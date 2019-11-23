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Все про:Дніпропетровськ (1218) затримання (3067) конвертцентр (203) Правоохоронні органи (442) СБУ (4937)

 Організатор конвертаційного центру, тікаючи від СБУ, пошкодив 10 автомобілів у Дніпрі, в його машині знайшли понад 2 млн грн. ФОТО

Співробітники СБУ затримали в Дніпрі організатора конвертаційного центру. Він щомісяця виводив у тінь майже 30 млн гривень. Намагаючись сховатися від правоохоронців, чоловік на Lexus пошкодив 10 автомобілів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру надавали замовникам "послуги" із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету.

Серед "клієнтів" зловмисників було понад 20 комерційних структур реального сектору економіки та кілька державних та комунальних підприємств регіону. Правоохоронці, згідно санкції суду, розпочали проведення обшуків в офісному приміщенні, квартирах та автомобілях, що належать фігурантам справи.

Під час офіційних слідчих дій в автомобілі одного із організаторів конверту зловмисник опирався та намагався втекти від правоохоронців. Його було зупинено без ризику для життя та здоров’я громадян, проте він встиг пошкодити майже 10 приватних автівок.

Під час затримання чоловік намагався погрожувати "оперативникам" неіснуючими зв’язками у правоохоронних органах. У машині зловмисника співробітники СБ України виявили понад 2,1 мільйони гривень, отриманих від протиправної діяльності. В офісних приміщеннях "конверту" правоохоронці вилучили валюту у сумі понад один мільйон у гривневому еквіваленті, документацію та печатки, які підтверджують організацію оборудки". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з оборотом понад 130 млн грн

Організатор конвертаційного центру, тікаючи від СБУ, пошкодив 10 автомобілів у Дніпрі, в його машині знайшли понад 2 млн грн 01
Організатор конвертаційного центру, тікаючи від СБУ, пошкодив 10 автомобілів у Дніпрі, в його машині знайшли понад 2 млн грн 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161451
 
 
 Топ коментарі
 
Это который по счету вскрытый конвертцентр в Днепре? Прямо какая-то столица ковертценров. Организатор конвертцентра, убегая от СБУ, повредил 10 автомобилей в Днепре, в его машине нашли больше 2 млн грн - Цензор.НЕТ 9831
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Прокляті зебіли зовсім розум втратили!!! До чого країну довели!! При Порошенку кожен день закривали як мінімум один конверт, але жодного разу!!! підкреслюю - жодного разу!!!! нікого не ловили і не наражали на небезпеку невинних громадян!!! А прокляті зебіли не проявляють повагу до порядних громадян і ганяються за ними по місту!!!
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А тем, 10-ти мужикам и бабам, как не повезло! Организатор конвертцентра, убегая от СБУ, повредил 10 автомобилей в Днепре, в его машине нашли больше 2 млн грн - Цензор.НЕТ 7623
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Все зависит от того, а застрахованы ли были ихние авто...
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Организатор конвертцентра отконвертцентрился на ближайших 5-7 годков Організатор конвертаційного центру, тікаючи від СБУ, пошкодив 10 автомобілів у Дніпрі, в його машині знайшли понад 2 млн грн - Цензор.НЕТ 9971
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Ничего если эти десять встретят его после оправдательного приговора то ему повезет
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чего бежал то непонятно. "Зеленский подписал отмену уголовного наказания за фиктивное предпринимательство"
https://biz.censor.net.ua/news/3149951/zelenskiyi_podpisal_otmenu_ugolovnogo_nakazaniya_za_fiktivnoe_predprinimatelstvo

скорее всего принял СБУ шников за бандюков.
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Не повезло мужику...

Та да,вез деньги вилуловским титушкам и на тебе!...
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Это который по счету вскрытый конвертцентр в Днепре? Прямо какая-то столица ковертценров. Организатор конвертцентра, убегая от СБУ, повредил 10 автомобилей в Днепре, в его машине нашли больше 2 млн грн - Цензор.НЕТ 9831
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та ладно. просто в киеве к власти ближе и чаще договариваются, и суммы в киеве будут побольше.
ты же не совсем дурачок и понимаешь что конвертцентры организовывают не левые васи с улицы?!
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а все ниточки тянутся к "бойцам незримого фронта" с генеральскими погонами СБУ. Как-то так... Но на Цензоре об этом не пишут. Впрочем, и так всем понятно: ни одно серьезное криминальное дело не обходится без "специалистов" оттуда.
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Как пишет Информатор, мужчина на Lexus протаранив свыше 10 автомобилей, приехал под проходную Управления патрульной полиции. Сразу после этого в сети стала появляться информация о том, что за рулем автомобиля находился сотрудник СБУ Антон, сын Виталия Криворучко, однако эта информация оказалась недостоверной.

