 Держсекретар США Помпео спілкувався з адвокатом Трампа Джуліані перед відкликанням Йованович із Києва, - American Oversight

Документи "надають чітке документальне підтвердження" спілкуванню Держсекретаря США Майка Помпео та юриста Дональда Трампа Руді Джуліані, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Це передувало раптовому відкликанню посла США до України Марі Йованович

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American Oversight отримала документи через судовий позов на основі закону про доступ до інформації. Раніше конгресмени США заявляли, що Державний департамент не надає Конгресові документи для розслідування в рамках імпічменту президента.

"Ми розуміємо чому Майк Помпео відмовлявся надати цю інформацію Конгресу, - йдеться в заяві директорки організації Остін Еверс. - Вона надає чітко задокументований шлях спілкування від Руді Джуліані до Овального кабінету та Держсекретаря Помпео, щоб сприяти кампанії, яку вів Руді Джуліані проти посла США".

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24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

З середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.