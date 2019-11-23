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 Політика України, За кордоном
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Все про:США (5875) Йованович (199) Помпео (163) Джуліані (68)

 Держсекретар США Помпео спілкувався з адвокатом Трампа Джуліані перед відкликанням Йованович із Києва, - American Oversight

Неурядова організація American Oversight, яка відстежує дотримання етики американським урядом, ввечері в п'ятницю опублікувала майже 100 сторінок раніше невідомих документів.

Документи "надають чітке документальне підтвердження" спілкуванню Держсекретаря США Майка Помпео та юриста Дональда Трампа Руді Джуліані, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

 Це передувало раптовому відкликанню посла США до України Марі Йованович

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что Йованович отказывалась вешать в посольстве в Киеве его портрет

American Oversight отримала документи через судовий позов на основі закону про доступ до інформації. Раніше конгресмени США заявляли, що Державний департамент не надає Конгресові документи для розслідування в рамках імпічменту президента.

"Ми розуміємо чому Майк Помпео відмовлявся надати цю інформацію Конгресу, - йдеться в заяві директорки організації Остін Еверс. - Вона надає чітко задокументований шлях спілкування від Руді Джуліані до Овального кабінету та Держсекретаря Помпео, щоб сприяти кампанії, яку вів Руді Джуліані проти посла США".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп особисто розпорядився заморозити допомогу Україні, - заступник Помпео Гейл

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

З середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161450
 
   
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Я теперь понимаю полностью значение выражения сериал Санта Барбара
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Колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон зробив кілька гучних заяв у Twitter після тривалого мовчання.
Болтон звинуватив Білий дім у перешкоджанні йому у доступі до власного акаунта у Twitter з часу його відставки, що відбулась більше двох місяців тому. «Вони бояться того, що я можу сказати? Тим хто думав, що я заховався! Хочу вас розчарувати», - написав Болтон у п'ятницю.
«Повернімося до обговорення дуже важливих питань національної безпеки, які постали перед Америкою. Загрози надзвичайні і вони зростають. Президентство та контроль у Палаті представників та Сенаті буде вирішено менше ніж за рік. Знову настав час говорити», - написав Болтон у Twitter у суботу.https://ukrainian.voanews.com/a/Bolton-povermuvsa-u-tviter/5178300.html
у Донни есть вообще друзья среди экс-чиновников его команды?
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А шо там Виталька молчит, то ж дружбан его
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Отцы - основатели американской демократии не учли того обстоятельства, что рано или поздно в Белом Доме, во главе исполнительной ветви власти, окажется явный жулик, которому нельзя оставлять функцию номинации советников. Логично было бы это право оставить за Конгрессом. Сегодня же всё очевидней становится то, что исполнительная власть вполне может превратиться в порочный мафиозный круг.
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American Oversight создана в марте 2017 года для противодействия республиканцам и администрации Трампа. Ее основатели - Остин Эверс, бывший юрист Госдепа при Обаме, и Мелани Слоан, бывший федеральный прокурор, которая работала на сенатора демокрыс Чака Шумера, а также Джо Байдена.

Вот такая "беспристрастная" неправительственная организация. https://www.influencewatch.org/non-profit/american-oversight/
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🇩🇪 XO.München 🇺🇦‏ @XoMunchen 23 часа назад

шо происходит
"У Трампа відбулося раптове засідання, на яке в екстреному порядку вилетіли представники ряду країн. Великобританії, Ізраїлю, Саудівської Арвіі, Єгипту, ОАЕ, Франції, Німеччини, Швейцарії, Норвегії, Канади, Кіпру, Італії, Японії, Нідерландів, Швеції, представник ООН
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Максим Казимир‏ @roggneda 23 часа назад

Видимо в Южно-Китайском море действительно что-то бабахнуло на 20 килотонн.
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Луценко говорив Джуліані, що посол США хоче зробити Ситника президентом Колишній генпрокурор мірявся кількістю вироків з НАБУ. (LB)


Під час розмови Луценко згадував також про ворожнечу між прокурором Назаром Холодницьким і директором НАБУ Артемом Ситником; про "амбарну книгу "Партії регіонів; про 7 млрд доларів у фонді Franklin Templeton, які були нібито незаконно виведені з України; про те, що вважає свого попередника Віктора Шокіна чесною людиною.

Також вони говорили про справу Burisma і виплат Хантера Байдена (син колишнього віцепрезидента США), який входив до ради її директорів.
Луценко показував Джуліані документ, отриманий в Латвії, згідно з яким Burisma виплатила близько $16 млн двом компаніям (Wirelogic Technology - $14,666 млн, Digitex - $1,9 млн) і чотирьом фізособам (Олександр Кваснєвський - $1,15 млн, Алан Аптер - $303 тис., Девон Арчер і Хантер Байден). За оцінками Луценка, загальна сума могла досягати $100 млн.
Нагадаємо, що Луценко стверджує, що зустрічався з Джуліані заради того, щоб знайти "гроші Януковича" в США.
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