По предварительным данным за рулем Lexus с номером КЕ 8888 СС находился Владимир Цебро, который, по неофициальной информации, является крупным днепровским «обнальщиком». Также, по данным издания, в салоне автомобиля находилось более 2 миллионов гривен.
«В операции по задержанию преступника активное участие принимал Антон Криворучко, действующий сотрудник СБУ. При этом сам задержанный не является ни сотрудником СБУ, ни родственником Криворучко», - официально сообщил пресс-офицер СБУ.Организатор конвертцентра, убегая от СБУ, повредил 10 автомобилей в Днепре, в его машине нашли больше 2 млн грн - Цензор.НЕТ 8900
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Да. Я тоже вчера об этом читал. А сегодня удивился, что уже оказывается кто то другой за рулём был
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Непонятно: мальчик таки ловил негодяя? кто кому действующий родственник?
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насчет родственников не знаю, но говорят, идёт передел рынка под "Слуг Урода".. а тех кто самостоятельный, тех "принимают"..
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А чё не написали, что он сам побежал прятаться в в офис патруля. Там его и повязали.
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не понял. за что его взяли? за мыролюбный реформизм?

Еще в больших масштабах этим вальцманат занимался и из него никого еще не арестовали даже.
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ну так "вальцманат" и ахметовых не арестовал тоже и че? и портновых дела "слил"
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Вчера писали что это сын сбушника Виталия Криворучко, сегодня уже просто, организатор. Организатор конвертцентра, убегая от СБУ, повредил 10 автомобилей в Днепре, в его машине нашли больше 2 млн грн - Цензор.НЕТ 5580
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не организатор, а ловец - Криворучко - сотрудник СБУ, ловивший менялу
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Тікати треба з України, бо немає тут Закону є недоумки, які все забороняють.
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не сами валютные операции, а конвертцентры по "отмыванию" денег и выводу их за кордон в офшоры... (этот перец-меняла выводил по 30 млн каждый месяц, так сказано в статье)
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вірити всьому, що пишуть себе не поважати.
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почему уряду химичить можна а простым уркам нельзя
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Прокляті зебіли зовсім розум втратили!!! До чого країну довели!! При Порошенку кожен день закривали як мінімум один конверт, але жодного разу!!! підкреслюю - жодного разу!!!! нікого не ловили і не наражали на небезпеку невинних громадян!!! А прокляті зебіли не проявляють повагу до порядних громадян і ганяються за ними по місту!!!
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при свиновальце шаббат был три раза в неделю? и мацу мыролюбно бесплатно раздавали?
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насправді - не так. Якщо відкрити реєстр судових рішень, то там можна знайти багато судових рішень, прийнятих за канденції Порошенки, по конвертцетрах, з вироками та засудженими.
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Протаранил 10 авто?! Он на танке был?
Опять под шумок спишут на ремонт сразу 10 машин
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Лексус который протаранил аж 10 машин на фото подозрительно хорошо выглядит
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Жизнь, она как зебра.

При власти ,при деньгах и при короне ли...
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Организатор конвертцентра был кацапским шпионом!
Нет? Тогда в чем заключается деятельность сбу и за что они получают деньги?
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Вони намагались прихватизувати кошти, а громадянин вирішив привернути увагу оточуючих до цього нахабства і шукав допомоги у 10 власників авто.
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зачем убегал? вышел бы под залог через пару недель.
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Корвертцентры вскрывают, преступников ловят, деньги раскладывают веером по столам и дорогам. Вопрос следующий- где собственно деньги?
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гроші йдуть, як речові докази по справі, потім конфіскуються до бюджет
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Тю, в Киеве в каждой машине так же денег...
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"...Оперативники выяснили, что организаторы конвертцентра помогали "заказчикам" переводить средства и минимизировать налоги. Среди клиентов злоумышленников были около 20 коммерческих структур, а также несколько коммунальных и государственных предприятий..."

Мене не цікавить яке покарання понесе цей злочинець, мене в першу чергу цікавить яке покарання понесуть ті, хто користувався даними послугами.
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яке покарання понесуть ті, хто користувався даними послугами.

Особенно те , у которых деньги в офшорах...
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А якщо конфіскувати майно, щоб інші перестали користуватись такими послугами?
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Смешно читать про то, как "ловят конвертцентры". А в Киеве и киевской области нет ни одной строительной компании (и не только строительной!), которая бы не конвертировала деньги под выплату зарплаты, под отмывание доходов и по нескольку раз в месяц. Достаточно простого мониторинга счетов. Но! Когда все конвертцентры под началом СБУ и ГФС, никакого мониторинга не будет. Конвертируйте спокойно, господа.
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яке покарання понесуть ті, хто користувався даними послугами.

Особенно те , у которых деньги в офшорах...
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Нормальная такая работа СМИ, сначала дали новость о причастности одного человека, потом появились новые данные, опубликовали новую статью, но никаких опровержений первой, извините, мол, ошибочка вышла, оклеветали ненароком Організатор конвертаційного центру, тікаючи від СБУ, пошкодив 10 автомобілів у Дніпрі, в його машині знайшли понад 2 млн грн - Цензор.НЕТ 7824
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Завтра на цензоре выйдет новость: Wevelsburg кого-то убил или изнасиловал, или пьяный за рулем сбил человека. Потом окажется, что это был совсем другой человек, выйдет новая статья. Кто-то напишет: "Нормальная такая работа СМИ...", а ты такой в ответ: "ты наверное мокша, или шокша", нормально парни работают, не гони
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В Украине распечатаны стратегические запасы зерна. Зачем?
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