером КЕ 8888 СС находился Владимир Цебро, который, по неофициальной информации, является крупным днепровским «обнальщиком». Также, по данным издания, в салоне автомобиля находилось более 2 миллионов гривен.
«В операции по задержанию преступника активное участие принимал Антон Криворучко, действующий сотрудник СБУ. При этом сам задержанный не является ни сотрудником СБУ, ни родственником Криворучко», - официально сообщил пресс-офицер СБУ.
Еще в больших масштабах этим вальцманат занимался и из него никого еще не арестовали даже.
Опять под шумок спишут на ремонт сразу 10 машин
.
При власти ,при деньгах и при короне ли...
Нет? Тогда в чем заключается деятельность сбу и за что они получают деньги?
Мене не цікавить яке покарання понесе цей злочинець, мене в першу чергу цікавить яке покарання понесуть ті, хто користувався даними послугами.
Особенно те , у которых деньги в офшорах...
Особенно те , у которых деньги в офшорах...