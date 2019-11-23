 Держсекретар США Помпео спілкувався з адвокатом Трампа Джуліані перед відкликанням Йованович із Києва, - American Oversight

Документи "надають чітке документальне підтвердження" спілкуванню Держсекретаря США Майка Помпео та юриста Дональда Трампа Руді Джуліані, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Це передувало раптовому відкликанню посла США до України Марі Йованович
American Oversight отримала документи через судовий позов на основі закону про доступ до інформації. Раніше конгресмени США заявляли, що Державний департамент не надає Конгресові документи для розслідування в рамках імпічменту президента.
"Ми розуміємо чому Майк Помпео відмовлявся надати цю інформацію Конгресу, - йдеться в заяві директорки організації Остін Еверс. - Вона надає чітко задокументований шлях спілкування від Руді Джуліані до Овального кабінету та Держсекретаря Помпео, щоб сприяти кампанії, яку вів Руді Джуліані проти посла США".
24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
З середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.
Болтон звинуватив Білий дім у перешкоджанні йому у доступі до власного акаунта у Twitter з часу його відставки, що відбулась більше двох місяців тому. «Вони бояться того, що я можу сказати? Тим хто думав, що я заховався! Хочу вас розчарувати», - написав Болтон у п'ятницю.
«Повернімося до обговорення дуже важливих питань національної безпеки, які постали перед Америкою. Загрози надзвичайні і вони зростають. Президентство та контроль у Палаті представників та Сенаті буде вирішено менше ніж за рік. Знову настав час говорити», - написав Болтон у Twitter у суботу.https://ukrainian.voanews.com/a/Bolton-povermuvsa-u-tviter/5178300.html
у Донни есть вообще друзья среди экс-чиновников его команды?
Вот такая "беспристрастная" неправительственная организация. https://www.influencewatch.org/non-profit/american-oversight/
шо происходит
"У Трампа відбулося раптове засідання, на яке в екстреному порядку вилетіли представники ряду країн. Великобританії, Ізраїлю, Саудівської Арвіі, Єгипту, ОАЕ, Франції, Німеччини, Швейцарії, Норвегії, Канади, Кіпру, Італії, Японії, Нідерландів, Швеції, представник ООН
Видимо в Южно-Китайском море действительно что-то бабахнуло на 20 килотонн.
Під час розмови Луценко згадував також про ворожнечу між прокурором Назаром Холодницьким і директором НАБУ Артемом Ситником; про "амбарну книгу "Партії регіонів; про 7 млрд доларів у фонді Franklin Templeton, які були нібито незаконно виведені з України; про те, що вважає свого попередника Віктора Шокіна чесною людиною.
Також вони говорили про справу Burisma і виплат Хантера Байдена (син колишнього віцепрезидента США), який входив до ради її директорів.
Луценко показував Джуліані документ, отриманий в Латвії, згідно з яким Burisma виплатила близько $16 млн двом компаніям (Wirelogic Technology - $14,666 млн, Digitex - $1,9 млн) і чотирьом фізособам (Олександр Кваснєвський - $1,15 млн, Алан Аптер - $303 тис., Девон Арчер і Хантер Байден). За оцінками Луценка, загальна сума могла досягати $100 млн.
Нагадаємо, що Луценко стверджує, що зустрічався з Джуліані заради того, щоб знайти "гроші Януковича" в США.